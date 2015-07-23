Eviniz için eğlenceli aksesuar tasarımları

Dekorasyon dünyasına sürekli olarak giren ve hayatımızın bir parçası olan dekoratif objeler sayesinde evinizi eğlenceli hale getirmek artık eskisinden daha kolay. Kullandığınız aksesuarlar evinizi hem yaşanılabilir kılmaya hem de ondan daha çok keyif almanıza yardımcı olabilir. Evinizde zaman geçirmek artık bir alışkanlıktan öte, bir seçim halini alabilir. Herhangi bir mekandaki ufak dokunuşlarla o mekanın artık size monoton gelen yönlerini bir anda değiştirebilir, zevkinize göre gerçekleştireceğiniz kombinasyonlarla da yaşam alanınızla bağınızı güçlendirmenizi sağlayabilirsiniz. Evinize dinamizmi yastıktan aydınlatma elemanına, aynadan saksıya pek çok objeyle getirebilirsiniz. Bunu yaparken kullandığınız objeler de artık çok fazla çeşitlilik içeriyor. Eğlenceli ve iç açıcı aksesuar tasarımları sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de oldukça ilham verici olabiliyor. Çok sayıda renk ve malzeme kullanımı eskiye oranla büyük bir zenginlik gösterirken evinizin görünümü anında gülümsetici bir hale dönüşebiliyor.
Ormanlarda ya da sayfiye yerlerinde karşılaşılan kuş yuvaları, bir çocukluk imgesini ya da şehirden uzakta olduğumuz hissini taşırlar. Doğa içinde tanık olduğumuz bu güzellikleri ev yaşantımıza getirmenin şimdi tam sırası. Evlerin ve şehirlerin gitgide mekanikleştiği günümüzde doğal güzellikleri eğlenceli tasarımlarla yaşatabilirsiniz. Örneğin gördüğünüz kuş yuvası tasarımlı kutu ve ağaç dalı görünümdeki giyecek askısı bunun en güzel örneklerinden biri. Yeşilin ve doğanın kendi hallerini bu tasarımlarla evinizde hissetmeniz mümkün. Beyaz bir fon önünde kullanılan ahşap malzemeli kuş yuvasına anahtarlarınızı, gerekli aksesuarlarınızı koyabilir, askılara ise eşyalarınızı asarak kişiselleştirebilirsiniz. Antrenizi organize ederken kullanabileceğiniz bu tasarımlarla bir ağaç dalına çantanızı asmanın ya da evden her çıktığınızda kuş yuvasından anahtarlarınızı almanın hazzıyla tanışacaksınız.
Evinize girdiğinizde muhteşem bir animasyon karakterine bakarak kendi yansımanızı görmek ister misiniz? Evlerinizdeki ilk heyecan kapıdan girdiğinizde hissettiğinizdir. Fotoğraftaki aynanın biçimi, yönetmen Hayao Miyazaki'nin animasyonlarındaki karakterlerden biri olan, Totoro karakterinin silüetidir. Çocuklarınız ve sizin için bu ilgi çekici aksesuar tasarımları evin neşesinin devamlılığını sağlayabilir. Çocuğunuz kendini bir animasyonun içinde hissedip oyun alanlarını genişletebilir, kendi odasını evin her yerine taşıyabilir. Ayna altında kullanılan ve Totoro'nun tünediği ağaç dalından referansla tasarlanmış raf detayı ise çeşitli kullanım seçeneklerini içinde barındırıyor. Ayakkabı çekeceğinizi ya da makyaj malzemelerinizi üzerine koyabilir, antrenizi kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Totoro ile şemsiyenizi de paylaşabilirsiniz, iyiliğinizi asla unutmayacaktır.
Koridorlarınız ve duvarlarınız size çok mu kullanışsız ve boş geliyor? Öyleyse evinizdeki aksesuarlarınızı koridorlara taşıyarak onlara hayat vermek mümkün. Koridorlarınızdaki belirli duvarlarda farklı renklere boyanmış nişler kullanabilir, aksesuarlarınızı bu nişlere yerleştirebilirsiniz. Mekanların bölümlere ayrılması, evdeki hareketi ve canlılığı sağlarken sizin de dekorasyon becerinizi ortaya çıkaracaktır. Bu yöntem hem ekonomik anlamda hem de alan kullanımı açısından zorlayıcı olmaktan kaçınanlar için iyi bir örnek. Koridorlarınızda derinlik yaratmak istiyorsanız açık renk boyanmış duvarlara koyu tonda nişler açabilirsiniz. Ya da bu örnekteki gibi nişleri tek renkte boyamak yerine, farklı renkler kullanarak daha canlı bir görünüm de elde edebilirsiniz.
Farklı aksesuarları farklı amaçlarla kullanmak evdeki düzenin sıradanlığını bozmak açısından çok yerinde bir yöntem. Kişisel zevkinizi dekorasyona yansıtmak ise sadece objelerin kullanım alanlarını genişletmekle sağlanabiliyor. Örneğin fotoğrafta görülen pişmiş topraktan yapılma saksı, balkonda ya da çiçeklerin olduğu alanda değil, evdeki ahşap masanın üzerindedir ve bitki olması dışında kitap tutucu olarak kullanılmıştır. Bu rahat ve geleneksele sırtını çeviren yaklaşım metal çerçeveye oturtulmuş ahşap masayla bütünleşmiş, duvardaki eskitilmiş çerçevelerle birlikte kullanılmıştır. Eğer isterseniz renk kullanımını istediğiniz sıcak ya da soğuk kombinasyonla da uygulayabilirsiniz.
