Küçük bir evde konforlu ve sade bir yaşam alanı!

Fonksiyonel alanları ile küçük ve modüler evler, ekonomik olmaları nedeni ile giderek daha popüler oluyor. Ailelerin artık daha az sayıda bireyden oluştuğu gerçeği de küçük evlerin yaygınlaşmasında etkili. Küçük ve modüler evler, fonksiyonel mobilyalarla ve doğru bir yerleşim ile bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yaşam alanlarına dönüşebiliyor. İngiltere'de The Wee House Company adlı firma bu konseptin meraklılarına muhteşem modüler evler sunuyor.

Bu yazımızda sizlere, firmanın Tek Odalı Wee House olarak adlandırdığı 1+1 ev projesini tanıtacağız. Lacivert dış cephesi ve mavi, beyaz tonlarının kullanıldığı dekorasyonu ile huzur kaynağı olan bu şirin eve bayılacaksınız. Yeşil bir bahçenin içerisine konumlandırılmış, mutfak, banyo, yatak odası, salon ve kilerden oluşan bu eve daha yakından bakmaya ne dersiniz?

Modüler evler hakkında daha fazla örnek tasarım görmek ve farklı fikirler edinmek isterseniz “Birbirinden güzel modüler ev modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.