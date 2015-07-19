Daha güzel bir ev için deneyebileceğiniz 11 özgün fikir

Yeni bir eve mi taşınıyorsunuz? Evinizi yeniden dekore etmeye mi karar verdiniz? Eski eşyalarınızdan sıkıldınız ve büyük ya da küçük bazı değişiklikler mi yapmak istiyorsunuz? Eviniz tadilata giriyor ve her şey baştan aşağıya değişecek mi? Yeni dekorasyon fikirleri araştırmak için motivasyonunuz ne olursa olsun homify sayfalarında ilginizi çekecek binlerce örnek bulmanız mümkün.
Klasikten moderne, rustikten minimalizme her zevke uygun dekorasyon fikirlerini barındıran homify sayfalarında dünyanın dört bir yanından yer alan tasarımcılar ve üreticiler sayesinde ufkunuzu açacak en güzel ev örneklerini bulabileceksiniz.
Evin farklı alanları için düşünülmüş değişik mobilya ve aksesuarı derlediğim bu sayfada alışılmışın dışında olan çeşitli dekorasyon örnekleri var. Salondan yatak odasına, balkondan banyoya her türlü yaşam alanı için tasarlanmış birbirinden şık ve değişik parçalardan oluşan bu derlemede umarım herkes gönlüne göre bir detay bulabilir.
Mutfağınızda değişiklik yapmak istiyor ancak sıradan bir fayans kullanmak istemiyorsanız böyle çılgın ve eğlenceli bir fayans aradığınız şey olabilir. Lepistes Seramik Atölyesi tarafından tasarlanıp imal edilen ayçiçeği desenli bu çalışmanın adı Soul Kitchen. Duvar panoları, özel seramik ürünler ve mozaik çalışmaları da yapan firmadan siz de gönlünüze göre bir ürün bulabilir ya da özel tasarım yaptırtabilirsiniz.
Tavana monte edilmiş rahat bir salıncağın göze çarptığı şehir manzaralı bu balkondaki bir diğer sıra dışı dekor ise duvar boyunca yerleştirilmiş saksılardan oluşan dikey bahçe. Kısıtlı alanlar için mükemmel bir çözüm sunan bu dikey bahçeler son dönemin yükselen trendleri arasında. Ahşap zemin döşemesi ile tatil köyü havası yakalayan böyle bir balkon günün tüm yorgunluğunu atmamız için ideal bir mekan oluşturuyor. İyi bir aydınlatma da yapılmış böyle bir balkonda, salıncağa oturup kitap okumak insana kendini Ege kıyılarında tatilde hissettirebilir.
Sayvanlı karyola denilen dört direkli ve cibinlikli bu karyola türleri eskiden yalnızca soyluların kullandığı bir yatak modeliymiş. Ne şanslıyız ki, artık günümüzde bizler de böyle sayvanlı karyolalar satın alabiliyoruz. Her ne kadar yaygın değil de şıklık ve kullanış açısından rakipsiz sayvanlı karyolaların klasikten moderne birçok farklı dekorasyon prensibi ile imal edilmiş modelleri bulunmakta. Görseldeki yatak odası için modern bir country yorumu denebilir. Beyaz ağırlıklı bir dekorasyonda bej rengi ile kombine edilen yatak takımında denizci teması kullanılmış.
Ninelerimizin köy evlerindeki mutfaklarını andıran bu sevimli mutfağın tasarımı bir Brezilya firması olan Ferraro Habitat tarafından yapılmış. Ahşap bir tavana ve harman tuğladan duvara sahip mutfağın en göz alıcı yanı ise bir duvarı boyunca yer alan kara tahta. Dekorasyon dergilerinde sıklıkla görmeye başladığımız bu ilginç fikrin uygulaması özel bir mat duvar boyası ile sağlanıyor. İster günün menüsünü, ister alışveriş listenizi yazabileceğiniz bu duvarı çocuklarınız da çok sevecek.
Yeşil cam avizeler ve masif tahta yemek masası ile tamamlanmış mutfağın dikkat çeken bir başka özelliği ise eski zamanlardaki gibi perde ile kapatılmış tezgah altı. Bir kır evi konseptindeki bu şirin mutfak yenilik arayışındaki gençler için harika bir örnek oluşturuyor.
