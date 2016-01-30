Aklınızı başınızdan alacak ev saunaları

Saunalar insan sağlığı için eşsiz yerlerdir. Romatizmadan uyku bozukluğuna, depresyondan strese kadar gündelik hayatta yaşadığımız pek çok sıkıntıya iyi gelen saunalar Fin hamamı olarak da biliniyor. Geniş ve lüks villalarda, pek tabii ki sıradan apartman dairelerinden daha geniş alan ve daha çok oda olduğu için standart yaşam alanlarının dışında, keyifli ekstra yaşam alanları da dizayn edilebiliyor. Yine de her ne kadar bu lüks evlerde havuz, spor salonu, multimedya odası gibi sıra dışı yaşam alanlarına sıklıkla rastlasak da ev saunaları ancak geçtiğimiz yıllarda yaygın olarak dizayn edilmeye başlandı. Saunaların iyileştirici ve rahatlatıcı etkisi göz önüne alındığında lüks evlerde dizayn edilecek en ideal ekstra yaşam alanı olarak öne çıktıkları kesin. Saunaların uzmanlar tarafından da kabul edilen yararları arasında kan dolaşımını hızlandırması ve bu sayede de bedeninize zindelik kazandırması da var. Ayrıca saunalar yağların erimesine yardımcı oluyor, vücudunuzu toksin ve ölü hücrelerden arındırıyor ve kas ve eklem ağrılarını azaltıyor. Saunalar keyifli ve sağlıklı birer yaşam alanı oldukları kadar şık ve göz alıcı da olabiliyorlar elbette. Gelin bu göz alıcı ev saunalarına ve farklı sauna modellerine hep birlikte göz atalım.