Dünyanın dört bir yanından aklınızı çelecek dağ evleri

Dağ evleri her zaman özellikle el değmemiş bir doğayla çevrili olan büyüleyici evleri sevenler için hayalleri süsleyen ev modellerinden biri olmuştur. Bugünün modern dünyasında, teknoloji çağının içinde telaşlı ve yoğun şehir yaşantılarımızda zaman zaman unutsak da, doğayla iç içe inşa edilmiş muhteşem dağ evleri bize insanın da doğanın bir parçası olduğunu hatırlatıyorlar hep. Biz de bu yazımızda her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen, dünyanın dört bir köşesinden, birbirinden güzel ve göz alıcı dağ evi örneklerini derledik.
Dünyanın herhangi bir yerinde kış tatili yapmak için fırsatınız olsa ilk tercihlerinizin arasında Alp Dağları olacağını biliyoruz. Karlı ormanların içinde yer alan bu muhteşem ve mimari açıdan da sıra dışı görünümüyle gözlerimizi kamaştıran dağ evi de İsviçre Alpleri’nin Grison bölgesinde yer alıyor. Binanın yapısal olarak en büyük özelliği çevresindeki karlı doğal güzelliğe uyum sağlayacak malzemelerle inşa edilmiş olması. Beton, taş ve ahşap malzemelerin bir arada kullanıldığı bina mimari açıdan hem yapısal özellikleriyle hem de görünüşündeki eşsiz estetikle öne çıkmayı başarıyor.
Bu büyüleyici kütük ev örneği ise Türkiye'den. NM Mimarlık tarafından dizayn edilen ve inşası gerçekleştirilen yapıda kot farkından yararlanılıp, çelik konstrüksiyon desteği ile bodrum kat ortaya çıkarılmış. Bir dönümlük geniş bir arazi içinde yer alan bu geniş ve ferah villa, çevresindeki doğal güzellik ve yeşil estetikle harmanlanan naturel ama modern ve şık bir görünüme sahip.
Önce & Sonra: Depodan bozma modern dağ evi isimli yazımızda yenilenme ve restorasyon aşamalarını ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz ve ziyaret ettiğimiz bu şahane ev ise İtalya'nın Val di Ledro (Trentino) bölgesinde yer alıyor. 1800'lü yıllardan kalma harabe durumdaki bir ambarın dönüştürülmesi ve yeniden dizayn edilmesiyle meydana gelen bu harika tasarım taş ve ahşap malzemelerin bir arada kullanılmasıyla dış cephesinde çevresine uyumlu doğal ve rustik bir atmosfer yaratmayı başarıyor.
Issız ve el değmemiş bir doğanın içinde yer alan dağ evleri dediğimizde çoğumuzun aklına o harika taş işçiliğiyle inşa edilmiş taş evlerin gelmesi tesadüf değil. Dağ evleri inşa edilirken dikkat edilen en önemli şeylerden biri de çetin iklim koşullarına karşı dayanıklı ve korunaklı bir yapı yaratmaktır pek tabii ki ve bu yapı, modern şehirlerde kullanılan yapay malzemelerin aksine, doğal malzemelerle çok daha kolay sağlanabilir. Taş evler de hem dış cephede asil bir zarafet yaratmak için hem de içeride iyi yalıtımlı, sıcak ve sağlam bir ortam oluşturmak için ideal. Bu örnekteki benzersiz taş ev ise İspanya'da yer alıyor ve estetiğiyle, doğallığıyla ve görkemli dış cephesiyle daha ilk görüşte kendine hayran bırakıyor.
Amerika'dan bir örnek olan bu ahşap ev ise tek kelime ise sinemasal bir mimariye ve görünüme sahip. Western filmlerini andıran atmosferi, kaliteli ahşap malzemelerle inşa edilmiş ferah ve geniş mimarisi ve çevresine konumlanmış çam ormanlarının doğal güzelliğiyle herkesin hayallerini süsleyebilecek kadar güzel olan bu ev ahşap ev severler için hafızalara kazınacak nitelikte.