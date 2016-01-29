Evinizi daha zengin göstermenin yolları

Ev dekorasyonlarının en büyük özelliği içinde yaşayan insanlara kendilerini daha iyi hissettirmelerini sağlamaktır. Kimse sıradan dizaynlara sahip olan evlerde yaşamak istemez değil mi? Ancak zengin ve estetik dekorasyonlar oluşturmak da çoğu zaman oldukça pahalı bir işlem. Peki evinizin büyük paralar harcamadan ve banka hesaplarınızı boşaltmanıza gerek kalmadan daha zengin bir görünüme kavuşmasını istemez misiniz? İşte her bütçeye uygun tasarım fikirleriyle evinizde lüks bir atmosfer yaratmak için beş ipucu.
Tavan ve duvarın birleştiği yerlerde kartonpiyer uygulaması olmayan yaşam alanları oldukça sıradan ve ortalama bir görünüme sahip olma özelliğine sahiptirler. Özellikle küçük ya da oldukça az mimari ayrıntıya sahip olan odaları zenginleştirmek için kartonpiyer uygulamaları son derece ideal görünüyor. Oldukça uygun bir bütçeye yaptırabileceğiniz dekoratif kartonpiyer uygulamaları yaşam alanlarına zenginlik ve sofistike bir etki katıyor. Üstelik farklı tarzlarda kartonpiyer uygulamaları ile tarzınıza ve bütçenize daha uygun olanı seçerek evinizin daha zengin görünmesini sağlayabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonlarını sıkıcılıktan kurtarıp ortamı daha zengin gösterebileceğiniz en kolay ve parlak fikir pek tabii ki yastık ve kırlentlerdir. Koltuk ve kanepelerinizin üstünü bir sürü yastıkla donatmaktan çekinmeyin! Bir çift yastık bir odayı zenginleştirmeye yetmez, en az iki çift ve daha fazlasını kullanmanız gerekir. Yastık ve kırlentlerinizi seçerken birbirleriyle kontrast oluşturacak renk ve desenler tercih edin. Ayrıca küçük kırlentler yerine daha büyük boyutlu yastıklar kullanmayı deneyin. Büyük ve çok yastıklı bir oturma grubunun şıklık ve gösteriş etkisi çok daha fazla olacaktır.
Evinizdeki dolap ve çekmecelerin kulplarını, kapıların kollarını yenileyin; yarattığınız değişikliğe siz de inanamayacaksınız. Kapılarda ve komodin, giysi dolabı, şifonyer gibi mobilyalarda, mutfak ve banyo dolaplarında genellikle hep aynı ve sıradan kulplar kullanılır. Bunun nedeni bu standart modellerin bu mobilyaları yapan fabrikalar için toplu alımlarda çok daha ucuza gelmesidir elbette. Ancak tekil olarak bu malzemeler hiç de pahalı değil; özellikle de evlerde yarattıkları şık etki göz önünde bulundurulursa. Tüm yapı marketlerde bulunabilecek olan farklı ve şık modelleri kapı tokmalarından, dolap kulplarından ve kapı kollarından tarzınıza en uygun olanı seçip, eski ve standart olanları yenileriyle değiştirirseniz evlerinizde mobilyalarınızı değiştirmenize gerek kalmadan çok daha şık ve zengin görünen sıradışı bir etki yaratmış olacaksınız.
Tıpkı bir önceki maddede olduğu gibi, evlerin aydınlatmaları da genellikle standart malzemelerden üretiliyor ve bu da sıradan bir görünüm oluşmasına sebep oluyor. Banyodan yatak odasına, çalışma odasından mutfağa her oda için farklı ve spesifik modellerde tarz sahibi ışıklandırma öğeleri satın almak evinizi baştan aşağı değiştirebilecek ipuçlarından biri. Üstelik aydınlatma öğelerine çok para harcamak istemiyorsanız ikinci el dükkanlarından da son derece stil sahibi ürünler bulabilirsiniz. Unutmayın, tarzı olan ikinci el bir ürün her zaman sıradan ve yavan ürünlerden çok daha estetik ve zengin görünür.
Lüks bir ortam yaratmak için en ideal seçeneklerden biri de yaşam alanlarını canlı çiçek ve bitkilerle süslemektir. Bakımı kolay olan canlı süs bitkileri evinize eşsiz bir tazelik katacaktır. Ev ağaçlarının benzersiz bir doku kattığı bu şahane salonda ise Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası bulunuyor.