Ev dekorasyonunda fonksiyonel alanlar sağlamanın 7 yolu!

Konut ihtiyacının giderek arttığı ve merkezi alanların azaldığı şehirlerde evlerin metrekareleri de giderek düşüyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi geniş ve çok odalı evler bulmak giderek zorlaşıyor. Elbette bu sistemin oturmasında eskisi kadar kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkili. Özellikle yalnız yaşayanlar için son derece uygun olan stüdyo dairelerin hızla yaygınlaşması beraberinde dar alanlar için yeni mimari çözümleri de getiriyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak eşya ve ekipmanları daha dar alanlara sığdırabilmek için birçok yenilikçi yaklaşım deneyen tasarımcılar modüler, çok fonksiyonlu ve taşınabilir eşyalarla yeni nesil dekorasyonu şekillendiriyorlar.
Fonksiyonel alanlara ve mobilyalara sahip olan evler hem kullanım kolaylıkları hem de modern duruşları ile tercih ediliyorlar. Eğer siz de dekorasyonunuzda çok fonksiyonlu alanlara ve mobilyalara sahip olmak istiyorsanız ya da dar odalarınızı modüler eşyalarla daha kullanılır hale getirmek istiyorsanız bu örnek tasarımlar ve fikirler ilginizi çekebilir. Evlerinizi dekore ederken yapacağınız ufak oynamalar veya mobilya gibi eşyalar satın alırken dikkat edeceğiniz birkaç küçük detay evlerinizi daha kullanışlı ve konforlu bir hale getirebilir.
Ev dekorasyonunuza ilham verecek farklı tasarımlar için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da daha kullanışlı bir oturma odası dekorasyonu için “Oturma odasında her bir aile üyesi için nasıl yer açarım?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Birleşik mobilyalar tasarımları sayesinde aynı işi yapan mobilya takımlarına göre çok daha az yer kaplamalarıyla bilinen bir mobilya grubudur. Normal bir mobilya takımında ayrı ayrı yerleştirilen parçalar birleşik mobilya takımlarında en uygun şekilde bir araya getirilmiştir. Uygulanacağı odaya göre de hazırlanabilen bu mobilya setleri odanın duvar çevresini tamamen kaplayacak şekilde konumlandırıldığından odada ideal bir yerleşim sağlar. Genelde yatak odaları için düşünülen birleşik mobilyalar çocuk odaları için de oldukça kullanışlıdır. Oturma odası gibi alanlarda özellikle raf, kitaplık ve televizyon ünitesi olarak kullanılabilen mobilyalar da birleşik mobilya grubunda değerlendirilebilir. Bu örnek dekorasyonda gördüğünüz mobilya takımı yatak, komodin, çalışma masası, kitaplık, dolap ve not tahtası içeren bir birleşik mobilyadır. Ahşap ve beyaz tonlarının kullanıldığı mobilya takımına mavi tonları ile de canlılık katılmış. Bir genç odasının bütün ihtiyaçlarını karşılayan takım aynı zamanda alan tasarrufu ve dengeli bir yerleşim de sağlamış.
Yeterince geniş olmayan bir stüdyo daireniz varsa daha fazla alan kazanmak için asma kat yöntemine başvurabilirsiniz. Odanın bir kısmının yüksekliğinden alarak ikinci bir oda kazanmanızı sağlayan bu yöntem tek odaları evlerde harikalar yaratabiliyor. Dekoratif olarak muhteşem bir görüntü sağlayan yöntem alan tasarrufu konusunda da en başarılı çözümlerden. Bu dekorasyonda asma kat uygulanan tek oda bir daire görüyorsunuz. Dairede üst katta yatak odası, alt katta ise mutfak, banyo ve oturma odası bulunuyor. Oturma odasının zemini ile mutfak ve banyonun zeminlerinin farklı döşenmiş olması da alanları daha geniş göstermenin bir yolu olarak kullanılmış. Ayrıca odada dikkat çeken bir başka çözüm de kitaplık olarak kullanılan duvar nişleridir. Duvar nişlerini raf, kitaplık, vitrin hatta televizyon ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Fonksiyonel ve alan tasarrufu sağlamanın yanı sıra eşya tasarrufu da sağlayacak bir yöntem. Marion Rocher imzalı bu tasarım küçücük bir mekanı dopdolu bir eve çevirmeyi başarmış.
