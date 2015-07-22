Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları

Ev dekorasyonunda, temel ilkelerin dışında bazı ilkeler var ki, evlere bunlar karakteristik özellik getiriyor, bir ifade biçimi olarak kullanılıyor. İşte bunlardan bir tanesi duvar dekorasyonu. Yaşam alanımız, içinde barındırdığımız aynı tip eşyalar ile, her zamankinden biraz daha farklı gelmiyor ise, belki yapı elemanlarından birine bir temas etmek karakteristik bir ifade olabilir. Bu temaslardan biri de, ihtiyaca ve arzuya göre birçok alternatifi olan duvar dekorasyonlarıdır. Bu yazıda göreceğimiz örneklerde, sanatsal, aykırı, üç boyutlu, doğal ve doğaya dair, pratik duvar dekorasyonu alternatiflerini görebilir, belki siz de evinizin bir duvara duvarına temas etmek için harekete geçebilirsiniz. Evinizi, işyerlerinizi renklendirmek, canlandırmak, derinlik vermek, duvar dekorasyonu ile mümkün. Homify’da, sizlere duvarlarınızı nasıl değerlendirebileceğiniz, mekana nasıl bir dekorasyon fikri katabileceğiniz, mekanlara uyum sağlayabilecek duvar dekorasyonu hakkında bazı fikirler.