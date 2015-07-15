Antalya'da yenilenen bir daire

Antalya Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Müthiş turizm potansiyeli, tarihi ve doğal güzellikleri, verimli toprakları, başarılı üniversitesiyle sadece yazlık bir yerleşim yeri olmaktan çok çok sayıda göç alan bir büyük şehir Antalya. Tüm bu artı özellikleriyle pek çok öğrenci ve bekar turizm çalışanını da kendine çekiyor şehir. Bu da kentte stüdyo dairelerin artmasına neden oluyor. Bugün size Antalya'da yenilenen bir stüdyo daireyi gezdireceğiz.

Dönüşüm gerçekleştiren firma dönüşüm konusunda uzmanlaşmış bir ekipten oluşuyor. Antalya merkezli Ev Dekorasyonu Antalya firması 35 Yıllık tecrübesi ile ev dekorasyonu,boya ,tadilat,proje uygulama alanında bilgi birikimini Antalyalılarla paylaşıyor. Firma yaptığı A-Z’ye tadilat işlerinde süre konusunda da iddialı hizmet veriyor.