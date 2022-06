Şahane bir kış tatili için en güzel oteller

Tatil dendiği zaman çoğumuzun aklına hemen yaz mevsimi, hatta yaz mevsiminin de belli bir bölümü, özellikle de Temmuz ve Ağustos ayları gelir. Denizin, güneşin ve doğanın tadını çıkarmak için en elverişli zamanlar bu aylarda olur gerçekten de. Kimi zamansa işimizle ilgili sebepler ya da sezon dışının daha düşük maliyetli tatil imkanı tanıması nedeniyle Mayıs veya Eylül, Ekim aylarını tercih ederiz. Ama kayak ya da snowboard gibi kış sporlarıyla ilgilenmeyen çoğu insan senelik tatilini kışın değerlendirmeyi düşünmez. Oysa kış tatili yalnızca kış sporları yapanlar için değildir. Her insanın kış tatilinden güzel anılarla ayrılması mümkündür. Üstelik kışın tatil yapmanın pek çok avantajı vardır. Örneğin yaz mevsimi herkes için tatil mevsimi olarak düşünüldüğünden bütün tatil yerleri ve tesisler son derece kalabalıktır. Çoğu zaman kalacak ya da yemek yiyecek yer bulmak bile mesele haline gelir. Üstelik gittiğiniz her yer, plajlar, lokantalar, oteller ve pazarlar çoğu kez can sıkıcı yoğunlukta bir kalabalığı barındırıyor olurlar. Oysa kış mevsiminde oteller ve yeme içme ile ilgili mekanlar bariz bir şekilde daha ucuz olduğu gibi, çoğu mekan da rahat rahat keyfini sürebileceğiniz kadar tenha olacaktır. Konsept olarak kış tatiline yönelik hazırlanmış tesisler ise size yazın asla bulamayacağınız imkanlar sunmaktadırlar. Sizler için bu özel tesislerden güzel bir derleme hazırladık. Bavullarınız hazırsa gelin bunlara biraz daha yakından bakalım.