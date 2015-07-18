Villa dekorasyonunda klasik çizgiler

Şehir meskenlerinin büyük çoğunluğu hepimizin bildiği üzere apartman dairelerinden oluşuyor. Günümüzde, alan yetersizliği ve ekonomik nedenlerle şehir içinde müstakil ev inşa etme imkanı oldukça düşük. Halihazırda var olanların yerini bile yüksek apartmanlar, siteler ve rezidanslar almaya başladı. Bunun neticesi olarak da şehir içinde müstakil bir villada yaşamak büyük ayrıcalık haline geldi. Kimi tek katlı, kimi dubleks hatta tripleks villalar sundukları geniş alanlar ve sağladıkları mahremiyet sayesinde birçok insanın yaşamak için tercih ettikleri muhteşem konutlardan oluşuyor.

Şehrin keşmekeşinden uzak ancak şehre ulaşımı oldukça kolay birçok yerde müstakil evlerden oluşan siteler kurulmaya başlandı. Böylece oluşmaya başlayan bu banliyöler yalnızca yazlık bölgeler olarak değil, tüm yıl boyunca yaşayan güzel ve nezih semtlere dönüştü.

İster şehir merkezinde olsun ister banliyölerde, bu sayfada yılın 12 ayı içinde yaşamak için tasarlanmış, yazlık değil, yaz-kış içinde oturulan ve klasik dekorasyon anlayışı ile döşenmiş birbirinden güzel villa dekor fikirlere ulaşabilirsiniz.