Kayseri'den herkese göre bir daire

Geniş ve boydan boya uzanan cam pencereleri sayesinde mükemmel şehir manzarasının da tadının çıkarılabildiği bu zarif salonun yemek alanı olarak ayrılmış bir bölümü de var ve bu bölümde de evin genel tasarım anlayışı ve salonun dokusu devam ettirilerek bir ahenk ve uyum sağlanmış. Beyazın zarafetini taşıyan yemek masası koyu renk koltuklarla şık bir kontrast oluşturuyor ve bu ahenge katkıda bulunuyor. Salonun oturma alanındaki halının ve avizenin yemek alanındaki halı ve avize ile bir örnek olması da yaşam alanındaki genel etkiyi kuvvetlendiren detaylardan.