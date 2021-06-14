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Türk Hamamı Banyo Modelleri Dekorasyonu için 11 Örnek

Aydin Sanli Aydin Sanli
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Banyo
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Banyolar, kişilere özel olarak dizayn edilen mahrem alanlardır. Bu nedenle evin banyosu dekore edilirken evin bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilir. Banyo tasarımcıları, profesyonel olarak yaptıkları hamam banyo modelleri ile banyo dekorasyonuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Türk hamamı banyo modelleri olarak bilinen bu banyolar günümüzde her evde uygulanan banyolar haline gelmiştir. Türk hamamı banyo modellerinde klasik banyolardan farklı olarak mermer kullanımı daha yoğundur. Ayrıca mermer ile birlikte yoğun olarak kullanılan malzemelerden biri de ahşaptır. Banyo ölçülerine bağlı olarak orta masa şeklinde bir dinlenme yüzeyi ve kenarlarda oturabileceğiniz mermer oturma alanları yer alıyor. Ayrıca oturma alanı yanında yine mermer kullanılarak yapılmış olan ve adına kurna denilen su toplama alanları da bulunuyor. Banyonuzun ölçülerine bağlı olarak Türk hamamı banyo modelinin spesifik özelliklerinden birini veya bir kaçını tercih edebilirsiniz.

Evinizin banyo dekorasyonu için hamam banyo modelleri tercih edeceksiniz profesyonel bir banyo tasarımcısı ile çalışmanızda fayda var. Evde türk hamamı banyo modelleri dekorasyonu yaparken duvardan ısıtma ve zeminden ısıtma sistemleri kullananız gerekecektir. Hamam tipi banyolar için geniş mermer tezgahlar da kullanmanız gereken malzemeler arasında yer alıyor. Modern ve aynı zamanda klasik bir banyo için türk banyo hamamı modeli tercih edebilirsiniz.

Banyo tasarımcıları ve dekoratörler tarafından tercih edilen bir banyo modeli olan hamam banyo modelinde modern dokunuşlar yaparak kişiselleştirme işlemini daha kolay yapabilirsiniz. Banyonuzun mimari yapısı, kullanılacak mobilya sayısı gibi etkenleri göz önünde bulundurarak banyonuzda harikalar yaratmak sizin elinizde. Ayrıca ahşap ve mermer uyumunu banyonuzda kullanarak hem daha doğal hem de daha dekoratif bir banyo hayata geçirebilir ayrıca banyonuzun daha kullanışlı olmasını sağlayabilirsiniz. Türk hamamı banyo modeli içerisinde yer alan her detayı evinizde kullanabilir, dinlenebileceğiniz sıcak ve samimi bir banyoya sahip olabilir ve banyonuzu evinizin en harika yaşam alanı haline getirebilirsiniz. 

Eskiden evler kendimiz için değil, başkaları için dekore edilirdi. Komşularda, akrabalardan ve arkadaşlardan görülecek takdir kendi rahatımızdan daha önemliydi. Bu nedenle de evin misafir denetimine açık bölümlerinin dekorasyonu için çok uğraşılır, geri kalan bölümler ise tabir yerindeyse sallanırdı. Özenden mahrum kalan bölümler arasında banyo da vardı. Banyolar sadece aile bireylerini ilgilendiren alanlar olarak değerlendirilip nasıl olsa olsun fark etmez gibi şeklinde bir mantıkla yaklaşılırdı. Neyse ki son yıllarda bu durum tümden değişti. Artık ev sahipleri daha ziyade kendi tarz ve zevklerini göze alarak dekorasyon yapıyor. Günün yorgunluğunu attığımız kişisel bir vaha diye adlandırsak abartmış olmayacağımız banyolar da nasibini aldı. homify'da paylaştığımız banyolar bu durumu kanıtlar nitelikte. Bugün size banyolarınızı özel hale getirmeniz için on bir farklı yöntem sunacağız. Siz de banyoya önem verenlerdenseniz bu yazı tam size göre. 

Mermer zemin ve duvarlar

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İMHOTEP COUNTRY FURNİTURE Proje Tasarım&amp;Aydınlatma

Banyo Projelerimiz

İMHOTEP COUNTRY FURNİTURE Proje Tasarım&Aydınlatma
İMHOTEP COUNTRY FURNİTURE Proje Tasarım&amp;Aydınlatma
İMHOTEP COUNTRY FURNİTURE Proje Tasarım&Aydınlatma

Türk hamamı banyo modellerinde yer alan ahşap yoğunluğunu tercih ederek banyonuzu kişisel ve size özel bir şekilde dekore edebilirsiniz. Mermer zeminler ve duvarlar tercih ederek banyonuzu daha özel hale getirebilirsiniz. Banyo dekorasyonunuzu yaparken veya banyonuzu yenilerken açık tonları tercih etmeye özen göstermeniz gerekiyor. Kırık beyaz tonlar diğer renkler ile daha kolay uyum sağladığı için yapmanız gereken kırık beyaz ton tercih etmek ve bu tonlar ile uyumlu renkleri banyonuzda kullanmaktır.

