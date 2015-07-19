Eğlenceli bir mutfak için 11 çılgın fikir

Küçük mutfakların tasarımı belki de iç mimari açısından en zor işlerden biridir çünkü mutfakların hem işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli dolap ve beyaz eşya alanlarına sahip olmaları hem de bu küçük alanı derli toplu ve şık bir şekilde değerlendirmek gerekir. Luce Mutfak&Banyo tarafından yaratılan bu mutfak modeli ise oldukça açık ve küçük mutfaklar için oldukça işlevsel ve üstelik kapatılabilen kapak kapısı sayesinde hayli eğlenceli bir hale gelmiş. Küçük bir mutfağınız varsa ve buna benzer tasarımlar arıyorsanız Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.