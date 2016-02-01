Evinizdeki spor salonları: Fitness odaları

Yaz mevsiminden hemen önce ağır diyetlerle zayıflamak istemiyorsunuz ve bunun için de şimdiden spora ve düzenli beslenmeye başlamaya karar verdiniz değil mi? Ne de olsa zayıflamak için olmasa bile sağlıklı bir yaşam, zinde bir beden ve kendinizi daha iyi hissetmek için düzenli spor özellikle şehir yaşamındaki stresli koşullarda ve masa başı çalışanlar için son derece hayati bir gereklilik oldu artık. Ama gelin dürüst olalım; biliyoruz ki yoğun çalışma koşulları ve şehrin stresi, bir sürü üyelik parası ödeyip hevesle kayıt olduğunuz spor salonuna çok da düzenli gitmenize olanak vermeyecek maalesef. Hatta çoğu insan büyük spor salonlarına kayıt olduktan sonra yalnızca birkaç gidişten sonra salonun yolunu bile unutuyor. Tabii tüm bunlar gerçekten yoğun olan hayatlarımızın içinde son derece normal. Peki ya evinizde bir spor salonunuz olsa? Trafiğe girmeden, yorulmadan, bir yerden bir yere gitmenize gerek olmadan ve en önemlisi de kalabalıklar içinde değil kendi başınıza spor yapabileceğiniz özel bir alanınız olsa, spor yapmak çok daha keyifli ve kolay olmaz mıydı? Eğer eviniz yeterince genişse ve pek kullanmadığınız odalar işlevsiz bir şekilde duruyorsa o halde odalarınızdan birini fitness salonuna çevirme fikrini değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki birbirinden çekici spor odaları da sizi heveslendirmeye yardımcı olur belki.
Evinize bir spor salonu oluştururken öncelikle bir spor uzmanına danışmalı, hedeflerinizi belirlemeli ve sağlığınız için en ideal spor aletlerini seçmelisiniz. Bu örnek spor odasında kum torbası, ağırlık üniteleri ve koşu bandının yanı sıra pilates topu da yer alıyor. Odanın en keyifli ve belirgin özelliği ise sporu daha da keyifli bir aktiviteye dönüştürmek için spor aletlerinin duvarda asılı olan televizyon odaklı yerleşimi oluyor elbette.
Spor salonu ya da fitness odası denilince aklımıza hep siyah ve metalik tonların olduğu ve dekorasyon açısından da biraz soğuk bir yaşam alanı geliyor değil mi? İşte bu örnekteki spor odası bu ezberi bozmaya bire bir. Evin oturma odasından ahşap bir kütüphane bölmesi ile ayrılmış olan spor alanı zemininde yer alan renkli ahşap döşemelerle canlı ve neşeli bir atmosfere kavuşmuş. Geniş camlardan görünen yemyeşil manzara da bu canlılığa eşlik ediyor.
Spor odalarının biraz yavan görünmesi aslında işlevsel açıdan bakıldığından çok doğal çünkü dekorasyonu çeşitlendirecek mobilya kullanımı pek mümkün değil. İşte bu yüzden spor odalarının dizayn ederken duvarlara özen göstermek gerekiyor çünkü duvarlar bu odalara sıra dışı bir doku katabileceğiniz tasarım unsurları. Örneğin tuğla duvarlar, alışılagelmiş bir spor salonu görünümünü yıkmaya yetiyor.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım tarafından dizayn edilen bu spor odasında ise renkli bir canlılık kendini gösteriyor. Keyifli bir ortam olduğunu daha ilk bakışta anlayabildiğiniz odada masa tenisi gibi sporun keyfini arttıracak unsurlar da bulunuyor.
Özellikle çok katlı müstakil evlerde bir spor odası yaratmanın en güzel ve pratik yollarından biri de genellikle diğer yaşam alanları için pek kullanışlı olmayan çatı katı odalarını değerlendirmektir. Deça Mimarlık tarafından dizayn edilen bu spor odasında ise kompakt ve işlevsel bir tasarım uygulanmış.
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