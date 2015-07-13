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Özel bir salona sahip olmak için 15 orijinal fikir

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Interior Desing, Melek Orıental Carpets & Accessorıes Melek Orıental Carpets & Accessorıes İç Dekorasyon
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Salonlar evlerimizin vitrini gibidir. Evde uyanık geçirilen vakitlerin çoğunu harcadığımız, uzun bir günün yorgunluğunu attığımız ya da misafirlerimizi ağırladığımız salonlarımıza ayrı bir özen gösterir, sıradışı bir salona sahip olmak isteriz. İşte bu yazıda özel bir salona sahip olmak isteyenler Türkiye'deki ev ve üreticilerden 15 orijinal salon fikri derledik.

1. Canlı renklerle eğlenceli ortam

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Elbette kişisel tercih meselesidir ama salonunuzda illaki nötr ya da soluk renkleri kullanacaksınız diye bir kural yok. Yürek yakan kırmızı koltukları, rengarenk halısı ve müthiş lambalarıyla bu salon ben buradayım diye bas bas bağırmıyor mu sizce de?

2. Sade dekorasyonu tabloyla tamamlayın

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Sade ve minimalist denilebilecek bir oturma odanız varsa, manzaranın daha doygun ve dolgun görünmesi için bu örnekteki gibi büyük boyutlu bir tablo işinize yarayabilir.

3. Berjer ilavesi

Ancona Berjer Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Berjer

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Küçük bir ilaveyle salonunuzu zenginleştirmek ve özel kılmak istiyorsanız, her tarz salonda kendine yer bulabilecek böyle bir berjer koltuk aradığınız çözüm olabilir.

4. Ahşap sıcaklığı

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Oturma Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Bir dağ evinde yaşamıyorsanız buradaki gibi bütün salonunuzu ahşapla donatmak biraz yersiz kaçabilir ama salonunuza sıcaklık ve samimiyet taşımanın en garantili yollarından biri ahşap mobilyalardır.

5. Tek rengin farklı tonları

Mobitool Modüler Mobilya, Mobitool Modüler Mobilya Mobitool Modüler Mobilya Modern Oturma Odası
Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya

Salonunuzu baştan döşüyorsanız en sevdiğiniz rengi şöyle bir düşünün ve sonra gerek mobilyalarınızı, gerekse de kullanacağınız aksesuarları bu rengin farklı tonlarından seçmeye çalışın. Ortaya hoş bir görünüm çıkacağı kesin.

6. Farklı bir televizyon ünitesi

Elit Country TV Ünitesi Sanal Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Sanal Mobilya

Elit Country TV Ünitesi

Sanal Mobilya
Sanal Mobilya
Sanal Mobilya

TV ünitesi deyince aklınıza klasik ve bildik tasarımları geliyorsa, şöyle bir etrafınıza bakın ve orijinal bir model bulmaya ya da kendiniz çizip yaptırmaya çalışın. Bu salonu özel kılan en önemli etken bu sıradışı TV ünitesi.

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7. Adacıklar yaratın

Villa, teknogrup design teknogrup design Rustik Oturma Odası
teknogrup design

Villa

teknogrup design
teknogrup design
teknogrup design

Salonunuz müsaitse tek bir geniş alan olarak düşünmek yerine mekânı kafanızda bölümlere ayırıp, farklı alanlara farklı işlevler biçerek adacıklardan oluşan özel bir salona sahip olabilirsiniz.

8. Simetri duygusu

Klasik Salon Mimari Tasarımı Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Klasik Salon Mimari Tasarımı

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Bu örnekteki gibi kare biçimli bir salonunuz varsa, en azından bir duvarda simetrik mobilyalarla hoş bir etki yaratabilirsiniz. Sadece buradaki gibi klasik bir salonda değil her türlü tarz içinde bu simetri duygusundan yararlanabilirsiniz.

9. Duvarı sanat eserine dönüştürün

Kelebek Tv Pembe Füme Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Füme Mobilya

Kelebek Tv Pembe

Füme Mobilya
Füme Mobilya
Füme Mobilya

Salon duvarlarınız boş kalmasın, ama tek bir tabloyla da yetinmeyin. En azından duvarlardan birini her türlü çılgınlığa uygun olacak biçimde düzenleyebilirsiniz. Duvar kağıdından tutun da buradaki gibi bir kelebek desenine kadar seçenekler sonsuz.

10. Özel aksesuarlar bulun

Solin Sarkıt Suave.com.tr Oturma OdasıIşıklandırma
Suave.com.tr

Solin Sarkıt

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Avize deyince aklınıza illa taşlı bir avize gelmesin. Işıklandırma konusunda piyasada birçok farklı ürün mevcut ve bunlardan bazıları evinize çok özel bir hava katmaya aday.

11. Oturma grubuyla uyumlu tablo

Genel Görünüm - Misafir Odası ROAS Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
ROAS Mimarlık

Genel Görünüm – Misafir Odası

ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık

Salonunuzu küçük bir dokunuşla kendine özgü kılmak istiyorsanız, oturma grubunuzun renk ve tarzıyla bire bir örtüşecek bir tablo bularak mekânın havasını değiştirebilirsiniz. Bu küçük salonda olduğu gibi.

12. Duvâr kağıdı kullanın

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

İlk anda size modası geçmiş bir dekorasyon unsuru gibi gelebilir ama iyi seçilmiş, özgün bir duvar kağıdı farklı ve özel bir salona sahip olmanın en basit ve ucuz yollarından biri.

13. Josephine koltuk

Hanedan Kırmızı Josefin homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

Hanedan Kırmızı Josefin

homify
homify
homify

Yılların eskitemediği bir tarz ve zarafetiyle girdiği her ortamda kendine baktıran bir gelenek. Salonunuzu kolay yoldan değiştirmek istiyorsanız Evimstil koleksiyonundan aldığımız bu Josephine koltuğa benzer bir mobilya aradığınız şey olabilir.

14. Şömine şeklinde soba

Bradford Şömine Soba 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
1001Keyif.com

Bradford Şömine Soba

1001Keyif.com
1001Keyif.com
1001Keyif.com

Biraz çılgınlık yapmak, salonunuzu gerçekten çok özel hale getirmek istiyorsanız, yakmayacaksanız bile sırf dekoratif amaçlarla buradaki gibi bir ilave yapabilirsiniz.

15. Çok özel bir ürün

Kilim Marquise Melek Orıental Carpets & Accessorıes İç Dekorasyon
Melek Orıental Carpets &amp; Accessorıes

Kilim Marquise

Melek Orıental Carpets & Accessorıes
Melek Orıental Carpets &amp; Accessorıes
Melek Orıental Carpets & Accessorıes

Özel bir salona bunun gibi orijinal ve özel mobilyalar yakışır. Geleneksel bir kilim deseninin geleneksel bir mobilyaya uygulanmasıyla ortaya çıkmış olan bu ürün girdiği her salonun yıldızı olmaya aday.

Bu yazıdaki salon fikirlerini beğendiyseniz, ’Salonunuz için 14 çılgın televizyon fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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