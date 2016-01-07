Evimde kara tahta boyasını nasıl kullanabilirim?

Bugün yirmilerinin sonunda veya otuzlarının başında olanlar kara tahtaları ve tebeşirleri hatırlarlar. Öğretmenlerin derslerle ilgili formülleri ve konuları anlattıkları, sınıf başkanlarının boş derste gürültü yapanların adını yazıp yaramazlık sayısı kadar çarpı işareti koyduğu kara tahtalar geçmiş günleri hatırlatan ve gülümseten bir imge olarak belleklerde yer alıyor. Farklı renkteki tebeşirler kullanarak tahtaya yazılı olan şeyler arasında odak noktaları oluşturmak ya da farklı renklerle bu tahtalara resimler çizmek bir zamanlar okulların rutin eylemlerindendi. Günümüzde belki bazı yerlerde halen bu işleviyle kullanılsa da önce marker kalemlerle beyaz tahtalara geçiş oldu, şimdiyse dijital platformları destekleyen akıllı tahtalar eğitim kurumlarında yer alıyor. Tabi değişen teknolojiye ayak uydurmak için bir çok pratik yerini yenisine bırakırken geçmişte kalanlar birer anı olarak kalıyor. Ancak insanlar geçmişe öykünen tasarımları ve eylemleri tekrar tekrar hayata dahil olması için yeniden üretiyorlar. Klasik stillerin ya da kırsal tarz olarak da anılan country stilin özelikle dekorasyonda halen yaşatılıyor olması bazılarımızın geçmişle güçlü bağına ve bu bağı hissedecekleri bir atmosferde yaşama isteklerine işaret ediyor. Bu sebeple bir çok ürün belli aralıklarla tasarımcıların elinden çıkarak yeniden yaşam alanlarımıza katılıyorlar.
Kara tahta kullanımı da günümüzde bir çok mekanda görmeye aşina olduğumuz bir dekorasyon elemanı oldu. Özellikle kafelerde ve bazı restoranlarda kara tahtaların yaygın kullanımı mevcut. Tebeşirlerle birbiriyle uyumlu fontlarla yazılan yazılar işletmelerde olduğu kadar evler gibi yaşam alanlarında da dekorasyona değer katıyor. Hatta işletmeler için tebeşirle farklı fontlarda günlük menüleri ya da etkinlikleri yazan kişiler ayrı bir iş kolunu oluşturmaya başladı bile. Hem nostaljik yanı ile hem de güzel görüntüsü ile mekanlara dinamizm ve sempati kazandırıyor bu tür yaklaşımlar.
Peki kara tahtanın özelliği nedir aslında? Siyaha boyanmış herhangi bir yüzey kara tahta işlevi görebilir mi? Kara tahtanın özelliği boyasının farklı olmasından geliyor aslına bakarsanız. Bu sebeple herhangi bir siyah boyayla boyanmış yüzeyler tebeşirle kullanmak için uygun zemini hazırlamazlar. Sadece mat plastik boya ile boyanan ahşap temelli malzemeler bu tür kullanıma biraz yaklaşabiliyor. Ancak gerçek bir kara tahta yüzeyine sahip olmak için mutlaka kara tahta boyası edinmeniz gerekiyor. Kara tahta boyaları bu tür tebeşirle çizimler yapabilmenize olanak sağlayan bir boya çeşidi. Hobi malzemesi satan yerlerde ya da bazı kırtasiyelerde bulabileceğiniz bu boyaları yazılabilir alana çevirmek istediğiniz yere uygulayarak o alanı bir kara tahtaya dönüştürmeniz çok kolay. Kara tahta boyası oldukça çabuk kuruyan bir boyadır. İsterseniz ihtiyacınız olan boyutta kestirdiğiniz bir ahşabı boyayarak bir kara tahta elde edebilirsiniz isterseniz evinizde ya da işletmenizde duvarın bir bölümünü bu boya ile boyayarak o bölümde yazılabilir bir yüzey elde edebilirsiniz. Oldukça kolay bir işlemden sonra yaşam alanınıza eğlence katacak ve dekorasyonunuzu değiştirecek bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Bu yazımızda yaşam alanlarının farklı bölümlerinde kara tahta boyası ile farklı yüzey ve mekanlarda geliştirilen değişik fikirleri bir araya getirdik. Günlük notlarınızı, mutfak listesini, diyet listesini yazabileceğiniz çocuklarınızın özgürce kullanabileceği ve karalamalar yapabileceği bu yöntem oldukça sevilen ve benimsenen bir yöntem. Tabi çocukken okulda tahtayı silenlerin aklına kara tahta deyince tebeşir tozu gelebilir. Artık tozsuz tebeşirler sayesinde bu durum ortadan kalkmış durumda. Tozsuz tebeşirler hem evinizin temizliği için hem de sizin ve çocuğunuz için daha sağlıklı. Bakalım kara tahta boyası ile neler yapılabiliyor? Keyifli okumalar!
