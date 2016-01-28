Kış ortasında yaz havası yaşatacak 6 ev

Nispeten ılık başlayan kış mevsiminin en soğuk günlerine girdiğimiz ve aynı zamanda yazın en sıcak günlerini büyük bir özlemle beklediğimiz bir dönemde, içinizi ısıtacak ve size bir az olsun geride kalan yaz günlerini hatırlatacak altı evden oluşan bir derleme hazırladık. Gerek mimari özellikleri gerekse de iç mimari ve dekorasyonlarındaki sıradışı tasarımları ile göz dolduran bu evlere gelin biraz daha yakından bakalım ve kış soğununun sıkıcılığını bir nebze olsun üzerimizden atmaya çalışalım.
Bu kez de Portekiz'in Lizbon kenti yakınlarında bir banliyödeyiz. Yüz yıldan uzun bir geçmişe sahip bu ev yakın zamanda Ricardo Moreno Arquitectos gözetiminde bütünüyle yenilenerek son derece modern bir görünüme kavuşturulmuş. Arka bahçesinde yaratılan bu harika ortamla sahiplerini şehir hayatından koparıp adeta bir hayal dünyasına sürükleyebilecek potansiyele sahip evin, bu cephesiyle bir parça Çeşme – Alaçatı bölgesine ait geleneksel evleri andırdığını söylemek de mümkün.
Portekiz’in Guimarães bölgesinde bulunan ve modern Akdeniz mimarisinin çarpıcı örneklerinden biri olan bir villaya konuk oluyoruz. Tasarımıyla göz dolduran bu villa aynı zamanda mükemmel manzarasıyla da dikkat çekiyor. Yalnızca bu evin kullanımına özel olan havuzun arka bahçede ve yüksek bir kottta konumlanmış olması da havuz başında manzaranın tadını çıkarmaya elverişli ve gözlerden uzak harika bir ortam yaratıyor.
Bir başka iddialı restorasyon projesinin bir terasa dönüştürülen çatı katındayız. Yine Akdeniz mimarisinin kuvvetli esintilerini açıkça görmek mümkün. Bunun yanında dikkat çekici şehir manzarası özellikle serin yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için bu terası daha da vazgeçilmez kılıyor. Çevresindeki evlerden görece yüksek konumuyla şehrin içinde gözlerden uzak bir ortam sağlayan teras, aynı zamanda geniş aile toplantıları veya arkadaşlarla verilecek keyifli barbekü partileri için de bire bir.
Brezilya'da bulunan bu son derece iddialı villa, ilginç bir şekilde Asya mimarisini andıran unsurlar taşıyor. Özellikle çatı bölümünde hissedilen bu çizgiler, yapıya egzotik bir hava vermekle kalmıyor, çevresindeki bütün evlerden ayırt edici bir havaya büründürüyor villayı. Bir diğer dikkat çekici bölüm ise bahçe. Detaylı ve sofistike bir peyzaj çalışması yerine ferah, geniş bir açık alan olarak bırakılan bahçede birden fazla oturma ve dinlenme alanı bulunuyor. Bu haliyle adeta ufak çaplı etkinliklere bile evsahipliği yapabilecek gibi duran bu bahçede yazın güneşlenmenin keyfi gerçekten bir başka olmalı.
Taş evler ülkemizde genellikle yazlık bölgelerde, kıyı Ege kasabalarında ve Bodrum, Datça gibi güzide merkezlerde bulunduğu için ister istemez yazlık bir çağrışım yapıyor zihnimizde. Bu görselde yer alan taş evinse yazı çağrıştırmaması abes olurdu, çünkü mimarisi baştan aşağı yaz koşullarına göre düzenlenmiş. Evin bahçeye açılan cephesinde bildiğimiz anlamda kapı veya pencereler yer almıyor. Yalnızca garaj kapısı şeklinde dizayn edilmiş iki büyük kanatlı kapı var. Bu iki kapı açıldığında aslında evin bir cephesi neredeyse tamamen bahçeyle bütünlemiş oluyor. Bol yeşillikli ve hatta dev ağaçların bulunduğu şık bahçe ise gerek evin mimarisiyle gerekse de tarzıyla mükemmel bir uyum sergiliyor.
Ekoloji, son yıllarda mimarinin en çok ilgilendiği sorunların başında geliyor. Dünyamızın giderek azalan ve aynı zamanda kirlenmekte olan kaynakları sebebiyle, sürdürülebilirlik pek çok sektörün en önemli konuları arasında yer alıyor. Doğrusu da bu zaten. Bu bağlamda doğayla uyumlu ekolojik evler de giderek artan bir çeşitlilikte karşımıza çıkıyor. Güney Kore'de bulunan bu son derece ilginç konteynır ev de bu ekolojik ev modellerinden bir tanesi. Doğayla tamamen uyumlu bir şekilde inşa edilen yapı, tasarımıyla da adeta manzaranın içinde kayboluyor. Hemen bitişiğinde ormanla birlikte keyifli bir yaz evi olduğuna hiç şüphe yok.
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