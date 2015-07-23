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Edirne'de sade bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon Edirne'de hizmet veren bir firma. 1999 yılından beri faal olan firma geniş mağazasında temsilciliğini yaptığı ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Firma aynı zamanda mimar Ezgi Yetkiner ile çalışarak mimari projeler konusunda da müşterilerine yardımcı oluyor. Bugüne kadar tanıttığımız firmaya ait projeler genelde mütevazı ama başarılı projelerdi. Bugün de yine firmanın imzasını taşıyan sade ve yalın bir evi tanıtacağız. Gelin lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.

Kapitoneli dolap

homify Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
homify

homify
homify
homify

Bugün bir değişiklik yapıp yazıya evin giriş bölümünün geneliyle değil de bir ayrıntıyla başlamak istedim. Resimde evin holünde bulunan dolap görüyorsunuz. Hol fotoğrafından da anlaşılacağı üzere Vizyon Mimarlık bu evde de sevdiği renklerden biri olan beyazı kullanmış. Dolap da bu renk seçimine uygun olarak beyaz renkte tasarlanmış. Dolabın dikkat çekici yanı ise kapaklarının üstündeki kapitoneli, suni deri kaplı kapitoneli muflon bölüm. Bu bölüm dolaba daha klas bir görüntü kazandırmış. 

Hol

homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

homify
homify
homify

Evden girişte misafirleri sade bir hol karşılıyor. Holün zemin döşemesinde karolar kullanılmış ve karonun ortasında gri renkli motif haricinde holde bulunan her şey beyaz. Ha tabi bir de tavan aydınlatmasını unutmayalım. Tavandaki alçı pana gizlenmiş aydınlatma gece mavisi etkisi veriyor. Holün bembeyaz atmosferi mekanı olduğundan daha geniş ve ferah göstermiş.

Etajer ve ayna

homify Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
homify

homify
homify
homify

Holde bulunan etajer ve ayna da özel ilgiyi hak ediyor. Estetik beyaz çerçevesiyle ayna hole klasik bir hava katmış. Etajer de benzer çizgilere sahip ve çok başarılı. Bu çizgileri ve motifleri ahşap separatörde de görüyoruz. 

Ferah mutfak

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Ev genel itibariyle çok geniş olmamasına rağmen mutfak görece geniş bir mutfak olmuş. Bu nedenle evin diğer yerlerinde olmayan biçimde beyaza eşlik etmesi için gri renk seçilmiş. Duvarların bir kısmı griye boyanırken, bir kısmı beyaz ve gri tonlara sahip duvar kağıdıyla kaplanmış. Mutfak tezgahının alt dolapları, elektrikli cihazlar ve masa beyaz renkte. Ancak mutfak üst dolapları kırmızı renkte tercih edilmiş ve mutfağa renkli bir dokunuşta bulunulmuş. Tepeden sarkan lambalar da bu kırmızıyla uyumlu biçimde seçilmiş. Masanın etrafındaki sandalyeler ise şeffaf ve çok şıklar. Yer döşemesinde kullanılan karolar da genel konsepte uygun olarak beyaz ve gri tonlar tercih edilmiş. Mutfağa doğal ışığın girebildiğini de ayrıca belirtmek gerek. Bu, mutfağın ferah atmosferini daha da ferahlaştırabilecek bir özellik.

Banyo

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Banyo genel olarak steril bir mekan ve bu yüzden beyaz her zaman yakışıyor. Bu genel olarak beyazın baskın olduğu evde de banyo beyazın hakim olduğu bir şekilde tasarlanmış. Kalın bordürlerde siyah kullanılmış ve siyah beyaz uyumuyla daha da iyi bir sonuç elde edilmiş. Nikelajlı çerçevesiyle cam duşakabin de dikkat çekici. 

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