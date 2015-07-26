Küçük evler için pratik çözümler

Küçük alanları pratik çözümlerle daha işlevsel hale getirmek çağımızda oldukça popüler ve gerekli. Malum daha düşük metrekarelerde yaşamak hem atıl alanlarla vakit kaybetmemek demek hem de compakt bir düzeni tercih eden birçok insan için yaşam stilinin göstergesidir. Küçük evlerde yaşamak için bir çok nedeniniz olabilir. Örneğin; yıllardır hayalini kurduğunuz o küçük bir girişi olan iki katlı taş binanıza sonunda sahip olmuşsunuzdur ya da iş yoğunluğu içinde doğru çözümlemelerle dekore edilmiş küçük evinizde dinleneceğiniz ve keyifle oturabileceğiniz zamanları arttırmak istediğiniz için daha küçük bir mekanı tercih etmişsinizdir. Bununla birlikte enerji kaynaklarını mümkün olduğunca az kullanarak minimal bir yaşamı seçmek de başka bir geçerli neden. Küçük ortamları seçmek için veya halihazırda içinde bulunduğunuz küçük evleri pratik dekorasyon çözümleriyle işlevselliklerini yükseltirken daha da severek yaşayabileceğiniz, düzenli, uyumlu, pratik ve sıcak yapılara getirmek için birçok neden daha sıralayabiliriz. Günümüzde, özellikle metropollerde alanların giderek kısıtlanması ve tüm o şehir koşturmacasının ardından sığınılan yuvanın küçük sempatik ve iyi çözümlenmiş küçük bir ev olması kadar güzel ne olabilir?
Çatı katı dairenizdeki, belki de terasa açılan odanızı şık bir yaşam alanına dönüştürmek için çok çeşitli dekorasyon fikirleri geliştirmek mümkün. Örnek fotoğrafta görülen oda boyutlarına göre oldukça ferah bir görüntüye sahip. Burada yine yumuşak renklerin kullanımı ve açık tonların daha geniş yüzeylerde uygulanması en temel yaklaşım olarak öne çıkıyor. Pencerelerde yere kadar uzanan jaluziler odanın kapısıyla; tekli koltuklar da bordo yastıklar aracılığla krem rengi kanepe ile uyum sağlamış. Asimetrik raflı kitaplık, lokal aydınlatma kullanılan mekanın dinginliğini daha da öne çıkarıyor.
Antre ile gün ışığı arasında bir bağlantı kurabiliyorsanız, bu durum müstakil ya da müstakil girişli bir evinizin olduğunu ve bir apartman dairesinde oturmadığınızı imler. Evinizde dış kapınız da camlı bir kapı ise kapınızından içeriye dolan güneş, gerek sizin kullanımızda gerekse gelen misafirlerinizin izleniminde yüksek ve güzel bir enerjinin tazahürünün sizi karşılamasına neden olacaktır. Dar ve uzun bir antre, açık tonların seçilmesiyle ve tek renk kullanılarak, ışığın mekanın her yerinde dolaştığı ve ferahlık hissi veren bir ortama dönüştürülebilir. Antrede kullanacağınız ya da tasarlayacağınız portmantoyu mekanın rengine yakın tutabilir, askılarında pastel dokunuşlar yapabilir ve şapka rafıyla da destekleyerek uyumu arttırabilirsiniz. Örnek resimde görüldüğü gibi, dış kapınızın sabit kısmında farklı pastel renkler kullanarak düzenlenmiş vitrayların, boş bir tuval yüzeyi gibi düzenleyeceğiniz antrenizde yaratacağı ışık oyunları, küçük antrenize adımınızı attığınız anda tüm enerjinizi iyileştirecektir.
