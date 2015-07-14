Bahçe dekorasyonu için 17 güzel fikir

Şehirlerimizin giderek daha da betonlaştığı, kafamızı kaldırdığımızda gri dışında renk göremediğimiz günümüzde bahçeli bir evde yaşamak gerçek bir ayrıcalık. Bahçede zaman geçirmek ve ağacın, çiçeklerin, çimin, kısacası yeşilin içinde olmak insana müthiş bir huzur veriyor.
Bahçe tasarımındaki en önemli adım peyzaj. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı sayesinde bitkilerimizin ömürleri çok daha uzun, bakımları çok daha kolay olacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarları seçimi. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı? Misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip alışverişimizi ona göre yapmak çok önemli zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Unutmayalım ki, bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değil. Bahçe, sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret, ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.
Bahçemiz ister büyük ister küçük olsun her zevke uygun, birbirinden güzel ve farklı bahçe dekorasyonu fikirlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, birçok farklı firmaya ait ve her çeşit bahçeye uygun yüzlerce tasarım fikrine ve bahçe ürününe homify sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Çimler arasına yerleştirilmiş doğal taşlardan yapılma bu yapısal peyzaj çalışması Greenline Peyzaj firmasına ait. Yeşil ile beyazın uyumu, taşların grift şekilleri ile mükemmel karelerin oluşturduğu tezat, çimin yumuşaklığı ile taş sert dokusu bu yürüyüş yolunu adeta bir sanat eserine çevirmiş.
Satranç oynamayı sever misiniz? Seviyorsanız işte size mükemmel bir satranç alanı. Daha önce hiç satranç oynamadıysanız ise başlamak için bundan iyi bir fırsat olamaz. Beyin sporlarında başı çeken eğlenceli bir oyun olan satranç bu sefer yalnızca beyninizi değil, vücudunuzu da çalıştıracak.
Terasımızı genişletmek ya da çim üzerinde ayrı bir oturma bölümü yapmak için kullanılan ahşap deck'ler bahçelerimize doğal görünümlü bir şıklık katıyor. Çimin üzerine masa sandalye koyduğumuzda, sık kullanılmaktan dolayı o bölgede çimler azalır ve düzgün bir şekilde çıkmazlar. Dolayısıyla ya oturma grubunun yerini sıkça değiştirmek zorunda kalırız ya da azalan çimlerden ortaya çıkan toprak zemin nedeniyle ayakkabılarımız sürekli çamur olur. Bu duruma karşı alınacak en şık önlem ise oturma grubunu koymayı planladığımız yeri ahşap döşemektir. Birçok farklı modeli olan ahşap zemin döşemelerini peyzaj firmalarına yaptırabileceğimiz gibi bazı modelleri kendimiz de kolaylıkla döşeyebiliriz.
Bu evi görüp de tekrar çocukluğuna dönmek istemeyen var mı? Bahçeniz yeteri kadar genişse çocuğunuzu kendine ait böyle bir oyun evinden daha fazla ne sevindirebilir bilmiyorum. Bir tarafı merdiven diğer tarafı kaydırak olan ve önünde salıncağı bulunan bu oyun evi Sakura Ahşap tarafından tasarlanıp uygulanmış. Birçok farklı model ve renkte olan oyun evlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Sık kullanılan alanları çim yapmak o bölgedeki çimin ezilip bozulması ve o alanın çamur olması gibi istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Bu tip alanlar için çeşitli uygulamalardan biri de sağlamlığı ve kalıcılığıyla öne çıkan taş döşemeleri. İster bahçemizde yürüyüş yolu ister aracımıza otopark için olsun, ustaca döşenmiş kilit taşlar bahçelerimizde şık ve pratik bir çözüm sağlıyor.
Bahçe girişlerinde sıklıkla kullanılan ferforje kapılarda alışılmışın dışına çıkan modeller de görmeye başladık. Teknik Metal tarafından uygulanan ağaç desenli bu ferforje kapı, demirin sağlamlığı ile modern bir tasarımı bir arada sunuyor. İster klasik ister modern, onlarca farklı modelde üretilen ferforje kapılar modası asla geçmeyen, her dönem ve tarza uygun tasarımlar sunuyor.
Tohumdan çim çıkmasını bekleyemeyecek kadar sabırsız ve işini şansa bırakmayan garantici bahçe sahipleri için mükemmel çözümü rulo çim adı da verilen hazır çimler sunuyor. Profesyoneller tarafından bahçemizde gerçekleştirilecek basit bir ön çalışma sonrasında rulolar halinde nakliye edilen hazır çimler toprak olan bahçenizi birkaç saat içinde yemyeşil bir çim bahçeye dönüştürüyor.
