Türk Hamamı Banyo Modelleri Dekorasyonu için 11 Örnek

Banyolar, kişilere özel olarak dizayn edilen mahrem alanlardır. Bu nedenle evin banyosu dekore edilirken evin bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilir. Banyo tasarımcıları, profesyonel olarak yaptıkları hamam banyo modelleri ile banyo dekorasyonuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Türk hamamı banyo modelleri olarak bilinen bu banyolar günümüzde her evde uygulanan banyolar haline gelmiştir. Türk hamamı banyo modellerinde klasik banyolardan farklı olarak mermer kullanımı daha yoğundur. Ayrıca mermer ile birlikte yoğun olarak kullanılan malzemelerden biri de ahşaptır. Banyo ölçülerine bağlı olarak orta masa şeklinde bir dinlenme yüzeyi ve kenarlarda oturabileceğiniz mermer oturma alanları yer alıyor. Ayrıca oturma alanı yanında yine mermer kullanılarak yapılmış olan ve adına kurna denilen su toplama alanları da bulunuyor. Banyonuzun ölçülerine bağlı olarak Türk hamamı banyo modelinin spesifik özelliklerinden birini veya bir kaçını tercih edebilirsiniz.

Evinizin banyo dekorasyonu için hamam banyo modelleri tercih edeceksiniz profesyonel bir banyo tasarımcısı ile çalışmanızda fayda var. Evde türk hamamı banyo modelleri dekorasyonu yaparken duvardan ısıtma ve zeminden ısıtma sistemleri kullananız gerekecektir. Hamam tipi banyolar için geniş mermer tezgahlar da kullanmanız gereken malzemeler arasında yer alıyor. Modern ve aynı zamanda klasik bir banyo için türk banyo hamamı modeli tercih edebilirsiniz.

Banyo tasarımcıları ve dekoratörler tarafından tercih edilen bir banyo modeli olan hamam banyo modelinde modern dokunuşlar yaparak kişiselleştirme işlemini daha kolay yapabilirsiniz. Banyonuzun mimari yapısı, kullanılacak mobilya sayısı gibi etkenleri göz önünde bulundurarak banyonuzda harikalar yaratmak sizin elinizde. Ayrıca ahşap ve mermer uyumunu banyonuzda kullanarak hem daha doğal hem de daha dekoratif bir banyo hayata geçirebilir ayrıca banyonuzun daha kullanışlı olmasını sağlayabilirsiniz. Türk hamamı banyo modeli içerisinde yer alan her detayı evinizde kullanabilir, dinlenebileceğiniz sıcak ve samimi bir banyoya sahip olabilir ve banyonuzu evinizin en harika yaşam alanı haline getirebilirsiniz.

Eskiden evler kendimiz için değil, başkaları için dekore edilirdi. Komşularda, akrabalardan ve arkadaşlardan görülecek takdir kendi rahatımızdan daha önemliydi. Bu nedenle de evin misafir denetimine açık bölümlerinin dekorasyonu için çok uğraşılır, geri kalan bölümler ise tabir yerindeyse sallanırdı. Özenden mahrum kalan bölümler arasında banyo da vardı. Banyolar sadece aile bireylerini ilgilendiren alanlar olarak değerlendirilip nasıl olsa olsun fark etmez gibi şeklinde bir mantıkla yaklaşılırdı. Neyse ki son yıllarda bu durum tümden değişti. Artık ev sahipleri daha ziyade kendi tarz ve zevklerini göze alarak dekorasyon yapıyor. Günün yorgunluğunu attığımız kişisel bir vaha diye adlandırsak abartmış olmayacağımız banyolar da nasibini aldı. homify'da paylaştığımız banyolar bu durumu kanıtlar nitelikte. Bugün size banyolarınızı özel hale getirmeniz için on bir farklı yöntem sunacağız. Siz de banyoya önem verenlerdenseniz bu yazı tam size göre.