Açık mutfak modelleri: Fikirler ve ipuçları

Gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizdeki inşaat sektörünün hızla yükselmesi, kuşkusuz evlerimizdeki dekorasyon anlayışını büyük ölçüde değiştirmiş oldu. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden birisi açık mutfak modellerine çok daha sık rastlıyor olmamız. Eskiden sadece batı ülkelerinde gördüğümüz açık mutfakları artık Türkiye’de de görmek oldukça mümkün. Ülkemizde yemek kültürünün önemli bir ağırlığının olması ve yerleşik yeme alışkanlıklarımız da açık mutfakları kullanmak için önemli bir etken.
Açık mutfakların konforunu keşfettikten sonra bu stil mutfak anlayışından kopmanız çok zor. Bir düşünün, konuğunuzu salonda tek başına bırakıp uzun ve meşakkatli yemek hazırlıklarına girişmek yerine hem misafirlerinizle sohbet edebilecek hem de işinizi halledebileceksiniz. Açık mutfakla ilgili ön yargılarınızı kırdığınız zaman bu kolaylığı siz de yaşayacaksınız. Örneğin eşinizle yemeğinizi yerken aynı anda salonda oynayan çocuklarınızla konuşabileceksiniz.
Açık mutfak modeli dendiği zaman yemek kokusunun tüm evi kaplayıp kaplayamayacağı, salonunuzun yemek kokularıyla dolup taşacağı meselesi kafanızı kurcalayabilir. Dert etmenize gerek yok, çünkü iyi bir mutfak havalandırma sistemiyle bu problemi kolayca halledebilirsiniz. Aşağıda açık mutfak örneklerini incelediğimiz yazımıza göz gezdirmenizi ve bu keyfi sizin de yaşamanızı tavsiye ederim.
Ahşap dolapların hakim olduğu bu mutfak modelinde gümüş renkli masa, adeta modern bir dokunuş bir etkisi yapmıyor mu sizce? Masa rengiyle uyumlu buzdolabı da hem dolaba gömülü olmasıyla ayrıca yer kaplamamış oluyor hem de ahşabın klasikliğiyle modern görünümü simgeleyen gümüşün ahengi göz dolduruyor. Fırının zikzak dizayn edilmesi tasarımın esnekliğine hoş bir örnek. Ahşabın keskin çizgilerini yumuşatırcasına yerleştirilmiş mor püsküller işlevsel bir espri katmış. Aynı zamanda bir bölümünü masa olarak kullanabileceğiniz büyük tezgahta hiç zorlanmadan yemeklerinizi hazırlayabilir, geniş alanın getireceği ferahlıkla herhangi sıkıntı yaşamadan işlerinizi halledebilirsiniz.
İlk örneğimiz Eşittir Mobilya koleksiyonundan bordo estetiğini taşıyan, kusursuz bir model. Salonunuzun şıklığını eksiksiz tamamlayacak bu mutfak modelinde parlak lake kapaklar baş döndürüyor. Devasa buzdolabınız hem her türlü ihtiyacınızı sağlayacak nitelikte hem de mutfağınızın ihtişamını taçlandırıyor. Pürüzsüz beyaz dolapların parlaklığı, mutfakların yalnızca yemek ve angarya işlerin yapıldığı bir bölüm olduğu ön yargısını yerle bir ediyor. Bordo ve beyazın şık uyumuna bakınca başka renklerin lüzumsuzluğunu fark ediyorsunuz.
Açık mutfak modeli deyince aklınıza mutlaka iki üç katlı binalar, kocaman salonlar, kısacası devasa boyutta evler gelmemeli. Zira küçük evler için de pekala açık mutfak tasarımı mümkün. Üstelik dar mekanlar için çok daha uygun bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz açık mutfağın. İlk örneğimizde beyaz dolaplara uyumlu şirin duvar kaplaması oldukça sevimli bir ortam yaratmış. Bu örnekte mutfak; oturma odasından kapı ve duvarla ayrılmamış, pencere boşluğuna benzer küçük bir bölme ile mutfak sınırı çizilmiş. Bölmenin görünmeyen kısmında yemek masası yerleştirilmiş. Mekanın darlığından ötürü, büyük evlerde masa olarak da kullanılan devasa tezgahlar yerine küçük bölmenin arkasında yerleştirilmiş masa tercih edilmiş. Bölme sayesinde mutfağımızdaki küçük masa gizlenmiş, böylece oturma odasındaki yemek masasıyla birleşip kalabalık bir görüntü sergilemesinin önüne geçilmiştir. Örnek resmimizin ikinci kısmındaki açık mutfakta ise boydan boya dolap dizmek yerine, küçük raflar kullanıp zemin rengi fıstık yeşili olarak seçilmiş. Bu da oldukça iç açıcı bir hava yaratmış. Yeşile uygun olarak yine beyaz dolap tercih edilmiş. Gümüş rengi davlumbaz da oldukça göz alıcı.
