Özel bir salona sahip olmak için 15 orijinal fikir

Salonlar evlerimizin vitrini gibidir. Evde uyanık geçirilen vakitlerin çoğunu harcadığımız, uzun bir günün yorgunluğunu attığımız ya da misafirlerimizi ağırladığımız salonlarımıza ayrı bir özen gösterir, sıradışı bir salona sahip olmak isteriz. İşte bu yazıda özel bir salona sahip olmak isteyenler Türkiye'deki ev ve üreticilerden 15 orijinal salon fikri derledik.
Elbette kişisel tercih meselesidir ama salonunuzda illaki nötr ya da soluk renkleri kullanacaksınız diye bir kural yok. Yürek yakan kırmızı koltukları, rengarenk halısı ve müthiş lambalarıyla bu salon ben buradayım diye bas bas bağırmıyor mu sizce de?
Sade ve minimalist denilebilecek bir oturma odanız varsa, manzaranın daha doygun ve dolgun görünmesi için bu örnekteki gibi büyük boyutlu bir tablo işinize yarayabilir.
Küçük bir ilaveyle salonunuzu zenginleştirmek ve özel kılmak istiyorsanız, her tarz salonda kendine yer bulabilecek böyle bir berjer koltuk aradığınız çözüm olabilir.
Bir dağ evinde yaşamıyorsanız buradaki gibi bütün salonunuzu ahşapla donatmak biraz yersiz kaçabilir ama salonunuza sıcaklık ve samimiyet taşımanın en garantili yollarından biri ahşap mobilyalardır.
Salonunuzu baştan döşüyorsanız en sevdiğiniz rengi şöyle bir düşünün ve sonra gerek mobilyalarınızı, gerekse de kullanacağınız aksesuarları bu rengin farklı tonlarından seçmeye çalışın. Ortaya hoş bir görünüm çıkacağı kesin.
TV ünitesi deyince aklınıza klasik ve bildik tasarımları geliyorsa, şöyle bir etrafınıza bakın ve orijinal bir model bulmaya ya da kendiniz çizip yaptırmaya çalışın. Bu salonu özel kılan en önemli etken bu sıradışı TV ünitesi.
Salonunuz müsaitse tek bir geniş alan olarak düşünmek yerine mekânı kafanızda bölümlere ayırıp, farklı alanlara farklı işlevler biçerek adacıklardan oluşan özel bir salona sahip olabilirsiniz.
Bu örnekteki gibi kare biçimli bir salonunuz varsa, en azından bir duvarda simetrik mobilyalarla hoş bir etki yaratabilirsiniz. Sadece buradaki gibi klasik bir salonda değil her türlü tarz içinde bu simetri duygusundan yararlanabilirsiniz.
Salon duvarlarınız boş kalmasın, ama tek bir tabloyla da yetinmeyin. En azından duvarlardan birini her türlü çılgınlığa uygun olacak biçimde düzenleyebilirsiniz. Duvar kağıdından tutun da buradaki gibi bir kelebek desenine kadar seçenekler sonsuz.
Avize deyince aklınıza illa taşlı bir avize gelmesin. Işıklandırma konusunda piyasada birçok farklı ürün mevcut ve bunlardan bazıları evinize çok özel bir hava katmaya aday.
Salonunuzu küçük bir dokunuşla kendine özgü kılmak istiyorsanız, oturma grubunuzun renk ve tarzıyla bire bir örtüşecek bir tablo bularak mekânın havasını değiştirebilirsiniz. Bu küçük salonda olduğu gibi.
İlk anda size modası geçmiş bir dekorasyon unsuru gibi gelebilir ama iyi seçilmiş, özgün bir duvar kağıdı farklı ve özel bir salona sahip olmanın en basit ve ucuz yollarından biri.
Yılların eskitemediği bir tarz ve zarafetiyle girdiği her ortamda kendine baktıran bir gelenek. Salonunuzu kolay yoldan değiştirmek istiyorsanız Evimstil koleksiyonundan aldığımız bu Josephine koltuğa benzer bir mobilya aradığınız şey olabilir.
Biraz çılgınlık yapmak, salonunuzu gerçekten çok özel hale getirmek istiyorsanız, yakmayacaksanız bile sırf dekoratif amaçlarla buradaki gibi bir ilave yapabilirsiniz.
Özel bir salona bunun gibi orijinal ve özel mobilyalar yakışır. Geleneksel bir kilim deseninin geleneksel bir mobilyaya uygulanmasıyla ortaya çıkmış olan bu ürün girdiği her salonun yıldızı olmaya aday.
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