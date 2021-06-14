Türk Hamamı Banyo Modelleri Dekorasyonu için 11 Örnek

Banyolar, kişilere özel olarak dizayn edilen mahrem alanlardır. Bu nedenle evin banyosu dekore edilirken evin bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilir. Banyo tasarımcıları, profesyonel olarak yaptıkları hamam banyo modelleri ile banyo dekorasyonuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Türk hamamı banyo modelleri olarak bilinen bu banyolar günümüzde her evde uygulanan banyolar haline gelmiştir. Türk hamamı banyo modellerinde klasik banyolardan farklı olarak mermer kullanımı daha yoğundur. Ayrıca mermer ile birlikte yoğun olarak kullanılan malzemelerden biri de ahşaptır. Banyo ölçülerine bağlı olarak orta masa şeklinde bir dinlenme yüzeyi ve kenarlarda oturabileceğiniz mermer oturma alanları yer alıyor. Ayrıca oturma alanı yanında yine mermer kullanılarak yapılmış olan ve adına kurna denilen su toplama alanları da bulunuyor. Banyonuzun ölçülerine bağlı olarak Türk hamamı banyo modelinin spesifik özelliklerinden birini veya bir kaçını tercih edebilirsiniz.
Evinizin banyo dekorasyonu için hamam banyo modelleri tercih edeceksiniz profesyonel bir banyo tasarımcısı ile çalışmanızda fayda var. Evde türk hamamı banyo modelleri dekorasyonu yaparken duvardan ısıtma ve zeminden ısıtma sistemleri kullananız gerekecektir. Hamam tipi banyolar için geniş mermer tezgahlar da kullanmanız gereken malzemeler arasında yer alıyor. Modern ve aynı zamanda klasik bir banyo için türk banyo hamamı modeli tercih edebilirsiniz.
Banyo tasarımcıları ve dekoratörler tarafından tercih edilen bir banyo modeli olan hamam banyo modelinde modern dokunuşlar yaparak kişiselleştirme işlemini daha kolay yapabilirsiniz. Banyonuzun mimari yapısı, kullanılacak mobilya sayısı gibi etkenleri göz önünde bulundurarak banyonuzda harikalar yaratmak sizin elinizde. Ayrıca ahşap ve mermer uyumunu banyonuzda kullanarak hem daha doğal hem de daha dekoratif bir banyo hayata geçirebilir ayrıca banyonuzun daha kullanışlı olmasını sağlayabilirsiniz. Türk hamamı banyo modeli içerisinde yer alan her detayı evinizde kullanabilir, dinlenebileceğiniz sıcak ve samimi bir banyoya sahip olabilir ve banyonuzu evinizin en harika yaşam alanı haline getirebilirsiniz.
Eskiden evler kendimiz için değil, başkaları için dekore edilirdi. Komşularda, akrabalardan ve arkadaşlardan görülecek takdir kendi rahatımızdan daha önemliydi. Bu nedenle de evin misafir denetimine açık bölümlerinin dekorasyonu için çok uğraşılır, geri kalan bölümler ise tabir yerindeyse sallanırdı. Özenden mahrum kalan bölümler arasında banyo da vardı. Banyolar sadece aile bireylerini ilgilendiren alanlar olarak değerlendirilip nasıl olsa olsun fark etmez gibi şeklinde bir mantıkla yaklaşılırdı. Neyse ki son yıllarda bu durum tümden değişti. Artık ev sahipleri daha ziyade kendi tarz ve zevklerini göze alarak dekorasyon yapıyor. Günün yorgunluğunu attığımız kişisel bir vaha diye adlandırsak abartmış olmayacağımız banyolar da nasibini aldı. homify'da paylaştığımız banyolar bu durumu kanıtlar nitelikte. Bugün size banyolarınızı özel hale getirmeniz için on bir farklı yöntem sunacağız. Siz de banyoya önem verenlerdenseniz bu yazı tam size göre.
