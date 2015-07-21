Farklı zevklere hitap eden İtalyan mutfak modelleri

İtalyanlarla en büyük ortak noktamız ne diye soracak olursanız cevabım mutfaklar olur. Bizler gibi geniş aileleri, uzun yemek sohbetlerini ve yemek yemeyi çok seven İtalyanlar durum böyle olduğu için evlerinin mutfaklarına da büyük önem veriyorlar. Akdenizlilik etkisi olduğunu düşündüğüm bu özellik neticesinde, birbirinden renkli ve güzel mutfaklar dekore etmeleri ise elbette kaçınılmaz. Sanat ve tasarımın bir numaralı memleketinden de aksini beklemek olmazdı zaten.
Tüm dünyada olduğu üzere, İtalyanlar tasarımcılar da farklı zevklere hitap eden, kimisi geleneksel kimisi modern, kimisi sade kimisi canlı renklerde, birbirinden oldukça farklı ama her biri oldukça işlevsel mutfaklar dizayn ediyorlar. Bu sayfada İtalyan evlerinden birçok mutfak çeşidini derledim, ayrıca İtalyan mutfaklarını aratmayan birkaç tane de Türk mutfağı ekledim.
Yüksek tavanlı bu binanın mutfağı
midcentury modern tarzda dekore edilmiş. 50'li yılların tasarımlarını andıran dekorasyonda modern, ankastre ocak ve fırın kullanılmış. Kareli zemin ve masif ahşap masaya aynı dönem tarzı ahşap sandalyeler eşlik ediyor. Sarkıtmalı floresan lamba ile tamamlanan dekorasyon hakikaten de 50'li yıllardan fırlamış bir dekor gibi samimi, sıcak. Doğal ışık alan büyük pencereler perdesiz bırakılmış, böylece harika ferforje işçilik de gözler önüne serilmiş.
İtalyan mutfaklarında en sık rastladığımız detaylardan biri cesur renk kullanımı. Türkuaza kaçan pastel yeşil mutfak dolapları ile doğal bir hava veren bej renginin muhteşem uyumunu gösteren bu mutfak country tarza sahip. Vintage görünümlü ankastre fırın ile tamamlanan mutfak dolaplarında açık raf detayı da kullanılmış. Dolapların üstlerine ek depolama alanı olarak kullanılan hasır sepetler konmuş. Tezgah arkasındaki fayans beyaz şeçilerek mutfağın boğucu olması engellenmiş. Beyaz aksesuarlar ve tel dolabı andıran tek bir beyaz dolap da fayanslarla uyum içerisinde. Masanın üzerindeki teneke görünümlü aplik de tüm tasarım ile ahenk içerisinde.
Bu mutfak ise adeta gelecekten bir tasarım. U şeklindeki sıra dışı ada ünitesi, üniteye uyumlu ocağı ve silindir şeklindeki aspiratörü ile çarpıcı bir tasarım. Lavabo ve çalışma tezgahı da aynı ada üzerinde yer alıyor. Duvar kenarına bunların hiçbiri konulmamış. Onun yerine, duvar boyunca mutfak dolapları ve ankastre fırın yerleştirilmiş. İşte, bol depolama alanına sahip, tezgahı çift taraftan kullanılabilen işlevsel bir mutfak.
Hayır, burası bir soylunun 17. yüzyıldan kalma mutfağı değil, çağdaş bir konutun mutfağı. Zaten büyük olasılıkla, soylular yemeklerini kendileri pişirmedikleri için mutfaklarına da bizim kadar önem vermiyorlardı. Ancak klasik dekorasyonda ileri gitmekte sakınca görmeyen çılgın bir tasarımcının dizayn ettiği bu mutfak insanda öyle bir etki yaratıyor. Böyle bir tasarım belki herkese göre değil ama meraklısı için eşsiz bir örnek. Venedik'in cam işçiliğiyle ünlü adası Murano'dan çıktığı her halinden belli olan Nil yeşili detaylı büyük beyaz avizeler nasıl da göz dolduruyor. Tabandan tavana, dolaplardan aksesuarlara ve masa sandalyesine kadar incelikle düşünülmüş bu tasarımdan belki bizler de bir iki ilham alabiliriz.
Keskin hatlara sahip, lake cilalı bembeyaz bu mutfağın kolonu harman tuğladan örülmüş. Hem de kırık dökük bir görüntü verilerek tezat iyice vurgulanmış. Farklı dönemlere ve farklı üsluplara sahip dekorasyon prensiplerinin bir arada kullanılmasına verilen isim olan eklektik dizayn, bu mutfakta çarpıcı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Tezatın oluşturduğu muhteşem bir uyum örneği olan bu mutfak ustaca bir tasarımın harikulade bir örneği.
