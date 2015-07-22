Rüya gibi tasarımlarla güzelleşen ev ve yaşam

Bazı mekanları gördüğümüzde rüya gibi görünürler ancak aslında ne rüyalardan ne masallardan fırlamışlardır. Yalnızca iyi bir tasarımla ve uygulamayla büyülü bir görünüm kazanabilmişlerdir. Her bütçeye göre bu duyguyu verebilecek tasarımlar mümkün, elbette kaynaklarınız sınırsızsa olanaklarınız da o derece çeşitlenir fakat sınırlı olanaklarda da pek çok açıdan rüya gibi mekanlar yaratmak mümkün.
İrili ufaklı projelerde nasıl büyülü mekanlar yaratabileceğimizi hep beraber görmek için örnekleri inceleyelim.
Havuzlu bir ev elbette pek çoğumuzun düşlerini süsleyebilir ancak havuzlu ev sahibi olma imkanına sahip olan herkes de böyle bir cennet köşesinde oturmuyor. Yalnızca maliyetle ilgili bir mesele değil çünkü ortaya çıkan sonuç. Çevreyle, iklimle ve doğayla ilişkiyi iyi kuran, yaratıcılığı ortaya seren bir tasarım kullanıcıya yalnızca bir
havuzlu ev sunmaz aynı zamanda ev ve yaşam arasındaki bağı iyice organikleştirir.
Bu örnekteki evin salonu arada hiçbir sınır olmadan havuza ve görsel olarak da devamında ağaçlarla kendini gösteren doğaya açılıyor. İklimsel verilerin biçimlendirdiği bu tasarımda kullanılan malzemeler de bu doğal ve bütünleşik armoniyi korur nitelikte.
Elimizdeki arazi ve bulunduğumuz bölge çok sıradışı tarzda bir ev ve yaşam tarzı oluşturmayı sağlayacak nitelikte olabilir. Bir yaşam alanının örnekteki gibi karşılıklı iki duvarında bu kadar büyük açıklıklar kurgulayabilmek, bunun nasıl bir atmosfer yaratacağına dair öngörülü bir tasarım becerisinden kaynaklanır. Böylece ortaya çıkan sonuç, güneşten korumakla beraber açık havadaymışçasına şeffaf bir ortam ve iki yönden de ufkun gözlemlenebildiği manzarayla dolmuş bir mekan. Evin geniş avlusunda ufka paralel yerleştirilmiş lineer ahşap döşemeler manzaranın etkisini arttırıp sonsuzluk hissi yaratarak mekana ayrı bir karakter katmış.
Salıncağa oturup sallanmak yediden yetmişe herkesin sevdiği bir eylemdir. Çocuklar bunu oyun gibi görürken, yetişkinler de sakin sakin sallanabilecekleri sandalye ve koltuklardan büyük keyif alırlar. Evde bu keyfe sahip olmak bazen çok olanaksız görünse de aslında hayal değildir. Örnekteki gibi genişçe bir balkonunuz varsa siz de böyle bir köşeye kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Balkonun bir duvarına asılmış bitkilere doğru yönlendirilmiş bir salıncak huzur dolu bir ev ve yaşam için atılabilecek güzel bir adım. O koltuğa kıvrılıp düşlere dalmak hiç de ulaşılması güç bir hayal değil.
Beyaz renk yalnızca sade ve saf bir his uyandırmakla kalmaz ayrıca büyülü bir atmosfer yaratmanın da anahtarıdır. Bembeyaz bir oda, doğru bir dekorasyonla ve ufak dokunuşlarla sıcacık bir hale bürünebilir. Yatak odası dekorasyonu için bu amaçlanıyorsa cibinlik kullanımı çok doğru bir tercih. Hazır cibinlikli yataklar ya da bağımsız satılan cibinliklerin yanında özel üretim cibinliklerle bu konuda seçenekleriniz de bol. Bu yatak odasında da huzurlu bir masal atmosferini yakalamış olmanın sırrı bunda yatıyor. Cankurtaran simidi ve yatağın ayak ucundaki ahşap bank da odaya çok sevimli ekler olarak yerlerini almışlar.
Bembeyaz bir yere yığılmış kütükleri andıran bu basamaklar, adeta bir masaldan ya da rüyadan fırlamış bir merdiven gibi görünüyorlar. Ham ya da ham görünümlü malzemelerin bu etkisi onların daha primitif bir imaj çizmelerinden ileri geliyor. Açık renk, modern tasarımlı bir ev içinde böyle bir görüntü mekanı son derece zenginleştiren bir dokunuş. Aynı merdiveni bu kadar yalın olmayan bir mekana koyduğunuzda bu derece masalsı bir görünümü elde etmek kolay olmayabilir.
