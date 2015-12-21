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Küçük bir evde rahat yaşamın keyfi

Gülen Duran Gülen Duran
Wee House Interior, The Wee House Company The Wee House Company Klasik Evler
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Eğer kendinize ait özel bir eviniz varsa küçük alanlar ferah ve kullanışlı mekanlara dönüşerek hayatınızı zenginleştirebilir. Küçük evler son zamanlarda çok daha fazla göz önüne gelmeye başladığından bu tip projelerin dekorasyon alternatifleri fazlalaştı. Küçük evlerin geniş ve büyük villalara göre çok daha fazla avantajlı olma sebeplerinden bir tanesi tüketimin aza indirgenmesi. Aynı zamanda küçük alanların büyük mekanlara göre çok daha işlevsel ve ihtiyaca uygun yapılmak zorunda oluşu bu yönlenmeyi arttırıyor. Sizlere tanıtacağımız bu şahane ev projesi THE WEE HOUSE COMPANY tarafından tasarlanarak masallara layık bir ev tasarımını görmenizi sağlıyor. Bakalım beğenecek misiniz?

Zarif bir dış cephe görünümü

One Bedroom Wee House Patio The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Patio

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Küçük aileler için küçük ve saklı bir cennet olarak nitelenebilecek bu yalın tasarım, bir oturma odası ve bir yatak odası barındırıyor. Pencere ve kapı doğramalarının beyaz ve ahşap olarak seçilmesi doğayla olan bütünlüğüne bir katkı sunuyor adeta. Evin dış cephesi de ahşap uygulamayla tasarlanarak dış cephenin ahşabın sıcak atmosferiyle kaynaşması amaçlanmış. Çatıların dik olarak dizayn edildiği bu tasarım aynı zamanda zorlu hava şartlarından korunmak için de ideal bir yöntem. Evin iç kısmı çok geniş bir alana sahip olmasa da dış alanda da bahçeyle bütünleşen bir oturma alanı mevcut. Bahar ve yaz aylarında doğanın içinde yaşayabileceğiniz bu ev projesi sizlerin beğenisini bekliyor!

İç açıcı bir mutfak tasarımı

Wee House Interior The Wee House Company Klasik Evler
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Gördüğünüz bu ev projesinde mutfak alanı küçük de olsa ferahlığın ve sadeliğin yansımasını hissedebiliyoruz. Mutfak dekorasyonunda kullanılan renk ve mobilya seçimi var olan mutfağın çok daha geniş ve konforlu gözükmesini sağlamış. Duvarlardaki mavi rengi beyaz mutfak mobilyalarıyla ve mutfağın her yerinde gezinen ahşapla zarif bir birliktelik sağlıyor. Seçilen mutfak masası ve sandalyeleri pencere önündeki yemekleriniz için ideal bir alan olma özelliğini taşıyor.

Sıcacık bir oturma odası dekorasyonu

Wee House Interior The Wee House Company Klasik Evler
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Büyük pencereleri olan bu rahatlatıcı oturma odası dekorasyonu koltuk seçiminden dekoratif aksesuarlara kadar bütünsel bir renk armonisi içinde tasarlanmış. Krem renkli ahşap duvarlar ortama hoş ve sıcak bir etki verdiği gibi salon mobilyalarıyla ve kullanılan aksesuarlarla da uyumlu bir denge yaratıyor. Klasik stile ait bu ev projesi rahatlığın klasikle birleştiği bir noktadan bakıyor bizlere. Kanepe ile birlikte tek kişilik bir oturma koltuğu da bulunan bu oturma odası duvar köşesinde tasarlanan açık raf sistemiyle de sıcacık bir köşe sunuyor bizlere. Dilerseniz hem dekoratif objelerinizi hem de kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz bu köşe küçük alanlar için ideal bir raf sistemi.

Yeşilin içinde bir yatak odası

Wee House Interior The Wee House Company Klasik Evler
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Beyaz ve lacivertin şık uyumunu görebileceğiniz bu yatak odası tasarımı doğanın içinde taze bir solukla uyanmanız için ideal!

Minik bir depolama alanı

Wee House Interior The Wee House Company Klasik Evler
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Oturma odası ve banyo arasında saklı bir depolama alanı bulunan ev projesinde göz önünde olmasını istemediğiniz eşyalarınızı buraya yerleştirebilir ve derli toplu bir ortam yaratabilirsiniz.

Huzurlu bir banyo tasarımı

Wee House Interior The Wee House Company Klasik Evler
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Mavi duvarları olan bu banyo dekorasyonu beyaz zemin karolarıyla birlikte dışarıdaki huzurlu atmosferin banyo da da devam etmesini sağlamış. Çok fazla detay barındırmayan dekorasyon küçük fakat etkili objelerle hareketlendirilmiş.

Dilerseniz farklı bir müstakil ev projesi olan Alman standartlarına uygun müstakil bir ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Ferah ve sağlıklı bir aile evi
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