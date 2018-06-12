Mutlu bir ev için Türkiye'den 14 özgün dekorasyon fikri

Her yıl yüz binlerce yeni ev yapılıyor, milyonlarca ev döşeniyor. Ancak sıra dışı evler yaratmak mümkünken pek çok ev birbirinin neredeyse aynısı oluyor. Kalıptan çıkmış gibi benzer mobilyalar ve aksesuarlarla donatılmış bir çok eve rastlıyoruz. Ancak evlerimizi özgün kılabildiğimiz ölçüde daha mutlu olabiliriz. Üstelik özgün evler insanların zihninden de kolay kolay çıkmaz. Bugün homify'da size daha mutlu evler yaratmak için 14 özgün dekorasyon fikri sunacağız.
Oturma odanızda renk kullanımından kaçınmayın. Oturma odasında genel olarak iddiasız ve nötr renkleri tercih etseniz bile renkli bir kaç parçayla ortama sıcaklık katabilirsiniz. Bu da evinizin daha özgün olmasını sağlar. Bakın mesela bu resimde Luce Mutfak&Banyo odaya kırmızı renkle bir sıcaklık katmış.
Ev için ışık seçimine müdahale edin ve çeşit çeşit avize ve lambalar satan mağazaları gezerek orijinal bir aydınlatma çözümü bulun. Unutmayın ki ışık bir mekanın atmosferini belirleyen en önemli unsurlardan biri.
Patchworkün modası hiçbir zaman geçmez. Patchwork halılar evinize renk ve canlılık katacaktır. Patchwork halıları yine rengarenk nevresimler ya da perdelerle destekleyebilirsiniz.
Çabuk bozulmalarından şikayet edebilirsiniz ama canlı çiçeklerin eve kazandırdığı olumlu hava bu negatif tarafı görmezden gelmek için yeterli. Evinize sık sık canlı çiçek alarak evi daha özgün hale getirebilirsiniz. Tabii ki çiçekleri koyduğunuz vazonun da estetik olmasına dikkat etmek önemli.
Mutfaklarda kullanılan fayanslar çoğu zaman birbirinin aynı oluyor ve genelde iddiasız renklerden seçiliyor. Oysa bu mutfaktaki rengarenk fayanslar evinizi daha özgün bir hale getirebilir.
Popart unsurlar taşıyan mobilya aksesuarlar evlere sıra dışı bir hava ve dinamizm katıyor. Popart tasarımları farklı geometrilerde mobilya aksesuarlarla desteklerseniz daha özgün bir ev yaratabilirsiniz.
Evde kapı yerine kemerli girişler kullanarak evi farklılaştırmak mümkün. Tabii böyle bir şey tercih ederseniz mobilyalarınızın da klasik çizgiler taşıdığına dikkat edin.
Canlı renk kullanmaktan kaçınmayın demiştik. Hatta birden fazla canlı renk kullanın. Birbirinin tamamlayıcısı renkleri seçmeye özen gösterin. Örneğin bu oturma odasında turkuaz ve eflatun çok uyumlu bir birliktelik yakalamış.
Banyoda sıklıkla seramik ve mermer kullanılıyor ama banyonun kuru kısımlarında duvar kağıdı kullanmayı deneyebilir ve böylece sıra dışı bir etki yaratabilirsiniz. Duvar kağıdı kullanılan bu banyo sizce de özgün durmuyor mu?
Karyola başlığı yerine karyolanın başının geldiği duvarı komple bir panelle kaplayabilirsiniz. Bunun için tamamen ahşap malzeme seçebileceğiniz gibi kapitone muflonlu malzeme de kullanabilirsiniz.
Ahşap en doğal malzemelerden biri. Bu resimde gördüğünüz orta sehpası gibi doğal esintili malzemeler evinizde çok hoş bir etki yaratacaktır.
Duvar kağıdı eski popülerliğini tekrar kazanma eğiliminde. Birbirinden güzel duvar kağıdı modelleriyle evinize sihirli bir dokunuşta bulunabilirsiniz. Üstelik duvar kağıdının bir başka avantajı da her sene değiştirip evinize farklı bir görünüm kazandırabilecek olmanız.
Mutfak adaları hayatımıza yeni giren bir kavram. Daha çok kare ve dikdörtgen gibi köşeli formlarda karşımıza çıkıyorlar. Ancak yuvarlak hatlı mutfak adaları evinize hareket katabilir.
Duvarları boş bırakmak yerine farklı içeriklerde tablolarla donatırsanız eviniz biricik hale gelir.
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