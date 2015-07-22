Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları

Ev dekorasyonunda, temel ilkelerin dışında bazı ilkeler var ki, evlere bunlar karakteristik özellik getiriyor, bir ifade biçimi olarak kullanılıyor. İşte bunlardan bir tanesi duvar dekorasyonu. Yaşam alanımız, içinde barındırdığımız aynı tip eşyalar ile, her zamankinden biraz daha farklı gelmiyor ise, belki yapı elemanlarından birine bir temas etmek karakteristik bir ifade olabilir. Bu temaslardan biri de, ihtiyaca ve arzuya göre birçok alternatifi olan duvar dekorasyonlarıdır. Bu yazıda göreceğimiz örneklerde, sanatsal, aykırı, üç boyutlu, doğal ve doğaya dair, pratik duvar dekorasyonu alternatiflerini görebilir, belki siz de evinizin bir duvara duvarına temas etmek için harekete geçebilirsiniz. Evinizi, işyerlerinizi renklendirmek, canlandırmak, derinlik vermek, duvar dekorasyonu ile mümkün. Homify’da, sizlere duvarlarınızı nasıl değerlendirebileceğiniz, mekana nasıl bir dekorasyon fikri katabileceğiniz, mekanlara uyum sağlayabilecek duvar dekorasyonu hakkında bazı fikirler.
Doğada yetişen, bakım istemeyen %100 gerçek bitki tablolarını daha önce hiç gördünüz mü? Bahçelerimizde, hatta evlerimizde yeşile olan özlem yadsınamaz. Doğanın bir parçası olduğumuz gibi, o da bizim evimiz. Doğanın dinlendiren yeşili, sarısını, sıcak renk tonlarını her yerde görmek isteriz. Bunu farkında olmadan gözlerimizle ararız kimi zaman. Belki yeşili daha önce defalarca dekorasyon amaçlı kullandık. Duvar ile yeşili bir araya getirmeyi hiç düşündünüz mü? Açıkçası doğal yosun tablolar ile etkileyici ve sıcak tonlarda hoş bir duvar dekorasyonu oluşturabilirsiniz.
Eskiyi hep ararız, bunu çeşitli dönemsel izleri hayatımızda taşımaya devam etmek için yaparız. Bizi ait olduğumuzdan uzaklaştırmayan, fakat aynı zamanda Modern dekorasyon oluşturmak üzere, yeniden üretme, yeniden yaratma şansı sağlamak isteriz. Geçmişi simgeleyen, tarihi niteliği olan ve yeniden dizayn edilen mobilya dekorasyonu ve aksesuarlar kullanmayı tercih ediyorsanız, böyle bir duvar kaplaması sizin için de hoş bir dekorasyonu olabilir. Ayrıca sıcak renkler yaşam alanları için bire birdir. Eğer çalışma ortamı sağlamaya çalışmıyor ve uzun süre dikkat gerektiren bir alan oluşturmak zorunda değilseniz, böyle sıcak bir hava yaratabilirsiniz. Aksi takdirde soğuk, açık ve desensiz renkler dikkatiniz dağıtmayacaktır.
Renklerin patlaması ve çarpıcılığnı vurgulaması için, yalın ve sade renklerin buna izin vermesi, işbirlikçi bir tutum değil mi? Diğer şekilde duvarların birkaç renkli ya da desenli boyandığını düşünün. Açık ve tek renk duvar boyası, hatta bunu destekleyen sade dili sürdüren minimal mobilya dekorasyonu. Bu tezatlık, her zaman iyi bir arkadaşlık oluştur ve aynı mimari dilde buluşabilir. Baktığınız zaman odada duvar dekorasyon ana rolde ve halı ile desteklenmektedir. Adeta duvarlar anlatır, objeler susar, etkileyiciliği şüphesiz.
Duvarlar sözkonusu olduğunda, çocukluğundan kalan duvar boyama anıları olan bazı insanlar tanırsınız, belki de o insanlardan birisiniz siz de. Yeteneğiniz arttıkça, maliyeti düşüren bir oran söz konusu görülebilir. Fakat çoğunlukla iş böyle değildir, yani en azından çoğunlukla sonuç böyle değildir. EADES BESPOKE sunduğu seçeneklerle sizlere çok güzel resimler sunuyor. Özellikle buradaki yatak odasının duvar dekorasyonunda bulunan tilki ve horozların, hikayesi eğlenceli bir dil ile sanatında yansıtmış. Masalsı hava, uyku öncesi tatlı bir dinlence gibi gelecek. Yatak odaları, günümüz şartlarında yaşam alanları olarak kullanılsa da, çoğunlukla dinlenme yerleridir ve sanat, yıllar sonra da duvar dekorasyonu için vazgeçilmez olmaya devam edecektir.
