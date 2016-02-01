Evinizdeki spor salonları: Fitness odaları

Özellikle çok katlı müstakil evlerde bir spor odası yaratmanın en güzel ve pratik yollarından biri de genellikle diğer yaşam alanları için pek kullanışlı olmayan çatı katı odalarını değerlendirmektir. Deça Mimarlık tarafından dizayn edilen bu spor odasında ise kompakt ve işlevsel bir tasarım uygulanmış.

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