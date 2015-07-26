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Küçük evler için pratik çözümler

Gülen Duran Gülen Duran
RESIDORM KIRIKKALE, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Modern Yatak Odası
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Küçük alanları pratik çözümlerle daha işlevsel hale getirmek çağımızda oldukça popüler ve gerekli. Malum daha düşük metrekarelerde yaşamak hem atıl alanlarla vakit kaybetmemek demek hem de compakt bir düzeni tercih eden birçok insan için yaşam stilinin göstergesidir. Küçük evlerde yaşamak için bir çok nedeniniz olabilir. Örneğin; yıllardır hayalini kurduğunuz o küçük bir girişi olan iki katlı taş binanıza sonunda sahip olmuşsunuzdur ya da iş yoğunluğu içinde doğru çözümlemelerle dekore edilmiş küçük evinizde dinleneceğiniz ve keyifle oturabileceğiniz zamanları arttırmak istediğiniz için daha küçük bir mekanı tercih etmişsinizdir. Bununla birlikte enerji kaynaklarını mümkün olduğunca az kullanarak minimal bir yaşamı seçmek de başka bir geçerli neden. Küçük ortamları seçmek için veya halihazırda içinde bulunduğunuz küçük evleri pratik dekorasyon çözümleriyle işlevselliklerini yükseltirken daha da severek yaşayabileceğiniz, düzenli, uyumlu, pratik ve sıcak yapılara getirmek için birçok neden daha sıralayabiliriz. Günümüzde, özellikle metropollerde alanların giderek kısıtlanması ve tüm o şehir koşturmacasının ardından sığınılan yuvanın küçük sempatik ve iyi çözümlenmiş küçük bir ev olması kadar güzel ne olabilir?

Çatı Katlarındaki Yaşam Alanları

H.Y. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

H.Y. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Çatı katı dairenizdeki, belki de terasa açılan odanızı şık bir yaşam alanına dönüştürmek için çok çeşitli dekorasyon fikirleri geliştirmek mümkün. Örnek fotoğrafta görülen oda boyutlarına göre oldukça ferah bir görüntüye sahip. Burada yine yumuşak renklerin kullanımı ve açık tonların daha geniş yüzeylerde uygulanması en temel yaklaşım olarak öne çıkıyor. Pencerelerde yere kadar uzanan jaluziler odanın kapısıyla; tekli koltuklar da bordo yastıklar aracılığla krem rengi kanepe ile uyum sağlamış. Asimetrik raflı kitaplık, lokal aydınlatma kullanılan mekanın dinginliğini daha da öne çıkarıyor.

Antrenizde gün ışığı

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

Antre ile gün ışığı arasında bir bağlantı kurabiliyorsanız, bu durum müstakil ya da müstakil girişli bir evinizin olduğunu ve bir apartman dairesinde oturmadığınızı imler. Evinizde dış kapınız da camlı bir kapı ise kapınızından içeriye dolan güneş, gerek sizin kullanımızda gerekse gelen misafirlerinizin izleniminde yüksek ve güzel bir enerjinin tazahürünün sizi karşılamasına neden olacaktır. Dar ve uzun bir antre, açık tonların seçilmesiyle ve tek renk kullanılarak, ışığın mekanın her yerinde dolaştığı ve ferahlık hissi veren bir ortama dönüştürülebilir. Antrede kullanacağınız ya da tasarlayacağınız portmantoyu mekanın rengine yakın tutabilir, askılarında pastel dokunuşlar yapabilir ve şapka rafıyla da destekleyerek uyumu arttırabilirsiniz. Örnek resimde görüldüğü gibi, dış kapınızın sabit kısmında farklı pastel renkler kullanarak düzenlenmiş vitrayların, boş bir tuval yüzeyi gibi düzenleyeceğiniz antrenizde yaratacağı ışık oyunları, küçük antrenize adımınızı attığınız anda tüm enerjinizi iyileştirecektir.

