Bahçe dekorasyonu için 17 güzel fikir

Şehirlerimizin giderek daha da betonlaştığı, kafamızı kaldırdığımızda gri dışında renk göremediğimiz günümüzde bahçeli bir evde yaşamak gerçek bir ayrıcalık. Bahçede zaman geçirmek ve ağacın, çiçeklerin, çimin, kısacası yeşilin içinde olmak insana müthiş bir huzur veriyor.

Bahçe tasarımındaki en önemli adım peyzaj. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı sayesinde bitkilerimizin ömürleri çok daha uzun, bakımları çok daha kolay olacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarları seçimi. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı? Misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip alışverişimizi ona göre yapmak çok önemli zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Unutmayalım ki, bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değil. Bahçe, sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret, ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.

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