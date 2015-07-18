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İngiliz tarzı ev dekorasyonu

Meral Eser Meral Eser
our furniture collection, Englander Line Ltd Englander Line Ltd Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Ev dekorasyonuna kalkışacak kişilerin, kendilerine uygun dekorasyon tarzını bulması kolay değildir. Uyum, ahenk ve estetiği yakalamak, bunu belli bir dönem ve akımın ruhuyla birleştirerek ifade etmek bir hayli zor. Öncelikle neyi istediğinizi belirginleştirmeli, kullanıllan materyaller ve özellikler üzerinden, belki de hayalinizdeki evi yansıtacak dekorasyonu bulabilmelisiniz.

İngiliz tarzı ev dekorasyonu klasik ve resmi hissettirirken, özellikle 18. Yüzyıl dönem dekorasyonlarında, soyluluk ve asalet ruhunu beraberinde getirir, bunu hissettirir.

Eğer çiçekli ve desenli perdeleri seviyorsanız; geleneksel ve klasik mobilya, yüksek pencereler ile ilgileniyorsanız; İngiliz tarzı ev dekorasyonu size fevkalade hitap ediyor olabilir. Desenli duvar kağıtları, renkli ve gösterişli halılar oldukça caziptir ve İngiliz tarzı severler için biçilmiş kaftanlardır.

Geleneksel ve tarihsel değerleri, eskiyi ayakta tutan İngiliz dekorasyonunu tercih edenlere günümüzde de oldukça rastlayabilirsiniz.  Downton Abbey isimli dizide geçen dekorasyonlarda, tavan ve duvarlarında, mobilyalarında 18. Yüzyıl İngiliz dokularına rastlayabilirsiniz.

Desenli duvar kağıtları ve detaycılık

Catherine Rose Pink Wallpaper Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Catherine Rose Pink Wallpaper

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

İngiliz dekorasyon tarzının en çok kullanılan duvar döşemelerinden biri, desenli duvar kağıtlarıdır. Modern ve sade yapıda bir küvet kullanılmış.  Yanı sıra, detaycılık; aksesuarlarda, duvar kağıdı desenlerinde, raflık ayaklarında ve belki de desenli materyallerdedir. Elbette duvarlarda tablolar eksilmiyor. Banyonuzda çoğu zaman tercih etmeyi aklınıza getirmeyeceğiniz bu detaylar, İngiliz tarzı dekorasyonun sıcaklığını veriyor, hissettiriyor.

Şık İngiliz mutfağı: Ahşabın kahverengi ağırlığını kırarak modernize etmek

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

İngiliz tarzı mutfak dekorasyonunun, sizleri evinizde hissettirecek sıcaklıkta olduğunu göreceksiniz. Ahşabın ağırlıklı kullanılması kahverenginin baskın olmasını sağlar. Kontrast renklerle beyaz ve siyah, koyu kahverengi renklerin ağırlığını kırar, buna dikkat edebilirsiniz. Duvar kaplamasından mobilyaya, siyah-beyaz ahşap görünümlü malzeme, tezgah ile aynı dili kullanmıştır. Mutfakta retro detaylar yakalanmıştır. Mutfak mobilyaları, raflarındaki fonksiyonelliği, mobilya aksesuarları, eski tip fırın ve aydınlatma ile İngiliz zerafetini ve estetiği hissedebilirsiniz. İngiliz mutfağı şıklığından, nasıl dizayn edeceğinize, mutfak işleyişinde hangi stilleri kullanabileceğinize dair çeşitli fikirler bulabilirsiniz.

