Aydınlatma hiç şüphesiz mimari ve iç mimarinin en önemli sorunlarından biridir. Özellikle doğal ışıktan doğru bir şekilde yararlanılması, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması hem insan sağlığının sürdürülebilir bir şekilde korunması hem de maliyetler açısından son derece önemlidir. Gün ışığından yeterince yararlanmayan bir ev ya da işyeri, sürekli olarak bu mekânda bulunan insanların sağlığını olumsuz etkileyebileceği gibi yapay aydınlatma ihtiyacı fazla olacağı için fazladan bir ekonomik külfet ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte gün ışığından daha fazla yararlanmak için fazlaca geniş tutulan pencereler bu kez de kış aylarında ısı kaybına ve bu sebepten yine ekonomik kayba yol açabilir. İşte tüm bunları belli bir dengede tutmak mimar ve iç mimarların görev alanına girer. Bu yazımızda gün ışığından daha fazla yararlanabilmenin dekoratif yolları üzerine bir derleme yaptık. Böylelikle konun yalnızca kaç pencere veya ne kadar büyüklükte pencere bağlamında ele alınmasının ötesine geçerek gün ışığından yararlanırken aynı zamanda belli bir estetik de elde etmenin yollarını irdeleyeceğiz.
Çatı pencereleri çatı katlarının aydınlatılmasında son derece kritik bir görev üstlenmeleri yanı sıra, aynı zamanda dekoratif ve estetik katkılarıyla da dikkat çeken yapı unsurlarıdır. Kimi zaman çatı eğimi nedeniyle son derece basık ve boğucu görünen çatı odaları, basit bir çatı penceresiyle hem aydınlığa hem ferahlığa kavuşabilir, üstüne üstlük son derece çekici bir odaya dönüşebilir.
Sıvasız beton duvarları ile endüstriyel bir çizginin izlerini yansıtan bu şık evin koridor bölümünde son derece ilginç bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Bu tek katlı yapının tavan bölümünde dar ve uzun bir boşluk bırakılarak gün ışığının doğrudan dik açıyla koridora düşmesi sağlanmış. Tavanda bu bölüme paralel şekilde kullanılan spot lambalar ise havanın karanlık olduğu saatlerde gün ışığını aynı açıyla taklit etmesi açısından şık bir incelik olarak göze çarpıyor.
Bazı mimari çalışmalar gerçekten de sanatsal niteliğiyle görenleri hayran bırakacak bir tarza sahip oluyorlar dersek herhalde abartmış olmayız. Bu görselde bu durumun bir örneğini görüyoruz. Kırmızı ateş tuğlalarıyla örülmüş kıvrımlı yapıdaki duvarda gün ışığını parçalı biçimde alan birbirine eş büyüklükte boşluklar bırakılmış. Aynı zamanda mekâna yarı açık bir kimlik kazandıran bu boşluklar, iç kısımda sinematografik bir derinlik yaratıyor ve muazzam estetik bir görüntü oluşturuyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde giderek daha sık rastladığımız gökdelen tipi çok katlı yapılarda oldukça yaygın kullanılan bir pencere modeli olarak zeminden tavana kadar uzanan cephe pencereleri doğal ışıktan randımanlı bir şekilde yararlanmayı garanti altına alan şık dekoratif çözümlerdir. Bununla birlikte bu uygulamaların sadece çok katlı yapılar için elverişli olduğunu düşünmek doğru olmaz. Özellikle dışarıdan içerinin görülmesini önleyen aynalı tipte camların kullanımıyla her yükseklikte dairede ve hatta müstakil evlerde dahi bu tip uygulamaların yapılması mümkündür.
İstanbul merkezli Udesign Architecture tarafından tasarlanan bu son derece şık evin en dikkat çekici yönlerinden biri geçişli mekanlar. Bir evin bölümlerinin birbirlerinden kesin bir şekilde yalıtılması, odaları yalnızca pencerelerden ışık almaya mecbur bırakan ve aslında daraltıcı etkisi olan bir durumdur. Oysa bu örnekte görüldüğü gibi evin bölümlerini mümkün mertebe birbirine açılır şekilde bırakmak, gerek ışığın ve havanın özgürce dolaşabilmesi, gerekse de estetik bir derinlik hissi ortaya çıkması açısındna olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yüzden özellikle müstakil ve villa tipi evlerde, ya da loft tipi geniş dairelerde bu türden bir uygulama yapmayı seçenekleriniz arasında tutmak isteyebilirsiniz.
Bir diğer önemli konu olan yapay aydınlatmalar konusunda İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları yazımız da ilginizi çekebilir.