Açık mutfak modelleri: Fikirler ve ipuçları

Gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizdeki inşaat sektörünün hızla yükselmesi, kuşkusuz evlerimizdeki dekorasyon anlayışını büyük ölçüde değiştirmiş oldu. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden birisi açık mutfak modellerine çok daha sık rastlıyor olmamız. Eskiden sadece batı ülkelerinde gördüğümüz açık mutfakları artık Türkiye’de de görmek oldukça mümkün. Ülkemizde yemek kültürünün önemli bir ağırlığının olması ve yerleşik yeme alışkanlıklarımız da açık mutfakları kullanmak için önemli bir etken.

Açık mutfakların konforunu keşfettikten sonra bu stil mutfak anlayışından kopmanız çok zor. Bir düşünün, konuğunuzu salonda tek başına bırakıp uzun ve meşakkatli yemek hazırlıklarına girişmek yerine hem misafirlerinizle sohbet edebilecek hem de işinizi halledebileceksiniz. Açık mutfakla ilgili ön yargılarınızı kırdığınız zaman bu kolaylığı siz de yaşayacaksınız. Örneğin eşinizle yemeğinizi yerken aynı anda salonda oynayan çocuklarınızla konuşabileceksiniz.

Açık mutfak modeli dendiği zaman yemek kokusunun tüm evi kaplayıp kaplayamayacağı, salonunuzun yemek kokularıyla dolup taşacağı meselesi kafanızı kurcalayabilir. Dert etmenize gerek yok, çünkü iyi bir mutfak havalandırma sistemiyle bu problemi kolayca halledebilirsiniz. Aşağıda açık mutfak örneklerini incelediğimiz yazımıza göz gezdirmenizi ve bu keyfi sizin de yaşamanızı tavsiye ederim.