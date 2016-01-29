Evinizi daha zengin göstermenin yolları

Evinizdeki dolap ve çekmecelerin kulplarını, kapıların kollarını yenileyin; yarattığınız değişikliğe siz de inanamayacaksınız. Kapılarda ve komodin, giysi dolabı, şifonyer gibi mobilyalarda, mutfak ve banyo dolaplarında genellikle hep aynı ve sıradan kulplar kullanılır. Bunun nedeni bu standart modellerin bu mobilyaları yapan fabrikalar için toplu alımlarda çok daha ucuza gelmesidir elbette. Ancak tekil olarak bu malzemeler hiç de pahalı değil; özellikle de evlerde yarattıkları şık etki göz önünde bulundurulursa. Tüm yapı marketlerde bulunabilecek olan farklı ve şık modelleri kapı tokmalarından, dolap kulplarından ve kapı kollarından tarzınıza en uygun olanı seçip, eski ve standart olanları yenileriyle değiştirirseniz evlerinizde mobilyalarınızı değiştirmenize gerek kalmadan çok daha şık ve zengin görünen sıradışı bir etki yaratmış olacaksınız.