Evinize sıra dışı bir hava katacak 10 ilginç ev aksesuarı

Mobilya ve aksesuarlarda tekdüzelik olağan hale geldi. Pek çok evde aynı tür eşyalara, dekorasyon stillerine rastlıyoruz. Ancak bir eve karakter katmak o kadar zor değil. Bunun yolu özgün parçalar seçebilmekte. Her yerde bulunmayan ilginç ev aksesuarları araştırmak, bir parça emek sarf etmek gerekiyor. Özel tasarım ürünü eşyalardan, çeşitli ev aletlerine kadar farklı fonksiyonları olan aksesuarları tanıtan yazımız işinizi kolaylaştıracaktır.
İlginç ev aksesuarları araştırırken kriterlerimiz: mobilyalar, uyum, ahenk, renkler, yerleşim ve tarz olmalı. Örneğin duvarları renklendirmek için çeşitli duvar kağıtları ve çerçeveli resimler ilk akla gelse de günümüzde çok daha orijinal bir sürü fikir bulunmakta. İlginç ev aksesuarı demişken mutfaklarınızı da değerlendirmelisiniz. Yanlış duymadınız, mutfak. Zira mutfaklar yalnız yemek pişirilen ve sabah kahvaltılarınızı geçirdiğiniz bir alan değil. Özelikle oturma odasıyla ortak kullanılan açık mutfaklarınızı renklendirmek, hareket katmak için bir çok alternatif mümkün. Yahut banyolar. Şık tasarım ürünü aksesuarlarınızı bundan böyle banyolarınızda da kullanabilirsiniz. Diğer odalar kadar seçenek bulunmasa da banyolar için de son derece modern ürünler var.
Sıradışı aksesuarların evinizin havasını nasıl değiştirdiğini görünce siz de şaşıracaksınız. Bir mum tanesinden tutun da rengarenk bir avizeye dek yüzlerce seçeneğiniz olacak. Bu küçücük ayrıntılarla dairenize kendine has bir atmosfer sağlayacaksınız. Dekorasyonu tamamlayacak ev aksesuarı tercihinde mühim olan odanızın tonuna uygun veya kontrast etkisi yapacak bir renk seçebilmek. Renk kadar stil de önemli bir konu. Örneğin modern bir dekorasyon tarzınız varsa klasik bir aksesuar evinizde sırıtabilir. Evinizi tasarlarken bu gibi detayları göz önünde bulundurmanız şart.
İlk aksesuarımız çok orijinal bir ahşap açacak. Yazımızın başında mutfaklar için de sıradışı aksesuarlar mümkün demiştik. İlk örneğimiz mutfaklarınıza küçük bir espri katmak için ideal bir seçim. Bu fonksiyonel açacak mutfağınız için oldukça pratik, zira duvara sabitlenmiş. Açacağınızı kaybetme sorununuz tamamen ortadan kalkıyor. Bu tasarımda malzeme olarak çam ağacı kullanılmış ve arkasına yerleştirilmiş mıktanıslar sayesinde kapaklar açılmakta. Üzerindeki sevimli siyah beyaz kediler sayesinde sıkıcı bir mutfak eşyası eğlenceli bir dekora dönüşmüş. Çocuklarınızın da çok seveceğinden şüphemiz yok.
İşte çok ilginç ve bir o kadar şık aksesuar örneğiyle karşınızdayız. Bu ürünü hol ve koridorlarda, hatta eviniz çift katlıysa merdiven duvarlarında kullanabilirsiniz. Bir anda evinizin tüm ambiyansının değiştiğini fark edeceksiniz. Üstelik çok da eğlenceli. Hem çocuklarınız bayılacak hem de misafirlerinizin göz zevkini dolduracak bir tasarım. Herhangi bir resimli çerçeve veya raf örneğinden daha yaratıcı. Bunun gibi ilginç ev aksesuarları bulduğunuz takdirde eviniz pek çok arkadaşınızın evinden belirgin bir şekilde ayrılacak, gıpta edilecek bir görüntüye kavuşacak.
Kedi severler buraya diye boşuna yazmadık. İşte yine kedi motifli bir aksesuar, yalnız bu defa kitap severleri de dahil ettik işin içine. Gördüğünüz ürün bir kitap dayanağı, hem ahşabın kalitesini taşıyor hem de kendine has bir şekli var. Üstelik bu orijinal ürün yerli malı bir tasarım. Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım yapımı. Bu özel ürün, yetişkinlerle çocukları birleştiriyor bir nevi. Hem kitaplarınızdan vazgeçemiyorsanız hem de kütüphanenize oyuncaklı bir hava katmak istiyorsanız diğer ürünlerine de mutlaka bir göz atın. Ahşap oyuncak atölyesinin nadide parçalarından.
