Villa dekorasyonunda klasik çizgiler

Şehir meskenlerinin büyük çoğunluğu hepimizin bildiği üzere apartman dairelerinden oluşuyor. Günümüzde, alan yetersizliği ve ekonomik nedenlerle şehir içinde müstakil ev inşa etme imkanı oldukça düşük. Halihazırda var olanların yerini bile yüksek apartmanlar, siteler ve rezidanslar almaya başladı. Bunun neticesi olarak da şehir içinde müstakil bir villada yaşamak büyük ayrıcalık haline geldi. Kimi tek katlı, kimi dubleks hatta tripleks villalar sundukları geniş alanlar ve sağladıkları mahremiyet sayesinde birçok insanın yaşamak için tercih ettikleri muhteşem konutlardan oluşuyor.
Şehrin keşmekeşinden uzak ancak şehre ulaşımı oldukça kolay birçok yerde müstakil evlerden oluşan siteler kurulmaya başlandı. Böylece oluşmaya başlayan bu banliyöler yalnızca yazlık bölgeler olarak değil, tüm yıl boyunca yaşayan güzel ve nezih semtlere dönüştü.
İster şehir merkezinde olsun ister banliyölerde, bu sayfada yılın 12 ayı içinde yaşamak için tasarlanmış, yazlık değil, yaz-kış içinde oturulan ve klasik dekorasyon anlayışı ile döşenmiş birbirinden güzel villa dekor fikirlere ulaşabilirsiniz.
Açık renk bir koltuk takımı ile kombinlenen bu kırmızı berjer salonun yıldız parçası. Şamdan görünümlü muhteşem aplik ve avize resim çerçevesi ile uyum içerisinde.
Halıdaki kırmızı desenler berjerle bir bütünlük sağlamış. Düz renkli perdeler ve döşemeler odanın karmaşık ve boğucu olmasını engellemiş. Puantiyeli minder dizayna modernlik katarak çağdaş tasarımlara göz kırpmış.
Tasarımıyla göz dolduran köşe sehpa ile tablo ve dekoratif objeler dekorasyonu uyumla tamamlamış. Taze çiçekler ise her tarz dekorasyona olduğu gibi bu odaya da canlılık katmış.
Hakan Helvacıoğlu/H2C tarafından tasarlanmış bu muhteşem oturma odası birbirinden güzel onlarca fikri içinde barındırıyor.
Klasik koltuk modellerinin başını çeken Chesterfield kanepe bu dekorasyonda mor kadife döşemesi ile tasarıma yeni bir soluk getirmiş. Oldukça geniş olan salonun açık renk duvarlar ve bir duvarı tamamen kaplayan özel ayna odayı daha da ferah hale getirmiş. Sade ve göze batmayan TV ünitesi odaya şıklıktan ödün vermemiş. Tasarımıyla dikkat çeken orta sehpa ise odanın en göz alıcı parçalarından biri.
Eğer açık renkleri tercih ediyorsanız böyle bir dekorasyon tam size göre olabilir. Beyaz ve toprak renklerinin kullanıldığı bu salonda zeminler terrakotta. Beyaz oturma grupları doğal renginde bırakılmış keten minderler ile kombinlenmiş. Abajur kafası ve perdeler de yine toprak tonlarında seçilmiş. Boydan boya cam kapılarla terastan ayrılan böyle bir salon insana resmen bir kış bahçesi keyfi veriyor.
16. Louis sandalyelerin kullanıldığı bu yemek masası takımı modası asla geçmeyecek mükemmel bir tasarım örneği. Muhteşem bir parke zemin üzerindeki bu yemek masasını dev boyutlu özel bir ayna, altın renkli büyük abajurlar, üzerinden dekoratif objelerin ve fotoğraf çerçevelerinin sergilendiği şık bir dresuar ve dekoratif yuvarlak aynalar tamamlamış. Altın rengi detayların zarifçe kullanıldığı bu yemek odası tasarımı şahane bir avize ile tamamlanmış.
En çok vakit geçirdiğimiz mekanlardan biri olan mutfak için bu konutta oldukça geniş bir alan bırakılmış. Beyaz ve geniş mutfağın dolap ve çekmece kulpları altın renginde seçilmiş. Muhteşem yer döşemesi ve ihtişamlı perdeler ile tamamlanan bu dekorasyon Sönmez Mobilya tarafından tasarlanıp uygulanmış. Böylesi büyük bir mutfağa arzu edilirse bir yemek masası da konulabilir.
Ferforje detaylı ahşap bir merdiven klasik döşenmiş villalar için mükemmel bir seçim oluşturuyor. Serender Ahşap tarafından üretilen bu merdiven evinizin en göz alıcı parçası olmaya aday güzellikte. Zarif duruşu ve kullanılan malzemenin kalitesi bir araya gelince evimizin en orta yerinde bulunan merdiven için daha aşağısı düşünülemez.