Türk hamamı banyo modellerinde yer alan ahşap yoğunluğunu tercih ederek banyonuzu kişisel ve size özel bir şekilde dekore edebilirsiniz. Mermer zeminler ve duvarlar tercih ederek banyonuzu daha özel hale getirebilirsiniz. Banyo dekorasyonunuzu yaparken veya banyonuzu yenilerken açık tonları tercih etmeye özen göstermeniz gerekiyor. Kırık beyaz tonlar diğer renkler ile daha kolay uyum sağladığı için yapmanız gereken kırık beyaz ton tercih etmek ve bu tonlar ile uyumlu renkleri banyonuzda kullanmaktır.
Kişisel ve özel bir banyo için ahşap kullanmak doğru tercih olacaktır. Kırık beyaz tonları iel bezenmiş ahşap yoğunluklu bir banyo hayal ettiğiniz banyoyu ortaya çıkaracaktır. Kırık beyaz tonlarının kullandığı alternatif dekorasyonlar için '' Kırık beyaz tonlarını ev dekorasyonlarında kullanmanın 10 şık örneği '' yazımıza göz atabilirsiniz. Birbirinden özel banyo modellerinden birini seçebilir veya bu banyo modellerini revize ederek banyonuzu kişiselleştirebilirsiniz. Yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak yapacağınız revizeler ile dilediğiniz banyo modelini kendi banyonuz haline getirebilirsiniz.
Genelde banyolar evin en küçük bölümlerindendir. Bu nedenle banyoları daha geniş ve ferah göstermek için biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Ayna kullanımı da bir makanı olduğundan daha geniş gösterir. Banyonuzda küçük bir ayna yerine, resimdeki Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzalı banyoda olduğu gibi alabildiğine geniş bir ayna kullanırsanız banyonuzu çok daha geniş gösterebilirsiniz.
Bazı banyolarda yer azlığından yeteri kadar depolama alanı bulunmaz. Bu durumda banyoda kullanılan kozmetikleri nereye koyacağınızı şaşırabilirsiniz. Bunun için resimdeki örnekteki gibi şık bir sğet kullanabilirsiniz. Sepetin içini ise rengarenk kılıflarla süsleyebilirsiniz.
Lavabo tekneleri banyonun en karakteristik unsurlarından biridir. Bu nedenle seçeceğiniz lavabo teknesi banyonuzun kişiliğini belirleyebilir. O yüzden lavabo teknenizi seçerken özen gösterin ve modası geçmiş modeller yerine modern çizgiler taşıyan örnekleri seçin.
Banyolar mahremiyet gerektiren yerlerdir. Bu nedenle pek çok banyoda küçük bir havalandırma penceresinden başka bir dışarıyla bağlantı sağlayacak bir yer bulunmaz. Oysa buzlu cam kullanarak banyoya doğal ışık girmesini sağlayabilirsiniz. Bu, banyonuzun çok daha ferah olmasına yarayacağı gibi gündüz saatlerinde elektrik tasarrufu da sağlar.
Şatafat seviyorsanız, banyonuzda da bunu sağlayabilirsiniz. Altın varaklı depolama alanları ve aynaların yanı sıra duş mekanizması ve armatürlerde de altın varak kullanabilirsiniz.
Siyah genelde banyolarda kullanılmayan bir renk ama siyahın beyazla birlikte sağladığı zamansız ve mekansız uyum banyoda da geçerli. İşte örneği.
Armatürler ve duş başlıklarında klasik ötesi parçalar seçebilirsiniz. Bu sarı duş başlığının banyonuzu özel kılacağına şüphe yok.
Mermer Osmanlı'dan beri banyoların vazgeçilmez malzemesi. ancak mermer endüstrisindeki gelişim çok farklı dokularda estetik mermerlerin hayatımıza girmesine yaradı. Siz de banyonuzda eskimeyen klasiği tercih edip mermer kullanabilirsiniz.
Banyonun kuru bölümlerinde duvar kağıdı kullanmak ortaya çok iyi sonuçlar çıkaran bir trend.
Banyolarda genelde köşeli karo ve seramikler kullanılıyor ama üzerinde dairesel izlenimi uyandıran seramikler de çok iyi sonuç veriyor. Sizce de öyle değil mi?