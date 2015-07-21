Sizin için özel: Salon dekorasyon modelleri

Evimizde diğer odalara nazaran daha özenli ve titiz davrandığımız bölümler salondur. Bunun sebebi genellikle misafirlerimizi salonda ağırlamak ve bu bölümün her zaman konuk ağırlayacak şekilde hazır bulunmasıdır. Bu nokta da salon dekorasyon modelleri ön plana çıkar. Salonlar nasıl dizayn edilmeli veya salon dekorasyon modellerinde olmaması gereken hususlar nelerdir? İnsanlar salonlarının evin en şık ve ferah bölümü olmasını ister. Ancak bir salonu kullanışlı ve ferah şekilde dizayn etmek kolay değildir. Salonunuza en uygun eşyaları bulabilmek, mobilyalara uyum gösteren diğer aksesuarları seçmek önemli detaylardır. Bunlar salon dekorasyon modellerinin başlıca unsurudur.
Adeta bir tablo güzelliğindeki bu salon ne romantik değil mi? Oysa dikkatli bakacak olursanız salon dekorasyon modelindeki küçük modern detayları görebilirsiniz. Griden bozma duvarların ortasındaki tablo adeta bir pencere işlevi görüyor. Sanki evin dıştan görünümünü salona yansıtmış ve dekorasyon modelinin ruhunu taşıdığı için anlamlı bir seçim olmuş. Beyaz koltuk ve sandalyeler bahsettiğimiz romantik imajı simgeliyor. Ahşap masa ve kapı da son derece uyumlu. Lambaların asimetrik bir şekilde salınışı ise dikkat çekmek istediğimiz zamanın ruhunu yansıtıyor. Sadece lamba kullanımı ile dahi bu dekorasyonun günümüzde tasarlandığını hissedebiliyorsunuz.
İkinci örneğimiz oldukça modern bir tasarıma sahip. Bilhassa şık yuvarlak avize göz dolduruyor. Geniş camlardan görünen manzaradan bütünüyle istifade etmek için perde kullanılmamış. Duvarlarda salon dekorasyon modelinin modern görünüme uyumlu iki adet tablo bulunmakta. Koyu ahşap döşeme ve aynı renkte kahverengi koltuklara uygun olarak sıcak sarı kullanımı göze çarpıyor. Bu şık salonu tamamlamak için mobilyalar dışında kalan duvarlar ve kapı beyaz. Yuvarlak masa, salonun modern dizaynını tamamlamış. Odanın farklı yerlerindeki ahşap aksesuarlar modern görünümü bozmayacak şekilde.
Mobilyalarımızı seçerken dikkat etmemiz gereken öncelikli konu salonumuzun boyutlarını göz önünde bulundurmak ve buna dekore etmektir. Salonumuz küçükse sade ve açık renklere yoğunlaşmalı ve göz yormayacak az sayıda eşya seçilmeli. Bu şekilde küçük salonumuz olduğundan daha ferah görünür. Örneğimizdeki salon ise bunun aksine geniş boyutludur ve farklı kombinasyonlara imkan sağlar. Resimdeki salon dekorasyon modeli gri, siyah ve beyaz renklerin ağırlıklı olduğu bir tasarımdır. Renkler arasındaki geçiş güzel bir uyum sağlar. Geniş koltuk takımı çok sayıda misafir ağırlamanıza olanak sağladığı gibi konforunuzdan da ödün vermez. Koltuk takımı patlamayan bir renge sahipken masanın beyaz seçimi salon dekorasyon modelinde gözü yormayan, şık bir odak noktası yaratır. Yeşil bitkinin hoş bir aksesuar işlevi görüp, ferah salona küçük bir canlılık katması yerinde bir seçimdir. Siyah dolabın ahşap kısımları yeşil bitkilerle uyum sağlar. Kalan eşyaların ise siyah ve gri renklerden oluşması bu rafine dekorasyonu tamamlamaktadır.
Modern salon dekorasyonu deyince akla çarpıcı renkler, uç tasarımlar gelebilir. Oysa modern salonlar, pekala sizi boğmayacak sıcak ve yumuşak renklere, konforlu mobilya tasarımlarına sahip olabilirler. Bu resmimiz de güzel bir örneği. Geometrik şekle sahip, keskin çizgileri olan beyaz bir masa; yumuşak bir dokuya sahip kahverengi rengi halıyla oldukça zarif bir geçiş yapabiliyor. Yine duvara gömülü kapı son derece çağdaş bir görünüme sahip. Salon dekorasyonun genel havası günün yorgunluğunu atmak için birebir.
