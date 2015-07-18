Ev dekorasyonuna kalkışacak kişilerin, kendilerine uygun dekorasyon tarzını bulması kolay değildir. Uyum, ahenk ve estetiği yakalamak, bunu belli bir dönem ve akımın ruhuyla birleştirerek ifade etmek bir hayli zor. Öncelikle neyi istediğinizi belirginleştirmeli, kullanıllan materyaller ve özellikler üzerinden, belki de hayalinizdeki evi yansıtacak dekorasyonu bulabilmelisiniz.

İngiliz tarzı ev dekorasyonu klasik ve resmi hissettirirken, özellikle 18. Yüzyıl dönem dekorasyonlarında, soyluluk ve asalet ruhunu beraberinde getirir, bunu hissettirir.

Eğer çiçekli ve desenli perdeleri seviyorsanız; geleneksel ve klasik mobilya, yüksek pencereler ile ilgileniyorsanız; İngiliz tarzı ev dekorasyonu size fevkalade hitap ediyor olabilir. Desenli duvar kağıtları, renkli ve gösterişli halılar oldukça caziptir ve İngiliz tarzı severler için biçilmiş kaftanlardır.

Geleneksel ve tarihsel değerleri, eskiyi ayakta tutan İngiliz dekorasyonunu tercih edenlere günümüzde de oldukça rastlayabilirsiniz. Downton Abbey isimli dizide geçen dekorasyonlarda, tavan ve duvarlarında, mobilyalarında 18. Yüzyıl İngiliz dokularına rastlayabilirsiniz.