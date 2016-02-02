Tavanınızı daha yüksek göstermek için ipuçları

Yüksek tavanlar evleri olduğundan daha geniş gösteren, iç mekânlara eşsiz bir ferahlık katan mimari unsurlardır. Ancak modern mimaride, apartmanların çoğalması ve kat sayısının artmasıyla daha kentsel bir model kullanılıyor ve dolayısıyla artık evlerde yüksek tavana rastlamak da oldukça güç. Ancak şehirlerdeki yüksek tavanlı olmayan evlerde de ufak tefek dekorasyon hileleri ile aynı ferahlığı ve derinlik duygusunu yaratmak mümkün. Nasıl mı? İşte tavanınızı olduğundan daha yüksek göstermek için bilmeniz gereken ipuçları.
Tavanın beyaz renk olması her zaman odaya daha derin bir doku katacaktır. Beyaz renk çevresine yükseklik ve derinlik hissi yaratır ve aynı zamanda mekanın daha aydınlık olmasını sağlar. Ancak biliyorsunuz ki beyazın da pek çok farklı tonları var. Uzmanlar tavanı daha yüksek göstermek için mat beyaz tonları yerine, parlak beyazın tercih edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Eğer tavanınızın beyaz olmasını istemiyorsanız, o halde mutlaka duvarı boyadığınız rengin birkaç ton daha açığını tercih emelisiniz.
Duvar dekorasyonunuz için duvar kağıdı kullanıyorsanız duvar kağıdı desenini dikey şeritlerden oluşan bir motif olarak seçerseniz odanızın yükselik görünümün artacağına emin olabilirsiniz. Nasıl ki dikey çizgili kıyafetler bedenimizi daha ince ve uzun gösteriyorsa, evimizin duvarındaki dikey çizgiler de yaşam alanlarımızı daha uzun ve tavanı daha yüksek gösterir.
Tavana asılan aksesuarlardan kaçının. Tavan pervanesi ya da gösterişli büyük avizeler tavanınızı yaşam alanının zeminine daha yakın ve dolayısıyla daha alçak gösterecektir. Eğer yeterince yüksek bir tavana sahip değilseniz ne kadar şık ve göz alıcı olursa olsun, Highlight Aydınlatma'nın ürünlerinden biri olan bu göz kamaştırıcı avize gibi ağır ve büyük avizeler odayı daha basık ve boğucu bir hale getirir.
Tavan aydınlatmaları yerine duvar aydınlatmaları tercih etmek de tavanı daha yüksek göstermenin önemli ipuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Duvar aydınlatmaları aynı zamanda modern bir görünüm yaratmak için de ideal seçeneklerden.
Tavan yüksekliğini arttırmak istiyorsanız perdelerinizi olabildiğince yukarıdan, tercihen tavandan asmalısınız ve perdelerin boyu da yere kadar uzanmalı. Tavandan başlamayan ya da pencerenin bittiği yerde biten ve yere kadar uzanmayan perdeler odanın boyunu kesen unsurlardan biridir. Eğer duvarlarınızda çizgili bir duvar kağıdı yoksa perdelerinizde de dikey çizgili desenler kullanabilirsiniz.
Resim, tablo gibi duvar aksesuarlarını göz hizasının biraz üstüne asın. Böylece duvarda asılı olan aksesuarlar tavanın olduğundan daha yüksek olduğu yanılsamasını yaratacaklardır.
Duvarın büyük bir kısmını kaplayan geniş aynalar kullanmak da tavanı daha yüksek gösteren dekorasyon hilelerinden biri. Üstelik biliyorsunuz ki aynalar yalnızca tavanı yüksek göstermekle kalmıyor, aynı zamanda yaşam alanının genişliğini de arttıran bir göz yanılsaması yaratıyor.
Gölgeli duvar boyama teknikleriyle de tavan yüksekliği olduğundan daha uzun gösterilebiliyor. Eğer duvarlarınızı zeminden tavana doğru giderek daha da açık tonlara geçiş yapan bir tonlama sistemiyle boyarsanız daha ferah ve yüksek tavanlı bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Aynı şekilde gölgeli duvar boyaları da daha yüksek bir tavan izlenimi veriyor.