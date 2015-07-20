현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Açık mutfak modelleri: Fikirler ve ipuçları

Meral Eser Meral Eser
LA MÉTAMORPHOSE D'UNE MAISON, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON Modern Mutfak
Loading admin actions …

Gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizdeki inşaat sektörünün hızla yükselmesi, kuşkusuz evlerimizdeki dekorasyon anlayışını büyük ölçüde değiştirmiş oldu. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden birisi açık mutfak modellerine çok daha sık rastlıyor olmamız. Eskiden sadece batı ülkelerinde gördüğümüz açık mutfakları artık Türkiye’de de görmek oldukça mümkün. Ülkemizde yemek kültürünün önemli bir ağırlığının olması ve yerleşik yeme alışkanlıklarımız da açık mutfakları kullanmak için önemli bir etken.

Açık mutfakların konforunu keşfettikten sonra bu stil mutfak anlayışından kopmanız çok zor. Bir düşünün, konuğunuzu salonda tek başına bırakıp uzun ve meşakkatli yemek hazırlıklarına girişmek yerine hem misafirlerinizle sohbet edebilecek hem de işinizi halledebileceksiniz. Açık mutfakla ilgili ön yargılarınızı kırdığınız zaman bu kolaylığı siz de yaşayacaksınız. Örneğin eşinizle yemeğinizi yerken aynı anda salonda oynayan çocuklarınızla konuşabileceksiniz.

Açık mutfak modeli dendiği zaman yemek kokusunun tüm evi kaplayıp kaplayamayacağı, salonunuzun yemek kokularıyla dolup taşacağı meselesi kafanızı kurcalayabilir. Dert etmenize gerek yok, çünkü iyi bir mutfak havalandırma sistemiyle bu problemi kolayca halledebilirsiniz. Aşağıda açık mutfak örneklerini incelediğimiz yazımıza göz gezdirmenizi ve bu keyfi sizin de yaşamanızı tavsiye ederim.

Günümüze uygun ahşap mutfak

dezanove house designed by iñaki leite - kitchen Inaki Leite Design Ltd. MutfakMutfak Tezgâhları
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – kitchen

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Ahşap dolapların hakim olduğu bu mutfak modelinde gümüş renkli masa, adeta modern bir dokunuş bir etkisi yapmıyor mu sizce? Masa rengiyle uyumlu buzdolabı da hem dolaba gömülü olmasıyla ayrıca yer kaplamamış oluyor hem de ahşabın klasikliğiyle modern görünümü simgeleyen gümüşün ahengi göz dolduruyor. Fırının zikzak dizayn edilmesi tasarımın esnekliğine hoş bir örnek. Ahşabın keskin çizgilerini yumuşatırcasına yerleştirilmiş mor püsküller işlevsel bir espri katmış. Aynı zamanda bir bölümünü masa olarak kullanabileceğiniz büyük tezgahta hiç zorlanmadan yemeklerinizi hazırlayabilir, geniş alanın getireceği ferahlıkla herhangi sıkıntı yaşamadan işlerinizi halledebilirsiniz.

Bordo ve beyaz şıklığı

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri, Eşittir Mobilya Eşittir Mobilya MutfakDolap & Raflar
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri

Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya

İlk örneğimiz Eşittir Mobilya koleksiyonundan bordo estetiğini taşıyan, kusursuz bir model. Salonunuzun şıklığını eksiksiz tamamlayacak bu mutfak modelinde parlak lake kapaklar baş döndürüyor. Devasa buzdolabınız hem her türlü ihtiyacınızı sağlayacak nitelikte hem de mutfağınızın ihtişamını taçlandırıyor. Pürüzsüz beyaz dolapların parlaklığı, mutfakların yalnızca yemek ve angarya işlerin yapıldığı bir bölüm olduğu ön yargısını yerle bir ediyor. Bordo ve beyazın şık uyumuna bakınca başka renklerin lüzumsuzluğunu fark ediyorsunuz.

