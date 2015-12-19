Ev dekorasyonunda fonksiyonel alanlar sağlamanın 7 yolu!

Konut ihtiyacının giderek arttığı ve merkezi alanların azaldığı şehirlerde evlerin metrekareleri de giderek düşüyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi geniş ve çok odalı evler bulmak giderek zorlaşıyor. Elbette bu sistemin oturmasında eskisi kadar kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkili. Özellikle yalnız yaşayanlar için son derece uygun olan stüdyo dairelerin hızla yaygınlaşması beraberinde dar alanlar için yeni mimari çözümleri de getiriyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak eşya ve ekipmanları daha dar alanlara sığdırabilmek için birçok yenilikçi yaklaşım deneyen tasarımcılar modüler, çok fonksiyonlu ve taşınabilir eşyalarla yeni nesil dekorasyonu şekillendiriyorlar.

Fonksiyonel alanlara ve mobilyalara sahip olan evler hem kullanım kolaylıkları hem de modern duruşları ile tercih ediliyorlar. Eğer siz de dekorasyonunuzda çok fonksiyonlu alanlara ve mobilyalara sahip olmak istiyorsanız ya da dar odalarınızı modüler eşyalarla daha kullanılır hale getirmek istiyorsanız bu örnek tasarımlar ve fikirler ilginizi çekebilir. Evlerinizi dekore ederken yapacağınız ufak oynamalar veya mobilya gibi eşyalar satın alırken dikkat edeceğiniz birkaç küçük detay evlerinizi daha kullanışlı ve konforlu bir hale getirebilir.

Ev dekorasyonunuza ilham verecek farklı tasarımlar için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da daha kullanışlı bir oturma odası dekorasyonu için “Oturma odasında her bir aile üyesi için nasıl yer açarım?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.