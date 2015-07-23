Sıradışı bir banyo için 15 özel fikir

YDK Tadilat tarafından düzenlenen bu banyo dekorasyonunda inceliğin ve zarafetin bir banyoya ne kadar sıradışı bir görünüm kazandırabileceğini görüyoruz. Mat ve koyu bir turkuaz renk ile beyazın yarattığı kontrastın şık küvet tasarımı ve hareketli duvar kağıdıyla birleşmesi banyoya eşsiz bir atmosfer katmış.