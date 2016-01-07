Evimde kara tahta boyasını nasıl kullanabilirim?

Bugün yirmilerinin sonunda veya otuzlarının başında olanlar kara tahtaları ve tebeşirleri hatırlarlar. Öğretmenlerin derslerle ilgili formülleri ve konuları anlattıkları, sınıf başkanlarının boş derste gürültü yapanların adını yazıp yaramazlık sayısı kadar çarpı işareti koyduğu kara tahtalar geçmiş günleri hatırlatan ve gülümseten bir imge olarak belleklerde yer alıyor. Farklı renkteki tebeşirler kullanarak tahtaya yazılı olan şeyler arasında odak noktaları oluşturmak ya da farklı renklerle bu tahtalara resimler çizmek bir zamanlar okulların rutin eylemlerindendi. Günümüzde belki bazı yerlerde halen bu işleviyle kullanılsa da önce marker kalemlerle beyaz tahtalara geçiş oldu, şimdiyse dijital platformları destekleyen akıllı tahtalar eğitim kurumlarında yer alıyor. Tabi değişen teknolojiye ayak uydurmak için bir çok pratik yerini yenisine bırakırken geçmişte kalanlar birer anı olarak kalıyor. Ancak insanlar geçmişe öykünen tasarımları ve eylemleri tekrar tekrar hayata dahil olması için yeniden üretiyorlar. Klasik stillerin ya da kırsal tarz olarak da anılan country stilin özelikle dekorasyonda halen yaşatılıyor olması bazılarımızın geçmişle güçlü bağına ve bu bağı hissedecekleri bir atmosferde yaşama isteklerine işaret ediyor. Bu sebeple bir çok ürün belli aralıklarla tasarımcıların elinden çıkarak yeniden yaşam alanlarımıza katılıyorlar.

Kara tahta kullanımı da günümüzde bir çok mekanda görmeye aşina olduğumuz bir dekorasyon elemanı oldu. Özellikle kafelerde ve bazı restoranlarda kara tahtaların yaygın kullanımı mevcut. Tebeşirlerle birbiriyle uyumlu fontlarla yazılan yazılar işletmelerde olduğu kadar evler gibi yaşam alanlarında da dekorasyona değer katıyor. Hatta işletmeler için tebeşirle farklı fontlarda günlük menüleri ya da etkinlikleri yazan kişiler ayrı bir iş kolunu oluşturmaya başladı bile. Hem nostaljik yanı ile hem de güzel görüntüsü ile mekanlara dinamizm ve sempati kazandırıyor bu tür yaklaşımlar.

Peki kara tahtanın özelliği nedir aslında? Siyaha boyanmış herhangi bir yüzey kara tahta işlevi görebilir mi? Kara tahtanın özelliği boyasının farklı olmasından geliyor aslına bakarsanız. Bu sebeple herhangi bir siyah boyayla boyanmış yüzeyler tebeşirle kullanmak için uygun zemini hazırlamazlar. Sadece mat plastik boya ile boyanan ahşap temelli malzemeler bu tür kullanıma biraz yaklaşabiliyor. Ancak gerçek bir kara tahta yüzeyine sahip olmak için mutlaka kara tahta boyası edinmeniz gerekiyor. Kara tahta boyaları bu tür tebeşirle çizimler yapabilmenize olanak sağlayan bir boya çeşidi. Hobi malzemesi satan yerlerde ya da bazı kırtasiyelerde bulabileceğiniz bu boyaları yazılabilir alana çevirmek istediğiniz yere uygulayarak o alanı bir kara tahtaya dönüştürmeniz çok kolay. Kara tahta boyası oldukça çabuk kuruyan bir boyadır. İsterseniz ihtiyacınız olan boyutta kestirdiğiniz bir ahşabı boyayarak bir kara tahta elde edebilirsiniz isterseniz evinizde ya da işletmenizde duvarın bir bölümünü bu boya ile boyayarak o bölümde yazılabilir bir yüzey elde edebilirsiniz. Oldukça kolay bir işlemden sonra yaşam alanınıza eğlence katacak ve dekorasyonunuzu değiştirecek bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda yaşam alanlarının farklı bölümlerinde kara tahta boyası ile farklı yüzey ve mekanlarda geliştirilen değişik fikirleri bir araya getirdik. Günlük notlarınızı, mutfak listesini, diyet listesini yazabileceğiniz çocuklarınızın özgürce kullanabileceği ve karalamalar yapabileceği bu yöntem oldukça sevilen ve benimsenen bir yöntem. Tabi çocukken okulda tahtayı silenlerin aklına kara tahta deyince tebeşir tozu gelebilir. Artık tozsuz tebeşirler sayesinde bu durum ortadan kalkmış durumda. Tozsuz tebeşirler hem evinizin temizliği için hem de sizin ve çocuğunuz için daha sağlıklı. Bakalım kara tahta boyası ile neler yapılabiliyor? Keyifli okumalar!