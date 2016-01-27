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Anadolu'dan çağdaş mimari örnekleri

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#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
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Hiç şüphesiz İstanbul ülkemizin en önemli şehri. Bunu kimse tartışmıyor. Nüfusun neredeyse beşte birinin bu şehirde yaşıyor olması bir yana, mal ve hizmet üretiminin daha da büyük bir oranı İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu yüzden belli bir şehir belirtmeden herhangi bir konudan söz edildiğinde akla öntanımlı olarak İstanbul geliyor ister istemez. Bu durum çoğu kez diğer büyük şehirlerde yaşayanları kızdırır, kendi şehirlerinin de önemsenmesini isterler haklı olarak. Ama daha küçük şehirlerde yaşayanlar bu hengamede ve rekabette kendilerine yer aramazlar. Buna karşın dünya değişiyor, teknolojik imkanların gelişimiyle giderek küçülüyor ve geçmişte belki de taşra deyip geçtiğimiz kentler her anlamda kendilerini daha fazla gösterme imkanı buluyorlar. Bugün Anadolu'nun pek çok şehrinde çok ciddi ölçeklerde sanayi kapasitesi ortaya çıkmış durumda. Kimilerinde turizm, kimilerinde hizmet sektörü öne çıkıyor. Ama sonuç olarak artık hayat İstanbul, Ankara, İzmir gibi birkaç büyük şehir etrafında dönmüyor, burası kesin. Anadolu kentleri ekonomik büyümelerine paralel olarak doğallığında başka alanlarda da gelişiyorlar. Mimari ve inşaat alanları da bu gelişen alanların arasında başı çekiyor. Bugün Anadolu'nun hemen her kentinde göz alıcı yeni konut projeleriyle, iddialı iç mimari ve dekorasyon çalışmalarıyla karşılaşmak mümkün. Biz de sayfalarımızda bu projelere elimizden geldiğince yer vermeye çalşıyoruz. Bu yazımızda sizler için gelişen Anadolu kentlerindeki dikkat çekici mimari çalışmaları bir araya getirdik. Umuyoruz bu birkaç örnek, başka girişimciler, mimarlar ve elbette tüketiciler için ilham kaynağı olurlar.

Turizmin parlayan yıldızı butik oteller

Yu-Ga Alaçatı Otel Tuncer Sezgin İç Mimarlık Ticari alanlar Oteller
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Yu-Ga Alaçatı Otel

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Alaçatı Yu-Ga Otel'i sizlere başka bir yazımızda detaylarıyla tanıtmıştık. Alaçatı'nın yöresel taş mimarisinin çok katlı bir yapıya başarılı bir şekilde uyarlanmasıyla ortaya çıkan bu şık butik otel, alanında hem mimarisi hem de iç donatıları, dekorasyonu ve stiliyle de örnek olmaya devam ediyor. 

Yeni fikirler, yeni uygulamalar

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

İlk projemiz Ankara'dan: Koza Lofts. Bu projede gerçekten yeni bir fikrin hayata geçirildiğini görüyoruz. Rezidans ve öğrenci yurdu konseptleri bir potada eritilerek ortaya çıkarılan bu modern öğrenci evi projesi hem öğrencilerin ihtiyaçlarına üstün bir kalite düzeyiyle yanıt verebilmesi, hem de bunu yaparken mimari ve iç mimari alanında öncü denebilecek nitelikte bir pratik ortaya koymasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ'ye kolayca ulaşıma imkan veren konumu da projenin bir başka avantajı.

Dünya standartlarında bir okul

SAMSUN SES OKULLAR PS MİMARLIK Ticari alanlar Okullar
PS MİMARLIK

SAMSUN SES OKULLAR

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Samsun merkezli PS Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Samsun Ses Okulları projesi, gerçek anlamda dünya standartlarında bir orta öğretim kurumu. Yalnızca görsel özellikleri ile değil aynı zamanda kaliteli bir eğitimin altyapısını oluşturan olmazsa olmaz nitelikli mimari planlaması ve öğrenciler için son derece uygun ortak kullanım alanlarıyla Ses Okulları Anadolu'nun parlayan yıldızları arasında yer alıyor. 

Taş ev kavramına yeni bir yorum

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
TEGET Mimarlık

#1

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Muğla iline bağlı önemli bir turistik merkez olan Datça'da gerçekleştirilen bu taş ev projesi ise geleneksel ve yöresel mimari unsurları modern donatılarla başarılı bir şekilde bir araya getirmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu villa tipi konutta üzerinde durulan bir başka unsur ise yüksek güvenlik standartları. Villaya özel havuz bölümü de bahçeyle birlikte büyüleyici bir güzellik ortaya koyuyor. 

Bir ada klasiği

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Bozcaada ve Gökçeada da son dönemde taş ev restorasyonlarıyla ismini daha fazla duyurmaya başlayan bölgeler arasında yer alıyor. Burada gördüğünüz şık taş ev ise Dafni Mimarlık tarafından Bozcaada'da gerçekleştirilen bir proje. Mimarisiyle olduğu kadar çevreyle bütünleşmesi ve eşsiz manzarasıyla da göz dolduruyor.

Güney'in incisi

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BahçeBitki & Çiçekler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Hatay da son dönemde çeşitli konut projeleriyle ismini daha sık duyduğumuz kentler arasında yer alıyor. Aya Yapı Tasarım tarafından gerçekleştirilen bu villa projesi, gerek bahçesi ve çevre düzenlemesi, gerekse de iç mekandaki özenli dekorasyon çalışmasıyla son derece başarılı bir örnek.

Çam ormanında enfes villa
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