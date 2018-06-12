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Mutlu bir ev için Türkiye'den 14 özgün dekorasyon fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
DEKORASYON, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
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Her yıl yüz binlerce yeni ev yapılıyor, milyonlarca ev döşeniyor. Ancak sıra dışı evler yaratmak mümkünken pek çok ev birbirinin neredeyse aynısı oluyor. Kalıptan çıkmış gibi benzer mobilyalar ve aksesuarlarla donatılmış bir çok eve rastlıyoruz. Ancak evlerimizi özgün kılabildiğimiz ölçüde daha mutlu olabiliriz. Üstelik özgün evler insanların zihninden de kolay kolay çıkmaz. Bugün homify'da size daha mutlu evler yaratmak için 14 özgün dekorasyon fikri sunacağız. 

Oturma odasına renkli dokunuşlarda bulunun

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Oturma odanızda renk kullanımından kaçınmayın. Oturma odasında genel olarak iddiasız ve nötr renkleri tercih etseniz bile renkli bir kaç parçayla ortama sıcaklık katabilirsiniz. Bu da evinizin daha özgün olmasını sağlar. Bakın mesela bu resimde Luce Mutfak&Banyo odaya kırmızı renkle bir sıcaklık katmış. 

Orijinal aydınlatma çözümleri bulun

Karsıyaka Private Residence, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Karsıyaka Private Residence

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Ev için ışık seçimine müdahale edin ve çeşit çeşit avize ve lambalar satan mağazaları gezerek orijinal bir aydınlatma çözümü bulun. Unutmayın ki ışık bir mekanın atmosferini belirleyen en önemli unsurlardan biri.

Patchwork halılar

Retro Yatak Odası Takımları Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları yatak odası,yatak odası takımı,yatak odası modeller
Mahir Mobilya

Retro Yatak Odası Takımları

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Patchworkün modası hiçbir zaman geçmez. Patchwork halılar evinize renk ve canlılık katacaktır. Patchwork halıları yine rengarenk nevresimler ya da perdelerle destekleyebilirsiniz. 

Canlı çiçekler

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Yemek Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Çabuk bozulmalarından şikayet edebilirsiniz ama canlı çiçeklerin eve kazandırdığı olumlu hava bu negatif tarafı görmezden gelmek için yeterli. Evinize sık sık canlı çiçek alarak evi daha özgün hale getirebilirsiniz. Tabii ki çiçekleri koyduğunuz vazonun da estetik olmasına dikkat etmek önemli.

Rengarenk fayanslar

istanbul mutfakart, istanbul mutfakart istanbul mutfakart MutfakDolap & Raflar
istanbul mutfakart

istanbul mutfakart

istanbul mutfakart
istanbul mutfakart
istanbul mutfakart

Mutfaklarda kullanılan fayanslar çoğu zaman birbirinin aynı oluyor ve genelde iddiasız renklerden seçiliyor. Oysa bu mutfaktaki rengarenk fayanslar evinizi daha özgün bir hale getirebilir.

Poparta yer açın

L'UNICA DONNA, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Galleria Gaia

L'UNICA DONNA

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Popart unsurlar taşıyan mobilya aksesuarlar evlere sıra dışı bir hava ve dinamizm katıyor. Popart tasarımları farklı geometrilerde mobilya aksesuarlarla desteklerseniz daha özgün bir ev yaratabilirsiniz. 

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Kemerler

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Evde kapı yerine kemerli girişler kullanarak evi farklılaştırmak mümkün. Tabii böyle bir şey tercih ederseniz mobilyalarınızın da klasik çizgiler taşıdığına dikkat edin.

Renk kombinasyonlarını kullanın

Karmenloft, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Akdeniz Evler
Fabbrica Mobilya

Karmenloft

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Canlı renk kullanmaktan kaçınmayın demiştik. Hatta birden fazla canlı renk kullanın. Birbirinin tamamlayıcısı renkleri seçmeye özen gösterin. Örneğin bu oturma odasında turkuaz ve eflatun çok uyumlu bir birliktelik yakalamış.

Banyoda duvar kağıdı deneyin

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Banyo
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Banyoda sıklıkla seramik ve mermer kullanılıyor ama banyonun kuru kısımlarında duvar kağıdı kullanmayı deneyebilir ve böylece sıra dışı bir etki yaratabilirsiniz. Duvar kağıdı kullanılan bu banyo sizce de özgün durmuyor mu?

Karyola başı yerine panel

Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Portakal mimarlik

Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Karyola başlığı yerine karyolanın başının geldiği duvarı komple bir panelle kaplayabilirsiniz. Bunun için tamamen ahşap malzeme seçebileceğiniz gibi kapitone muflonlu malzeme de kullanabilirsiniz.

Doğal ürünlere yer açın

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Ahşap en doğal malzemelerden biri. Bu resimde gördüğünüz orta sehpası gibi doğal esintili malzemeler evinizde çok hoş bir etki yaratacaktır.

Odalarda duvar kağıdı kullanın

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar kağıdı eski popülerliğini tekrar kazanma eğiliminde. Birbirinden güzel duvar kağıdı modelleriyle evinize sihirli bir dokunuşta bulunabilirsiniz. Üstelik duvar kağıdının bir başka avantajı da her sene değiştirip evinize farklı bir görünüm kazandırabilecek olmanız.

Farklı şekillerde mutfak adaları kullanın

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Mutfak adaları hayatımıza yeni giren bir kavram. Daha çok kare ve dikdörtgen gibi köşeli formlarda karşımıza çıkıyorlar. Ancak yuvarlak hatlı mutfak adaları evinize hareket katabilir.

Duvarları boş bırakmayın

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Mutfak
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Duvarları boş bırakmak yerine farklı içeriklerde tablolarla donatırsanız eviniz biricik hale gelir. 

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