Antalya'da yenilenen bir daire

Antalya Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Müthiş turizm potansiyeli, tarihi ve doğal güzellikleri, verimli toprakları, başarılı üniversitesiyle sadece yazlık bir yerleşim yeri olmaktan çok çok sayıda göç alan bir büyük şehir Antalya. Tüm bu artı özellikleriyle pek çok öğrenci ve bekar turizm çalışanını da kendine çekiyor şehir. Bu da kentte stüdyo dairelerin artmasına neden oluyor. Bugün size Antalya'da yenilenen bir stüdyo daireyi gezdireceğiz.
Dönüşüm gerçekleştiren firma dönüşüm konusunda uzmanlaşmış bir ekipten oluşuyor. Antalya merkezli Ev Dekorasyonu Antalya firması 35 Yıllık tecrübesi ile ev dekorasyonu,boya ,tadilat,proje uygulama alanında bilgi birikimini Antalyalılarla paylaşıyor. Firma yaptığı A-Z’ye tadilat işlerinde süre konusunda da iddialı hizmet veriyor.
Evin önceki hali farklı renklerde boyanmış ve adeta bir yamalı bohça gibi görünüyor. Ayrıca evin eski halinin ne kadar karanlık ve iç karartıcı olduğunu görüyorsunuz. Evin makyajına geçilmeden önce tesistalar yenilenmiş. Sıvalı gördüğünüz bölümler yeni döşenen elektrik tesisatının olduğu yerler.
Evin az ışık alan karanlık bir ev olduğunun farkında olan firma bu durumu aşmak için evi komple beyaza boyamış. Böylelikle ev hem aydınlık hem de olduğundan daha geniş görünmüş. Siz de karanlık ve dar bir odanız varsa odada mümkünse daha fazla pencere açın ve boya için açık bir renk, özellikle de beyazı tercih edin.
Sıvalı bölümler yenilenen su tesisatının olduğu yerler. Çünkü evin bu bölümü açık planlı bir mutfak olarak değerlendirilecek. Ama az sonra mutfağın son halini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Konusunda deneyimli firma evin makyajına girişmeden önce altyapıyla ilgili tadilatları da yapmış.
Giriş kapısının beyaz PVC kapıyla değiştirildiği evde dip duvara elbise dolabı ve çamaşır makinesi için bir yerin bulunduğu ahşap bir bölüm konulmuş.
İşte az önce sıvalı gördüğünüz mutfak çalışma sonucunda bu hale dönüşmüş. Mütevazı mutfak dolapları, granit tezgahla kombinlenmiş. Gördüğünüz gibi dönüşüm için illa ki çok paralar harcayıp lüks mekanlar elde etmek gerekmiyor, ortaya çıkan sonuç mütevazı olabilir ama yenilik hissi her halükarda paha biçilemez.
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Bu resimde evin dönüşüm çalışması sırasındaki ve dönüşüm sonucunda aldığı hali bir arada görüyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var değil mi?
Kötü ev yoktur, tadilatsız ev vardır mottosuyla çalışan Ev Dekorasyonu firmasının sihirli parmaklarının ortaya koyduğu çalışma gerçekten de etkileyici.