Kara tahta kullanmak için mutfaklar oldukça uygun alanlardır evlerde. Mutfak evde yaşayan her bireyin ortak noktalarının başında geldiği için kara tahta üzerine yazılacaklar herkesin görebileceği yazılar olur. Evin alışveriş listesini, diyet listesini, bırakmak istediğiniz notunuzu ya da mutfak masanızda birilerini ağırlayacaksanız onlar için eğlenceli yazıları yazabilirsiniz mutfağa yerleştireceğiniz kara tahta ile. İndeksa Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. firmasının gerçekleştirdiği bu projenin diğer fotoğraflarına baktığınızda bu tahtanın ne kadar yerinde bir seçim olduğunu ve dekorasyonla ne kadar örtüştüğünü görebilirsiniz. Bu tür bir kara tahtayı da kendiniz yapabilirsiniz. Öncelikle kara tahta boyasını ve fırçanızı temin edin. Mutfak yemeklerin piştiği alan olduğu için normal olarak atmosferi daha nemli oluyor. Bu sebeple mutfağınızın boyutuna ve istediğiniz boyuta göre bir su kontrası kestirin. Su kontrası neme ve ıslaklığa daha dayanıklıdır. Kara tahta boyasını ilk katta yatay ikinci katta da dikey olacak şekilde toplamda iki kat su kontrasının yüzeyine uygulayın. Hemen kuruyacaktır ancak siz garanti olsun diye bir gün bekleyin. Sabah uyandığınızda kara tahtanız hazır olacak. Mutfağınızda dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz bu örnekteki gibi duvara yaslayabilirsiniz; dilerseniz duvara monta edebilirsiniz. Okuduğunuz güzel sözlerle bezeyebileceğiniz, renkli tebeşirlerle sevimli çizimler yapabileceğiniz bir yüzeyiniz var artık. Sürekli değişecek bu yüzey yaşam alanınıza hareket getirecek.
Evlerin koridorları ya da koridorun başladığı antre bölümleri kara tahta boyasını uygulayabileceğiniz başka güzel bir alan. Koridorunuzda belirlediğiniz bir duvarı ya da duvarın belli bir bölümünü kara tahta boyası ile boyayarak koridorunuza güzel bir dokunuşta bulunabilirsiniz. Bu örnekte görüldüğü gibi bir duvarınız varsa bu işlem için ideal. Evinize girerken sizi karşılamasını istediğiniz çizimleri, yazıları, sözleri buraya yazarak evin enerjisini yükseltmeniz mümkün. Bununla birlikte bu tür yüzeyler misafirleriniz için de keyif alacakları bir şey olacak. Bu tür bir yüzey yaptığınızda davetlileriniz, dostlarınız, arkadaşlarınız kendilerinden bir imge karalayarak bir süre sonra bu yüzeyi bir anı duvarına dönüştürebilir. Ne kadar eğlenceli değil mi?
Evde yemek yerken daha iyi hissetmeniz için ya da misafirlerinize hoş bir sürpriz yapmak için kara tahta boyası uygulanmış servisler kullanmak ne kadar etkili değil mi? Tabağın altına koyabileceğiniz ince bir malzemeyi boyayarak eğlenceli notlar alabilir daha keyifli sofralar hazırlayabilirsiniz. Bu arada işletmeler için de oldukça sempatik bir yöntem. Cafe ve restoran dekorasyonu nasıl yapılır? başlıklı yazımıza da göz atabilir işletmesi için dekorasyon fikri arayanlar.
Modernstildeki çalışma odanızda kara tahta boyasını kullanmak için masanızın tablasını düşünür müsünüz? Masanızı notlar alabileceğiniz bir yüzeye dönüştürmek hem iş veriminize olumlu katkılar yapacaktır. Masanız sizin büyük not defteriniz olabilir. Ne dersiniz?
Dış mekanda kara tahta boyasını kullanabileceğiniz çitler, duvarlar gibi bir çok alan olabilir. Ancak saksılarınızı daha kişisel hale getirmek bu boya ile çok kolay. Saksınızın tamamını ya da belli bir bölümünü bu boya ile boyayıp saksıda yer alan bitkinin adını yazabilir ya da saksınıza kendinize ait desenler çizebilirsiniz. Size özel size ait saksılarla bahçeniz, balkonunuz daha da güzelleşsin!
Çocukların enerjisi bitmek bilmez hiç. Sürekli öğrenme aşkıyla her şeyi incelerler ve özellikle ellerine çizim yapabilecekleri bir şey geçirirlerse defterler, kitaplar haricinde başta duvarlar olmak üzere evin çeşitli yerlerine çizim yapabilirler. Ebeveynler en çok duvarlara çizim yapılmasına karşı çıkarlar bir yandan çocukların özgürlüğünü kısıtlamak istemeden. Kara tahta boyası bu konuda oldukça mantıklı bir çözüm. Çocuk odasının duvarının belli bir bölümüne bu boyayı uygulayarak çocuğunuzun özgürce çizim yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tür bir duvarı ileri yaşlarında ders notlarını yazmak gibi işlevlerle de kullanabilir çocuklar. Tek yapmanız gereken duvarda belirlediğiniz alanı maskeleme bandıyla maskeleyip boyayı uygulamak. Çocuklar özgür kalırken sizin de içiniz rahat olur.