Mangal ateşinde pişmiş yemekleri hangimiz sevmez? Eğer sıkça mangal yakma alışkanlığınız varsa, sabit bir barbekü işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Pişirme alanı, odun ve kömür ve diğer gerekli malzemeleri saklama alanı ve çalışma tezgahından ibaret böyle bir tasarım mangal yakma işine hem keyif hem zerafet katacak. Değişik model bahçelere ve farklı ev tasarımlarına uyum sağlayacak birçok değişik dizayna imza atan Çağlar Şömine'den siz de kendi zevkinize uygun bir barbekü modeli bulabilirsiniz.
Şemsiyelerle ilgili en büyük sıkıntı ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, altlarında kalan alanın yalnızca yarısı kadar olan kısmını kullanmaya izin veriyor olmaları idi. Ancak bu yeni nesil, yandan direkli şemsiyeler bu problemi kökten çözdü. Örnekteki şemsiye ise bir adım ileri giderek tek bir noktadan iki adet şemsiye çıkarmış, böylece direğin ve şemsiye ayağının harcadığı alanı minimuma indirmiş. Birine oturma grubu, diğerine yemek masasını kolaylıkla yerleştirebileceğimiz ahşap gövdeli böyle bir şemsiye şıklık yarışında da galip gelecek bir tasarıma sahip.
Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan enerji tüketimi bilinci ile hayatlarımızda çok daha fazla yer edinen alternatif enerji üretim kaynaklarının başında güneş enerjisi geliyor.
Bahçe aydınlatmalarında da kullanılan güneş enerjili, doğa dostu lambaların birbirinden güzel modellerini bulmak mümkün. Değişik renklerde ışık veren, yanıp sönen, sarı ışıklı ya da beyaz ışıklı onlarca farklı model homify sayfalarında.
Birbirinden güzel desenlere sahip döşemeleri ile, ister metal ister ahşap olsun, bahçe salıncakları bahçe mobilyalarının en vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bütün günümüzü sıkılmadan üzerinde geçirebileceğimiz, kimisi yatak dahi olabilen bahçe salıncakları, değişik renk ve modellerle karşımıza çıkıyor.
Çiçeklerle bezenmiş bu sevimli ev numarası bahçe duvarımız için çok güzel bir tasarım. Geleneksel İznik çinisi şeklinde boyanmış bu şirin bina numarasını Villa Sapanca Butik Konukevi'nin bahçe duvarına koymuşlar. Konuk evinin genel tasarımıyla uyum içerisinde olan bu seramik ev numarasının benzeri ürünleri birçok dükkanda bulmak mümkün.
Bahçe kullanımımızı yalnızca yaz günleriyle sınırlandırmak istemeyiz. Ancak soğuk kış günlerinde bahçede üşümeden zaman geçirmek de kolay değil. Tabi eğer ki böyle bir açık hava söminemiz yoksa. Odun ateşi yakarak soğuk kış günlerine sıcaklık katacağımız böyle bir tasarım hem içimizi ısıtacak hem de bahçemizde sıra dışı bir dekor oluşturacak.
Bahçelerde yüzme ya da süs havuzu olmasına epey alıştık. Peki biraz daha ileri gidip açık hava jakuzisi yaptırmaya ne dersiniz? Kış soğuğunda hatta karlı günlerde bile kullanabileceğiniz, hidromasaj yapan bir jakuziden daha keyifli bir bahçe ürünü tahayyül etmek kolay olmasa gerek. Altı kişilik bu jakuziyi ailece ya da misafirlerinizle birlikte rahatça kullanabilirsiniz.
Ahşapla metalin harika uyumundan faydalanılarak tasarlanmış bu barbekü, tekerlekleri sayesinde kolaylıkla taşınabiliyor. Yanlarındaki çalışma ve servis alanı ile alt kısımda bulunan büyük raf, mangal yaparken kullanacağımız bütün malzemeleri taşımak için yeterli bir alan oluşturuyor. Yalnızca 28 kg ağırlığındaki Invicta marka bu ürünü 1001Keyif'ten çevirimiçi olarak satın alabilirsiniz.
Süs havuzu deyince aklımıza her zaman süslü püslü, oymalı klasik modeller geliyor. Oysa artık birbirinden modern onlarca değişik süs havuzları ve süs şelaleleri tasarlanıp imal ediliyor. Kuşlar için suluk görevi de gören bu sevimli şelale Damla Şelale tarafından üretilmiş. Firmanın sayfasında onlarca farklı model ve renkte süs havuzları, şelaleler ve çeşmeler bulmak mümkün.
Duvara yapışık bir şekilde taştan örülmüş bu güzeller güzeli divana Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir Alaçatı otelinin bahçesinde rastladım. Geleneksel divanlara yeni bir yorum getirmiş, taştan örülme sabit böyle bir divanı bizler de kendi bahçelerimiz için düşünebiliriz. Renkli minderlerle tamamlanmış divan ister üzerinde oturup sohbet etmek, ister uzanıp kitap okumak için ideal dinlenme alanı.