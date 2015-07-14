Önce & Sonra: Bunaglovdan aile evine müthiş dönüşüm

Önce & Sonra serisinde bugün Hollanda'ya uzanarak, 2010 yılında kurulmuş bir mimari ajansı olan Antonia Reif Architectuur ya da kısa adıyla ARA tarafından gerçekleştirilen etkileyici bir renovasyon projesine yakından bakıyoruz. Doğal malzemelere yaptığı vurgu ve detaylara gösterdiği özenle öne çıkan firmanın üstlendiği bu proje, 1960'lı yıllarda bir bungalov olarak inşa edilmiş yapının elden geçirilerek yepyeni, ferah ve modern bir aile evine dönüştürülmesinden ibaret. Gelin isterseniz lafı daha fazla uzatmadan bu projeye yakından bakalım.
1960'lı yıllarda çocuksuz bir çiftin yaşaması için inşa edilen bungalovun onarım öncesi görünümüne baktığımızda hâlen kendine özgü bir cazibeye sahip olan ama bir yandan da zamanın yıpratıcı etkisine yenik düşmüş bir yapı görüyoruz.
Firmanın gerçekleştirdiği modernizasyonun ardından karşımızda yepyeni bir yapı var. Binanın ana formu değişmemiş olsa da, boyanan duvarlar ve yenilenen pencerelerle yapı farklı bir kimliğe kavuşmuş.
Arkada bir bahçesi de bulunan bungalovun temel sorunlarından biri bahçeyle organik bir bağının olmaması ve arka cephenin bahçeye açılan çok fazla açıklığının olmaması. Bu sorunun nasıl çözüldüğünü şimdi göreceğiniz.
Arka cephedeki renovasyonun ne kadar etkileyici olduğunu ilk bakışta fark etmek mümkün. Önceki tasarıma oranla yaşam alanlarının artırıldığı yeni versiyonda, binanın bahçeyle olan bağı da güçlendirilmiş. Ayrıca binaya yapılan ilavenin geniş pencereleri ve sürgülü kapılarla iç mekânla dış mekân arasındaki ayrım minimuma indirilmiş.
Onarımda önce bungalovun giriş kısmında karanlık bir ortam ve farklı tarzların çok da ahenkli olmayan bir karışımını görüyoruz. Çok da iç açıcı değil.
Renovasyon çalışmasının ardından çekilen bu resimde ise gerçekten de insanı daha fazlasını görmeye sevk edecek kadar etkileyici bir giriş kısmı görüyoruz. Eskisine oranla çok daha geniş, ferah ve aydınlık bir koridor. Modern ve minimalist bir tasarım anlayışı. Genişletilmiş pencerelerden gelen doğal gün ışığı. Tüm bunlar bir araya geldiğinden ortaya çok daha iç açıcı ve davetkar bir antre çıkıyor.
Bungalovun mutfağına baktığımızda da evin renovasyon öncesi genel görünümünün bir başka çehresini görüyoruz. Zevksiz olmasa da modası geçmiş bir dekorasyon anlayışının zamana yenik düşmüş bir örneği.
Renovasyon çalışmasında mümkün olduğunca evin kullanım alanını da artırmaya çalışan uzman ekip, mutfakta da bu açık ev prensibini devam ettirmiş. Az önce gördüğümüz antrenin açıldığı mutfağın devamında ise evin oturma odası ve terası bulunuyor. Mutfağın yeni halinde yine modern ve minimalist çizgilerin bir araya geldiği bir tarzın izlerini görmek mümkün. Bu kısmen soğuk görünüm sol taraftaki boydan boya ahşap panellerler dengelenirken, geniş pencerelerden içeriye dolan gün ışığı da mekânı daha huzurlu bir hale sokuyor.
Son olarak gelin bu enteresan yapının oturma odasındaki değişime de tanıklık edelim. Mekânın eski halinde bej, kahverengi ve gri gibi soluk renklerin hakim olduğu, dönemi itibarıyla seçkin bir görünümü olsa da bugünden bakıldığında ister istemez arkaik bir hava taşıdığını düşündüğümüz bir görünüm söz konusu.
Ve işte baş döndürücü bir dönüşüm. Oturma odasının yeni halinin eskisiyle neredeyse hiçbir ilgisi yok. Mekânın iç düzenlemesi tamamen değiştirildiği için karşımızda çok daha ferah ve aydınlık bir ortam var. Ayrıca oturma odasının doğrudan terasla bağlantılı olması iç ve dış mekân arasındaki ayrımını da minimuma inmesine yol açarak bu salonun yarattığı hoş etkiyi vurguluyor.
Bu projeyi beğendiyseniz, ’Önce&Sonra: Eski bir ambardan aile evine’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.