Yine bir Hakan Helvacıoğlu/H2C tasarımı olan bu yatak odası insana kendini kral/kraliçe gibi hissettirmek için bire bir. Bordo ve yeşilin muhteşem uyumu, saten ve kadifenin ayrılmaz birlikteliği ile birleşince ortaya sultanlara layık bir yatak takımı çıkmış. Pastel renklerdeki duvar, abajurlar, komodinler ve perdeler ile desteklenen dekorasyonu muhteşem bir ipek halı tamamlamış.
Tüm cephesi aynadan oluşan ve ortası makyaj masası, iki yanı giysi dolabı olarak işlev gören bu boydan boya ünite hem tüm eşyalarımızı rahatlıkla içine alacak şekilde tasarlanmış hem de odaya müthiş bir ferahlık hissi kazandırmış. Büyük boyutlu açık renk bir ipek halı ile tamamlanan bu giysi bölümünün yıldızı ise elbette ortadaki saraylara layık tek parçadan oluşan oturma grubu.
Masallardan fırlamış gibi görünen bu sevimli yatak odasının duvarlarını üzerinden tek boynuzlu at olan unicorn desenleri süslüyor. Çeşitli hayvan figürlerinin kullanıldığı bu bebek odasında abajurlar tavşan şeklinde. Gölgelikli yatak başı karyolaya sevimli bir detay katmış. Pembe berjer koltuk ise emzirme koltuğu görevi görüyor. Meral Akçay'a ait bu bebek odası tasarımının Feng Shui prensiplerine uygun olarak yapıldığını biliyor muydunuz?
Feng Shui prensiplerine uygun birçok dekorasyon örneğine bu sayfadan göz atabilirsiniz.
Geniş alanların ve doğal ışık alan mekanların en büyük avantajlarından biri de renk konusunda bizi son derece özgür bırakması. Küçük alanları her zaman açık renklerle ve mümkün olduğunca desensiz ürünlerle dekore etme çalışıyoruz ancak geniş bir alana sahipsek bu problem ortadan tümüyle kayboluyor. Hele ki doğal ışık alan bir alanımız varsa renk kullanımı konusunda istediğimiz kadar ileri gidebiliyoruz. Bu gri ve siyah döşenmiş banyo gibi. Gri ve gümüş tonlarının kullanıldığı suya dayanıklı duvar kağıdı üzerine yerleştirilmiş bu çarpıcı ayna çerçevesi ve aplikler banyo alanında zarafeti yeniden tanımlar gibi. Tavan kartonpiyer detayı, duvar bordürü ve lavabo tezgahı ise asaletin rengi siyah olarak seçilmiş.
Kemerli penceresi ve kemerli kapısı ile geleneksel Türk hamamlarını andıran bu muhteşem banyo elips şeklideki pencere önü küveti ile tamamlanmış. Villada oturmanın en büyük avantajlarından olan mahremiyetin tadını işte böyle bir banyoda doyasıya çıkarabiliriz. Vera Duş tarafından imal edilen ve Düş adı verilen bu küvet hakikaten de adını en güzel şekilde hak ediyor, hayalleri süsleyecek güzellikte bir ürün.
Villa deyince ilk akla gelen şeylerden biri de bahçelerdir. Eğer ki klasik mobilyalardan hoşlanıyorsak bahçe mobilyalarımızı seçerken zarafetimizden feragat edecek değiliz elbette. Bir yaz gecesi bahçede yemek yemekten daha zevkli bir şey varsa, o da bir yaz gecesi bahçede böyle şık bir masada yemek yemek olsa gerek. İngiliz soylularının piknik masalarını andıran bu güzel yemek masası takımına işlevselliğiyle daha da önem kazanan bir servis masası eşlik ediyor.
Villalarda oluşturulabilecek bir başka muhteşem alan ise kış bahçesidir. Bahçede vakit geçirmeyi seviyorsak ancak soğuk kış aylarında ya da yağmurlu bahar günlerinde bahçemizi istediğimiz kadar sık kullanamamaktan şikayetçi isek, bunu çözümü kış bahçeleri ise geliyor. Boydan boya camlarla kaplı bu kapalı alanlar bizlere iç mekan konforunda bahçe ortamında vakit geçirme imkanı veriyor. Zarif bir dekorasyonla ikinci bir salon-yemek odası oluşturma imkanı yaratan bu kış bahçelerinde bir bakmışsınız içerideki salonununuzdan daha fazla vakit geçiriyorsunuz.
Birbirinden güzel bahçe dekorasyon fikirlerin bulunduğu bu sayfayı incelemenizi de tavsiye ederiz.