Dikey bahçe uygulaması artık sadece bahçelerde değil, iç mekanlarımızda da varlığını göstermeye başladı. Evinizdeki balkonunuz uygun değilse ve bir bitki aşığıysanız bu yöntem sizi çok tatmin edecektir. Yemyeşil duvarlar evinizin genel görünümüne canlılık verirken bahçeyi evlerinize taşıyor. Özellikle büyüdüğünde sarkan çiçekli bitkiler, kumaştan yapılmış basit ve şık saksı çözümlemeleriyle birlikte kullanıldığında daha samimi bir etki getirecektir. Toprak rengine yakın kombinasyonlar, bitkilerin yeşiliyle kontrast yaratırken evin farklı noktalarındaki çiçeklerle oluşturacağı bütünlük evin dekorasyonuna birlikte sıcak bir görünüm katacaktır.
Kullanmadığınız eşyaların eğlenceli bir aksesuara dönüşmesi an meselesi. Evinizde farklı objeler kullanmayı seviyorsanız, kendi eşyalarınızı geri dönüşüm uygulamasının bir parçası haline getirebilirsiniz. Eskilerinizi atmak yerine, onları işlevsel ve iç açıcı tasarımlara dönüştürebilir, küçük dokunuşlarla yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Örneğin eski bir postalınız içlerinden sukulentler fışkıran sevimli bir saksıya dönüşebilir. Bu saksıyı ise çeşitli taşlar, ağaç kütükleri ve yükseltilerle görünür hale getirebilirsiniz. Bırakın adımlarınız doğanın kendisi olsun!
Aydınlatma elemanları, bir mekanın algılanmasını sağlayan belirleyici etmenlerden biridir. Yaşadığınız ortamların farklı noktalarına yerleştirebileceğiniz ışık kaynakları, ortamı farklılaştırırken mekan algınızı da değiştirecek önemli birimlerdir. Evinizde çeşitli lokal ışıkların kullanımıyla mekanın atmosferini değiştirerek, farklı ambiyanslar yaratabilirsiniz. Sinema ya da fotoğrafçılıkta kullanılan teknik malzemelerin kendine has estetiği evinizde ya da iş yerinizde sihirli bir dönüşüm sağlayabilir. Ahşap malzeme kullanılarak ve eski spot ışıklarından ilham alınarak yapılmış bu lamba, retro görünümü ve ağacın verdiği hissin yumuşaklığıyla dekorasyonunuza yeni bir soluk getirebilir.
Evinizdeki aydınlatma elemanları bir anda sanat eserine dönüşebilir. Malzeme kullanımı bu tip eğlenceli aksesuarlarda sonsuz çeşitliliğe sahiptir. Önemli olan tek şey içinizdeki hayal gücüdür. Radikal ve yeni olana ne kadar açıksanız eviniz de bir o kadar heyecan verici olacak, her tür detay kendi başına bir güzelliğe sahip olacaktır. Örnekte görüldüğü gibi bu lambalar, son derece minimal ve şık bir tasarıma sahip aydınlatmalardır. Çeşitli yüksekliklerde kullanıma uygun olmakla birlikte, canlı renk tonlarıyla boyanmış lastik ipler sade ve sarmal bir yapıyla ahşap kasnağa dolanarak tasarlanmıştır. Sade ve hafif bu lambalar evinizdeki sadeliğin eğlenceli birer versiyonu gibi!
Binlerce yıldır hayatlarımızda olan mumlar, günümüzde de gerek dekoratif bir öğe olarak gerekse özel zamanların sembolü olarak varlığını sürdürüyor. Özel bir geceyi romantik hale getirmesinin yanı sıra farklı koku içeriklerine sahip mumlar, evinizde huzur veren dinginleştirici bir ortam yaratmanıza zemin hazırlarken farklı formlar ile artan seçenek çeşitliliği, mekanınıza vazgeçilmez bir dinamizm sunar. Meditasyon yapan figürlerle betimlenmiş mumlar, evinizde ya da bir yoga kursunuz varsa dekorasyonunuza esprili bir yaklaşım getirmeye aday. Bırakın mumlar eridikçe huzurunuz çoğalsın!
Yastıklar yaşadığınız ya da yaşamınızın bir parçası olan mekanların vazgeçilmezleri. Evlerde konforu destekleyen, salonda şekerleme zamanlarının sadık dostları… Bir çok insan farklı renkteki yastıkları bir araya getirerek salonlarında, balkonlarında ya da bahçe oturma gruplarında bir hareketlilik yakalar. Üzerinde grafik çizimlerle bezeli tasarımlar bulunan ve yüzeyine portreler işlenmiş yastıklar evinize sıcaklık katacak. Yağmurlu bir günde, pencere kenarında otururken gülen bir yastığa sarılmanın mutluluğuna ne dersiniz?