Küçük evler için de açık mutfak olanaklı hale geldi

LA MÉTAMORPHOSE D'UNE MAISON, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON Modern Mutfak
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

Açık mutfak modeli deyince aklınıza mutlaka iki üç katlı binalar, kocaman salonlar, kısacası devasa boyutta evler gelmemeli. Zira küçük evler için de pekala açık mutfak tasarımı mümkün. Üstelik dar mekanlar için çok daha uygun bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz açık mutfağın. İlk örneğimizde beyaz dolaplara uyumlu şirin duvar kaplaması oldukça sevimli bir ortam yaratmış. Bu örnekte mutfak; oturma odasından kapı ve duvarla ayrılmamış, pencere boşluğuna benzer küçük bir bölme ile mutfak sınırı çizilmiş. Bölmenin görünmeyen kısmında yemek masası yerleştirilmiş. Mekanın darlığından ötürü, büyük evlerde masa olarak da kullanılan devasa tezgahlar yerine küçük bölmenin arkasında yerleştirilmiş masa tercih edilmiş. Bölme sayesinde  mutfağımızdaki küçük masa gizlenmiş, böylece oturma odasındaki yemek masasıyla birleşip kalabalık bir görüntü sergilemesinin önüne geçilmiştir. Örnek resmimizin ikinci kısmındaki açık mutfakta ise boydan boya dolap dizmek yerine, küçük raflar kullanıp zemin rengi fıstık yeşili olarak seçilmiş. Bu da oldukça iç açıcı bir hava yaratmış. Yeşile uygun olarak yine beyaz dolap tercih edilmiş. Gümüş rengi davlumbaz da oldukça göz alıcı.

Modern beyazlık

VIEUX CAPUCINS, BAPTISTE LEGUÉ BAPTISTE LEGUÉ Modern Mutfak
BAPTISTE LEGUÉ

BAPTISTE LEGUÉ
BAPTISTE LEGUÉ
BAPTISTE LEGUÉ

Üçüncü örneğimizdeki tasarımın sahibi Baptiste Legue. Bu modelde açık mutfağı doğal ışıkla zenginleştirip oldukça estetik bir ambiyans yaratmış. Diğer açık mutfak örneklerinde sıkça gördüğümüz büyük tezgah, duvar boyunca uzanıyor. Minimalist çizgileri salona kusursuz bir şıklık kazandırmış. Büyük tezgaha paralel yemek masası da bir o kadar estetik ve modern bir dizayn.  Camlı kapılarla salonla mutfak arasında şeffaf bir geçiş sağlanmış. Beyaz zarafeti taçlandırması için siyah avizeler yerinde bir seçim.

Büyüleyici bir mutfak mümkün

Sezinler ev/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Muhteşem görünümlü bu model Şölen Coşar İç Mimarlık’a ait. Tasarımı orijinal kılan özellik gördüğünüz üzere bembeyaz genişlikte uzanan tezgah. Sıradan mutfak tezgahlara nazaran kendine has şekliyle göz dolduruyor. Siyah plastik sandalyeler aynı zamanda bar taburesini andıran şekilleriyle tezgaha farklı bir hava katmış. Ve yine tezgahın hemen önündeki alçak masa ve klasik çizgilere sahip kontrast koltuk, misafir ağırlama adetlerimize işlevsellik katıyor.

Endüstriyel stil

Küche im Vintage-Look, Berlin Interior Design Berlin Interior Design Endüstriyel Mutfak
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

Mutfak dolaplarının bir mutfağın olmazsa olmazı olduğunu kim iddia etmiş? İşte karşınızda bu fikri çürüten bir örnek. Üstelik mutfak alanınız devasa boyutta dahi olsa. Soluk beyaz duvarlara kontrast siyah buzdolabı ve ek tezgahın siyah seçimi hoş bir ayrıntı. Ve yine tezgahın hemen önündeki ahşap masa, endüstriyel tasarıma uygun metal detaylarıyla tasarıma uyum sağlamış. Duvarları dolaplarla doldurmak yerine minimalist bir raf tercih edilmiş. Duvarla kolonu birleştirip ayrı bir tezgah yaratmak da gayet işlevsel. Açık mutfak modelleri deyince aklınıza gelen klasik görüntüyü yenilemenin zamanı geldi. Ahşap masanın rengiyle bu sade çizgilere sahip mutfağa sadece doku değil, renk farkı kattığı gözlerden kaçmamalı. Duvar renkleriyle uyumlu ince uzun ampuller, avizenin abartısına gerek bırakmaksızın açık mutfağın dekorunu tamamlıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Karizmatik modeller

