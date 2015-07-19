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Eğlenceli bir mutfak için 11 çılgın fikir

Homify TR Homify TR
Mutfak Dolapları, mcaliskan1905 mcaliskan1905 Modern Mutfak
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Mutfaklar özellikle yemek yapmayı sevenler için evlerin en önemli yaşam alanlarıdır. homify sayfalarında sık sık sizlerle pek çok örnek mutfak dekorasyonu paylaşıyoruz. Bu dekorasyonların çoğu fonksiyonellik ve şıklıklarıyla öne çıkan tasarımlara sahip mutfaklar oluyor. Bu yazımızdaysa eğlenceli, neşeli ve hareketli mutfaklara konuk olacağız.

Renkli ve haraketli seramikler

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Seramik evlerimizdeki birçok odaya renk ve hareket katabilecek bir malzeme. Islak zemine uygun olması da seramiği mutfak için mükemmel bir seçeneğe dönüştürüyor. Tasarımında Lepistes Seramik Atölyesi imzası bulunan bu mutfak için özel olarak dizayn edilmiş seramikler hem renkli, hem şık, hem de sade bir mutfağa hareket katıyor.

Canlı ve enerjik

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Luce Mutfak&Banyo tarafından tasarlanan resimdeki mutfak dekorasyonu örneğinde küçük renk ayrıntılarının bir yaşam alanını ne kadar değiştirdiğini görebiliyoruz. Şık ve zarif bir beyaz mutfak, iki pencerenin arasında kalan dolabın ve L şeklindeki tezgâhın dışa bakan tarafının canlı ve açık bir sarı renkte seçilmesi mutfağı sıradan bir şıklıktan eğlenceli ve canlı bir enerjikliğe çevirmiş.

Çay Erdal Bakkal'da içilir

iF Dizayn Erdal Bakkal Seramik Kupa iF Dizayn Tasarım Ürünleri MutfakYemek Takımı & Bardaklar
iF Dizayn Tasarım Ürünleri

iF Dizayn Erdal Bakkal Seramik Kupa

iF Dizayn Tasarım Ürünleri
iF Dizayn Tasarım Ürünleri
iF Dizayn Tasarım Ürünleri

Mutfağınızı ve hayatınızı neşelendirmenin en tatlı ve eğlenceli yollarından biri de esprili kupalardır elbette. Sevdiğimiz komedi filmleri ve dizileri de bizi gündelik hayatımızın sıkıcı telaşı ve koşuşturması içinde en çok keyiflendiren şeyler tabii ki. İF Dizayn Tasarım Ürünleri'nin tasarladığı baskılı seramik kupalar da günlük hayatımızda bizi gülümsetecek ürünlerden. Leyla ile Mecnun izleyenler zaten bilir: Çay Erdal Bakkal'da içilir.

Turuncu sıcaklığı

Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi, BT Mimarlık BT Mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
BT Mimarlık

Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi

BT Mimarlık
BT Mimarlık
BT Mimarlık

Sıcak renkler her zaman modern ve yüksek enerjili tasarım ve dekorasyonların vazgeçilmezleri olarak yaşam alanlarımıza hakim oluyorlar. Turuncu ise, yaşam alanı dizaynlarında hem yumuşatıcı hem canlandırıcı bir etkiye sahip yüksek enerjili ve mutluluk veren bir renk. Mutfaklarınızı daha eğlenceli hale getirmek için turuncu renkten faydalanabilirsiniz. Bu hem tasarımıyla hem de cıvıl cıvıl rengiyle öne çıkan mutfak ise BT Mimarlık imzası taşıyor.

Sevimli sanatsal dokunuşlar

with sketches, aylin bilgic aylin bilgic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
aylin bilgic

with sketches

aylin bilgic
aylin bilgic
aylin bilgic

Küçük kara kalem desenli tabaklar, bardaklar, bardak altları ve diğer mutfak gereçleri… Kara kalemle çizilmiş gibi duran desenlerin ne kadar sevimli ve canlandırıcı bir etkisinin olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte böyle şirin ve eğlenceli figürlerle süslenmiş bir mutfak da şüphesiz insanı gülümsetiyor.

Şıklık, tasarım ve fonksiyonellik

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Endüstriyel mutfaklar her zaman mutfak dekorasyon ve dizaynları içinde en çekici ve göz alıcı olanlardır kuşkusuz. Genellikle oldukça ciddi ve seçkin bir görünümleri olsa da ufak renkler ve ayrıntılarla endüstriyel mutfak tasarımlarını da daha eğlenceli ve pozitif eğlenci saçan yerlere dönüştürmek mümkün. Şıklığın ve özel tasarımın fonksiyonellikle birleştiği bu örnek mutfak ise Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop tarafından dizayn edilmiş.

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Dar alanlar için yaratıcı tasarım

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Küçük mutfakların tasarımı belki de iç mimari açısından en zor işlerden biridir çünkü mutfakların hem işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli dolap ve beyaz eşya alanlarına sahip olmaları hem de bu küçük alanı derli toplu ve şık bir şekilde değerlendirmek gerekir. Luce Mutfak&Banyo tarafından yaratılan bu mutfak modeli ise oldukça açık ve küçük mutfaklar için oldukça işlevsel ve üstelik kapatılabilen kapak kapısı sayesinde hayli eğlenceli bir hale gelmiş. Küçük bir mutfağınız varsa ve buna benzer tasarımlar arıyorsanız Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Huzurlu bir mutfak dekorasyonu

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Mutfak
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yücel Partners tarafından dizayn edilen bu mutfakta ise seçkinlik ve şıklığın huzur ve mutluluk verici bir ortamla harmanlanışını görüyoruz. Aydınlatma ve aksesuar seçimleri mutfak tasarımındaki önemli ayrıntılardan.

Şömine şeklinde ocak

Mutfak Dolapları, mcaliskan1905 mcaliskan1905 Modern Mutfak
mcaliskan1905

Mutfak Dolapları

mcaliskan1905
mcaliskan1905
mcaliskan1905

Tasarım söz konusu olduğunda sıradışılık her zaman fark yaratır. Bu yaratıcı tasarımda da mutfaklarda görmeye pek alışkın olmadığımız yeşil tonu ve şömine şeklinde tasarlanmış ocak ünitesi dikkat çekiyor.

Köşesiz kırmızı

SN SALİH ŞAHİN EVİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK MutfakDolap & Raflar
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

SN SALİH ŞAHİN EVİ

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

Kırmızı mutfaklar her zaman enerjisi yüksek mutfaklardır. Öz-İş İnşaat tarafından tasarlanan bu kırmızı mutfağın en öne çıkan özelliğiyse ortama yumuşak bir hareketlilik katan köşesiz tezgah ve dolapları.

Küçük raflar

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Vintage Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Neşeli tasarımlara sahip küçük raflar, kavanozlar ve aksesuarlar da mutfağınızı canlandırmanın mükemmel yollarından biri. Bu rafın tasarımı ise Pons Home Design'a ait.

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