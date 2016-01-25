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Isınmanın en keyifli, romantik ve estetik yolu: Şömineler

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Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
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Kış mevsiminin kapıya dayanmasıyla birlikte evlerde geçirdiğimiz vakit de giderek daha da artmaya başladı doğal olarak. Zaten bu soğuk ve zorlu mevsimin en güzel özelliği de evlerimizle daha çok bütünleşmemize sebep olması ve yaşam alanlarımızda keyifli ve dinlendirici günler geçirmemizi sağlaması değil mi sizce de? Yaz ya da bahar aylarında rüzgarlı balkonumuzda oturmak ya da bahçede güneşlenmek ya da dışarıda vakit geçirmek bizi bir hayli keyiflendiriyor olabilir, ama kış soğuğunda, hele de dışarıda kar varsa sıcak içkilerimizi yudumlayarak sokağı izlemek ve rahat koltuklarımızda tembellik ederek dinlenmekten daha keyifli bir şey düşünemiyoruz. Bu keyfi katmerlendiren şeylerden biri de hiç şüphesiz şömineler. Şömineli bir ev her açıdan farklı ve daha kıymetli bir yapıya sahiptir. Şöminenin etrafında oluşturulan konforlu ve şık dekorasyon, modern şöminelerin odaya kattığı göz kamaştırıcı estetik, şöminenin etrafına yaydığı sıcacık etki ve pek tabii ki çıtır çıtır yanan odunların sesi bizi gündelik hayatın tüm stresinden ve dışarıdaki dünyanın tüm olumsuzluklarından koparmaya yeter. İşte soğuklarda hem gözlerinizi şenlendirecek, hem içinizi ısıtacak, hem de aslında çok daha ekonomik bir şekilde ısınmanızı sağlayacak birbirinden keyifli, romantik ve estetik modern şömine modelleri.

Geleneksel modernlik

Maywood Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Mutfak
Hugh Jefferson Randolph Architects

Maywood Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Modern şömine denilince aklınıza hemen gösterişli parlak şömine modellerinin geldiğini biliyoruz ama aslında klasik şömineler de modern bir dekorasyonla oldukça çağdaş ve şık bir görünüme kavuşabilirler. Geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş bu bembeyaz şömineli sıcak ve samimi oturma odası da bunun başarılı bir örneği.

Sanatsal ve çağdaş dizayn

Pow Wow Şömine Soba 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
1001Keyif.com

Pow Wow Şömine Soba

1001Keyif.com
1001Keyif.com
1001Keyif.com

Sanatsal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu şömine modeli tam size göre. Köşesiz yapısıyla yumuşak ve sıcak bir ortam yaratan şömine, kaliteli malzemesi ve sıra dışı ve görkemli çağdaşlığıyla öne çıkan modellerden biri.

Görkemli ve büyüleyici

homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

homify
homify
homify

Gösterişli dekorasyon ve iç mimari özelliklerine sahip yaşam alanlarını sevenlerin bu şömine modeline de bayılacağına adımız gibi eminiz. Salonun zeminde taş döşeme, tavan ve kolonlarda da ahşap malzeme kullanımıyla öne çıkan naturel efekti modern bir dekorasyon ve yerleşimle harmanlanmış ve ortaya göz alıcı bir yaşam alanı çıkmış. Bu göz alıcı yaşam alanının baş rolünde ise zeminden tavana kadar uzanan şömine ünitesi yer alıyor.

Duvar alevi

Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

Sıradaki model ise minimal dekorasyonlar için ideal. Modern ve teknolojik şömine modellerinden biri olan bu şömineye “duvar alevi” adı verilmiş. Büyük ve kapsamlı şömine modelleri için yeterli genişlik ve alana sahip olmayan yaşam alanlarında kullanılabilecek olan bu yalın ama etkili model duvara monte ediliyor ve son teknolojiye sahip teknik sistemi sayesinde de bio-ethanol yakıtı kullanıyor ve bu sayede de kokusuz ve dumansız bir şömine kullanımı yaratıyor. Harika değil mi?

Cam zarafeti

Eskimo Somine, Eskimo Şömine Eskimo Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Eskimo Şömine

Eskimo Somine

Eskimo Şömine
Eskimo Şömine
Eskimo Şömine

Eskimo Şömine isimli firmanın tasarımlarından biri olan bu göz alıcı dizayn ise beton kolonların arasındaki cam zarafetiyle dikkat çekiyor. Yaz kış harika bir görünüm ve şıklık sağlayan bu şömine, camın büyülü dokusu sayesinde estetik açıdan öne çıkan modellerden biri.

L tipi şömine

U TİPİ VE L TİPİ ŞÖMİNELER, ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ İç Dekorasyon
ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ

U TİPİ VE L TİPİ ŞÖMİNELER

ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ
ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ
ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ

Duvara gömülü ve kullanışlı modern ve teknolojik şömine modellerinden biri olarak dikkat çeken bu örnekteki şömine ise Ateş Şömine tasarımlarından biri. İki taraflı şömine olarak da adlandırılan bu modeller L tipi yapılarıyla yaşam alanlarına iki yönlü bir estetik sağlıyorlar.

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