Ayna ile düzenlenen antreler

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Birçok yapıda aynanın kullanımı mekan içinde yanılsamaların yaratılmasına katkı sunan, dekoratif öğeler olarak karşımıza çıkmakta. Küçük alanları büyük göstermek için ayna kullanmak ilk akla gelen şeydir çoğu zaman. Ancak evinizin ya da ofisinizin daha geniş gözükmesini isterken blok ayna kullanmak yerine farklı boyutlarda aynalar ile yeni kompozisyonlar yaratmak farklı bir ilüzyon etkisi yaratacaktır. Örneğin, yaklaşık yirmi santim genişliğinde ahşap ve benzeri malzemeler kullanarak oluşturacağınız farklı boylardaki kutuların içine aynalar yerleştirerek duvarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu sade ve şık antre düzenleme yöntemleriyle farklı kombinasyonlar deneyebilir; kutuların oluşturacağı raflara anahtarlarınızı, çantalarınızı koyabilir; sevdiğiniz objelerinizi yerleştirebilirsiniz. Böylelikle kendi tarzınızı yansıtırken daha az alan kullanarak daha şık ve sade bir alan oluşturabilirsiniz.

Önce uyku: Yatak odasında sade ve şık çözümlemeler

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Yatak Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Yatak odaları gerek biten günün tüm yorgunluğundan kurtulmak gerekse başlayacak yeni günü daha iyi karşılayabilmek için yaşam alanlarımızın en önemli odaları olarak kabul edilir. Konforlu ve rahat bir ortamdaki rahat bir uyku tüm günün duygu durumunun belirleyicisidirler. Uzmanlar dahi kaliteli bir uyku ve vücudun rahatlaması için yatmadan yarım saat öncesine dek hiç bir şeyle ilgilenilmemesini salık verirler. Özellikle küçük yatak odaları için doğru düzenlemeler çok önemlidir. Yatak odasında birbirine yakın tonlarda objeler ve eşyalar kullanarak; bununla birlikte duvarda da açık renkler ve pencerenin önüne ışığın daha yumuşak geçişini sağlayacak perdeler tercih ederek rahatlatıcı etkiyi arttırabilirsiniz. Şık ve çizgisel bir avize, duvarlara yerleştirilen panallerin ardından süzülen lokal ışıklar, sade komidinler ve küçük bir duvarın seperatör olarak kullanılmasıyla uyuduğunuz alandan ayrılacak giyinme bölümü ile huzurlu ve dinamik günler sizi bekliyor!

Pratik Ranzalar

ODA BOYTORUN ARCHITECTS Modern Yatak Odası
BOYTORUN ARCHITECTS

ODA

BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS

Küçük evinizde birden fazla çocuğunuz var ya da birlikte yaşayan ve uyuduğunuz mekanda çalışmak zorunda olan bir kaç kafa dengi arkadaşsınız diyelim. Bunun dışında ailelerinden farklı şehirlerde öğrenim gören ve barınma ihtiyacı doğan öğrencilere yönelik bir işletmenin sahibisiniz ve odalardaki alanı en doğru şekilde kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda odanın kullanımı açısından alt bölümü çalışma alanı olarak tasarlanmış ranza tipi yataklar sizler için en pratik oda çözümlemesi. Bu tür uyku ve çalışma odaları, üst bölümdeki yatağınızdan indiğiniz anda üzerinizden rehavetin kalkmasını sağlamasının yanı sıra iyi organize edilmiş rafları, dolapları ve ışıklandırılmasıyla çalışırken konsantrasyonunuzu arttıracak bir dekorasyon tercihi olacaktır.

Dar ve dinamik banyolar

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bir merdiven altını ya da çok dar ve uzun bir alanı hem banyo hem de tuvaletin bir arada olabileceği, dinamik ve sempatik bir alana dönüştürmek artık mümkün. Bu tip dar mekanlar, duvarların ve tavanın birbirine yakın olması sebebiyle köşeli ve soğuk bir yapı olarak algılanır. Sizin de evinizde, yazlığınızda ya da işletmecisi olduğunuz butik otelinizde bu tür alanlar varsa olabildiğince oval forma sahip eşyaları tercih etmeniz sizi ve kullanan kişileri olumlu etkileyecektir. Yuvarlak bir aynanın etrafından dolanarak duş alanında yükselecek şekilde kıvrınlı bir biçimde ve krem tonlarında uygulanacak ıslak zemin elemanları mekanın hareketliliğini ve uyumunu arttıracaktır. Resimdeki gibi eğimli bir tavanınız varsa o bölüm kırmızı gibi baskın bir renge boyayarak mekan algısıyla oynayabilirsiniz. Belki tavanda kırmızı yerine su hissini de yükseltecek güzel bir mavi tonuna da hayır demezsiniz…

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Stüdyo Daireniz İçin Yenilikler