Bu sevimli mutfakta ise taşın ahşapla uyumu göze çarpıyor. Doğal renginde taş duvarlar ve ahşap tavana sahip mutfakta masif ahşaptan bir ada ünite ve yemek masası kullanılmış. Ada ünite yalnızca çalışma tezgahı olarak bırakılırken, arka tezgahta beyaz renk tercih edilmiş. Yemek masasının bir tarafı bank bir tarafı 'Eames' sandalyeler ile çevrelenmiş. Bank kısmına renkli minderler konularak sevimli bir hava oluşturulmuş. Masanın üstüne ise üç adet hasırdan yapılma sarkıt lamba konmuş. Ada ünite üzerinde spot ışık tercih edilmiş.
Aynı mutfağın diğer açıdan fotoğrafında ise mutfak tezgahı görünüyor. Son birkaç yıldır giderek daha da yaygınlaşan yalnızca tezgah ve alt dolap kullanma trendi bu mutfakta da uygulanmış. Duvara ise boylu boyunca tek bir raf yerleştirilmiş. Beyaz ve toprak kaselerin sergilendiği raf hem dekoratif hem işlevsel olmuş. Epoksi beton ile müthiş bir uyum sergileyen bu mutfak benim favorilerim arasında yer alıyor.
Çelik tezgaha sahip bu ada ünite üzerine lavabo, ocak ve ona uyumlu aspiratör yerleştirilmiş. Tezgahın yemek odasına bakan tarafı ise ahşap olarak tasarlanmış. Ahşap masa çevresine yerleştirilen antrasit rengi sandalyeler ile aynı renkteki perdeler elegant bir hava yaratmış. Modern bir tablo ve modern aydınlatma ile tamamlanan dekorasyon endüstriyel bir detay kazandırılmış zarif bir mutfak örneği teşkil ediyor.
Cesur renk kullanımına başka bir örnek ise işte bu mutfakla geliyor. Modern bir tasarıma ve sıra dışı raf ünitelerine sahip bu mutfakta gözü rahatsız etmeyecek şekilde ancak yine de oldukça yoğun kırmızı renk kullanılmış. Tezgahı ve açık raf sistemleri beyaz renkli olan mutfağın dolap kapakları kırmızı renkte tasarlanmış. Beyaz masa çevresindeki kırmızı yarı şeffaf koltuklarla tamamlana dekorasyon modern mutfaklarda renk kullanımı için harika bir örnek oluşturmuş.
Bu ultramodern mutfak ise yayıntıdan hoşlanmayan, her yanı derli toplu olsun isteyen, süslü püslü dekorları sevmeyen insanlar için harika bir örnek. Dolapları da tezgahı da bembeyaz olan mutfakta yalnızca zemin ve masa ahşap. Kare biçiminde ankastre aydınlatmaya sahip bu mutfakta bir duvar boyunca, üstünde lavabosu ve ocağı olan tezgah, diğer duvar boyunca da ankastre fırını da içine alan gömme dolap yerleştirilmiş. Sadelikte zirveye oturan böyle bir mutfak modern çizgileriyle jilet gibi bir tasarım olmuş.
Yine maviler yeşiller, taş duvar detayı ve muhteşem yer fayansları. Artık dolap olarak kullanılan ancak orijinal dokusu korunmuş bir fırın ve karşısında günümüz şartları için gerekli modern bir fırın, açık raflar, şirin bir perde… Her şeyiyle sevimlilik abidesi bu mutfak gerçek bir Akdeniz tarzı ve size bir sürprizim var: İtalya'dan değil, İzmir'in Foça ilçesinden!
Yukarıda bir örneğini koyduğumuz Barok mutfaktan belki ilham alacak bir şey bulabiliriz demiştik ya… İşte bu mutfakta o bahsettiğimiz ilhamı görmek mümkün. Keskin ve modern hatlara sahip, alt üniteleri siyah, üst üniteleri beyaz renkteki bu mutfak, gösterişli bir duvar kağıdı, ona uyumlu sandalye döşemesi, muhteşem bir avize ve yuvarlak bir çerçeve ile tamamlanmış. Birbirinden tamamen farklı iki ayrı tarz, yine birbirinin zıttı denebilecek, siyah ve beyaz olarak kullanılan iki renk ile tezatın mükemmel uyumunu yansıtıyor. Ustaca dekore edilmiş bu mutfak iç mimar Meral Akçay imzasını taşıyor.