Geniş bir alanı iki farklı oda olarak kullanmanın en pratik yollarından birisi olan paravan ve ayıraçların taşınabilir modelleri oldukça kullanışlı. Farklı bir ray ve monte mekanizması bulunduran bu taşınabilir paravanlar birçok oda için fonksiyonel çözümler üretebilir. Yemek odası ve oturma odası olarak kullandığınız bir alanı taşınabilir bir paravanla ayırmak odaların genişliğini dilediğiniz gibi değiştirme imkanı sağlar. Paravanın yerini kolaylıkla değiştirerek odalarınızın yerleşimini de yenileyebilirsiniz. Ayrıca tamamen kaldırarak veya duvara dayayarak odayı birleşik kullanma şansınız da her zaman olacaktır. Normalde garaj ve mağazalarda kullanılan bu paravanlara artık ev dekorasyonlarında da sık sık rastlanıyor.
Bir evi daha kullanışlı hale getirmenin en ideal yolu nedir diye sorarsanız verilebilecek en doğru yanıt bol depolama alanları sağlamak olacaktır. Yalnız da yaşasanız, kalabalık da olsanız, eviniz küçük de büyük de olsa mutlaka kalabalık eşyalarınız olacaktır. Evin ortasında bulunmaması gereken ama evde muhakkak bulunması gereken onlarca eşyayı bir yerlere saklamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden evin bir takım alanlarını gizli depolama alanı olarak değerlendirmek eve muhteşem bir fonksiyonellik kazandırır. Merdiven altlarını, duvar nişlerini ve gömme duvarları birkaç çekmece ve dolapla gizli depolama alanlarına çevirmek evinizi daha kullanışlı bir hale getirecektir. Bu örnekte bir merdiven altının dolap ve çekmecelerle değerlendirildiğini görebilirsiniz. Böyle bir dekorasyona sahip olmak için bir marangozdan yardım almanız yeterli olabilir.
Eğer eviniz çok darsa fonksiyonel çözümlere herkesten daha çok ihtiyacınız var demektir. Bu yüzden evin her metrekaresini değerlendirerek kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Işıklandırmasından renk dengesine, depolama alanlarından modüler mobilyalara kadar her çözümü dekorasyonunuza uygulamanız gerekebilir. Mesela merkezi tavan ışıklandırması geniş bir ev için şart değilken dar bir odada olmazsa olmazdır. Aynı şekilde geniş pencereler ve açık renk tonları kurtarıcınız olabilir. Bu örnek dekorasyonda oldukça dar bir banyo dekorasyonu görebilirsiniz. Banyonun alanı o kadar dar ki hem duşakabin hem de klozet için alan ayırmak mümkün olmayabilirdi ancak tasarımcılar klozeti duşakabinin içerisine yerleştirerek bir şekilde banyo ekipmanlarının yerleşimini tamamlamış gibi görünüyor. Siz de evinizde dar odalara sahipseniz elinizdeki bütün alanları değerlendirmekten kaçınmayın.
Modüler mobilyalar alan tasarrufu ve fonksiyonel odaların en büyük sırrıdır. Bir tek eşyada birçok özellik barındıran modüler mobilyalar sadece dar evlerde değil fonksiyonelliği ile geniş dekorasyonlarda bile sık tercih ediliyor. Baza özellikli yataklar, açılır kapanır özellikli kanepe ve masalar, yataklı koltuklar, sandıklı veya çekmeceli koltuklar, çekmeceli orta sehpalar, kitaplık ve raf bölmeli televizyon üniteleri modüler mobilyalara örnek olarak sayılabilir. Özellikle açılır kapanır formda üretilen ve gerektiğinde yatak olarak kullanılabilen koltuklar modüler mobilyaların en çok kullanılanlarındandır. Oturma odalarınızı daha kullanışlı hale getirmenin en ideal yolu.
Tıpkı modüler mobilyalar gibi alan tasarrufu sağlayan ürünler de evlerde fonksiyonel odalar yaratmanın etkili yollarındandır. Katlanabilen masa ve sandalyeler veya bir başka eşya ile birleşebilen eşyalar bu grupta sayılabilir. Örnek vermek gerekirse mutfak adalarına entegre bulunan kahvaltı masaları oldukça popüler. Hatta bu masaların açılır kapanır özellikte olanları veya mutfak adasının dolabına yerleştirilebilir formda üretilenleri küçük mutfaklar için son derece kullanışlıdır. Alan tasarrufu sağlayan ürünler sayesinde siz de evlerinizi çok daha fonksiyonel bir hale getirebilirsiniz.