Salon dekorasyonunuzun hem ferah bir ambiyans kazanmasını hem de modern çizgilere uyumlu olmasını istiyorsanız işte tam size göre bir örnek. Beyaz koltuk takımına yerleştirilen mavi minderler küçük ama işlevsel bir görev üstlenmiş, odanın renk skalasını yükseltmiş. Aynı şekilde yeşil bitkilerin maviyle uyumu pek hoş. Laminant zemin bu renk uyumuna paralel olarak sakin bir geçiş yapmış. Halı ise ön plana çıkmayan solgun mor rengiyle hem farklı bir doku ve hem de canlılık katmış.
Farklı bir salon dekorasyon modeli ile karşı karşıyayız. Çiçekli minder ve çiçekli koltuk detaylarıyla klasik denebilecek bir koltuğun, kırmızı tuğla duvarlarla birbirine zıt ve çarpıcı ahengi. Modern avizeler ve karmaşık dallar yepyeni bir estetiği taçlandırmış. Yere bitişik, boydan boya camların çizgileri tuğlalarla oldukça uyumlu. Bu modern zarafete halı fazla klasik kaçabileceğinden zemin sade bir beyazlık olarak tercih edilmiş. Farklılıklardan hoşlananlar için birebir.
Eğer salonunuz bu resimdeki gibi müthiş bir alana sahipse aynı anda odanın bir köşesine yemek masasını koyabilir ve yine de mekanı daraltmamış olursunuz. Bunun sebebi her ne kadar örneğimizdeki kadar geniş hacme sahip bir salon da olsa, dekorasyonun amacı evi tıksa basa eşya ile doldurmak değildir. İşinize yarayacak, size konfor sağlayacak bir salon dekorasyon modeli seçmek oldukça önemli. Unutmayın ki nasıl olsa boş alanım var diye gerekli gereksiz mobilya dizmek sadece gözünüzü yormakla kalmaz, alandan faydalanmanıza da engel olur. Sadece gerektiği kadar eşya ile güneş ışığından yeterince verim alabilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Bu örneğimizde mobilya seçiminde sade renklerden tercih yapılmış, aşırıya kaçan tasarımlardan uzak durulup, sakin bir atmosfer yaratılmıştır.
İşte eklektik stil bir oturma odası. L şeklindeki salonun bir kısmı yemek masası yerleştirilerek hem odaya ayrı bir bölme havası katıyor hem de gayet işlevsel bir görünüm kazandırıyor. Salon dekorasyon modeline egzotik bir hava hakim diyebiliriz. Bunun da en önemli sebebi otantik bir şekle sahip hem de bir o kadar modern görünümlü sandalyeler, farkında mısınız? İşte tasarımın önemi burada başlıyor. Eğri büğrü çizgilere sahip alçak ahşap masa tam olması gerektiği gibi. Beyaz kanepelerin yanındaki ahşap detaylar bir o kadar uyumlu. Ve yine otantik aksesurlar; vazolar,süslemeler genel ambiyansı tamamlıyor. Ahşap zemin ve pencereden görünen ağaçlarla sıcak ve doğa ile uyumlu bir dekorasyon çıkıyor ortaya. Gezmeyi sevenler ve egzotiklikten hoşlananlar için.
Şimdi de beyaz rengin hakim olduğu bir salon dekorasyonu karşınızda. Duvar rengiyle bütünlük sağlayan boydan boya bembeyaz bir kütüphane kitaplarından vazgeçemeyenler için ideal. Böylece kitaplarınıza yeterince yer ayırabilir ve kütüphanenizi salonunuzun baş köşesine koyarak oturma odası rahatlığında kitap okuma keyfini yaşayabilirsiniz. Rengarenk minderler bu beyaz şıklığa sevimlilik katmış. Boydan boya beyazlarla döşenmiş odaya zıt taban rengi zarifliği perçinlemiş. Artık tek yapmanız gereken L şeklinde kanepe ayaklarınızı uzatıp en sevdiğiniz kitabı okumak.
Düzeni ve simetriyi seviyorsanız tam size göre bir salon grubu. Her şey olması gerektiği gibi. Ne eksik ne fazla. Bu titiz salon dekorasyonu kişiliğinizi yansıtıyor adeta. Deri kaplama bordo koltuğun rengi göz alıcı ve çok şık. Beyaz ve mor renkli küçük minderler ince bir nüans yakalamış. Tavana gömülü ışıklandırma ve masaya uzanan lambalar hafif ışık vererek loş bir ortam yaratıyor. Titiz tutumunuzu gösteren bir salon dekorasyonu modeli arıyorsanız sizin için enfes bir dizayn. Aynı zamanda kullanışlı ve gayet işlevsel. Lüzumsuz eşyadan hoşlanmayanların da göz gezdirebileceği bir dekorasyon modeli.