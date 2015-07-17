Turgutlu'da modern bir daire

Konut sektörü sadece Türkiye'nin başlıca şehirlerinde değil, tüm Türkiye genelinde gelişiyor ve biz de homify ailesine her geçen Türkiye'nin farklı yerlerinden uzmanlar ekliyoruz. Bugün sizi Manisa'nın pek çok Anadolu şehrinden büyük ilçesi Turgutlu'ya götüreceğiz ve Turgutlu merkezli Atadan Mühendislik firmasının imzasını taşıyan başarılı bir daire tasarımını inceleyeceğiz.

Firma Manisa, Aydın ve İzmir'i içine alan bölgelerde proje, tasarım ve uygulama hizmetleri veriyor. Gelin firmanın tasarladığı modern daireyi gezmeye başlayalım.