Küçük bir evde konforlu ve sade bir yaşam alanı!

Fonksiyonel alanları ile küçük ve modüler evler, ekonomik olmaları nedeni ile giderek daha popüler oluyor. Ailelerin artık daha az sayıda bireyden oluştuğu gerçeği de küçük evlerin yaygınlaşmasında etkili. Küçük ve modüler evler, fonksiyonel mobilyalarla ve doğru bir yerleşim ile bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yaşam alanlarına dönüşebiliyor. İngiltere'de The Wee House Company adlı firma bu konseptin meraklılarına muhteşem modüler evler sunuyor.
Bu yazımızda sizlere, firmanın Tek Odalı Wee House olarak adlandırdığı 1+1 ev projesini tanıtacağız. Lacivert dış cephesi ve mavi, beyaz tonlarının kullanıldığı dekorasyonu ile huzur kaynağı olan bu şirin eve bayılacaksınız. Yeşil bir bahçenin içerisine konumlandırılmış, mutfak, banyo, yatak odası, salon ve kilerden oluşan bu eve daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Modüler evler hakkında daha fazla örnek tasarım görmek ve farklı fikirler edinmek isterseniz “Birbirinden güzel modüler ev modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Ev mimari olarak, klasik A tipi çatılı, müstakil yapıdadır. Dış cephede lacivert rengin tercih edildiği eve, çatı strüktürü, kapı ve pencereler için beyaz ahşap malzeme seçilmiş. Çatı kaplamasında ise antrasit renk ve metal alaşımlı, izole malzeme kullanılmış. Konumu L şeklide olan evin salonu bahçeye fransız kapı ile açılıyor. Salon kapısının önüne ise küçük şirin bir veranda düşünülmüş. Mimariye uygun şekilde beyaz lake masa ve sandalyelerle veranda dekorasyonu tamamlanmış. Bitkilendirme için şık saksılar da ihmal edilmemiş.
Beyaz kapı ve pencereler, pencereleri süsleyen saksı çiçekleri ve kapının önüne park edilmiş bisiklet ile çocukluğumuzun masal evlerini andıran bir manzara değil mi? Evin girişi bile bu kadar sevimliyse dekorasyonu nasıldır diye düşündürüyor insana.
Dilerseniz yerleşimi daha iyi anlamak için evin projesine de bir göz atalım. Projede yerleşimin L şeklinde olduğunu daha net görebilirsiniz. Üst kısımda bahçeye açılan fransız kapısı ile şık bir yatak odası var. Yatak odasının bitişiğine banyo yerleştirilmiş. Banyo ile mutfak arasındaki duvara ise bir de küçük kiler dolabı düşünülmüş. Aşağıda fotoğrafını görebileceğiniz kiler, evin bütün kalabalığını yok edecek kadar fonksiyonel düşünülmüş. Evin, mutfak, kiler, banyo ve antrenin kapladığı alanla hemen hemen aynı büyüklükte bir de salonu var. Salonun hemen önünde ise kullanışlı bir vestiyerle döşenmiş antreyi görebilirsiniz.
Giriş kapısının hemen karşısında beyaz lake malzemeden imal edilmiş vestiyer duruyor. Sol tarafta ise nihayet evin salonuna adım atmış oluyorsunuz. Antre zemininde dekora uygun yavruağzı döşeme kullanılmış.
Evin mutfağı dekorasyonu en iyi gösteren alanlardan biri. Beyaz, açık mavi ve ahşap ögelerin kullanıldığı mutfak oldukça şık ve kullanışlı. Tezgah ve mobilyalarda ahşap tercih edilirken dolaplarda yine beyaz lake kullanılmış. Zeminde ise alanı daha geniş göstermesi için beyaz epoksi yüzey tercih edilmiş. Son derece uyumlu ve doğru bir dekorasyon.
Oturma odası klasik ve iskandinav stilden izler taşıyan bir dizayna sahip. Pastel tonların dinlendirici etkisiyle klasik ögelerin vurgusunu birleştiren dekorasyon son derece şık bir görüntü sağlamış. Tekstil ürünlerinde dokulu kumaşlar tercih edilmiş. Duvarlara monte edilen raflar ile de küçük sergileme ve depolama alanları sağlanmış.
Yatak odasında tamamen beyaz ve mavi hakimiyeti var. Mavinin farklı tonlarının kullanıldığı, monokromatik renk dengesine sahip dekorasyon odaya adeta okyanus havası getirmiş. Geniş bahçeye bakan camlar ve rahat yatak sayesinde dinlenmek için en uygun ortam yaratılmış.
Görselde projede bahsettiğimiz kiler dolabını görebilirsiniz. Fazla geniş olmamasına rağmen uygun raf sistemi ile bütün kalabalığı sırtlayabilen bir yapı kazanmış. 1+1 ev için yeterli bir kalabalık alanı.
Evin banyosu da dekorasyonun genel çizgisinden çıkmamış. Beyaz ve açık mavi renkleri ile yaratılan temiz ve ferah görüntü banyoyu güzelleştirmiş. Cam duşakabin ve mavi, ayaklı bir raf ile de dekorasyon tamamlanmış.