Birçok yapıda aynanın kullanımı mekan içinde yanılsamaların yaratılmasına katkı sunan, dekoratif öğeler olarak karşımıza çıkmakta. Küçük alanları büyük göstermek için ayna kullanmak ilk akla gelen şeydir çoğu zaman. Ancak evinizin ya da ofisinizin daha geniş gözükmesini isterken blok ayna kullanmak yerine farklı boyutlarda aynalar ile yeni kompozisyonlar yaratmak farklı bir ilüzyon etkisi yaratacaktır. Örneğin, yaklaşık yirmi santim genişliğinde ahşap ve benzeri malzemeler kullanarak oluşturacağınız farklı boylardaki kutuların içine aynalar yerleştirerek duvarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu sade ve şık antre düzenleme yöntemleriyle farklı kombinasyonlar deneyebilir; kutuların oluşturacağı raflara anahtarlarınızı, çantalarınızı koyabilir; sevdiğiniz objelerinizi yerleştirebilirsiniz. Böylelikle kendi tarzınızı yansıtırken daha az alan kullanarak daha şık ve sade bir alan oluşturabilirsiniz.
Yatak odaları gerek biten günün tüm yorgunluğundan kurtulmak gerekse başlayacak yeni günü daha iyi karşılayabilmek için yaşam alanlarımızın en önemli odaları olarak kabul edilir. Konforlu ve rahat bir ortamdaki rahat bir uyku tüm günün duygu durumunun belirleyicisidirler. Uzmanlar dahi kaliteli bir uyku ve vücudun rahatlaması için yatmadan yarım saat öncesine dek hiç bir şeyle ilgilenilmemesini salık verirler. Özellikle küçük yatak odaları için doğru düzenlemeler çok önemlidir. Yatak odasında birbirine yakın tonlarda objeler ve eşyalar kullanarak; bununla birlikte duvarda da açık renkler ve pencerenin önüne ışığın daha yumuşak geçişini sağlayacak perdeler tercih ederek rahatlatıcı etkiyi arttırabilirsiniz. Şık ve çizgisel bir avize, duvarlara yerleştirilen panallerin ardından süzülen lokal ışıklar, sade komidinler ve küçük bir duvarın seperatör olarak kullanılmasıyla uyuduğunuz alandan ayrılacak giyinme bölümü ile huzurlu ve dinamik günler sizi bekliyor!
Küçük evinizde birden fazla çocuğunuz var ya da birlikte yaşayan ve uyuduğunuz mekanda çalışmak zorunda olan bir kaç kafa dengi arkadaşsınız diyelim. Bunun dışında ailelerinden farklı şehirlerde öğrenim gören ve barınma ihtiyacı doğan öğrencilere yönelik bir işletmenin sahibisiniz ve odalardaki alanı en doğru şekilde kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda odanın kullanımı açısından alt bölümü çalışma alanı olarak tasarlanmış ranza tipi yataklar sizler için en pratik oda çözümlemesi. Bu tür uyku ve çalışma odaları, üst bölümdeki yatağınızdan indiğiniz anda üzerinizden rehavetin kalkmasını sağlamasının yanı sıra iyi organize edilmiş rafları, dolapları ve ışıklandırılmasıyla çalışırken konsantrasyonunuzu arttıracak bir dekorasyon tercihi olacaktır.
