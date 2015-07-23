Edirne'de sade bir ev

Ev genel itibariyle çok geniş olmamasına rağmen mutfak görece geniş bir mutfak olmuş. Bu nedenle evin diğer yerlerinde olmayan biçimde beyaza eşlik etmesi için gri renk seçilmiş. Duvarların bir kısmı griye boyanırken, bir kısmı beyaz ve gri tonlara sahip duvar kağıdıyla kaplanmış. Mutfak tezgahının alt dolapları, elektrikli cihazlar ve masa beyaz renkte. Ancak mutfak üst dolapları kırmızı renkte tercih edilmiş ve mutfağa renkli bir dokunuşta bulunulmuş. Tepeden sarkan lambalar da bu kırmızıyla uyumlu biçimde seçilmiş. Masanın etrafındaki sandalyeler ise şeffaf ve çok şıklar. Yer döşemesinde kullanılan karolar da genel konsepte uygun olarak beyaz ve gri tonlar tercih edilmiş. Mutfağa doğal ışığın girebildiğini de ayrıca belirtmek gerek. Bu, mutfağın ferah atmosferini daha da ferahlaştırabilecek bir özellik.