Hem fonksiyonel, hem sanatsal bir ifade biçimi olarak enfes bir bir duvar dekorasyonu oluşturulmuş; kapaklarında orijinal çocuk portreleri olan sanatsal kitaplık tasarımı. Kutuları farklı yerleştirebilme seçeneği de var, kendi görüş açınıza ve ifadenize göre hoş bir duvar dekorasyonu dizayn edebilme imkanınız var. Evlerinizde, işyerlerinizde duvar dekorasyonu oluşturma fikirleri aslında sonsuz, sadece düş kutularının mekana ve duvara uyum sağlaması açısından bir çok seçeneği mevcut. Sanatsal bir objenin düşlerinizi kurmanıza ve sunmanıza yönlendirmesi hiç de fena br fikir değil. Belki de bir koleksiyonersiniz, objelerinizi muhafaza edeceğiniz, sunacağınız güzel bir alternatif.
Modern görünüm yakalamak isteyenler için 3 boyutlu duvar paneli uygulama kolaylığı açısından, meraklıları için bire bir. Kendinden yapışkanlı, doğal ahşap kaplama panellerinden oluşuyor. Duvar dekorasyonunuzu kendiniz oluşturmak isterseniz, bir ustaya bile ihtiyaç duymadan bu yapışkanlı panellerden elde edebilirsiniz. Duvar dekorasyonlarında doğal materyallerin kullanımı, bildiğiniz üzere doğada yok olabilme ve geri dönüşümlü hizmet sağlıyor. Yanı sıra yine doğal malzemelerden, taş, tuğla benzeri doğal kaplamalar zevklere ve duvar dekorasyonu tercihlerine göre sabittir.
Tarihsel sürecine bakacak olursak, M.Ö.’ye danan bir sanat. İlk insanın,mağara duvarlarına çizdiği şekilleri, yüzyıllardır sürdürmesi, bir şeyler anlatmaya çalışmasının bir başka ifade ediliş şekli. Grafik sözcüğünden türemiştir. Kimi zaman protesto, kimi zaman aykırılık, ama hep anlatacak bir şeyleri olmak. Düşünmek. Durmak. İfade etmek. İhtiyacınız olan belki de ifade etmek. Bunu sağlamak için duvarların dilini kullanmak, bir sanatla aktarmak. Duvar dekorasyonu olarak tarihte insanlar en çok, o duvarın kendilerine ait olduğunu, ifadelerini, yazılar ve şekillerde belirtmişlerdir. Hobi, siyaset, şöhret, sokakta yaşayanlar için olabileceği gibi, yaşam alanlarınızda, duvar dekorasyonunda kullanabileceğiniz bir sanat türü ve ifade biçimi olarak Graffiti.
Çamaşırlarını hallettim. Çöpte bulabilirsin. Suave’nin vintage duvar resimleri koleksiyonunun internet üzerinden satışı
gerçekleşiyor. Bu tür tematik sloganlar ya da zevkinize göre duvar resimlerini
kullanabilirsiniz. Duvarlarınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız, belki
de evinizde dekoratif amaçlı kullanacağınız bu dekorasyon temasları evinizi daha
özel hale getirebilir. Seçeneklerden en eğlenceli ve sloganları ile şahsına
münhasır bir ifade biçimi. Duvar dekorasyonu oluşturmada bu tür tematik duvar resimlerini bulabileceğiniz bir başkayazımıza sizi yönlendirelim; Cool Duvar Resimleri'nde ilgili yazımızı çeşitli örnekleri ile bulabilirsiniz.
Duvarlarınızı dekore ederken mekana derinlik katmak adına şık ve güzel seçenekler mevcut. Öte yandan büyük bir duvarın dev bir akvaryum görünümü kazandırılması için yapılmış şık bir örnek ile karşı karşıyayız. Samimi ve içten duvar dekorları oluşturmak isteyenler için farklı ve ilginç alternatifleri mevcut olduğu modelde, yaratıcı ve ilham veren fikirlere açık olmanızı tavsiye ederiz. Maviden ve mavilikten hoşlananlara, denizi ve doğayı sevenlere şahane bir duvar dekoru teşkil edebilecek niteliklerde bir örnek.
Yaşam alanlarımız olan salon ve oda duvarlarıdır, buralar ve yaşam alanları dışında, örneğin banyo duvarlarının da dekorasyonunu oluşturmak hiç fena bir fikir olmayabilir değil mi, eğer dikkatinizi çekmedi ise biraz düşünmeye sevk edebilir. Örneğin banyo kullanım alanlarında duvar dekorasyonunda, renkleri ve biçimleri kullanarak sanat bir ifade yoluna bile girebilirsiniz. Çini ve ve cam mozaikleri gibi seçeneklerniz de olabiliyor. Hem evinizin oda ve salonlarında bile kullanabilirsiniz. Mozaik ile dekore edeceğiniz duvarınız ile odaya derinlik, canlılık ve desenlerde türlülük katabilir, odanın havasını tamamen farklılaştırabilirsiniz. Biraz derinlik, biraz renk, biraz doku.