Kayseri'de muhteşem bir rezidans

Kayseri son yıllarda gösterdiği gelişmelerle Anadolu'nun parlayan yıldız şehri konumuna geldi. Gerek gelişen sanayisi gerek ikinci üniversitenin açılmasıyla göç almayı sürdüren şehirde konut sektörü de bir hayli ilerleme gösterdi. şehirde apartman dairesinden müstakil villara, stüdyo dairelerden rezidanslara kadar her tür konutu bulmak mümkün. Üstelik bu konutların kaliteleri o kadar yüksek ki, ne zaman Kayseri'den bir ev yazısı yazsak, yazı hep en çok okunan yazılar arasında yer alıyor.
Kayseri'den yeni bir uzman daha homify ailesine katıldı. 2005 yılında Mimar Muzaffer Öztürkoğlu tarafından kurulan Santimetre Mimarlık, hem Kayseri’de hem de başka şehirlerde mimari, iç mimari çalışmalara imza atıyor. Firma sadece evleri dekore etmekle de kalmıyor, dekorasyon parçalarını da kendi tasarlıyor. Firmanın tasarımı olan mobilyalar bir hayli dikkat çekici.
Bugün firmanın başarılı bir çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kayseri'de bulunan bu rezidans dairede henüz oturulmaya başlanmamış ama yarı çıplak haliyle bile insanı derinden etkileyebiliyor. Haydi lafı uatmadan turumuza başlayalım.
Evin tamamına toprak ve ahşap rengi gibi doğal renkler hakim. Salon geniş alanıyla dikkat çekiyor. Masif ahşap zemin döşemeleri ve duvarlar renk açısından birbirleriyle son derece uyumlu. Salonun ve genel olarak evin kendini gösteren bir diğer özelliği ise aydınlatmaları. Tavandaki aydınlatma çözümleri estetik işlemeleriyle göz dolduruyor. Tavanın kenarlarındaki gizli aydınlatmalar ve duvar aplikleri de salonun aydınlatmasını destekliyor.
Evin genelinde olduğu gibi holde de toprak, kiremit, krem rengi gibi doğal tonlar hakim. Eve girişte sizi karşılayan ve evin vitrini olan hol çok estetik bir tasarıma sahip. Duvarlardaki boyalar, tavandaki paneller sıra dışı bir hol yaratılmasını sağlamış. Evin tüm odalarında birbirinden güzel avizeler gördük. Holdeki de bunlardan biri. Tam anlamıyla bir tasarım işi.
Oturma odası da bir hayli geniş bir alan. Ahşap zemin döşemesi, duvarlar ve duvarlardaki süslemeler birbiryle uyum sağlıyor. Koyu kahverengi pencere çerçeveleri de ortama koyu leke katkısında bulunuyor. Gördüğünüz cam bölmenin ardında kalan ara bölümle mutfak ve oturma odasında geçiş de sağlanmış.
Mutfak son derece yaratıcı bir biçimde camla şeffaf hale getirilmiş. Mahremiyet ihtiyacı olmadığı için bu fikir çok isabetli olmuş ve çok estetik bir katkı sağlamış. Mutfak dolapları için beyaz renk tercih edilirken elektrikli cihazlarda tercih inoks dokudan yana kullanılmış.
Yatak odası da yine renk uyumu ve loş aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Karşıda gördüğünüz girintili ve duvar kağıtlı bölüm karyola başlığını bütünleyecek. Odayı aydınlatan lamba ise çok zarif ve başarılı.
Banyoda doğal talar ve doğal taş dokulu seramikler kullanılmış. Cam bir bölmeyle ayrılan ıslak kuru zeminler birbirleriyle uyumlu. Kurna ve kurnanın üstündeki dikildiği bank birinci sınıf mermerden yapılmış.
Bu da banyonun başka bir açısı. Modern çizgilere sahip vitrifiye ürünlerini göstermek için bu açıyı da turumua dahil etmek istedik.
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