Bir merdiven altını ya da çok dar ve uzun bir alanı hem banyo hem de tuvaletin bir arada olabileceği, dinamik ve sempatik bir alana dönüştürmek artık mümkün. Bu tip dar mekanlar, duvarların ve tavanın birbirine yakın olması sebebiyle köşeli ve soğuk bir yapı olarak algılanır. Sizin de evinizde, yazlığınızda ya da işletmecisi olduğunuz butik otelinizde bu tür alanlar varsa olabildiğince oval forma sahip eşyaları tercih etmeniz sizi ve kullanan kişileri olumlu etkileyecektir. Yuvarlak bir aynanın etrafından dolanarak duş alanında yükselecek şekilde kıvrınlı bir biçimde ve krem tonlarında uygulanacak ıslak zemin elemanları mekanın hareketliliğini ve uyumunu arttıracaktır. Resimdeki gibi eğimli bir tavanınız varsa o bölüm kırmızı gibi baskın bir renge boyayarak mekan algısıyla oynayabilirsiniz. Belki tavanda kırmızı yerine su hissini de yükseltecek güzel bir mavi tonuna da hayır demezsiniz…
Stüdyo tipi daireler tüm dünyada kullanımı günden güne artan yaşam alanları olarak karşımıza çıkmakta. Genellikle uyuma alanı dışındaki yaşam, çalışma, yemek ve mutfak alanlarının tek bir mekanda toplandığı bu dairelerde doğru malzemeler ile doğru renk ve doku uyumunun yakalanması önemlidir. Resimdeki mekanda zeminde ve dolaplardaki ahşap ile her mekanda kusursuz uyum sağlayan beyazın kullanımı, yaşanabilir ve sade bir yaklaşımın sonucu. Mutfak bölümünde dolaplarda kulp kullanılmaması, beyaz duvarların önünde yine beyaz eşyaların kullanımı ve mekandaki bu sadeliğin küçük lokal ışıklarla aydınlatılarak desteklenmesi göz yormayan, şık ve minimalist dekorasyon anlayışının bir ürünü adeta.
Küçük bir salonunuz varsa yine açık tonlar kullanarak bir dekorasyon çözümlemesine yönelebilirsiniz. Bu tip salonlarda özellikle modern bir çizgiye sahip L koltuklar kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Parlak lake tv ünitenizin açık renk kullanacağınız ön cephesi haricindeki yüzeylerini koyu tutarak yaratacağınız kontrast ile derinlik algısını arttırabilirsiniz. Bununla birlikte tv ünitenizle aynı yükseklikteki bir kitaplık aracılığıyla da dinlenme ve keyif yapma ortamınızı evin diğer bölümlerinden soyutlamak çok basit ve pratik.
Küçük bir tuvaletiniz varsa ve içine çamaşır makinenizi, havlu dolabınızı yerleştirmek zorundaysanız sizin için her santimin büyük önemi var. Bu tür küçük alanları doğru fikirler ile tüm ihitiyaçlarınız karşılayacak biçimde şekillendirirken aynı zamanda sadeliği de ön planda tutabilirsiniz. Çamaşır makinenizi yerleştireceğiniz duvarı, makineyi de içine alacak şekilde tavandan zemine kadar açık raflarla kombine edilmiş kapaklı dolaplarla kaplarken mekanı sıkıştırmadan steril ve göz yormayacak biçimde düzenlemiş olacaksınız. Zeminde kullanacağınız ahşap desenli fayansları, gömme sifonunuzun üst kısmına dek taşıyarak zeminle bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Lavabonuzun bulunduğu duvarın büyük bir bölümünü kaplayacak bir ayna da mekanın derinliğini arttıracak bir başka önemli figür. Detaylara girecek olursak; krom kapı kulpları, tuvalet aksesuarları ve armatör uyumlu krom dekoratif banyo radyatörü de keyfinizi pekiştirecektir. Ne demişler; şeytan ayrıntıda gizlidir…
Bahçenizde küçük bir kış bahçesine sahip olmak için formül elinizde: Biraz asimetri, pastel renkler, büyük camlar ve stilize mobilyalar… Kışın dostlarla sıcak içeceklerinizle sıcak sohbetlere dalacağınız bu kendinize ait mekanlar huzurun reçetesi adeta. Her daim uyumu temsil eden ahşabın kendi rengi ile pastel mavinin uyumu, özellikle geniş camlar ile sıcak mekanınızın içine dahil edeceğiniz bitki ve ağaçlar ile tamamen bütünleşecektir. Kışları kahvenizle kitap okuyacağınız; yazları ise camları ve kapıları ardına dek açıp siesta yapacağınız bu küçük yerde, sade ve ince çizgilere sahip mobilyalar tercih etmek size hafiflik hissi verecek. İmkanınız varsa yıldızları izlemek için tavanda küçük bir pencereyi unutmayın…