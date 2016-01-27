Dünyanın dört bir yanından aklınızı çelecek dağ evleri

Issız ve el değmemiş bir doğanın içinde yer alan dağ evleri dediğimizde çoğumuzun aklına o harika taş işçiliğiyle inşa edilmiş taş evlerin gelmesi tesadüf değil. Dağ evleri inşa edilirken dikkat edilen en önemli şeylerden biri de çetin iklim koşullarına karşı dayanıklı ve korunaklı bir yapı yaratmaktır pek tabii ki ve bu yapı, modern şehirlerde kullanılan yapay malzemelerin aksine, doğal malzemelerle çok daha kolay sağlanabilir. Taş evler de hem dış cephede asil bir zarafet yaratmak için hem de içeride iyi yalıtımlı, sıcak ve sağlam bir ortam oluşturmak için ideal. Bu örnekteki benzersiz taş ev ise İspanya'da yer alıyor ve estetiğiyle, doğallığıyla ve görkemli dış cephesiyle daha ilk görüşte kendine hayran bırakıyor.