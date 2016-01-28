Kış ortasında yaz havası yaşatacak 6 ev

Taş evler ülkemizde genellikle yazlık bölgelerde, kıyı Ege kasabalarında ve Bodrum, Datça gibi güzide merkezlerde bulunduğu için ister istemez yazlık bir çağrışım yapıyor zihnimizde. Bu görselde yer alan taş evinse yazı çağrıştırmaması abes olurdu, çünkü mimarisi baştan aşağı yaz koşullarına göre düzenlenmiş. Evin bahçeye açılan cephesinde bildiğimiz anlamda kapı veya pencereler yer almıyor. Yalnızca garaj kapısı şeklinde dizayn edilmiş iki büyük kanatlı kapı var. Bu iki kapı açıldığında aslında evin bir cephesi neredeyse tamamen bahçeyle bütünlemiş oluyor. Bol yeşillikli ve hatta dev ağaçların bulunduğu şık bahçe ise gerek evin mimarisiyle gerekse de tarzıyla mükemmel bir uyum sergiliyor.