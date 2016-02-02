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Tavanınızı daha yüksek göstermek için ipuçları

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Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS Eklektik Oturma Odası
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Yüksek tavanlar evleri olduğundan daha geniş gösteren, iç mekânlara eşsiz bir ferahlık katan mimari unsurlardır. Ancak modern mimaride, apartmanların çoğalması ve kat sayısının artmasıyla daha kentsel bir model kullanılıyor ve dolayısıyla artık evlerde yüksek tavana rastlamak da oldukça güç. Ancak şehirlerdeki yüksek tavanlı olmayan evlerde de ufak tefek dekorasyon hileleri ile aynı ferahlığı ve derinlik duygusunu yaratmak mümkün. Nasıl mı? İşte tavanınızı olduğundan daha yüksek göstermek için bilmeniz gereken ipuçları. 

Tavanı beyaza boyayın

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Tavanın beyaz renk olması her zaman odaya daha derin bir doku katacaktır. Beyaz renk çevresine yükseklik ve derinlik hissi yaratır ve aynı zamanda mekanın daha aydınlık olmasını sağlar. Ancak biliyorsunuz ki beyazın da pek çok farklı tonları var. Uzmanlar tavanı daha yüksek göstermek için mat beyaz tonları yerine, parlak beyazın tercih edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Eğer tavanınızın beyaz olmasını istemiyorsanız, o halde mutlaka duvarı boyadığınız rengin birkaç ton daha açığını tercih emelisiniz.

Dikey çizgili duvar kağıdı kullanın

Mural wallpaper 뮤럴벽지, U2 U2 Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
U2

U2
U2
U2

Duvar dekorasyonunuz için duvar kağıdı kullanıyorsanız duvar kağıdı desenini dikey şeritlerden oluşan bir motif olarak seçerseniz odanızın yükselik görünümün artacağına emin olabilirsiniz. Nasıl ki dikey çizgili kıyafetler bedenimizi daha ince ve uzun gösteriyorsa, evimizin duvarındaki dikey çizgiler de yaşam alanlarımızı daha uzun ve tavanı daha yüksek gösterir.

Büyük tavan aksesuarlarından kaçının

RIPERLAMP, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
Highlight Aydınlatma

RIPERLAMP

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Tavana asılan aksesuarlardan kaçının. Tavan pervanesi ya da gösterişli büyük avizeler tavanınızı yaşam alanının zeminine daha yakın ve dolayısıyla daha alçak gösterecektir. Eğer yeterince yüksek bir tavana sahip değilseniz ne kadar şık ve göz alıcı olursa olsun, Highlight Aydınlatma'nın ürünlerinden biri olan bu göz kamaştırıcı avize gibi ağır ve büyük avizeler odayı daha basık ve boğucu bir hale getirir.

Duvar aydınlatmaları kullanın

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Oturma Odası
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Tavan aydınlatmaları yerine duvar aydınlatmaları tercih etmek de tavanı daha yüksek göstermenin önemli ipuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Duvar aydınlatmaları aynı zamanda modern bir görünüm yaratmak için de ideal seçeneklerden.

Uzun perdeler tercih edin

Folkart Narlıdere Salon Perde Tasarımı ve Uygulaması Levent Home Collection Ev İçiTekstil Ürünleri İpek Turkuaz
Levent Home Collection

Folkart Narlıdere Salon Perde Tasarımı ve Uygulaması

Levent Home Collection
Levent Home Collection
Levent Home Collection

Tavan yüksekliğini arttırmak istiyorsanız perdelerinizi olabildiğince yukarıdan, tercihen tavandan asmalısınız ve perdelerin boyu da yere kadar uzanmalı. Tavandan başlamayan ya da pencerenin bittiği yerde biten ve yere kadar uzanmayan perdeler odanın boyunu kesen unsurlardan biridir. Eğer duvarlarınızda çizgili bir duvar kağıdı yoksa perdelerinizde de dikey çizgili desenler kullanabilirsiniz.

Tabloları göz hizasından yukarı asın

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Oturma OdasıDolap & Büfeler
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Resim, tablo gibi duvar aksesuarlarını göz hizasının biraz üstüne asın. Böylece duvarda asılı olan aksesuarlar tavanın olduğundan daha yüksek olduğu yanılsamasını yaratacaklardır.

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Duvarınızı geniş aynalarla süsleyin

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS Eklektik Oturma Odası
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

Duvarın büyük bir kısmını kaplayan geniş aynalar kullanmak da tavanı daha yüksek gösteren dekorasyon hilelerinden biri. Üstelik biliyorsunuz ki aynalar yalnızca tavanı yüksek göstermekle kalmıyor, aynı zamanda yaşam alanının genişliğini de arttıran bir göz yanılsaması yaratıyor.

Gölgeli duvar boyama tekniklerinden faydalanın

TRIVENETA - Ristrutturando Collection homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

TRIVENETA – Ristrutturando Collection

homify
homify
homify

Gölgeli duvar boyama teknikleriyle de tavan yüksekliği olduğundan daha uzun gösterilebiliyor. Eğer duvarlarınızı zeminden tavana doğru giderek daha da açık tonlara geçiş yapan bir tonlama sistemiyle boyarsanız daha ferah ve yüksek tavanlı bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Aynı şekilde gölgeli duvar boyaları da daha yüksek bir tavan izlenimi veriyor.

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