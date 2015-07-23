Sıradışı bir banyo için 15 özel fikir

Evlerimizdeki bazı yaşam alanları işlevsellik açısından, bazılarıysa estetik açıdan öne çıkarlar. Banyolarsa işlevselliğin ön planda olması gereken tasarımlara sahip olan yaşam alanlarıdır. Ancak işlevsellik ve fonksiyonellik odaklı tasarımlar aynı zamanda oldukça sıradışı ve estetik olabilirler. İşte benzersiz banyolar yaratmak için 15 farklı fikir.
YDK Tadilat tarafından düzenlenen bu banyo dekorasyonunda inceliğin ve zarafetin bir banyoya ne kadar sıradışı bir görünüm kazandırabileceğini görüyoruz. Mat ve koyu bir turkuaz renk ile beyazın yarattığı kontrastın şık küvet tasarımı ve hareketli duvar kağıdıyla birleşmesi banyoya eşsiz bir atmosfer katmış.
Santimetre Mimarlık'ın dizayn ettiği resimdeki banyoda mermerin büyülü etkisi hakim. Duvarlardaki altın rengi işlemeler mekânın atmosferine mermer üniteye uygun bir seçkinlik katıyor.
Banyo dekorasyonu deyince akla gelen son renk seçeneği belki de siyahtır. Siyahın genelde banyoyu karartacağı ve kasvetli bir hava yaratacağı düşünülür. Oysa siyahın karizmatik etkisi doğru kullanıldığı takdirde banyonuza inanılmaz cool ve havalı bir karakter edindiriyor.
Banyonuzun dekorasyonunda en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de elbette duvar seramiği seçimi ve lavabonun tasarımı. Banyonuzu aydınlatacak hafif desenli seramikler ve sıradışı lavabo tercihleri her zaman fark yaratacaktır. (Banyonuzda kullanabileceğiniz farklı seramik ve fayanslar için Görülmemiş banyo ve mutfak fayansları isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)
Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu banyoda ise yine koyu renk kullanımı ve sıradışı bir lavabo tercihiyle karşılaşıyoruz. Duvardaki gümüş ayrıntılar ve şeffafa yakın çeşme tasarımı banyonun dikkat çeken tasarım detaylarından.
Bu banyoda kendinizi kraliyet ailesinden gibi hissetmeniz çok normal çünkü dekorasyon klasik ve tarihi bir estetik anlayışıyla ayrıntılı bir şekilde dizayn edilmiş. Duvar kağıdından aydınlatmasına, lavabo ünitesinden ayna çerçevesine kadar her şeyiyle eşsiz bir klasik.
Küvetinizi banyonun içinde dört duvar arasında değil de manzaraya karşı konumlandırmaya ne dersiniz? Bodrum'daki Arthur&Miller'ın imzasını taşıyan bu banyo tasarımı, evin tenha konumunun da yardımıyla bu şekilde dizayn edilmiş ve benzersiz ve sıradışı karakterli bir banyo elde edilmiş.
Lavabo, çeşme ve lavabo tezgâhının banyo tasarımlarını ve dekorasyonlarını ne denli değiştirdiğine daha önce de değinmiştik. Fen Dizayn tasarımı olan bu ahşap görünümlü tezgâh da üzerindeki küçük ve yuvarlak beyaz lavabo ve sıradışı çeşmeyle uyum içinde.
Banyo, mutfak gibi ıslak zeminli yaşam alanlarına beyazın ne kadar yakıştığını hepimiz biliyoruz. Ama beyaz aynı zamanda çok sık tercih edilen bir renk olduğu için dekorasyonu beyazla eşsiz hale getirmek tasarım açısından bir hayli zor bir iş. Resimdeki örnekte de bu zorlu görev başarıyla tamamlanmış.
Evlerinizdeki yaşam alanlarınızı sıradışı bir şekilde dekore etmek için geniş alanlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Küçük banyoları göz alıcı ve benzersiz hale getirebilmek için ufak detaylar yeterli. Mesela örnekteki banyoda ahşabın beyazla uyumuna gizlenmiş aydınlatma unsurları ve hareketli ve şık duvar seramikleri kullanılmış.
Yazının başında da söylediğimiz gibi banyoların dekorasyonunda en önemli şey işlevselliktir. İşlevsel bir banyo yaratırken aynı zamanda şık bir yaşam alanı yaratmak için de kullandığınız fonksiyonel aksesuarların tasarımlarının önemi büyük. Tarzdekor ürünlerinden olan bu sabunluk seti banyonuzda kullanabileceğiniz şık aksesuarlara başarılı bir örnek.
Dediğimiz gibi banyolarda siyah kullanımı doğru tasarımla yaşam alanına inanılmaz karizmatik bir katkı sunuyor ve fark yaratıyor. Bu banyo da siyah kullanımı, çiftli lavabo ünitesi ve küvetin yerleşimiyle öne çıkıyor.
Banyolara tarihi ve eşsiz bir etki yaratmak için klasik ve oryantal desenli seramik kullanabilirsiniz. Yüksek tavanıyla bir hamamı çağrıştıran bu örnek banyo dekorasyonunda da duş ve küvet alanı dikkat çekiyor.
Gümüş rengini çeşmelerde görmeye alışkınız ama lavabolarda genellikle beyaz ya da açık kahve rengi tonları tercih ediliyor. Tasarımında Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon imzası olan bu banyo ise sıradışı tasarımlı ve gümüş renkli lavabosuyla göz dolduruyor.
Banyo dolaplarının dekorasyondaki yeri elbette oldukça büyük. Polen Mutfak tasarımı olan bu banyo dekorasyonu da dolaplarının estetiğiyle öne çıkıyor.