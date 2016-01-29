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Evinizi daha zengin göstermenin yolları

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Skyfall Austria, Architectural Interiors + Superyacht Photographer Architectural Interiors + Superyacht Photographer İskandinav Oturma Odası
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Ev dekorasyonlarının en büyük özelliği içinde yaşayan insanlara kendilerini daha iyi hissettirmelerini sağlamaktır. Kimse sıradan dizaynlara sahip olan evlerde yaşamak istemez değil mi? Ancak zengin ve estetik dekorasyonlar oluşturmak da çoğu zaman oldukça pahalı bir işlem. Peki evinizin büyük paralar harcamadan ve banka hesaplarınızı boşaltmanıza gerek kalmadan daha zengin bir görünüme kavuşmasını istemez misiniz? İşte her bütçeye uygun tasarım fikirleriyle evinizde lüks bir atmosfer yaratmak için beş ipucu.

1- Kartonpiyer uygulamaları

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homify

Classic View of Contemporised Victorian Living Room

homify
homify
homify

Tavan ve duvarın birleştiği yerlerde kartonpiyer uygulaması olmayan yaşam alanları oldukça sıradan ve ortalama bir görünüme sahip olma özelliğine sahiptirler. Özellikle küçük ya da oldukça az mimari ayrıntıya sahip olan odaları zenginleştirmek için kartonpiyer uygulamaları son derece ideal görünüyor. Oldukça uygun bir bütçeye yaptırabileceğiniz dekoratif kartonpiyer uygulamaları yaşam alanlarına zenginlik ve sofistike bir etki katıyor. Üstelik farklı tarzlarda kartonpiyer uygulamaları ile tarzınıza ve bütçenize daha uygun olanı seçerek evinizin daha zengin görünmesini sağlayabilirsiniz.

2- Yastık ve kırlentler

Skyfall Living Room Architectural Interiors + Superyacht Photographer İskandinav Oturma Odası
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Living Room

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Oturma odası dekorasyonlarını sıkıcılıktan kurtarıp ortamı daha zengin gösterebileceğiniz en kolay ve parlak fikir pek tabii ki yastık ve kırlentlerdir. Koltuk ve kanepelerinizin üstünü bir sürü yastıkla donatmaktan çekinmeyin! Bir çift yastık bir odayı zenginleştirmeye yetmez, en az iki çift ve daha fazlasını kullanmanız gerekir. Yastık ve kırlentlerinizi seçerken birbirleriyle kontrast oluşturacak renk ve desenler tercih edin. Ayrıca küçük kırlentler yerine daha büyük boyutlu yastıklar kullanmayı deneyin. Büyük ve çok yastıklı bir oturma grubunun şıklık ve gösteriş etkisi çok daha fazla olacaktır.

3- Kapı tokmakları, kapı kolları, dolap ve çekmece kulpları

"A Machine's Perception" door handles, PeLiDesign PeLiDesign Pencere & KapılarKapı Kolları & Aksesuarları
PeLiDesign

PeLiDesign
PeLiDesign
PeLiDesign

Evinizdeki dolap ve çekmecelerin kulplarını, kapıların kollarını yenileyin; yarattığınız değişikliğe siz de inanamayacaksınız. Kapılarda ve komodin, giysi dolabı, şifonyer gibi mobilyalarda, mutfak ve banyo dolaplarında genellikle hep aynı ve sıradan kulplar kullanılır. Bunun nedeni bu standart modellerin bu mobilyaları yapan fabrikalar için toplu alımlarda çok daha ucuza gelmesidir elbette. Ancak tekil olarak bu malzemeler hiç de pahalı değil; özellikle de evlerde yarattıkları şık etki göz önünde bulundurulursa. Tüm yapı marketlerde bulunabilecek olan farklı ve şık modelleri kapı tokmalarından, dolap kulplarından ve kapı kollarından tarzınıza en uygun olanı seçip, eski ve standart olanları yenileriyle değiştirirseniz evlerinizde mobilyalarınızı değiştirmenize gerek kalmadan çok daha şık ve zengin görünen sıradışı bir etki yaratmış olacaksınız.

4- Aydınlatma üniteleri

VOLTOLINA, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Klasik Oturma Odası
Highlight Aydınlatma

VOLTOLINA

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Tıpkı bir önceki maddede olduğu gibi, evlerin aydınlatmaları da genellikle standart malzemelerden üretiliyor ve bu da sıradan bir görünüm oluşmasına sebep oluyor. Banyodan yatak odasına, çalışma odasından mutfağa her oda için farklı ve spesifik modellerde tarz sahibi ışıklandırma öğeleri satın almak evinizi baştan aşağı değiştirebilecek ipuçlarından biri. Üstelik aydınlatma öğelerine çok para harcamak istemiyorsanız ikinci el dükkanlarından da son derece stil sahibi ürünler bulabilirsiniz. Unutmayın, tarzı olan ikinci el bir ürün her zaman sıradan ve yavan ürünlerden çok daha estetik ve zengin görünür.

5- Canlı çiçekler ve süs bitkileri

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.G Evi Arnavutköy

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Lüks bir ortam yaratmak için en ideal seçeneklerden biri de yaşam alanlarını canlı çiçek ve bitkilerle süslemektir. Bakımı kolay olan canlı süs bitkileri evinize eşsiz bir tazelik katacaktır. Ev ağaçlarının benzersiz bir doku kattığı bu şahane salonda ise Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası bulunuyor. 

Eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümü
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