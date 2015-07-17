Turgutlu'da modern bir daire

Konut sektörü sadece Türkiye'nin başlıca şehirlerinde değil, tüm Türkiye genelinde gelişiyor ve biz de homify ailesine her geçen Türkiye'nin farklı yerlerinden uzmanlar ekliyoruz. Bugün sizi Manisa'nın pek çok Anadolu şehrinden büyük ilçesi Turgutlu'ya götüreceğiz ve Turgutlu merkezli Atadan Mühendislik firmasının imzasını taşıyan başarılı bir daire tasarımını inceleyeceğiz.
Firma Manisa, Aydın ve İzmir'i içine alan bölgelerde proje, tasarım ve uygulama hizmetleri veriyor. Gelin firmanın tasarladığı modern daireyi gezmeye başlayalım.
Eve ince uzun bir holden giriliyor. Holün sonunda sağ önde çok şık bir panel duruyor. Panel estetik biçimde radyatörü kapattığı gibi, hoş aksesuarlar için de raf işlevi görüyor. Holün aydınlatması tüm evin aydınlatmasının çok başarılı şekilde yapıldığının habercisi gibi.
Salon ilginç tasarım ürünü mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Bunların başında da elbette karşıdaki TV ünitesi geliyor. Kabartmalı duvar fonunun üzerinde yerden diyagonal yükselen ahşap panel ve televizyonun yaptığı açılar ortama kübist bir hava katmış. Koltuk takımları vintage çizgileriyle göz dolduruyor. Yerlerin bir uçtan bir uca halıyla kaplandığı salondaki ışıklandırma da çok başarılı.
TV ünitesi sıra dışı tasarımıyla tüm evde baş rolü üstleniyor. TV ünitesinin yerleştirildiği kabartmalı duvarın üstünden vuran spot ışıklar da üniteyi bir yıldıza dönüştürüyor.
Evde ahşap çok farklı şekillerde kullanılmış. Salonun pencere kenarına iki tekli koltuk yerleştirilerek bir kahve köşesi oluşturulmuş. Bu köşenin arkasında bulunan kahverengi ahşap panel ilginç geometrisiyle oturma odasına hareket katıyor.
Salonun bir kısmı ise yemek bölümü olarak kullanılmış. Küçük denilebilecek ev çok eşyaya boğulmadan ekonomik biçimde kullanılmış ve ortaya ferah bir ev çıkmış. Yemek masası masif ahşaptan. Adeta oldukça büyük bir ağacın tomruğunun kesilip cilalanması sonucu ortaya çıkmış gibi görünen masa oturma odasına inanılmaz bir estetik katmış. Siyah yumuşak dokulu sandalyeler ve yerdeki siyah sığır postu halı da birbirlerini tamamlar nitelikte.
Görece küçük denilebilecek yatak odası bol ayna ve açık renk kullanımıyla mümkün olduğunca geniş gösterilmiş. Yatak odasına beyaz hakim ancak siyahla beyazın asırlık dostluğundan da faydalanılmış.
Yatak odasında karyola gerisindeki paneldeki aynaların yanı sıra makyaj masasında da geniş bir ayna bulunuyor.
Çalışma odası çok huzur veren bir atmosfere sahip. Çalışma masasıyla ortamı daraltmak yerine duvara masif ahşap bir panel monte edilmiş. Beyaz rengin hakim olduğu odada çalışma sandalyesi hoş bir kontrast yaratmış. Masa lambası ise odanın en dikkat çekici aksesuarı.
Küçük ve sıcak oturma odasında bu sefer beyaz ve kahverenginin kullanıldığı bir TV ünitesi karşımıza çıkıyor.
Oturma odasına rengarenk bir doğa tablosuyla renk katılmış. Tablo odayı kesinlikle daha sıcak bir hale getirmiş ve nötr renklerin egemenliğini kırmış.
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