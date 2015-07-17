Kayseri'den herkese göre bir daire

homify sayfalarında sizlerle tasarım konusunda öne çıkan örnek daire dekorasyonlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda da Kayseri'de bulunan Alnus Mimarlık tarafından dizayn edilen muhteşem bir daireye konuk oluyoruz. Klasik dokunuşların modern bir tarzla birleştirildiği tasarımıyla göz dolduran bu dairede tüm odalar birbirleriyle uyumlu olduğu kadar kendilerine has özellikleri de korunuyor. Hem sade hem de gösterişli bir yapıya sahip olan dekorasyon sakin ama göz alıcı tasarımlardan hoşlananlar için kusursuz bir tasarım olma özelliği taşıyor. Gelin hep birlikte bu örnek daireyi gezelim.
Önce evlerimizin en merkezi odak noktası olan oturma odasından başlayalım. Bu örnek oturma odasında her bir ayrıntı incelikle tasarlanmış ve uygulanmış. Televizyon etrafında şekillenen tasarımdaki rahatlığıyla ve modern tasarımıyla dikkat çeken açık renkli oturma grubu, yine modern tasarımıyla göz dolduran televizyon ünitesinin karşısına konumlanmış. Geniş ve koyu renkli orta sehpanın sadeliği odadaki boşluğu yaşam alanını yormadan dolduruyor. Perdelerin ve avizenin şıklığı ve duvar kağıdı ve tavan ünitesinin özenli ve orijinal tasarımı oturma odasını sıradanlıktan kurtaran ince detaylardan.
Bu geniş ve çok odalı evin salonu ise oturma odasından ayrı bir yaşam olarak dizayn edilmiş ve daha ağırbaşlı bir tarzda, klasik dokunuşlarla tasarlanmış. Oturma odasında olduğu gibi duvar ve tavan dekorasyonuna özen gösterilen salonun oturma grubu, halısı, sehpası ve içindeki her aksesuar ve mobilya şıklık ve seçkinlik ön planda tutularak tercih edilmiş.
Geniş ve boydan boya uzanan cam pencereleri sayesinde mükemmel şehir manzarasının da tadının çıkarılabildiği bu zarif salonun yemek alanı olarak ayrılmış bir bölümü de var ve bu bölümde de evin genel tasarım anlayışı ve salonun dokusu devam ettirilerek bir ahenk ve uyum sağlanmış. Beyazın zarafetini taşıyan yemek masası koyu renk koltuklarla şık bir kontrast oluşturuyor ve bu ahenge katkıda bulunuyor. Salonun oturma alanındaki halının ve avizenin yemek alanındaki halı ve avize ile bir örnek olması da yaşam alanındaki genel etkiyi kuvvetlendiren detaylardan.
Yemek alanına bir başka açıdan baktığımızda karşımıza yan cephenin zarif şıklığı çıkıyor. Aynalı panelin önündeki beyaz servis dolabı ve üzerindeki gümüş aksesuarlar tüm salonun ve yemek alanının dokusunu ve etkisini daha da kuvvetlendirerek göz kamaştıran bir yaşam alanı yaratmayı başarıyor.
Mutfak dekorasyonlarında en çok tercih edilen renklerden birinin beyaz olması elbette tesadüf değil. Mutfağa en çok yakışan ve zarifliğin ve temizliğin simgesi olan beyaz renk, ortamı aydınlatıyor ve seçkin bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Ama bu mutfakta beyaz sıradan beyaz mutfaklardan çok daha farklı bir şekilde kullanılmış: Yerlerdeki dolaplardan daha koyu desenli karolar ve beyaz mutfak dolaplarının aralarındaki siyah ayrıntılar mutfağı sıradışı bir tasarıma dönüştürüyor.
Yatak odasına geldiğimizde ise göz kamaştırıcı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kahverengi tonlarının mükemmel bir kullanımına şahit olduğumuz bu yatak odasında yatak başından yatağın arkasındaki duvar dekorasyonuna, halının altın rengi desenlerinden perdelerin seçimine kadar her bir tasarım unsuru mobilya ve aksesuar özenle seçilerek uygulanmış. Göz dolduran avizeler, yatak odası pufu ve diğer yaşam alanlarında olduğu gibi odanın yapısına uygun olarak tasarlanmış tavan ayrıntısı yatak odasının asil duruşuna etkili dokunuşlar ekliyor.
Bu örnek dairede geniş evlerdeki hayatı kolaylaştıran giyinme odası konsepti de mevcut elbette. Beyaz dolaplarla ve kullanışlı raflarla dikkat çeken giyinme odası yatak odasının bir parçası olarak konumlanmış ve fonksiyonelliği kadar şıklığıyla da göz dolduruyor. (Bunun gibi farklı giyinme odaları modellerine göz gezdirmek isterseniz Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları isimli yazımızı tavsiye ederiz.)