Farklı zevklere hitap eden İtalyan mutfak modelleri

İtalyanlarla en büyük ortak noktamız ne diye soracak olursanız cevabım mutfaklar olur. Bizler gibi geniş aileleri, uzun yemek sohbetlerini ve yemek yemeyi çok seven İtalyanlar durum böyle olduğu için evlerinin mutfaklarına da büyük önem veriyorlar. Akdenizlilik etkisi olduğunu düşündüğüm bu özellik neticesinde, birbirinden renkli ve güzel mutfaklar dekore etmeleri ise elbette kaçınılmaz. Sanat ve tasarımın bir numaralı memleketinden de aksini beklemek olmazdı zaten.

Tüm dünyada olduğu üzere, İtalyanlar tasarımcılar da farklı zevklere hitap eden, kimisi geleneksel kimisi modern, kimisi sade kimisi canlı renklerde, birbirinden oldukça farklı ama her biri oldukça işlevsel mutfaklar dizayn ediyorlar. Bu sayfada İtalyan evlerinden birçok mutfak çeşidini derledim, ayrıca İtalyan mutfaklarını aratmayan birkaç tane de Türk mutfağı ekledim.