NOYANER EVİ, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK MutfakIşıklandırma
TARKAN OKTAY MİMARLIK

NOYANER EVİ

TARKAN OKTAY MİMARLIK
TARKAN OKTAY MİMARLIK
TARKAN OKTAY MİMARLIK

Minimalist stil ile dizayn edilmiş açık mutfak modeli Tarkan Oktay Mimarlık yapımı. Tasarımın dokusunda seramik karo kullanılmış. Böylece salonla mutfak arasındaki sınır, zemin değişikliğiyle çizilmiş olup başka herhangi bir bölmeye ihtiyaç duyulmamış. Büyük gümüş renkli tezgah ve aynı renkteki aksesuarlar karizmatik bir görünüm sağlarken siyah şıklığından da vazgeçilmemiş.

Çağdaş tasarımın vazgeçilmezliği

Mr & Mrs Smith Diane Berry Kitchens Modern Mutfak
Diane Berry Kitchens

Mr & Mrs Smith

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Açık mutfak modellerinin getirdiği yenilikler yalnızca basit bir salonla mutfağı birleştirmekten ibaret olmayıp, çağdaş görünümüyle evinize bambaşka bir stil kazandırabilir. Mesela bu örnekte bir duvar boyunca uzanan cam kapıların bahçeye açılması modern bir tasarıma hizmet ederken, mutfak da bu imaja uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Açık mutfak, bir yandan oturma grubuna uzanırken aynı zamanda hol işlevi görmüş. Bir duvar ucuna gömülü dolaplar, beyaz rengin de yardımıyla geçişi şeffaf hale getirmiş. Ortada duran beyaz parlak tezgah, yemek hazırlama işlerinizi halletmeniz için oldukça geniş tasarlanmış. Tezgahın diğer tarafına yerleştirilmiş siyah deri sandalyeler zarif bir görüntü sergilemekte.

Uçsuz bucaksız görünen tezgahlar

cuisines, ateliers poivre d'ane ateliers poivre d'ane
ateliers poivre d&#39;ane

ateliers poivre d'ane
ateliers poivre d&#39;ane
ateliers poivre d'ane

Upuzun tezgahlar ile mutfakta sınırsız bir alan. Yemek hazırlama işlerinizi ne kadar kolaylaştırdığını düşünüce siz de bir an önce açık mutfak modeline geçmek isteyeceksiniz. Evinizin mimari açıdan açık mutfak tasarımına uygun olup olmadığı konusunda hiç endişe etmeyin. Bu örnekte olduğu gibi geniş bir tezgah yerine ince uzun bir şerit halinde tezgahınızı dizayn edebilirsiniz.

Klasikten şaşmamak

cuisines, ateliers poivre d'ane ateliers poivre d'ane MutfakLavabo & Armatürler
ateliers poivre d&#39;ane

ateliers poivre d'ane
ateliers poivre d&#39;ane
ateliers poivre d'ane

Mutfak tasarımı söz konusu olunca hep çağdaş modellerin kattığı yeniliklerden söz ettik. Oysa açık mutfağınızı son derece klasik ve eğlenceli tasarımlarla taçlandırabilirsiniz. Bu örnekte çekmeceler, ahşap raflar, duvar kaplamaları ne kadar göz alıcı. Tasarıma uygun klasik çizgiler taşıyan aksesuarlarla beraber stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Yatak odası dekorasyon için çarpıcı fikirler
Bu açık mutfak modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler