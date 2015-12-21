Küçük bir evde rahat yaşamın keyfi

Küçük aileler için küçük ve saklı bir cennet olarak nitelenebilecek bu yalın tasarım, bir oturma odası ve bir yatak odası barındırıyor. Pencere ve kapı doğramalarının beyaz ve ahşap olarak seçilmesi doğayla olan bütünlüğüne bir katkı sunuyor adeta. Evin dış cephesi de ahşap uygulamayla tasarlanarak dış cephenin ahşabın sıcak atmosferiyle kaynaşması amaçlanmış. Çatıların dik olarak dizayn edildiği bu tasarım aynı zamanda zorlu hava şartlarından korunmak için de ideal bir yöntem. Evin iç kısmı çok geniş bir alana sahip olmasa da dış alanda da bahçeyle bütünleşen bir oturma alanı mevcut. Bahar ve yaz aylarında doğanın içinde yaşayabileceğiniz bu ev projesi sizlerin beğenisini bekliyor!