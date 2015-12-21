Küçük bir evde rahat yaşamın keyfi

Eğer kendinize ait özel bir eviniz varsa küçük alanlar ferah ve kullanışlı mekanlara dönüşerek hayatınızı zenginleştirebilir. Küçük evler son zamanlarda çok daha fazla göz önüne gelmeye başladığından bu tip projelerin dekorasyon alternatifleri fazlalaştı. Küçük evlerin geniş ve büyük villalara göre çok daha fazla avantajlı olma sebeplerinden bir tanesi tüketimin aza indirgenmesi. Aynı zamanda küçük alanların büyük mekanlara göre çok daha işlevsel ve ihtiyaca uygun yapılmak zorunda oluşu bu yönlenmeyi arttırıyor. Sizlere tanıtacağımız bu şahane ev projesi THE WEE HOUSE COMPANY tarafından tasarlanarak masallara layık bir ev tasarımını görmenizi sağlıyor. Bakalım beğenecek misiniz?
Küçük aileler için küçük ve saklı bir cennet olarak nitelenebilecek bu yalın tasarım, bir oturma odası ve bir yatak odası barındırıyor. Pencere ve kapı doğramalarının beyaz ve ahşap olarak seçilmesi doğayla olan bütünlüğüne bir katkı sunuyor adeta. Evin dış cephesi de ahşap uygulamayla tasarlanarak dış cephenin ahşabın sıcak atmosferiyle kaynaşması amaçlanmış. Çatıların dik olarak dizayn edildiği bu tasarım aynı zamanda zorlu hava şartlarından korunmak için de ideal bir yöntem. Evin iç kısmı çok geniş bir alana sahip olmasa da dış alanda da bahçeyle bütünleşen bir oturma alanı mevcut. Bahar ve yaz aylarında doğanın içinde yaşayabileceğiniz bu ev projesi sizlerin beğenisini bekliyor!
Gördüğünüz bu ev projesinde mutfak alanı küçük de olsa ferahlığın ve sadeliğin yansımasını hissedebiliyoruz. Mutfak dekorasyonunda kullanılan renk ve mobilya seçimi var olan mutfağın çok daha geniş ve konforlu gözükmesini sağlamış. Duvarlardaki mavi rengi beyaz mutfak mobilyalarıyla ve mutfağın her yerinde gezinen ahşapla zarif bir birliktelik sağlıyor. Seçilen mutfak masası ve sandalyeleri pencere önündeki yemekleriniz için ideal bir alan olma özelliğini taşıyor.
Büyük pencereleri olan bu rahatlatıcı oturma odası dekorasyonu koltuk seçiminden dekoratif aksesuarlara kadar bütünsel bir renk armonisi içinde tasarlanmış. Krem renkli ahşap duvarlar ortama hoş ve sıcak bir etki verdiği gibi salon mobilyalarıyla ve kullanılan aksesuarlarla da uyumlu bir denge yaratıyor. Klasik stile ait bu ev projesi rahatlığın klasikle birleştiği bir noktadan bakıyor bizlere. Kanepe ile birlikte tek kişilik bir oturma koltuğu da bulunan bu oturma odası duvar köşesinde tasarlanan açık raf sistemiyle de sıcacık bir köşe sunuyor bizlere. Dilerseniz hem dekoratif objelerinizi hem de kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz bu köşe küçük alanlar için ideal bir raf sistemi.
Beyaz ve lacivertin şık uyumunu görebileceğiniz bu yatak odası tasarımı doğanın içinde taze bir solukla uyanmanız için ideal!
Oturma odası ve banyo arasında saklı bir depolama alanı bulunan ev projesinde göz önünde olmasını istemediğiniz eşyalarınızı buraya yerleştirebilir ve derli toplu bir ortam yaratabilirsiniz.
Mavi duvarları olan bu banyo dekorasyonu beyaz zemin karolarıyla birlikte dışarıdaki huzurlu atmosferin banyo da da devam etmesini sağlamış. Çok fazla detay barındırmayan dekorasyon küçük fakat etkili objelerle hareketlendirilmiş.
Dilerseniz farklı bir müstakil ev projesi olan Alman standartlarına uygun müstakil bir ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.