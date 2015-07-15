Kayseri'de muhteşem bir rezidans

Kayseri son yıllarda gösterdiği gelişmelerle Anadolu'nun parlayan yıldız şehri konumuna geldi. Gerek gelişen sanayisi gerek ikinci üniversitenin açılmasıyla göç almayı sürdüren şehirde konut sektörü de bir hayli ilerleme gösterdi. şehirde apartman dairesinden müstakil villara, stüdyo dairelerden rezidanslara kadar her tür konutu bulmak mümkün. Üstelik bu konutların kaliteleri o kadar yüksek ki, ne zaman Kayseri'den bir ev yazısı yazsak, yazı hep en çok okunan yazılar arasında yer alıyor.

Kayseri'den yeni bir uzman daha homify ailesine katıldı. 2005 yılında Mimar Muzaffer Öztürkoğlu tarafından kurulan Santimetre Mimarlık, hem Kayseri’de hem de başka şehirlerde mimari, iç mimari çalışmalara imza atıyor. Firma sadece evleri dekore etmekle de kalmıyor, dekorasyon parçalarını da kendi tasarlıyor. Firmanın tasarımı olan mobilyalar bir hayli dikkat çekici.

Bugün firmanın başarılı bir çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kayseri'de bulunan bu rezidans dairede henüz oturulmaya başlanmamış ama yarı çıplak haliyle bile insanı derinden etkileyebiliyor. Haydi lafı uatmadan turumuza başlayalım.