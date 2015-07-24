Evinize sıra dışı bir hava katacak 10 ilginç ev aksesuarı

Mobilya ve aksesuarlarda tekdüzelik olağan hale geldi. Pek çok evde aynı tür eşyalara, dekorasyon stillerine rastlıyoruz. Ancak bir eve karakter katmak o kadar zor değil. Bunun yolu özgün parçalar seçebilmekte. Her yerde bulunmayan ilginç ev aksesuarları araştırmak, bir parça emek sarf etmek gerekiyor. Özel tasarım ürünü eşyalardan, çeşitli ev aletlerine kadar farklı fonksiyonları olan aksesuarları tanıtan yazımız işinizi kolaylaştıracaktır.

İlginç ev aksesuarları araştırırken kriterlerimiz: mobilyalar, uyum, ahenk, renkler, yerleşim ve tarz olmalı. Örneğin duvarları renklendirmek için çeşitli duvar kağıtları ve çerçeveli resimler ilk akla gelse de günümüzde çok daha orijinal bir sürü fikir bulunmakta. İlginç ev aksesuarı demişken mutfaklarınızı da değerlendirmelisiniz. Yanlış duymadınız, mutfak. Zira mutfaklar yalnız yemek pişirilen ve sabah kahvaltılarınızı geçirdiğiniz bir alan değil. Özelikle oturma odasıyla ortak kullanılan açık mutfaklarınızı renklendirmek, hareket katmak için bir çok alternatif mümkün. Yahut banyolar. Şık tasarım ürünü aksesuarlarınızı bundan böyle banyolarınızda da kullanabilirsiniz. Diğer odalar kadar seçenek bulunmasa da banyolar için de son derece modern ürünler var.

Sıradışı aksesuarların evinizin havasını nasıl değiştirdiğini görünce siz de şaşıracaksınız. Bir mum tanesinden tutun da rengarenk bir avizeye dek yüzlerce seçeneğiniz olacak. Bu küçücük ayrıntılarla dairenize kendine has bir atmosfer sağlayacaksınız. Dekorasyonu tamamlayacak ev aksesuarı tercihinde mühim olan odanızın tonuna uygun veya kontrast etkisi yapacak bir renk seçebilmek. Renk kadar stil de önemli bir konu. Örneğin modern bir dekorasyon tarzınız varsa klasik bir aksesuar evinizde sırıtabilir. Evinizi tasarlarken bu gibi detayları göz önünde bulundurmanız şart.