Sizin için özel: Salon dekorasyon modelleri

Eğer salonunuz bu resimdeki gibi müthiş bir alana sahipse aynı anda odanın bir köşesine yemek masasını koyabilir ve yine de mekanı daraltmamış olursunuz. Bunun sebebi her ne kadar örneğimizdeki kadar geniş hacme sahip bir salon da olsa, dekorasyonun amacı evi tıksa basa eşya ile doldurmak değildir. İşinize yarayacak, size konfor sağlayacak bir salon dekorasyon modeli seçmek oldukça önemli. Unutmayın ki nasıl olsa boş alanım var diye gerekli gereksiz mobilya dizmek sadece gözünüzü yormakla kalmaz, alandan faydalanmanıza da engel olur. Sadece gerektiği kadar eşya ile güneş ışığından yeterince verim alabilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Bu örneğimizde mobilya seçiminde sade renklerden tercih yapılmış, aşırıya kaçan tasarımlardan uzak durulup, sakin bir atmosfer yaratılmıştır.