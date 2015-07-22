Etkileyici bir ev modeli

Eskiden ev yaptırırken ya da tasarlarken sonuç ürün bir sürpriz olarak kalıyordu. Ancak ürün çıktığında sonuç görülebiliyordu. Bazen memnuniyetsizliğe neden olan bu sonuçlar, yapım şamasında müdahale etme şansı bulunamamışsa büyük sorunlara yol açıyordu.
Ancak bir süredir dijital teknoloji sayesinde sonuç sürpriz olmaktan çıktı. Artık işe girişmeden önce evlerin mobilyalarından duvarlarına ve hatta aydınlatmalarına kadar görmek mümkün. Mimar ve tasarımcılar dijital olarak tasarımlar yaptığı sadece bu alanda hizmet veren firmalar da bulunuyor. Evlerden, fuar stantlarına ve endüstriyel ürünlere kadar pek çok farklı alanda tasarım ve 3D modelleme hizmeti veren bu firmalardan biri de Manisa'da hizmet veren Roas 3D Visual Arts. Bugün homify'da firmanın 2014 yılında bir müşterisi için tasarlayıp modellediği dubleks bir evi tanıtacağız.
Oturma odasına bakıldığında ilk dikkat çeken şey mekanın ferahlığı oluyor. Çok fazla eşyaya boğulmayan odada beyazın hakimiyeti var. Elbette bu durum ferahlık etkisini güçlendiriyor. Beyazın yanında pastel tonlarla renklendirilen odada mavi ve eflatun renkler kullanılmış. Tüm ayrıntıların işlendiği modelde ışıklandırmanın etkisi bile gözler önüne serilmiş. Zemin döşemelerinin gerçekçiliğine bakıldığında bunun bir modelleme olduğunu anlamak zorlaşıyor.
Oturma odası ve mutfak birbiriyle bağlantılı şekilde tasarlanmış. Açık mutfak tak şeklinde ahşap çerçeveyle dikkat çekiyor. Modellemede eve konulabilecek yeşil bitkilere kadar tüm ayrıntılara yer verilmiş. Oturma odası kısmının pencerelerinin genişliği de mekana ferahlık katmış.
Az önce gördüğümüz çerçevenin altı ise mutfak barı olarak tasarlanmış. Yemek masası olarak da işlev gören barda altı kişi rahatlıkla yemek yiyebiliyor. Barı aydınlatan lambalar ise evin modern havasını destekler nitelikte. Mutfak dolapları ve zeminler için oturma odası kısmında olduğu gibi beyaz renk kullanılmış ve bu da mekanın daha geniş görünmesini sağlamış.
Yatak odasında da evin diğer alanları gibi beyaz renk hakim. Minimalist bir anlayışla düzenlenen yatak odası oldukça geniş görünüyor. Hem balkon kapısı hem de geniş pencere odaya bolca güneş ışığı girmesini sağlıyor. Yatak odalarında karyolanın baş kısmının yaslandığı duvarın başka bir dokuda tasarlandığını son günlerde çok görür olduk. Bu evde de karyola başının yaslandığı duvar tuğla dokusu şeklinde bir kabartmayla tasarlanmış. Odanın ışıklandırmasının da model bile olsa çok başarılı olduğunu belirtmekte fayda var.
Evin dubleks olduğunu yazının başında belirtmiştik. Evin ikinci katı çatı dairesi. Bu bölümde evin genç sakinleri için bir oda düzenlenmiş. Açık tavan kirişleriyle rustik bir esintinin bulunduğu oda beyaz hakimiyetiyle ahşabın harmanlanması sonucu İskandinav tarza da yakın duruyor. Evin iki gencinin yatağı ise ayak uçları bitişik ancak aralarında bir panel olacak şekilde tasarlanmış.
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