Studio , GOSNI DESIGN ® GOSNI DESIGN ® İskandinav Yemek Odası
GOSNI DESIGN ®

GOSNI DESIGN ®
GOSNI DESIGN ®
GOSNI DESIGN ®

Stüdyo tipi daireler tüm dünyada kullanımı günden güne artan yaşam alanları olarak karşımıza çıkmakta. Genellikle uyuma alanı dışındaki yaşam, çalışma, yemek ve mutfak alanlarının tek bir mekanda toplandığı bu dairelerde doğru malzemeler ile doğru renk ve doku uyumunun yakalanması önemlidir. Resimdeki mekanda zeminde ve dolaplardaki ahşap ile her mekanda kusursuz uyum sağlayan beyazın kullanımı, yaşanabilir ve sade bir yaklaşımın sonucu. Mutfak bölümünde dolaplarda kulp kullanılmaması, beyaz duvarların önünde yine beyaz eşyaların kullanımı ve mekandaki bu sadeliğin küçük lokal ışıklarla aydınlatılarak desteklenmesi göz yormayan, şık ve minimalist dekorasyon anlayışının bir ürünü adeta.

Küçük Salonların Dizaynında Büyük Çözümler

Интерьер в белом, NDubchenko NDubchenko İskandinav Oturma Odası
NDubchenko

NDubchenko
NDubchenko
NDubchenko

Küçük bir salonunuz varsa yine açık tonlar kullanarak bir dekorasyon çözümlemesine yönelebilirsiniz. Bu tip salonlarda özellikle modern bir çizgiye sahip L koltuklar kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Parlak lake tv ünitenizin açık renk kullanacağınız ön cephesi haricindeki yüzeylerini koyu tutarak yaratacağınız kontrast ile derinlik algısını arttırabilirsiniz. Bununla birlikte tv ünitenizle aynı yükseklikteki bir kitaplık aracılığıyla da dinlenme ve keyif yapma ortamınızı evin diğer bölümlerinden soyutlamak çok basit ve pratik.

Küçük tuvaletler için yaratıcı fikirler

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Küçük bir tuvaletiniz varsa ve içine çamaşır makinenizi, havlu dolabınızı yerleştirmek zorundaysanız sizin için her santimin büyük önemi var. Bu tür küçük alanları doğru fikirler ile tüm ihitiyaçlarınız karşılayacak biçimde şekillendirirken aynı zamanda sadeliği de ön planda tutabilirsiniz. Çamaşır makinenizi yerleştireceğiniz duvarı, makineyi de içine alacak şekilde tavandan zemine kadar açık raflarla kombine edilmiş kapaklı dolaplarla kaplarken mekanı sıkıştırmadan steril ve göz yormayacak biçimde düzenlemiş olacaksınız. Zeminde kullanacağınız ahşap desenli fayansları, gömme sifonunuzun üst kısmına dek taşıyarak zeminle bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Lavabonuzun bulunduğu duvarın büyük bir bölümünü kaplayacak bir ayna da mekanın derinliğini arttıracak bir başka önemli figür. Detaylara girecek olursak; krom kapı kulpları, tuvalet aksesuarları ve armatör uyumlu krom dekoratif banyo radyatörü de keyfinizi pekiştirecektir. Ne demişler; şeytan ayrıntıda gizlidir…  

Huzurlu bir kış bahçesi formülü

Blackheath London Townhouse, Egon Design Egon Design Modern Oturma Odası
Egon Design

Blackheath London Townhouse

Egon Design
Egon Design
Egon Design

Bahçenizde küçük bir kış bahçesine sahip olmak için formül elinizde: Biraz asimetri, pastel renkler, büyük camlar ve stilize mobilyalar…  Kışın dostlarla sıcak içeceklerinizle sıcak sohbetlere dalacağınız bu kendinize ait mekanlar huzurun reçetesi adeta. Her daim uyumu temsil eden ahşabın kendi rengi ile pastel mavinin uyumu, özellikle geniş camlar ile sıcak mekanınızın içine dahil edeceğiniz bitki ve ağaçlar ile tamamen bütünleşecektir. Kışları kahvenizle kitap okuyacağınız; yazları ise camları ve kapıları ardına dek açıp siesta yapacağınız bu küçük yerde, sade ve ince çizgilere sahip mobilyalar tercih etmek size hafiflik hissi verecek. İmkanınız varsa yıldızları izlemek için tavanda küçük bir pencereyi unutmayın…

Gösterişli bir iç mimari tasarım örneği

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