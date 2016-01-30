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Aklınızı başınızdan alacak ev saunaları

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Dachbodenausbau , schulz.rooms schulz.rooms Modern Spa
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Saunalar insan sağlığı için eşsiz yerlerdir. Romatizmadan uyku bozukluğuna, depresyondan strese kadar gündelik hayatta yaşadığımız pek çok sıkıntıya iyi gelen saunalar Fin hamamı olarak da biliniyor. Geniş ve lüks villalarda, pek tabii ki sıradan apartman dairelerinden daha geniş alan ve daha çok oda olduğu için standart yaşam alanlarının dışında, keyifli ekstra yaşam alanları da dizayn edilebiliyor. Yine de her ne kadar bu lüks evlerde havuz, spor salonu, multimedya odası gibi sıra dışı yaşam alanlarına sıklıkla rastlasak da ev saunaları ancak geçtiğimiz yıllarda yaygın olarak dizayn edilmeye başlandı. Saunaların iyileştirici ve rahatlatıcı etkisi göz önüne alındığında lüks evlerde dizayn edilecek en ideal ekstra yaşam alanı olarak öne çıktıkları kesin. Saunaların uzmanlar tarafından da kabul edilen yararları arasında kan dolaşımını hızlandırması ve bu sayede de bedeninize zindelik kazandırması da var. Ayrıca saunalar yağların erimesine yardımcı oluyor, vücudunuzu toksin ve ölü hücrelerden arındırıyor ve kas ve eklem ağrılarını azaltıyor. Saunalar keyifli ve sağlıklı birer yaşam alanı oldukları kadar şık ve göz alıcı da olabiliyorlar elbette. Gelin bu göz alıcı ev saunalarına ve farklı sauna modellerine hep birlikte göz atalım.

Saunalı bir spa odası

Dachbodenausbau , schulz.rooms schulz.rooms Modern Spa
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Bu bakması bile dinlendirici ve rahatlatıcı olan spa odası bir zamanlar yıkık dökük bir tavan arasıymış. Ev sahipleri bu işlevsiz alanı değerlendirmenin yollarını ararken kendileri için en sağlıklı ve dinlendirici olan seçeneği tercih etmişler ve tavan arasını içinde sauna da olan bir spa odasına çevirmişler. Odanın dizaynında dinlendirici etki yaratmak adına beyaz, gri ve ahşap tonları bir araya getirilmiş. Yoğun ve telaşlı şehir ve çalışma hayatının stresinden uzaklaşmak ve hem bedenen hem de ruhen rahatlamak için ihtiyaç duyulan her şeyin bir arada bulunduğu odada yer alan sauna bölümünü de kapalı ve loş bir alana sıkıştırmak yerine cam kapıyla daha ferah bir hale getirmişler. Göz kamaştırıcı görünüyor öyle değil mi? Bu harika spa odasının eski halini ve adım adım dönüşümünü merak ediyorsanız Önce & Sonra: Tavan arası harikası isimli yazımıza göz gezdirebilirsiniz.

Geleneksel sauna sobası

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Spa
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Sauna sobaları saunaların olmazsa olmazlarından biridir ve eğer ruhunuz ve bedeniniz için daha geleneksel bir dinlendirici ortam arıyorsanız, geleneksel Rus sobasının baş rolde olduğu bu harika ev saunasına da bayılacağınıza eminiz. Bu tür geleneksel sauna sobalarının pek ucuza imal edildiğini söylemek zor ama çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıları olduğu için senelerce kullanmak için ideal. Estetik çekicilikleri de cabası.

Küçük alanlar için ideal

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen Minimalist Spa
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

Evinizde bir sauna dizayn etmek için her zaman çok geniş alanlara ihtiyacını yok. Saunaların işlevleri son derece basit ve dolayısıyla tek kişilik bir sauna yaratmak da oldukça dar bir alanda gayet mümkün. Büyük villalarda ya da çok odalı lüks evlerde yaşamanıza gerek yok; tıpkı bu örnekte olduğu gibi ortalamanın biraz üstünde bir banyoya sahipseniz banyonuzun bir köşesini tek kişilik bir sauna alanına çevirebilirsiniz.

Loş ve çarpıcı bir şıklık

homify Modern Spa
homify

homify
homify
homify

VRLWORKS tarafından dizayn edilen ve Kemer'de konumlanan saray gibi bir villanın bir parçası olan bu sauna ise, geniş ve ferah yapısı, dinlendirici ışıklandırması ve kaliteli malzemelerin dokusuyla öne çıkıyor.

Ferah bir atmosfer

CCt 174 Project in Bahcesehir, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Spa
CCT INVESTMENTS

CCt 174 Project in Bahcesehir

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Açık renk ahşap kullanımı, geniş yerleşimi ve pürüzsüz ve akıcı dizaynı ile dikkat çekici bu örnek sauna modeli ise Bahçeşehir'de yer alan bir rezidans projesinden. Saunaların yapısını belirleyen en önemli şeyin dizaynda kullanılan ahşabın rengi ve kalitesi ve ışıklandırmanın dozu ve rengi olduğunu gözler önüne seren şık bir örnek.

Mütevazi ve kullanışlı bir aile evi
Bu ev saunalarını siz nasıl buldunuz?

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