Beyaz ve açık gri renklerin kullanıldığı bu holde evin girişinde ihtiyacımız olan her türlü işlevsel mobilya parçası bulunuyor. Dolap tüm dış giysilerimizi ve ayakkabılarımızı alacak büyüklükte ve ortalıkta oluşabilecek yayıntıyı kaldırmak için bire bir. Dolap üzerine yerleştirilmiş hasır sepetler beyazın soğukluğunu kırmış. Ayakkabı giymek üzere kullanılan banktaki minderler de aynı şekilde, ortama sıcak bir hava katmış. Bak üzerindeki ahşap rafta yine birbiriyle uyumlu kutular oldukça işlevsel. İyi bir aydınlatma ve kullanılan renkler sayesinde hiç doğal ışık almayan bu alan pırıl pırıl bir mekan dönüşmüş.
Doğal taştan imal edilmiş bu sıra dışı banyo tasarımında zar şeklinde iki puf göze çarpıyor. İlginç lavabo tasarımı ve küvetiyle banyolarında yenilik isteyenler için güzel bir örnek teşkil eden bu banyo bir İzmir firması olan Bayyurt tarafından tasarlanmış. Alışılmış formların dışına çıkan böyle bir tasarım fark yaratarak banyolarımıza yeni bir soluk getirecek.
Geniş mutfaklar için yeni trendler arasında yer alan ada üniteler hem çok şık hem de çok işlevsel. Yemek pişirme alanını duvar dibinden kurtaran, istenirse bir yanına yüksek mutfak sandalyeleri ya da tabureleri konularak aynı zaman da hoş bir oturma ortamı da sağlayan ada üniteler mutfaklarında yenilik arayanlar için harika bir fikir. Ada üniteler için özel olarak tasarlanmış davlumbaz çeşitlerini hemen hemen her markada bulmak mümkün. Mutfak firmaları tarafından her mutfak zevkine uygun olarak tasarlanıp uygulanan ada ünitelere istenirse ocak yerine lavabo ya da yalnızca çalışma tezgahı da konulabilir.
Giysi odaları yatak odalarımızı aşırı eşya yığılmasından kurtaran mekanlar olarak işlev görüyor. Yeni inşa edilmiş evlerde ufak da olsa giyinme bölümü yatak odasından ayrılarak yeni bir alanda derli toplu olacak şekilde yerleştiriliyor. Küçük olsa dahi alanı çok daha verimli kullanmamızı sağlayan giysi odalarında dolaplar, raflar ve çekmeceler ve ayna gibi olmazsa olmaz mobilya parçalarının yanı sıra mekanı kişiselleştirmek için koyabileceğimiz birçok aksesuar çeşidi mevcut, tıpkı bu telden yapılmış kadın formlu abajur ayağı gibi.
Oturma odamızda genç ve enerjik bir tasarım yapmak istiyorsak renkleri de ona göre kullanmalıyız. Gözü yormayacak şekilde kullanacağımız birçok farklı renk kombinasyonu salonumuzu cıvıl cıvıl bir hale getirecektir. Dikkat etmemiz gereken şey ise renklerin ve desenlerin uyumu. Genel prensip olarak birbirinden farklı iri desenleri bir arada kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Örneğin eğer koltukta desenli döşeme kullanıyorsak halının ve perdelerin düz renkli olması ortamın karmaşık olmasını engelleyecektir. Ya da her biri düz ancak birbiriyle uyumlu farklı renklerde koltuklar kullanarak, desen işini minderlerimize bırakabiliriz. Düz renkli koltukların desenli minderlerle kullanımındaki bir başka avantaj ise, canımız istedikçe minderlerimizi değiştirerek büyük bir masrafa girmeden yeni bir dekorasyon havası yaratmanın mümkün olması.
Oturma odanızda farklı renkler kullanmak istiyor ancak koltuk, halı gibi gibi büyük parçalarda büyük değişiklikler yapmaya cesaret edemiyorsanız ya da doğal toprak ve taş tonlardaki renklerden hoşlanıyor ancak detayda renk kullanmayı seviyorsanız böyle bir dekorasyon örneği size hitap ediyor olabilir.
Neden otel odalarında çok iyi uyuduğumuzu hiç düşündünüz mü? Bununla ilgili okuduğum bir araştırma yazısında, otel odalarında ekseriyetle kullanılan beyaz renkli dekor ve nevresimlerin insana huzur verdiği ve bu nedenle konukların daha iyi birer uyku çektikleri söyleniyordu. İnsanda müthiş bir ferahlık duygusu uyandıran beyaz renkli dekorlar şıklıklarıyla da göz alıyor. O halde, kendi yatak odalarımızı da bembeyaz döşememek için bir nedenimiz yok.