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Sıradışı bir banyo için 15 özel fikir

Homify TR Homify TR
BANYO DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK BanyoDekorasyon
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Evlerimizdeki bazı yaşam alanları işlevsellik açısından, bazılarıysa estetik açıdan öne çıkarlar. Banyolarsa işlevselliğin ön planda olması gereken tasarımlara sahip olan yaşam alanlarıdır. Ancak işlevsellik ve fonksiyonellik odaklı tasarımlar aynı zamanda oldukça sıradışı ve estetik olabilirler. İşte benzersiz banyolar yaratmak için 15 farklı fikir.

İncelik ve zarafet

Bakırköydekorasyon Ysk Tadilat Modern Banyo
Ysk Tadilat

Bakırköydekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

YDK Tadilat tarafından düzenlenen bu banyo dekorasyonunda inceliğin ve zarafetin bir banyoya ne kadar sıradışı bir görünüm kazandırabileceğini görüyoruz. Mat ve koyu bir turkuaz renk ile beyazın yarattığı kontrastın şık küvet tasarımı ve hareketli duvar kağıdıyla birleşmesi banyoya eşsiz bir atmosfer katmış.

Mermerin büyülü etkisi

EYMEN RESİDENCE , santimetre mimarlık santimetre mimarlık Modern Banyo
santimetre mimarlık

EYMEN RESİDENCE

santimetre mimarlık
santimetre mimarlık
santimetre mimarlık

Santimetre Mimarlık'ın dizayn ettiği resimdeki banyoda mermerin büyülü etkisi hakim. Duvarlardaki altın rengi işlemeler mekânın atmosferine mermer üniteye uygun bir seçkinlik katıyor.

Siyah, beyaz ve karizmatik

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo dekorasyonu deyince akla gelen son renk seçeneği belki de siyahtır. Siyahın genelde banyoyu karartacağı ve kasvetli bir hava yaratacağı düşünülür. Oysa siyahın karizmatik etkisi doğru kullanıldığı takdirde banyonuza inanılmaz cool ve havalı bir karakter edindiriyor.

​Seramik ve lavabo seçimi

Banyo Seramik Tbeks Klasik Banyo
Tbeks

Banyo Seramik

Tbeks
Tbeks
Tbeks

Banyonuzun dekorasyonunda en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de elbette duvar seramiği seçimi ve lavabonun tasarımı. Banyonuzu aydınlatacak hafif desenli seramikler ve sıradışı lavabo tercihleri her zaman fark yaratacaktır. (Banyonuzda kullanabileceğiniz farklı seramik ve fayanslar için Görülmemiş banyo ve mutfak fayansları isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)

Gümüş ayrıntılar

Sunflower'da Bir Ev homify Klasik Banyo mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,banyo,seramik,gri,tasarim,villa
homify

Sunflower'da Bir Ev

homify
homify
homify

Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu banyoda ise yine koyu renk kullanımı ve sıradışı bir lavabo tercihiyle karşılaşıyoruz. Duvardaki gümüş ayrıntılar ve şeffafa yakın çeşme tasarımı banyonun dikkat çeken tasarım detaylarından.

​Klasik ve şık

Misafir Banyosu Emrah Yasuk BanyoDekorasyon
Emrah Yasuk

Misafir Banyosu

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Bu banyoda kendinizi kraliyet ailesinden gibi hissetmeniz çok normal çünkü dekorasyon klasik ve tarihi bir estetik anlayışıyla ayrıntılı bir şekilde dizayn edilmiş. Duvar kağıdından aydınlatmasına, lavabo ünitesinden ayna çerçevesine kadar her şeyiyle eşsiz bir klasik.

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​Manzaraya karşı banyo

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Küvetinizi banyonun içinde dört duvar arasında değil de manzaraya karşı konumlandırmaya ne dersiniz? Bodrum'daki Arthur&Miller'ın imzasını taşıyan bu banyo tasarımı, evin tenha konumunun da yardımıyla bu şekilde dizayn edilmiş ve benzersiz ve sıradışı karakterli bir banyo elde edilmiş.