Üçüncü örneğimizdeki tasarımın sahibi Baptiste Legue. Bu modelde açık mutfağı doğal ışıkla zenginleştirip oldukça estetik bir ambiyans yaratmış. Diğer açık mutfak örneklerinde sıkça gördüğümüz büyük tezgah, duvar boyunca uzanıyor. Minimalist çizgileri salona kusursuz bir şıklık kazandırmış. Büyük tezgaha paralel yemek masası da bir o kadar estetik ve modern bir dizayn. Camlı kapılarla salonla mutfak arasında şeffaf bir geçiş sağlanmış. Beyaz zarafeti taçlandırması için siyah avizeler yerinde bir seçim.
Muhteşem görünümlü bu model Şölen Coşar İç Mimarlık’a ait. Tasarımı orijinal kılan özellik gördüğünüz üzere bembeyaz genişlikte uzanan tezgah. Sıradan mutfak tezgahlara nazaran kendine has şekliyle göz dolduruyor. Siyah plastik sandalyeler aynı zamanda bar taburesini andıran şekilleriyle tezgaha farklı bir hava katmış. Ve yine tezgahın hemen önündeki alçak masa ve klasik çizgilere sahip kontrast koltuk, misafir ağırlama adetlerimize işlevsellik katıyor.
Mutfak dolaplarının bir mutfağın olmazsa olmazı olduğunu kim iddia etmiş? İşte karşınızda bu fikri çürüten bir örnek. Üstelik mutfak alanınız devasa boyutta dahi olsa. Soluk beyaz duvarlara kontrast siyah buzdolabı ve ek tezgahın siyah seçimi hoş bir ayrıntı. Ve yine tezgahın hemen önündeki ahşap masa, endüstriyel tasarıma uygun metal detaylarıyla tasarıma uyum sağlamış. Duvarları dolaplarla doldurmak yerine minimalist bir raf tercih edilmiş. Duvarla kolonu birleştirip ayrı bir tezgah yaratmak da gayet işlevsel. Açık mutfak modelleri deyince aklınıza gelen klasik görüntüyü yenilemenin zamanı geldi. Ahşap masanın rengiyle bu sade çizgilere sahip mutfağa sadece doku değil, renk farkı kattığı gözlerden kaçmamalı. Duvar renkleriyle uyumlu ince uzun ampuller, avizenin abartısına gerek bırakmaksızın açık mutfağın dekorunu tamamlıyor.
Minimalist stil ile dizayn edilmiş açık mutfak modeli Tarkan Oktay Mimarlık yapımı. Tasarımın dokusunda seramik karo kullanılmış. Böylece salonla mutfak arasındaki sınır, zemin değişikliğiyle çizilmiş olup başka herhangi bir bölmeye ihtiyaç duyulmamış. Büyük gümüş renkli tezgah ve aynı renkteki aksesuarlar karizmatik bir görünüm sağlarken siyah şıklığından da vazgeçilmemiş.
Açık mutfak modellerinin getirdiği yenilikler yalnızca basit bir salonla mutfağı birleştirmekten ibaret olmayıp, çağdaş görünümüyle evinize bambaşka bir stil kazandırabilir. Mesela bu örnekte bir duvar boyunca uzanan cam kapıların bahçeye açılması modern bir tasarıma hizmet ederken, mutfak da bu imaja uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Açık mutfak, bir yandan oturma grubuna uzanırken aynı zamanda hol işlevi görmüş. Bir duvar ucuna gömülü dolaplar, beyaz rengin de yardımıyla geçişi şeffaf hale getirmiş. Ortada duran beyaz parlak tezgah, yemek hazırlama işlerinizi halletmeniz için oldukça geniş tasarlanmış. Tezgahın diğer tarafına yerleştirilmiş siyah deri sandalyeler zarif bir görüntü sergilemekte.
Upuzun tezgahlar ile mutfakta sınırsız bir alan. Yemek hazırlama işlerinizi ne kadar kolaylaştırdığını düşünüce siz de bir an önce açık mutfak modeline geçmek isteyeceksiniz. Evinizin mimari açıdan açık mutfak tasarımına uygun olup olmadığı konusunda hiç endişe etmeyin. Bu örnekte olduğu gibi geniş bir tezgah yerine ince uzun bir şerit halinde tezgahınızı dizayn edebilirsiniz.
Mutfak tasarımı söz konusu olunca hep çağdaş modellerin kattığı yeniliklerden söz ettik. Oysa açık mutfağınızı son derece klasik ve eğlenceli tasarımlarla taçlandırabilirsiniz. Bu örnekte çekmeceler, ahşap raflar, duvar kaplamaları ne kadar göz alıcı. Tasarıma uygun klasik çizgiler taşıyan aksesuarlarla beraber stilinizi tamamlayabilirsiniz.