Rahatlık ve estetik bir arada

our furniture collection, Englander Line Ltd Englander Line Ltd Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Englander Line Ltd

our furniture collection

Englander Line Ltd
Englander Line Ltd
Englander Line Ltd

Koltuk denilince akla gelen malzemelerden biri olan deriyi, İngiliz tarzını yansıtan bir tasarım ile Our furniture collection buluşturuyor. Ahşabın sıcaklığı ile doğalı hatırlatan bir  malzeme deriyi birleştiriyor. Öte taraftan ahşap malzemelerin ağırlığını lacivert ile kırarak harmanlayan şık bir koltuk. Günümüzde İngiliz tarzını mobilyalarla kullanmak isteyebilir, bunu lacivert deri materyali ile eşleştirebilirsiniz. Dekorasyon seçimlerinizde karar verirken,  oldukça şık ve asaletli duruşu, İngiliz havası veren koltukları beğeniyorsanız, ahşap iskelet detaylarını ve benzer örneklerini takip edebilrsiniz. Zerafet ve asilliğin yanında, rahatlığı ve fonksiyonelliği mümkün kılan bir İngiliz tarzı mobilya. Ayrıca İngiliz uzmanlarının seçtiği deri koltukları ile ilgilenecek olursanız, En güzel deri koltuklar başlıklı yazısını mutlaka okumalısınız.

Büyüleyici İngiliz zarafeti

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Hem modern bir dekorasyon, hem İngiliz esintilerini yakalamak isterseniz, İngiliz  CABBAGES ROSES firmasının yaptığı işlerde bazı örnekleri bulabilirsiniz. Dikkat ederseniz, yine İngiliz tarzını, desenli veya çiçekli duvar kağıtlarında bulabilirsiniz. Odadaki ana objeyi (yemek masası veya yatak gibi) odak alarak, sarkık bir aydınlatma, bazen bir avize ile İngiliz tarzındaki çizgiyi yakalayabilirsiniz. Modernizmi yansıtacak hangi doneler kullanırsanız kullanın, odadaki  hemen her objede, İngiliz ahengini sürdüren çizgiyi, detaylar, eğrisel desenlerde bulabilirsiniz. En önemlisi modern çizginin dışına çıkmadan da ihtişam ve görkem, incelik yakalayabilirsiniz.

Halı, eşlik eden mobilya, avize

Stephanie Coutas's projects, Stephanie Coutas Stephanie Coutas Modern Yemek Odası
Stephanie Coutas

Stephanie Coutas's projects

Stephanie Coutas
Stephanie Coutas
Stephanie Coutas

Odak noktasını,  salonunun masasını alan, sarkan bir aydınlatma ve avizelere bir örnek. Gördüğünüz üzere, duvarlarda yakalanan detaylar, avize süslemeleri, ve mutlaka eklenmezse olmayacak halı kullanımı, İngiliz yaşam objelerini yakalamada belli ipuçlarını veriyor ve benzer çizgi stillerinde devam ediyor. Burada, halı kullanımının İngiliz tarzı dekorasyonda çok sık rastlanan bir örnek olduğunu hatırlatmak isteriz. İngiliz modern ve dönemsel dekorasyonlarını incelediğinizde, olmazsa olmaz avize gösterişini,  duvar detaylarını ve duvar kağıtlarını, halıları ve buna muntazam eşlik eden mobilya inceliklerini göz ardı etmemeli, inceleyebilirsiniz.

Perdeler ve pırıl pırıl doğadan gelen ışık

Eaton Square, Loomah Loomah Klasik Oturma Odası
Loomah

Eaton Square

Loomah
Loomah
Loomah

İngiliz tarzı dekorasyonda, perdenin yadsınamaz varlığını, ince duruşunu ele almadan olmayacaktır. Odaya aldığı ışığı, boydan boya devam eden yüksek pencereleri ile, zerafetin temsili. İngiliz tarzı, öte taraftan İngiliz kır evi tarzı olarak da anılmıştır. Doğaya karşı ve iç içe duran bu stil, inceliği, sıcaklığı, doğallığı, asil duruşu temsil eder.  Dolayısıyla doğanın içinde, doğadan ahşap ve taş gibi malzemeleri yapı içinde kullanıldığı evlerdir. Doğa ile uyumlu çiçek ve ağaç desenli perdeler ve halılarla döşelidir. Unutulmaması gereken, doğa ile iç içe desenlerin kullanıldığı perdeler kullanmak istiyorsanız; İngiliz tarzını modern çizgiye indirmek için açık ve soft renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Dolayısıyla kapı aksesuarlarında veya üzerindeki oymalarında dilediğiniz kadar detay kullanabilir, modern çizgiden çıkmazsınız. Yine modern ve rahat bir koltuk kullanımının yanı sıra, klasik ve dönemsel çizgileri barındırabilecek mobilyaları birlikte kullanabileceğiniz gibi.

