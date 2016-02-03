Gün ışığından daha fazla yararlanabilmenin dekoratif yolları

İstanbul merkezli Udesign Architecture tarafından tasarlanan bu son derece şık evin en dikkat çekici yönlerinden biri geçişli mekanlar. Bir evin bölümlerinin birbirlerinden kesin bir şekilde yalıtılması, odaları yalnızca pencerelerden ışık almaya mecbur bırakan ve aslında daraltıcı etkisi olan bir durumdur. Oysa bu örnekte görüldüğü gibi evin bölümlerini mümkün mertebe birbirine açılır şekilde bırakmak, gerek ışığın ve havanın özgürce dolaşabilmesi, gerekse de estetik bir derinlik hissi ortaya çıkması açısındna olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yüzden özellikle müstakil ve villa tipi evlerde, ya da loft tipi geniş dairelerde bu türden bir uygulama yapmayı seçenekleriniz arasında tutmak isteyebilirsiniz.

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