Yatak odası dekorasyon için çarpıcı fikirler

İyi bir uyku çekememek tüm günümüzü nasıl etkiler bilirsiniz. Boyun, sırt ağrıları bir yana, tüm gün süren bir keyifsizlik hali alır insanı. Yaptığımız işe odaklanamaz hale gelir, yaşamdan tat alamayız. Yatağımızın kalitesi kadar yatak odamızın dekorunun da ruh halimizi etkilediğini biliyor muydunuz? Günümüzün ortalama üçte birini geçirdiğimiz yatak odalarımıza yeteri kadar özen gösteriyor muyuz? 'O vakti çoğunlukla uyurken geçiriyoruz, o nedenle bir önemi yok' diye düşünmemek lazım, zira tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtan bir odada güne başlamak demek günümüzü çok daha verimli geçirip o günden doyum sağlayabileceğimiz anlamına gelir.
Nasıl ki herkesin birbirinden farklı dekorasyon anlayışı ve ihtiyaçları var, yatak odası mobilyaları da aynı işlevi görse dahi, birbirinden oldukça farklı çizgilere sahip. Üstelik seçenekler o kadar fazla ki, birbirinden tamamen farklı zevklere sahip her bir insanın kendi beğenisine göre bir yatak odası dekorasyonu yapamaması için hiçbir neden yok. homify sayfalarında karyola modellerinden giysi dolaplarına, makyaj masalarından koltuk ve puflara kadar yüzlerce değişik model arasından gönlünüze göre seçim yapabilir, kendi tarzınızı ifade edecek doğru ürünleri bulabilirsiniz.
Yatak odasında yapılabilecek en çarpıcı değişiklik sıradan dikdörtgen bir yatağı daire şeklinde bir yatakla değiştirmek olsa gerek. Ben buradayım diye bağıran böyle ilginç bir yatak modeli kuşkusuz yatak odanızın yıldızı olacaktır. Yuvarlak komodinleri ve alttan gizli ışıklandırmasıyla eşi benzeri olmayan böyle bir yatak insana kendini özel hissettirmek için bire bir. Teknogroup Design tarafından bir villa için tasarlanmış bu yatak odasının fotoğraflarına şu linkten bakabilirsiniz.
Özellikle genç odaları için düşünülebilecek böyle bir yatağı paletlerden siz de imal edebilirsiniz. Endüstriyel dekorasyon tarzından hoşlanan insanlar için keyifli bir DIY (Do-It-Yourself) projesine dönüşecek böyle bir karyola, isterseniz yine kendiniz tarafından yapılabilecek duvar resimleri ve yazıları ile şahane bir uyum içerisinde olacaktır.
Bej rengindeki bu sıra dışı yatak başı, yatak hizasında bitmeyip yana doğru bir oturma grubu olarak devam ediyor. Pufuyla birlikte harika bir takım oluşturan oturma kısmının yüzeyi kapitone olarak işlenmiş. Aynı renkteki yatak örtüsü bile bütünleşen ve müthiş düzenli bir görüntü sağlayan böyle bir takımı oturma grubuna koyacağınız pastel tonlara sahip minderler ve yatak arkasına asacağınız resimlerle canlandırabilirsiniz. Desenli bir duvar kağıdı ve halı da benzer işlev görecektir.
Birbirinden şık yatak odası puf ve bank fikirleri için bu sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.
Dekorasyon dünyasındaki en büyük yeniliklerden biri de iç mekanlar için üç boyutlu duvar ve tavan panelleri. Birbirinden çarpıcı desenleri ve renkleri ile göz dolduran paneller sağlamlıkları ve kalıcılıklarıyla da kullanıcılara yeni ufuklar açıyor. Duvar kağıdı yerine kullanılan ve odaya bir derinlik katan bu panellerin uzun ömürlü olmaları ve kolayca temizlenmeleri birçok iç mimar tarafından tercih edilen bir duvar dekorasyonu olmasına neden oluyor. Özellikle tavanın bir bölümünde kullanabileceğimiz üç boyutlu bu paneller yatak odamızda çarpıcı bir dekor oluşturacak.
Eskiden anca saraylarda ve soylu evlerinde kullanılan sayvanlı yataklar günümüzde çok daha kolay ulaşılabilir bir mobilya parçası oldu. Minimalistten oryantaliste, baroktan iskandinava onlarca farklı çeşidi bulunan direkli ve cibinlikli bu karyolalar her türlü zevke hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Siz de gönlünüze göre olan bir modeli Sayvanlı Yataklar başlıklı bu sayfamızda bulabilirsiniz.