Ahşap ve beyaz banyolar

Banyo homify Minimalist Banyo
homify

Banyo

homify
homify
homify

Kişisel ve özel bir banyo için ahşap kullanmak doğru tercih olacaktır. Kırık beyaz tonları iel bezenmiş ahşap yoğunluklu bir banyo hayal ettiğiniz banyoyu ortaya çıkaracaktır. Kırık beyaz tonlarının kullandığı alternatif dekorasyonlar için '' Kırık beyaz tonlarını ev dekorasyonlarında kullanmanın 10 şık örneği '' yazımıza göz atabilirsiniz. Birbirinden özel banyo modellerinden birini seçebilir veya bu banyo modellerini revize ederek banyonuzu kişiselleştirebilirsiniz. Yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak yapacağınız revizeler ile dilediğiniz banyo modelini kendi banyonuz haline getirebilirsiniz. 

Aynaları büyütün

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Banyo
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Genelde banyolar evin en küçük bölümlerindendir. Bu nedenle banyoları daha geniş ve ferah göstermek için biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Ayna kullanımı da bir makanı olduğundan daha geniş gösterir. Banyonuzda küçük bir ayna yerine, resimdeki Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzalı banyoda olduğu gibi alabildiğine geniş bir ayna kullanırsanız banyonuzu çok daha geniş gösterebilirsiniz. 

Kozmetikler için sepet kullanın

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Banyo
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Bazı banyolarda yer azlığından yeteri kadar depolama alanı bulunmaz. Bu durumda banyoda kullanılan kozmetikleri nereye koyacağınızı şaşırabilirsiniz. Bunun için resimdeki örnekteki gibi şık bir sğet kullanabilirsiniz. Sepetin içini ise rengarenk kılıflarla süsleyebilirsiniz.

Lavabo teknesine özen gösterin

İstanbul mutfakart.com, istanbul mutfakart istanbul mutfakart BanyoLavabolar
istanbul mutfakart

İstanbul mutfakart.com

istanbul mutfakart
istanbul mutfakart
istanbul mutfakart

Lavabo tekneleri banyonun en karakteristik unsurlarından biridir. Bu nedenle seçeceğiniz lavabo teknesi banyonuzun kişiliğini belirleyebilir. O yüzden lavabo teknenizi seçerken özen gösterin ve modası geçmiş modeller yerine modern çizgiler taşıyan örnekleri seçin.

Bırakın ışık girsin

#Arnavutköydekorasyon Ev TAdilatları Kolonyal Banyo
Ev TAdilatları

#Arnavutköydekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Banyolar mahremiyet gerektiren yerlerdir. Bu nedenle pek çok banyoda küçük bir havalandırma penceresinden başka bir dışarıyla bağlantı sağlayacak bir yer bulunmaz. Oysa buzlu cam kullanarak banyoya doğal ışık girmesini sağlayabilirsiniz. Bu, banyonuzun çok daha ferah olmasına yarayacağı gibi gündüz saatlerinde elektrik tasarrufu da sağlar.

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Banyo da ihtişamlı olabilir

Viento 100 V3, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
BADELLA BANYO

Viento 100 V3

BADELLA BANYO
BADELLA BANYO
BADELLA BANYO

Şatafat seviyorsanız, banyonuzda da bunu sağlayabilirsiniz. Altın varaklı depolama alanları ve aynaların yanı sıra duş mekanizması ve armatürlerde de altın varak kullanabilirsiniz.

Siyah beyaz banyo da mümkün

BANYO DEKORASYON, DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON BanyoDekorasyon
DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON

BANYO DEKORASYON

DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON
DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON
DUŞTAŞ BANYO DEKORASYON

Siyah genelde banyolarda kullanılmayan bir renk ama siyahın beyazla birlikte sağladığı zamansız ve mekansız uyum banyoda da geçerli. İşte örneği.

Modern duş başlıkları

Duş Setleri, BanyoKeyfim.com BanyoKeyfim.com BanyoKüvet & Duşlar
BanyoKeyfim.com

Duş Setleri

BanyoKeyfim.com
BanyoKeyfim.com
BanyoKeyfim.com

Armatürler ve duş başlıklarında klasik ötesi parçalar seçebilirsiniz. Bu sarı duş başlığının banyonuzu özel kılacağına şüphe yok.

Mermer kullanın

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Mermer Osmanlı'dan beri banyoların vazgeçilmez malzemesi. ancak mermer endüstrisindeki gelişim çok farklı dokularda estetik mermerlerin hayatımıza girmesine yaradı. Siz de banyonuzda eskimeyen klasiği tercih edip mermer kullanabilirsiniz.

Duvar kağıdı kullanın

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Banyo
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Banyonun kuru bölümlerinde duvar kağıdı kullanmak ortaya çok iyi sonuçlar çıkaran bir trend.

Farklı şekillerde seramikler kullanın

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoDekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Banyolarda genelde köşeli karo ve seramikler kullanılıyor ama üzerinde dairesel izlenimi uyandıran seramikler de çok iyi sonuç veriyor. Sizce de öyle değil mi?

Hamam konsepti deneyebilirsiniz

Genel Dekorasyon, Mosifo Mosifo BanyoDekorasyon
Mosifo

Genel Dekorasyon

Mosifo
Mosifo
Mosifo

Kurna doldurup eski usul maşrapayla su dökünerek banyo yapan az kaldı. Ancak duşlu banyonun bir köşesine hamam konsepti yaparak banyonuzu şahsına münhasır bir banyoya dönüştürebilirsiniz. 

Daha fazla banyo fikri için tıklayın.

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