Lavabo ünitesinin tasarıma etkisi

Duravit Bagnella Çanak Lavabo homify Modern Banyo
homify

Duravit Bagnella Çanak Lavabo

homify
homify
homify

Lavabo, çeşme ve lavabo tezgâhının banyo tasarımlarını ve dekorasyonlarını ne denli değiştirdiğine daha önce de değinmiştik. Fen Dizayn tasarımı olan bu ahşap görünümlü tezgâh da üzerindeki küçük ve yuvarlak beyaz lavabo ve sıradışı çeşmeyle uyum içinde.

​Beyaz, saf ve benzersiz

Küçükçekmecedekorasyon Daire Tadilatları Asyatik Banyo
Daire Tadilatları

Küçükçekmecedekorasyon

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Banyo, mutfak gibi ıslak zeminli yaşam alanlarına beyazın ne kadar yakıştığını hepimiz biliyoruz. Ama beyaz aynı zamanda çok sık tercih edilen bir renk olduğu için dekorasyonu beyazla eşsiz hale getirmek tasarım açısından bir hayli zor bir iş. Resimdeki örnekte de bu zorlu görev başarıyla tamamlanmış.

Küçük banyolarda farklı tasarımlar

DENTAL REZİDANS ağız ve diş sağlığı POLİKLİNİĞİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK BanyoAynalar
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

DENTAL REZİDANS ağız ve diş sağlığı POLİKLİNİĞİ

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

Evlerinizdeki yaşam alanlarınızı sıradışı bir şekilde dekore etmek için geniş alanlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Küçük banyoları göz alıcı ve benzersiz hale getirebilmek için ufak detaylar yeterli. Mesela örnekteki banyoda ahşabın beyazla uyumuna gizlenmiş aydınlatma unsurları ve hareketli ve şık duvar seramikleri kullanılmış.

Fonksiyonel ve şık aksesuarlar

BANYO TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ BanyoAksesuarlar
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

BANYO

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

Yazının başında da söylediğimiz gibi banyoların dekorasyonunda en önemli şey işlevselliktir. İşlevsel bir banyo yaratırken aynı zamanda şık bir yaşam alanı yaratmak için de kullandığınız fonksiyonel aksesuarların tasarımlarının önemi büyük. Tarzdekor ürünlerinden olan bu sabunluk seti banyonuzda kullanabileceğiniz şık aksesuarlara başarılı bir örnek.

Öne çıkan yerleşim

Sancaktepedekorasyon Daire Tadilatları Asyatik Banyo
Daire Tadilatları

Sancaktepedekorasyon

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Dediğimiz gibi banyolarda siyah kullanımı doğru tasarımla yaşam alanına inanılmaz karizmatik bir katkı sunuyor ve fark yaratıyor. Bu banyo da siyah kullanımı, çiftli lavabo ünitesi ve küvetin yerleşimiyle öne çıkıyor.

​Osmanlı motifleri

EyüpDekorasyon Tadilat Şirketleri Minimalist Banyo
Tadilat Şirketleri

EyüpDekorasyon

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Banyolara tarihi ve eşsiz bir etki yaratmak için klasik ve oryantal desenli seramik kullanabilirsiniz. Yüksek tavanıyla bir hamamı çağrıştıran bu örnek banyo dekorasyonunda da duş ve küvet alanı dikkat çekiyor.

​Gümüş renkli lavabo

homify BanyoLavabolar
homify

homify
homify
homify

Gümüş rengini çeşmelerde görmeye alışkınız ama lavabolarda genellikle beyaz ya da açık kahve rengi tonları tercih ediliyor. Tasarımında Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon imzası olan bu banyo ise sıradışı tasarımlı ve gümüş renkli lavabosuyla göz dolduruyor.

Göz alıcı dolaplar

BANYO DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK BanyoDekorasyon
POLEN MUTFAK

BANYO DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Banyo dolaplarının dekorasyondaki yeri elbette oldukça büyük. Polen Mutfak tasarımı olan bu banyo dekorasyonu da dolaplarının estetiğiyle öne çıkıyor.

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