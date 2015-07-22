Etkileyici bir ev modeli

Eskiden ev yaptırırken ya da tasarlarken sonuç ürün bir sürpriz olarak kalıyordu. Ancak ürün çıktığında sonuç görülebiliyordu. Bazen memnuniyetsizliğe neden olan bu sonuçlar, yapım şamasında müdahale etme şansı bulunamamışsa büyük sorunlara yol açıyordu.

Ancak bir süredir dijital teknoloji sayesinde sonuç sürpriz olmaktan çıktı. Artık işe girişmeden önce evlerin mobilyalarından duvarlarına ve hatta aydınlatmalarına kadar görmek mümkün. Mimar ve tasarımcılar dijital olarak tasarımlar yaptığı sadece bu alanda hizmet veren firmalar da bulunuyor. Evlerden, fuar stantlarına ve endüstriyel ürünlere kadar pek çok farklı alanda tasarım ve 3D modelleme hizmeti veren bu firmalardan biri de Manisa'da hizmet veren Roas 3D Visual Arts. Bugün homify'da firmanın 2014 yılında bir müşterisi için tasarlayıp modellediği dubleks bir evi tanıtacağız.