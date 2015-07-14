Önce & Sonra: Bunaglovdan aile evine müthiş dönüşüm

Ve işte baş döndürücü bir dönüşüm. Oturma odasının yeni halinin eskisiyle neredeyse hiçbir ilgisi yok. Mekânın iç düzenlemesi tamamen değiştirildiği için karşımızda çok daha ferah ve aydınlık bir ortam var. Ayrıca oturma odasının doğrudan terasla bağlantılı olması iç ve dış mekân arasındaki ayrımını da minimuma inmesine yol açarak bu salonun yarattığı hoş etkiyi vurguluyor.

Bu projeyi beğendiyseniz, ’Önce&Sonra: Eski bir ambardan aile evine’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.