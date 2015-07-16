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Önce & Sonra: Eski ve demode bir konağın hayata geri dönüşü

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Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Evler
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Eski bir yapının yenilenmesi her zaman zor bir iştir. Çünkü sıfırdan bir dekorasyon ve iç mimari tasarım yarattığınızda istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz bir yapı vardır, oysa eski yapılarda daha önceden belirlenmiş iç mimari uygulamaları yenileyerek, belirli sınırların içinde ve yapının eski ve tarihi dokusunu da bozmadan bir tasarım yaratmak zorundasınızdır.

Daha önce de homify sayfalarında göz kamaştıran yenileme örneklerine yer vermiştik. (Örneğin:  Önce&Sonra: Eski bir ambardan aile evine) Bu defa ziyaret edeceğimiz yenilenmiş eski konaksa Polonya'nın Bialystok şehrinden. Polonyalı İç Mimarlık firması Project MB tarafından yenilenen bu konak 1883 yılında inşa edilmiş ve yenileme çalışmasını üstlenen mimarlar klasik ve modern tarzı harmanlamaya karar vermişler. Yenilemenin ilk aşamasında elbette konak önce eski ve demode eşya ve mobilyalardan arındırılmış. Konağın odalarının eski ve yeni hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

Önce: İç karartıcı eski bir mutfak

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

En çok değişime ihtiyaç duyan yaşam alanından başlıyoruz. Mutfağın eski halinde yemek pişirmek bile oldukça iç karartıcı olmalı. Eski tip mobilyaların tasarım ve renkleri ve malzemelerin kalitesi bugünün dünyasının çok gerisinde ve kasvetli bir hava yaratıyor. Üstelik mutfakta kalabalık ve yorucu bir hava hakim.

Sonra: Rüya gibi yepyeni bir mutfak

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Mutfak
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Yenileme süreci sonrasında mutfağa adeta parıltılı bir aydınlık hakim olmuş! Yeniden yaratılan mutfak hem yer açısından daha tasarruflu ve geniş bir yaşam alanına dönüşmüş hem de çok daha fonksiyonel bir hale gelmiş. Mutfağı en dikkat çekici ayrıntısıysa pencere kenarındaki yaşam alanına renk katan mavi oturma bölgesi.

​Önce: Demode elbise dolabından ibaret bir oda

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Konağın eski halinde mutfağın karşısında yer alan koridorda fiilen kullanılmayan küçük bir oda mevcuttu ve bu odadaki tek mobilya da eski tip kasvetli bir elbise dolabıydı. Hem oldukça kullanışsız hem de oldukça çirkin görünen bu küçük oda için de profesyonel iç mimarların elbette bir fikirleri vardı.

Sonra: ​İşlevsel yemek odası

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Yemek Odası
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Küçük ve kullanışsız bu odanın yenilenmiş hali gerçekten inanılmaz! Sonunda işlevine kavuşan oda tasarımcılar tarafından aydınlık, ferah ve şık bir yemek odasına dönüştürülmüş. Odaya katılan bir sürü yeni mobilya ve aksesuara rağmen çok daha geniş görünüyor değil mi? Üstelik odanın renkleri ve dokusu da mutfakla oldukça uyumlu.

Önce: ​Sıradan ve özelliksiz bir banyo

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Sıradan ve özelliksiz bir banyo

Aslında yenilenme öncesi eski banyoyu tanımlamak oldukça zor çünkü bu banyonun neredeyse hiç kendine has özelliği yok. Seramik karolar bomboş bir alana yayılmış. Aslında evlerde geniş banyo alanları lükstür ve tasarım açısından da oldukça kıymetlidir ama bu örnekte alan tamamen potansiyeline aykırı kullanılmış.

Sonra: Zarif, şık ve aydınlık

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Banyo
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Banyonun tamamlanmış hali ise adeta bambaşka bir evdeki bambaşka bir oda gibi görünüyor. Odalarda doğru alan kullanımıyla mekânın nasıl daha da genişlediğinin bir örneği olma niteliğini taşıyan bu banyo da yenilenme sürecinde ikiye bölünmüş. Tuğla duvarlar tarihi yapıyı korurken geri kalan alanlarda kullanılan ahşap ve mermerin birleşimi ve modern tasarımlı banyo aksesuarları göz kamaştıran bir uyum içinde.

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Önce: ​Bir önceki çağdan kalan oturma odası 

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Konağın eski oturma odasındaki mobilyalar her ne kadar iyi bir yerleşime sahip olsalar da boğucu renkleri ve tarzları yüzünden yaşam alanındaki pozitif enerji eksikliği kendini ağır bir şekilde hissettiriyor. Mobilyalar bu şık binanın tarihi dokusunu yansıtmak yerine bu dokuyu boğan birer unsur haline gelmiş. Yeşil duvarlar ve yeşil koltuksa bir zamanların tercih edilen tasarım seçimlerini yansıtsa da odayı yalnızca daha kasvetli bir hale büründürmüş. Neyse ki bu, odanın dönüşmeden önceki hali…

Sonra: ​Yeni tasarımla hayata dönen bir yaşam alanı

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Çalışma Odası
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Gördüğünüz gibi tasarımcılar duvarda yeşili terk edip koyu gölgeli, renkli, hareketli ve mekâna derinlik katan bir duvar kağıdı kullanmayı tercih ederek odayı hem aydınlatmış hem de genişletmişler. Bu haliyle çok daha havadar ve ferah görünen oturma odasında kullanılan mobilyalarsa renkleri ve stilleriyle modern bir dokunuş niteliğinde. Koyu renkli modern üçlü koltuk desenli İran halısıyla şık bir kontrast oluşturuyor ve bir kez daha geleneksel olanla moderni birleştiriyor. Kitaplıksa oturma odasının dokusunu tamamen değiştiren şık bir tasarım detayı niteliğinde.

​Konağın dışarıdan görünüşü

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Evler
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

İşte bu da eski ve demode konağın yenilenmiş ve modernleştirilmiş halinin dışarıdan görünüşü. Dış cephesindeki şık ve tarihi dokusuyla büyüleyen bu konak sizce de böyle mükemmel bir iç mimari tasarımı hak etmiyor mu zaten?

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