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Doğadan ilham ve çiçek desenleri

Tulips & Roses Cabbages & Roses Pencere & KapılarPerde & Tüller
Cabbages &amp; Roses

Tulips & Roses

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Bazı İngiliz dönemlerinin evleri doğaya bakar. Ağaçların ve çiçeklerin mis kokusu. Büyük penceler ve şömine sıcaklığı, evinizdeyken bile doğayla iç içe olduğunuzu hatırlatır. Yine  doğadan gelen ahşap, mobilya ve aksesuarlarda kullanılır. Victoria Dönemi’ne rastlar. İngiliz tarihi, yaşam fonksiyonlarından doğal malzemeleri ve hatta doğal ışığı esin kaynağı olarak almış bulunmaktadır. Perdelere konan çiçek desenlerini, kırlentlerde de yakalıyoruz. Ahşap mobilya doğanın bir parçası ağacı temsil ederken, ve salonu dolduran güneşin doğal ışığı. Açık renk duvarlar ve yine klasik koltuklarda açık renklerin kullanımı, daha çok çiçek deseni ve döşeme veya halıda desenler kullanmanıza izin verir, böylelikle gözü yormaz. Aslında modern zaman ruhu ile klasik tarzları bir arada kullanmak, bu şekilde kolay desen ve detay kullanmanıza izin verir.

Dekoratif İngiliz tarzı aksesuarlar ve modern objeler

Catherine Rose Pink Wallpaper Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Catherine Rose Pink Wallpaper

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Aksesuar olarak tablolar, dekoratif tabaklar, seramik, İngiliz tarzında en çok öne çıkan dekorasyon materyallerindendir. Mutlaka İngiliz tarihinden faydalanırken, modern tutum ile dönem ruhu arasındaki harmanı yakalayabilir, sadece belli bir döneme ait olmamayı da seçebilirsiniz. Eski objeler ile yaşanmışlık hissini içine alan samimi havası ile İngiliz tarzı. İçinde bulunduğumuz zamanın ruhu, bu İngiliz dönem ruhunu modern bir çizgiye oturtma imkanı da bulunacaktır. Modern ruh, aksesuar ve diğer materyallerle kendisini hissettirecektir.

Dönemsel nostaljik desenli duvar kağıtları ve şömine

Bespoke Wallpaper Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bespoke Wallpaper

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Nostaljik desenli duvar kağıtları, İngiliz dekorasyon tarzında en sık rastlanan duvar döşemelerinden biri olduğu gibi, doğanın o sıcak havasını yine hissettirmektedir. Şömine ile dönem ruhunun sıcaklığını yansıtırken, modern ve dönem aksesuarlarını bir arada kullanırken uyumu yakalayabilirsiniz. Tercih ediyorsanız, dönemsel objeler ile birlikte kullanabilirsiniz. Tipik İngiliz kır evlerinde şömine, İngiliz tarzı için önemli bir işaret.

Açık renkler kullanmak, diğer objelerde cesur davranmanızı sağlar

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Bu tarzı kullanmak istiyorsanız, eski bazı dönemler ilham kaynağı olabilir. Kullanılan eski dönem tablo ve küvet ile aksesuarlar, bej ve beyazın modern çizgisiyle yakalanmış. İngiliz tarzı dekorasyonda, küvetin oda ile farklı rollerde kullanılmasının başka yollarını görüyoruz. Şıklığı ve gerçekten belli bir dönem ruhunu  yansıtmak istiyorsanız, bunu aydınlatmaya değmez mi? Duvarlarda, ve yatak örtülerinde kullanılan açık renkler, aksesuarlarda ve diğer eşyalarda daha cesur davranmanıza olanak sağlar. Kullanacağınız renkler ve doğanın ışığı ilham olabilir. 

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Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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