Dekorasyon deyince sadece evin belli bölümlerini düşünmemek gerektiğini ifade etmiştik. Bunun en güzel örneklerinden birisi resimde mevcut. Bej rengi üzerine rengarenk zürafa şeklindeki küvet perdesi tüm banyoyu hareketlendirmiş. Sade, tekdüze bir perde seçseydiniz banyonuz diğer banyolardan ayırt edilemeyecekti. Oysa tek bir perde seçimiyle banyonuz bir karakter kazandı ve tamamen size özel oldu. İşte bu sebepten ilginç ev aksesuarlarının tasarımda önemli bir yeri var ve ihmal edilmemeli.
İlginç ev aksesuarı deyince aklınıza sadece eşya ve resimle duvarlarınızı doldurmak gelmesin. Duvarları dekore etmenin alternatif bir yolu da duvarlara monte edilmiş çeşitli panolar ve paneller olabilir. Bununla birlikte orijinal duvar kağıdı seçeneklerini de düşünmelisiniz. Örneğimizdeki resimde duvara eklektik stil bir duvar boyaması yapılmış. Ahşap duvarın dokusunun ve renginin bozulmamasına özen gösterilerek şeffaf bir uygulama sağlanmış. Farklı ebatlarda irili ufakları, rengarenk çiçek desenleri bilinçli olarak hafif silik bırakılarak yumuşak bir geçiş sağlanmış. Ahşap duvar ve çiçek süslemesiyle uyumlu olarak duvarın önüne farklı aksesuarlar eklenmiş. Tıpkı bu resimde olduğu gibi duvar kağıdı uygulamasının üzerinde şık çerçeveli bir ayna ekleyebilir yahut yine duvar tasarımına uygun raflarla zenginleştirebilirsiniz.
Askılık deyince gözünüzün önüne gelen klasik çizgilerden, ahşap ve dümdüz tasarımlardan hala sıkılmadınız mı? Eğer cevabınız evetse tam size göre bir ürünle karşı karşıyasınız. Bu eğlenceli ve rengarenk vidalar adeta bir dönüşüm geçirerek kendilerini duvar askısı olarak buldular. Üstelik birden fazla olup, dilerseniz yan yana dilerseniz yukarı aşağı monte edebilirsiniz. Renklerinin canlılığı da tek başınıza duvarlarınızı göz alıcı yapmayacak yetecek. Klasik çizgilerden usanıp ilginç aksesuarlar arayanlar için ideal.
Adeta bir Kubrick filminden fırlama bu duvar panosu ne kadar ihtişamlı görünüyor. İlginç ev aksesuarları deyince hep koridor, hol, yatak odası, mutfak, banyo, duvar ve benzerlerini düşündük. Oysa çalışma odanızı da en az salonunuz kadar şık kılabilirsiniz. Tek başına bu yaldızlı pano bir sanat eseri kadar ilgi çekici. Zaten tasarım dediğimiz kavram bir parça sanat da barındırmalı değil mi? Bu devasa siyah pano, haşmetli olduğu kadar da işlevsel. Kalan duvarlarınızı süslemek için ekstra bir çaba harcamaya gerek bırakmayacak, odanızda spot ışıkları üstündeymiş gibi parlayacak, hayal edin.
Türkiye’de oturma grubu deyince mindersiz olmaz. Eskiden olduğu gibi; yer minderi olsun, kanepe üzerinde süzülsün, minderler hala oturma gruplarımızın demir başı. Evimiz ne kadar modern bir şekilde dizayn edilirse edilsin, kültürümüzü yansıtan sıcak detaylardan vazgeçebilmemiz söz konusu değil zira. Bu gördüğünüz minder eklektik stil bir ürün, adı “Pony Girl”. Bir tablo kadar zarif. Kırık beyaz kanepenizin üzerinde ne kadar şık duracağını gözünün önüne getirin, bence değerlendirmek isteyeceksiniz.
İlginç ev aksesuarları dedik, ışıklandırmayı unuttuk. Modern bir ışıklandırma örneği karşınızda. Bu lambanın aynı zamanda abajur görüntüsü hoş bir karışım yaratmış. Soluk mavi dış kaplamasına kontrast canlı sarı, neon bir görüntü sağlamış. Tavandan uzanan ince siyah kablo, klasik çizgilerle alakası olmadığına gönderme yaparcasına dizayn edilmiş. Lambanın masaya iyice yakınlaşır halde bırakılması abajur görüntüsüne oldukça uyumlu.
Bir evde en çok aksesuar kullanılan bölümlerinden biri hiç şüphesiz çocuk odasıdır. Çünkü çocuklar, ne klasik çizgilerden ne de minimalist stillerden hoşlanırlar. Çocuk odası onların küçük dünyasını harekete geçirecek şekilde rengarenk ve capcanlı dizayn edilmeli. Bu sebeple en fazla ilginç ev aksesuarı kullanacağımız bölüm burası. Örneğimizdeki gibi renkli toplar, resimli yastıklar çocuklarınızda sürekli onlarla vakit geçirme isteği yaratacak.