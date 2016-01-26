Şahane bir kış tatili için en güzel oteller

Tatil dendiği zaman çoğumuzun aklına hemen yaz mevsimi, hatta yaz mevsiminin de belli bir bölümü, özellikle de Temmuz ve Ağustos ayları gelir. Denizin, güneşin ve doğanın tadını çıkarmak için en elverişli zamanlar bu aylarda olur gerçekten de. Kimi zamansa işimizle ilgili sebepler ya da sezon dışının daha düşük maliyetli tatil imkanı tanıması nedeniyle Mayıs veya Eylül, Ekim aylarını tercih ederiz. Ama kayak ya da snowboard gibi kış sporlarıyla ilgilenmeyen çoğu insan senelik tatilini kışın değerlendirmeyi düşünmez. Oysa kış tatili yalnızca kış sporları yapanlar için değildir. Her insanın kış tatilinden güzel anılarla ayrılması mümkündür. Üstelik kışın tatil yapmanın pek çok avantajı vardır. Örneğin yaz mevsimi herkes için tatil mevsimi olarak düşünüldüğünden bütün tatil yerleri ve tesisler son derece kalabalıktır. Çoğu zaman kalacak ya da yemek yiyecek yer bulmak bile mesele haline gelir. Üstelik gittiğiniz her yer, plajlar, lokantalar, oteller ve pazarlar çoğu kez can sıkıcı yoğunlukta bir kalabalığı barındırıyor olurlar. Oysa kış mevsiminde oteller ve yeme içme ile ilgili mekanlar bariz bir şekilde daha ucuz olduğu gibi, çoğu mekan da rahat rahat keyfini sürebileceğiniz kadar tenha olacaktır. Konsept olarak kış tatiline yönelik hazırlanmış tesisler ise size yazın asla bulamayacağınız imkanlar sunmaktadırlar. Sizler için bu özel tesislerden güzel bir derleme hazırladık. Bavullarınız hazırsa gelin bunlara biraz daha yakından bakalım.
İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yer alan Cusago köyündeki Hotel Mulino Grande, oldukça ilginç bir kış tatili deneyimi vaat ediyor. Antonella Tesei ve ekibi tarafından restore edilen 16. yüzyıldan kalma bir değirmenin otel haline getirilmesi ortaya çıkan Mulino Grande, 21 suit odası ve ihtiyaç duyacağınız tüm diğer olanakları ile dört yıldız düzeyinde bir konfor sunuyor. Akdeniz'in ılık ve temiz havası eşliğinde her türlü yöresel İtalyan yemeğini tadarak geçireceğiniz birkaç gün, bütün senenin yorgunluğunu kısa sürede atmanızı sağlayabilir.
İsveç'in Jukkasjarvi bölgesinde yer alan ve tamamen buz kullanılarak inşa edilen bu sıradışı otel, hayat boyu unutamayacağınız bir deneyime kapı aralıyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi yatakları dahi buzdan olan bu otelde kalma imkanı yakalayacak şanslı kişiler arasına girebilirseniz, kar ve buzla olan ilişkinizin tamamen değişeceğini bekleyebilirsiniz.
Avrupa'nın en gözde tatil destinasyonlarından biri olan İsviçre Alpleri'nde bulunan Hotel Villa Honegg, özellikle bütçe sıkıntısı olmayan kış tatilcileri için son derece cazip bir tesis. Sıcak açık hava havuzuyla karlara karşı yüzme gibi sıradışı bir deneyimin yanı sıra beş yıldızlı bir otelin bütün imkanlarına da sahip olan bu tesisten memnun ayrılacağınıza hiç şüphe yok.
Kayak veya snowboard sporlarıyla ilgileniyorsanız, İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi Davos'ta bulunan Hotel Intercontinental ömür boyu hatırlayacağınız mükemmel bir kış tatili için doğru adres olabilir. Göz alıcı mimarisi ve her türden lüks donanımıyla spordan artan kalan vakitlerinizi de harika geçirebileceğiniz bir otel.
Güzel bir kış tatili için illa ki yurtdışına gitmek gerekiyor diye bir kaide yok. Ve elbette kış tatilinizi Uludağ, Palandöken, Erciyes, Saklıkent gibi kayak merkezlerinde geçirmek zorunda da değilsiniz. Peki ya göl kıyısında ve orman içinde romantik bir tatile ne dersiniz? Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kıyısında bulunan Saklı Göl Evleri, ister çadır, ister özel ahşap evlerini tercih edin, muhteşem bir tatil geçirmek için aradığınız her şeyi size sunacaktır.
Hâlâ karar veremediyseniz Avrupa’ya tatil kaçamakları yazımız da ilginizi çekebilir.