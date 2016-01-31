Her mevsim yüzmeye davet eden kapalı havuz dizaynları

Kapalı havuz dekorasyonlarında çekicilik ve davetkârlık yaratan en önemli unsurlardan biri havuzun ve etrafının ışıklandırması ve havuz çevresindeki zeminin dokusudur kuşkusuz. Bir rezidans projesine ait olan bu göz kamaştırıcı kapalı havuzda ise bu özelliklerin her biri cazibe yaratan büyüleyici detaylara dönüşüyor. Suyun masmavi parıltısı, temiz ve berrak yapısından kaynaklandığı kadar, havuzun içinde dizayn edilen ışıklandırmanın niteliğiyle de ilgili. Dingin mavilik havuzun çevresinde kullanılan koyu renkli zemin döşemesi ile de mükemmel bir kontrast yaratıyor ve ortamda eşsiz bir şıklık oluşturuyor.