Eğer biraz daha klasik zevklere sahipseniz, sizlere de uygun birbirinden güzel yatak odası modelleri mevcut. Pastel pembe ve kırık beyaz renklerinin kullanıldığı, altın varak detaylara sahip, başlığı kapitoneli bu oymalı yatak odası takımının kendine uygun bir de dekoratif cibinlik perdesi var. Osmanoğulları Mobilya tarafından tasarlanıp üretilen bu yatak odası insana kendini bir sultan gibi hissettirecek ihtişama sahip.
Evimizin en sessiz yeri genelde yatak odalarımızdır. Bu da yatak odalarımızı çalışmak için de ideal bir mekan haline getiriyor. Özellikle kalabalık bir evde yaşıyorsak, oturma odasında ailemiz, çocuklarımız ya da ev arkadaşlarımız bulunuyorsa, kendi başımıza kalmak ve çalışmak için sakin bir odaya ihtiyaç duyarız ve çoğumuzun evinde çalışma odası olarak ayırabileceğimiz ayrı bir odamız yok. Bu şartlar altında, çalışma masamızı kuracağımızı yer uygun yer yatak odalarımız.
Sıradan bir aydınlatma sizi kesmiyorsa ve farklı renklerdeki aydınlatmaların insan ruhunda yarattığı moddan keyif alıyorsanız, yatak odanızda ihtiyacınız olan şey ankastre led aydınlatmalarla sağlayacağınız böyle sıra dışı ve dikkat çekici ışıklandırma. Fantezi bir tasarıma sahip bu yatak odasında eflatun renk gömme aydınlatma kullanılmış. Birçok farklı rengi bulunan led aydınlatmalardan odanızın tasarımına ve sizin zevkinize göre seçmeniz mümkün. Bazı aydınlatma sistemleri ise renk değiştirebilen bir özelliğe sahip. Dolayısıyla istediğiniz zaman istediğiniz renkte kullanabiliyorsunuz.
Modern hatlara sahip bu karyola takımının en dikkat çekici özelliği sağladığı bol miktardaki depolama alanı. Küçük boyutlu evler için de harika bir fikir barındıran bu yatak odasında yatak başının iki yanı ve üstünde bol bol dolap kullanılmış. Ankastre aydınlatmaya sahip bu tasarım kitaplarınızı, cep telefonunuzu ve alarmınızı koyabileceğiniz raf alanı ile de oldukça işlevsel.
Arkadaşları geldiğinde rahatça oturabilecekleri sevimli bir oturma grubu içeren böyle bir yatak odasını eminim gençler çok beğeneceklerdir. Yatakla aynı platform üzerinde köşe koltuk şeklinde tasarlanmış bu şirin divan için beyaz üzerine sarı ve gri çizgili bir döşeme seçilmiş. Cıvıl cıvıl bir duvar kağıdı ile tamamlanan dekorasyon, genç odası için ideal renk ve konfora sahip.
Yatak odası takımlarının genelde giysi dolapları mevcuttur ancak bu dolaplar her zaman yeterli ya da yatak odamıza uygun olmayabiliyor. Böyle bir durumda, yatak odamız için özel olarak planlanıp imal edilecek bir dolap hem odamıza çok daha fazla yakışacak hem de kendi istediğimiz boyutlarda yapılacağından dolayı eşyalarımız için daha kullanışlı olacaktır. İstediğimiz miktarda raf, istediğimiz miktarda çekmece yaptırabileceğimiz böylesi bir giysi dolabını odamızın şeklinin yer verdiği ölçüde L biçimli yaptırırsak, ortaya yatak odasından görece bağımsızmış gibi olan güzel bir giyinme alanı da çıkabilir.
İnsana kendi bir süperstar gibi hissettirecek bu makyaj masası Origami Mobilya tarafından tasarlanıp imal edilmiş. Her ayrıntısı birbirinden çarpıcı bu tasarımda tek bir ayna yerine üçgen şeklinde asılmış birbirinin eşi sekiz adet ayna kullanılmış. Lake cilalı pembe gövdesi ve kristal görünümlü sıra dışı bacaları olan masayı, kapitone olarak işlenmiş bir puf tamamlamış.
Ve geldik yatak odalarının artık bir parçası olan ebeveyn banyolarına. Yeni yapıların hemen hemen hepsinde yatak odaları için özel banyolar da konulmakta. Ancak yatak odasından camla ayrılmış bir ebeveyn banyosu sık karşımıza çıkan bir model değil. Rafine zevkleri olan insanlar için özel olarak tasarlanan böyle bir banyonun yatak odanızda müthiş bir fark yaratacağı kesin.