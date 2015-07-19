Eğlenceli bir mutfak için 11 çılgın fikir

Mutfaklar özellikle yemek yapmayı sevenler için evlerin en önemli yaşam alanlarıdır. homify sayfalarında sık sık sizlerle pek çok örnek mutfak dekorasyonu paylaşıyoruz. Bu dekorasyonların çoğu fonksiyonellik ve şıklıklarıyla öne çıkan tasarımlara sahip mutfaklar oluyor. Bu yazımızdaysa eğlenceli, neşeli ve hareketli mutfaklara konuk olacağız.
Seramik evlerimizdeki birçok odaya renk ve hareket katabilecek bir malzeme. Islak zemine uygun olması da seramiği mutfak için mükemmel bir seçeneğe dönüştürüyor. Tasarımında Lepistes Seramik Atölyesi imzası bulunan bu mutfak için özel olarak dizayn edilmiş seramikler hem renkli, hem şık, hem de sade bir mutfağa hareket katıyor.
Luce Mutfak&Banyo tarafından tasarlanan resimdeki mutfak dekorasyonu örneğinde küçük renk ayrıntılarının bir yaşam alanını ne kadar değiştirdiğini görebiliyoruz. Şık ve zarif bir beyaz mutfak, iki pencerenin arasında kalan dolabın ve L şeklindeki tezgâhın dışa bakan tarafının canlı ve açık bir sarı renkte seçilmesi mutfağı sıradan bir şıklıktan eğlenceli ve canlı bir enerjikliğe çevirmiş.
Mutfağınızı ve hayatınızı neşelendirmenin en tatlı ve eğlenceli yollarından biri de esprili kupalardır elbette. Sevdiğimiz komedi filmleri ve dizileri de bizi gündelik hayatımızın sıkıcı telaşı ve koşuşturması içinde en çok keyiflendiren şeyler tabii ki. İF Dizayn Tasarım Ürünleri'nin tasarladığı baskılı seramik kupalar da günlük hayatımızda bizi gülümsetecek ürünlerden. Leyla ile Mecnun izleyenler zaten bilir: Çay Erdal Bakkal'da içilir.
Sıcak renkler her zaman modern ve yüksek enerjili tasarım ve dekorasyonların vazgeçilmezleri olarak yaşam alanlarımıza hakim oluyorlar. Turuncu ise, yaşam alanı dizaynlarında hem yumuşatıcı hem canlandırıcı bir etkiye sahip yüksek enerjili ve mutluluk veren bir renk. Mutfaklarınızı daha eğlenceli hale getirmek için turuncu renkten faydalanabilirsiniz. Bu hem tasarımıyla hem de cıvıl cıvıl rengiyle öne çıkan mutfak ise BT Mimarlık imzası taşıyor.
Küçük kara kalem desenli tabaklar, bardaklar, bardak altları ve diğer mutfak gereçleri… Kara kalemle çizilmiş gibi duran desenlerin ne kadar sevimli ve canlandırıcı bir etkisinin olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte böyle şirin ve eğlenceli figürlerle süslenmiş bir mutfak da şüphesiz insanı gülümsetiyor.
Endüstriyel mutfaklar her zaman mutfak dekorasyon ve dizaynları içinde en çekici ve göz alıcı olanlardır kuşkusuz. Genellikle oldukça ciddi ve seçkin bir görünümleri olsa da ufak renkler ve ayrıntılarla endüstriyel mutfak tasarımlarını da daha eğlenceli ve pozitif eğlenci saçan yerlere dönüştürmek mümkün. Şıklığın ve özel tasarımın fonksiyonellikle birleştiği bu örnek mutfak ise Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop tarafından dizayn edilmiş.
Küçük mutfakların tasarımı belki de iç mimari açısından en zor işlerden biridir çünkü mutfakların hem işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli dolap ve beyaz eşya alanlarına sahip olmaları hem de bu küçük alanı derli toplu ve şık bir şekilde değerlendirmek gerekir. Luce Mutfak&Banyo tarafından yaratılan bu mutfak modeli ise oldukça açık ve küçük mutfaklar için oldukça işlevsel ve üstelik kapatılabilen kapak kapısı sayesinde hayli eğlenceli bir hale gelmiş. Küçük bir mutfağınız varsa ve buna benzer tasarımlar arıyorsanız Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.
Yücel Partners tarafından dizayn edilen bu mutfakta ise seçkinlik ve şıklığın huzur ve mutluluk verici bir ortamla harmanlanışını görüyoruz. Aydınlatma ve aksesuar seçimleri mutfak tasarımındaki önemli ayrıntılardan.
Tasarım söz konusu olduğunda sıradışılık her zaman fark yaratır. Bu yaratıcı tasarımda da mutfaklarda görmeye pek alışkın olmadığımız yeşil tonu ve şömine şeklinde tasarlanmış ocak ünitesi dikkat çekiyor.
Kırmızı mutfaklar her zaman enerjisi yüksek mutfaklardır. Öz-İş İnşaat tarafından tasarlanan bu kırmızı mutfağın en öne çıkan özelliğiyse ortama yumuşak bir hareketlilik katan köşesiz tezgah ve dolapları.
Neşeli tasarımlara sahip küçük raflar, kavanozlar ve aksesuarlar da mutfağınızı canlandırmanın mükemmel yollarından biri. Bu rafın tasarımı ise Pons Home Design'a ait.