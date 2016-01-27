Anadolu'dan çağdaş mimari örnekleri

Hiç şüphesiz İstanbul ülkemizin en önemli şehri. Bunu kimse tartışmıyor. Nüfusun neredeyse beşte birinin bu şehirde yaşıyor olması bir yana, mal ve hizmet üretiminin daha da büyük bir oranı İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu yüzden belli bir şehir belirtmeden herhangi bir konudan söz edildiğinde akla öntanımlı olarak İstanbul geliyor ister istemez. Bu durum çoğu kez diğer büyük şehirlerde yaşayanları kızdırır, kendi şehirlerinin de önemsenmesini isterler haklı olarak. Ama daha küçük şehirlerde yaşayanlar bu hengamede ve rekabette kendilerine yer aramazlar. Buna karşın dünya değişiyor, teknolojik imkanların gelişimiyle giderek küçülüyor ve geçmişte belki de taşra deyip geçtiğimiz kentler her anlamda kendilerini daha fazla gösterme imkanı buluyorlar. Bugün Anadolu'nun pek çok şehrinde çok ciddi ölçeklerde sanayi kapasitesi ortaya çıkmış durumda. Kimilerinde turizm, kimilerinde hizmet sektörü öne çıkıyor. Ama sonuç olarak artık hayat İstanbul, Ankara, İzmir gibi birkaç büyük şehir etrafında dönmüyor, burası kesin. Anadolu kentleri ekonomik büyümelerine paralel olarak doğallığında başka alanlarda da gelişiyorlar. Mimari ve inşaat alanları da bu gelişen alanların arasında başı çekiyor. Bugün Anadolu'nun hemen her kentinde göz alıcı yeni konut projeleriyle, iddialı iç mimari ve dekorasyon çalışmalarıyla karşılaşmak mümkün. Biz de sayfalarımızda bu projelere elimizden geldiğince yer vermeye çalşıyoruz. Bu yazımızda sizler için gelişen Anadolu kentlerindeki dikkat çekici mimari çalışmaları bir araya getirdik. Umuyoruz bu birkaç örnek, başka girişimciler, mimarlar ve elbette tüketiciler için ilham kaynağı olurlar.