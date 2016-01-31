Her mevsim yüzmeye davet eden kapalı havuz dizaynları

Yüzmek insanı canlandıran, aynı zamanda hem keyifli hem de zinde tutan, vücudumuzu şekillendiren en sağlıklı sporlardan biri. Özellikle deniz kültürünün oldukça yaygın olduğu ülkemizde yüzmeyi sevmeyen insana rastlamak oldukça güç. “Kışın ortasında ne yüzmesi?” dediğinizi duyar gibiyiz. Biz de bu yazımızda tam da kışın ortasında da yüzme keyfini yaşatan, her mevsim yüzmeye davet eden, birbirinden keyifli, estetik ve sıra dışı kapalı havuz tasarım ve uygulamalarını derledik. Resimlere bakmak bile kendinizi daha iyi hissettirecek!
Görünüşünden de tahmin edebilirsiniz, bu şahane ve mistik havuz, Kapadokya'da yer alan bir villanın parçası olarak görenleri büyülemeyi başarıyor. Doğal taş yapının içinde, yapının dokusuna ve naturel özelliklerine hiçbir zarar verilmeden restore edilen ve yeniden yaratılan bir villanın içindeki bu havuz alanı da mağaramsı yapısı ve gizemli ve kültürel duruşuyla çekici ve etkileyici bir kapalı havuz örneği.
Kapalı havuz dekorasyonlarında çekicilik ve davetkârlık yaratan en önemli unsurlardan biri havuzun ve etrafının ışıklandırması ve havuz çevresindeki zeminin dokusudur kuşkusuz. Bir rezidans projesine ait olan bu göz kamaştırıcı kapalı havuzda ise bu özelliklerin her biri cazibe yaratan büyüleyici detaylara dönüşüyor. Suyun masmavi parıltısı, temiz ve berrak yapısından kaynaklandığı kadar, havuzun içinde dizayn edilen ışıklandırmanın niteliğiyle de ilgili. Dingin mavilik havuzun çevresinde kullanılan koyu renkli zemin döşemesi ile de mükemmel bir kontrast yaratıyor ve ortamda eşsiz bir şıklık oluşturuyor.
Bodrum'da yer alan bir butik otelin Zeus Tasarım tarafından dizayn edilen ve uygulanan havuz alanı ise lüksün doğal güzellikle buluşmasının bir örneği olma niteliği taşıyor adeta. Farklı tonlardaki doğal taşların birleşiminden oluşan taş duvarlardaki tarihi ve kültürel doku havuzun etrafındaki şık oturma alanlarıyla birleşiyor ve bu birlikteliğe yüksek kenarlıklarıyla görkemli ve sıra dışı bir görünüme sahip olan dinlendirici yüzme havuzu eşlik ediyor.
Kapalı havuz denildiği zaman aklınıza hemen kapalı bir iç mekan geliyor değil mi? İşte bu konudaki tüm ezberinizi bozacak bir kapalı havuz örneği! Almanya'dan bir örnek olan bu şahane görünümlü havuz yazın açık kışın kapalı havuz olarak kullanılabilme özelliğine sahip. Sera havuz da denebilecek havuzun üzerindeki açılıp kapanabilen cam ünite sayesinde kışın içeriden ısıtmalı yapısıyla kapalı havuz keyfi yaşatırken yazın da açık alanda yüzme havuzu işlevini yerine getiriyor.
Kapalı havuzlarda görmeye alışık olduğumuz şeylerden biri de pek doğal ışık almayan kapalı ve basık atmosferlerdir. CO Mimarlık Dekorasyon isimli firma tarafından dizayn edilen bu kapalı havuzda ise geniş cam pencereler kullanılmış ve bu sayede içerisi oldukça ferah ve doğal ışıkla aydınlanan keyifli bir atmosfere dönüşmüş.
İki Derece Mimarlık tarafından dizayn edilen kapalı havuz projelerinden biri olan bu havuzda ise, dar alanlarda da şık ve etkili havuzların tasarlanabileceğini görüyoruz. Sade bir tasarım ve işlevsel bir etkiye sahip olan havuzda duvar dekorasyonu ve aksesuarlarla hareket yaratılmış.