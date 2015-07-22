Rüya gibi tasarımlarla güzelleşen ev ve yaşam

Bazı mekanları gördüğümüzde rüya gibi görünürler ancak aslında ne rüyalardan ne masallardan fırlamışlardır. Yalnızca iyi bir tasarımla ve uygulamayla büyülü bir görünüm kazanabilmişlerdir. Her bütçeye göre bu duyguyu verebilecek tasarımlar mümkün, elbette kaynaklarınız sınırsızsa olanaklarınız da o derece çeşitlenir fakat sınırlı olanaklarda da pek çok açıdan rüya gibi mekanlar yaratmak mümkün.

İrili ufaklı projelerde nasıl büyülü mekanlar yaratabileceğimizi hep beraber görmek için örnekleri inceleyelim.