Merdivenlere ulaşmak için tamamen şeffaf, cam bir kapıyı aşmak gerekmesi de bu etkiyi güçlendiriyor. Soğuk, yansıtıcı bir malzeme olan cam beyaz duvarlarla bir bütünlük sergilerken doğal ve sıcacık görünümlü ahşabın görüntüsü sizi adeta kucaklıyor.
Doğanın bize verdikleri düşlediğimiz mekanları yaratmak için yeterli olabilir. Kerpiç bir evin damının ahşap kaplanıp terasa dönüştürüldüğü bu örnekte korkuluklar çevreden toplanan ağaç dallarıyla yapılmış. Bu toplanmış malzeme doğal bir ev ve yaşam arayışında olanlar için oldukça tatminkar bir sonuç ortaya çıkarıyor. Böyle bir tasarımdan alınan ilhamla daha çeşitli tasarımlar da gerçekleştirmek mümkün.
Pek çok insan saray yaşamına hayranlık duyar. Tarih kitaplarının, müzelerin, belgesellerin ve filmlerin görsel anlatımı saray yaşamının estetiğine yönelik genel bir beğeni ve arzu oluşturur. Bunu yaşadığımız evlere taşımak artık eskisi kadar da imkansız değil. Önceleri bu tip malzemeler yoğun olarak üretilmezken tarihsel dokuya sahip, antika görünümlü malzemeler farklı çeşitleriyle bol miktarda bulunabiliyor.
Bu banyodaki gibi klasik bir tasarım tam da böyle bir rüyayı bir nebze gerçek kılacağınız bir ev ve yaşam tarzına sahip olmanızı sağlayabilir. Altın yaldızlı lavabo, batarya ve aksesuarlar işleme ve desenleriyle birlikte tarihin ihtişamını banyoya taşıyor. Lavabonun üstüne oturduğu mermer tezgah Osmanlı etkisini pekiştirirken lavabo dolabının detayları da bu tasarımla bütünlük arz ediyor.
Yaşadığınız yerin iklimi buna uygunsa ya da tepe pencereleriyle mekanı kapatabiliyorsanız bir banyoda da bahçe ya da kış bahçesi yaratmak mümkün. Nemli ortam seven bitkiler için ideal bir ortam yaratılırken, böyle bir formülle banyo da içinde bulunmaktan ekstra keyif alınan bir mekan haline getirilebilir. Bazen alışıldık kalıpları kırmak, yalnızca filmlerde, düşlerde ya da masallarda var olduğunu düşündüğünüz mekanların ulaşılabilir olduğunu görmenizi sağlayabilir.
Küçük bir odada arzuladığınız bir atmosfer yaratmak istediğinizde yalnızca mobilya ve aksesuar seçimleriniz bile bu konuda belirleyici olabilir. Yüksek tavanlı, ince uzun pencereli bir odada yerlerin ve duvarların açık renk olması zaten dekorasyon için yumuşak bir zemin sunuyor. Beyaza boyanmış eski tip demir karyola, antika bir yazı masası ile yan yana eski zamanlarda geçen bir çocuk hikayesini anımsatıyor.
Mobilyaları bu tarzda kullanmanın yanı sıra bu odadaki aydınlatma elemanı mekana bambaşka bir hava katıyor. Gerçekçi olmaktan ziyade bir illüstrasyona ait olabilecek renklerdeki sıcak hava balonu şeklindeki bu lamba yaratılan atmosferi iyice düşselleştiriyor. Objelerin niteliğinin dışında renklerin sahip olduğu pastel tonlar da bu hissiyatı pekiştirir nitelikte. Bu sıcacık atmosfer hem bir yetişkin hem de bir çocuk için çekici olabilir.
Sıcak renklerle döşenen bu oda güzel bir ev ve yaşam imajı veriyor ancak bu mekana düşsel bir hava veren bir başka öğe mevcut. O da pencere. Sıradan dikdörtgen bir doğrama kullanılsaydı bu odanın yarattığı atmosfer belki de bu kadar dikkat çekici olmayacaktı, yalnızca yalın ve iyi bir tasarım gördüğümüzü düşünecektik. Oysa burada gotik pencerelerin formunu hatırlatan dairesel bir doğrama kullanılmış. Bu görüntü hem tarihsel hem de masalsı bir his yaratıyor. Pencerenin önünde kullanılan tül perdenin büzgülü formu ve pudra rengi de bu büyüleyici hissi pekiştirir nitelikte.
Bu örnekten de anladığımız üzere farklı arka planlar mobilyaların ve renklerin etkisini de değiştirebilir. Ayrıca tüm bu masalsı arka plana rağmen canlı renklerin kullanımı ve sarı tonlarına kontrast olarak seçilen mavi halı sayesinde bu yatak odası sıkıcı olma tehlikesini de bertaraf etmiş, büyülü olduğu kadar eğlenceli bir mekan da yaratılmış.