Tavanınızı daha yüksek göstermek için ipuçları

Tavanın beyaz renk olması her zaman odaya daha derin bir doku katacaktır. Beyaz renk çevresine yükseklik ve derinlik hissi yaratır ve aynı zamanda mekanın daha aydınlık olmasını sağlar. Ancak biliyorsunuz ki beyazın da pek çok farklı tonları var. Uzmanlar tavanı daha yüksek göstermek için mat beyaz tonları yerine, parlak beyazın tercih edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Eğer tavanınızın beyaz olmasını istemiyorsanız, o halde mutlaka duvarı boyadığınız rengin birkaç ton daha açığını tercih emelisiniz.