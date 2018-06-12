Mutlu bir ev için Türkiye'den 14 özgün dekorasyon fikri

Her yıl yüz binlerce yeni ev yapılıyor, milyonlarca ev döşeniyor. Ancak sıra dışı evler yaratmak mümkünken pek çok ev birbirinin neredeyse aynısı oluyor. Kalıptan çıkmış gibi benzer mobilyalar ve aksesuarlarla donatılmış bir çok eve rastlıyoruz. Ancak evlerimizi özgün kılabildiğimiz ölçüde daha mutlu olabiliriz. Üstelik özgün evler insanların zihninden de kolay kolay çıkmaz. Bugün homify'da size daha mutlu evler yaratmak için 14 özgün dekorasyon fikri sunacağız.