Önce & Sonra: Eski ve demode bir konağın hayata geri dönüşü

Eski bir yapının yenilenmesi her zaman zor bir iştir. Çünkü sıfırdan bir dekorasyon ve iç mimari tasarım yarattığınızda istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz bir yapı vardır, oysa eski yapılarda daha önceden belirlenmiş iç mimari uygulamaları yenileyerek, belirli sınırların içinde ve yapının eski ve tarihi dokusunu da bozmadan bir tasarım yaratmak zorundasınızdır.

Daha önce de homify sayfalarında göz kamaştıran yenileme örneklerine yer vermiştik. (Örneğin: Önce&Sonra: Eski bir ambardan aile evine) Bu defa ziyaret edeceğimiz yenilenmiş eski konaksa Polonya'nın Bialystok şehrinden. Polonyalı İç Mimarlık firması Project MB tarafından yenilenen bu konak 1883 yılında inşa edilmiş ve yenileme çalışmasını üstlenen mimarlar klasik ve modern tarzı harmanlamaya karar vermişler. Yenilemenin ilk aşamasında elbette konak önce eski ve demode eşya ve mobilyalardan arındırılmış. Konağın odalarının eski ve yeni hallerini görünce çok şaşıracaksınız.