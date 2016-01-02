​Evi eğlenceli hale nasıl getirebilirim?

Hayatımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde eğlenceli vakit geçirmeyi arzularız. Ancak bunun için öncelikle dekorasyondaki monotonluktan kurtulmamız gerekir. Çoğu zaman eve ilk taşındığımız andaki eşyaları olduğu gibi bırakır, evi yenilemek için büyük masrafa girmekten çekiniriz. Oysa çok para harcamadan da yaşam alanlarımızda eğlenceli bir atmosfer yaratmak mümkün. Ev dizaynındaki yanlışları ve eksikleri düzeltmek için saatlerce zaman harcamamıza da gerek yok. Tahmin ettiğinizden çok daha kısa sürede ve çok para harcamadan da yapacağınız ufak değişikliklerle dekorasyonunu eğlenceli hale getirmek mümkün.
Evinizde eğlenceli bir dekor için gerçekleştirebileceğiniz birkaç tavsiyeyi sıralamadan önce genel olarak yapabileceğiniz bazı değişiklikleri anlatalım. Evin en çok rağbet gören odası şüphesiz oturma odalarıdır. Bu odada yapacağınız değişiklikler ana mobilyalarla oynamadan detaylar üzerinden gidilmelidir. Böylece zahmetsiz ve etkili dekorasyon çözümleri bulmuş olursunuz. Salon bölümünde bütçenizi zorlamayan aksesuar yenilemelerinden birisi aydınlatmadır. Bu mekanı en ekonomik ve pratik şekilde yenilemenin bir diğer yolu da duvar rengini değiştirmektir. Eşyalarınızla uyumlu veya kontrast oluşturacak bir renk tercih edebilirsiniz. Koltuk takımında bulunan bir rengi duvarınıza uygulamak dekorasyonda bütünlük yakalamak açısından doğru bir seçim olur. Hem estetik hem de iç açıcı bir salon için bir diğer tavsiye mekanı rengarenk ve kişiye ferahlık duygusu veren bitkilerle süslemektir. Güneşten faydalanması için pencere önünü bitkilere ayırmak aynı zamanda ilginç saksılarla süslemek ilgi çekici bir dekor oluşturmak için işe yarar bir fikirdir. Pencerelerden söz etmişken renkli ve desenli perdeler de kullanabilirsiniz. Jaluzilerden yere kadar olanlara dek sayısız çeşit perde modeli günümüzde mevcut. Ancak konseptimiz eğlence olduğundan dikkat çekici renklere yönelebilirsiniz.
Oturma odası haricinde evinize gelen konularınızı ilk karşıladığınız alan olan antre ve kapı dekorasyonu da mühimdir. Kapınızı baştan yaptırmak masraflı olabilir ancak ilgi çekici bir renge boyayabilir, eğlenceli aksesuarlarla davetkar hale getirebilirsin. Zira ilk izlenim bu bölümle başlar.
Mekanı olduğundan daha çarpıcı hale getirmenin bir diğer yolu da duvarlar ve eşyalar kadar zeminden geçer. Zemin seçimi çoğunlukla tüm mekanı etkileyen bir değişiklik sağlar. Döşemeleri değiştirmek masraflı olduğundan halı ve kilim yenilemesi yapabilirsiniz. Şayet oturma odanız küçükse birkaç parçadan oluşan bir halı takımı yerine boydan boya zemini kaplayan bir halı kullanmanız daha pratik olacaktır. Eğer odanız ağırlıkla koyu renklerden oluşuyorsa halıda aydınlık renkler tercih edebilirsiniz.
Ev dekorasyonunda yapabileceğiniz bazı değişikliklerle evinizin görünüşü kolayca değiştirmenin genel hatlarını çizdik. Peki evde eğlenceli bir atmosfer oluşturmak için neler yapmak lazım? Sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı davet ettiğinizde keyifli ve neşeli bir akşam geçirmenin pek çok yolu var. Ancak öncelikle bu tür eğlenceli akşamlar için dekorasyon üzerinde biraz daha durmak gerekiyor. Şimdi hep birlikte misafirlerimizle daha iyi vakit geçirmek için bazı başlıklara göz atalım.
Misafir ağırlarken öncelikle üzerinde titizlendiğimiz kısım hiç şüphesiz yapılan ikramlardır. Keyifli bir akşam geçirmek ve gülüp eğlenmek istiyorsanız yemek ve içecek servisinin sizi yormaması gerekiyor. Bu sebeple rahat ve pratik bir servis alanı oluşturmak mühim. Evinde açık mutfak bulunanlar bir hayli şanslı. Açık mutfak sayesinde mutfakla salon arasında turlamak zorunda kalmadan kolaylıkla servis yapılabiliyor. Özellikle bazı modern Amerikan mutfaklarının bar bölümü sayesinde adeta dışarıda bir mekandaymış havası yaratabiliyorsunuz. Ancak açık mutfağa sahip değilseniz de üzülmeyin. Servis sehpaları sayesinde de pratik bir şekilde sunum yapabilirsiniz. Oturma odanız küçükse katlanabilen masalar yahut iç kısmında ayrı bir servis tablası bulunan sehpalar oldukça fonksiyoneldir.
Bilhassa kalabalık davetler söz konusu olduğunda elzem olan herkese yetecek kadar oturma alanı oluşturmak keyifli bir akşam geçirirken sıkıntı yaşamamanız için dikkat etmeniz gereken bir başlıktır. İster yeni eşya aldığınızda isterse de mobilyaları yenilerken öncelikle rahat bir oturma grubu seçmeye özen gösterin. Şık ancak rahatsız bir koltuk grubu misafirlerinizi mutlu etmeyecektir zira. Bununla birlikte rahat oturma grubu salonu tamamen işgal etmemeli. Gerektiğinde boş alan açmak için pratik bir tasarıma sahip olmalı.
Dekorasyonun ana öğelerinden birisi gibi düşünülmese de bir mekana karakter katan en önemli unsurlardan birisi aydınlatmadır. Günümüzde gelişen dekorasyon trendleri ile birlikte sayısız aydınlatma seçeneği mevcut. Örneğin tavandan tek bir aydınlatma kullanılabileceği gibi lokal aydınlatma düzeneklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Tavanda aydınlatmasında kullanacağınız lamba gösterişli ve modern bir tasarım olabilir. Ayaklı lambalar gibi modellerde de çılgın ve trend seçenekler sizi bekliyor. Dinamik, farklı ve ilginç aydınlatma sistemlerinden birini seçerek evinizi daha çağdaş ve davetkar hale getirebilmeniz mümkün.
Fotoğraftaki model Highlight Aydınlatma tasarımıdır.
Ev dekorasyonunu dinamik gösteren bir diğer husus renklerdir. Evinizi az bütçeyle yenileme yollarından birisinin duvarları renklendirmek olduğunu belirtmiştik. Dilerseniz odanın tamamı dilerseniz de yalnızca bir duvarı boyayarak ilgi çekici bir ortam oluşturabilirsiniz. Ancak renkliliği sadece duvarlarla sınırlandırmayacağız elbette. Mobilyalardan tutun da halıya dek cesur tercihler yapmaktan korkmayın. Eviniz klasik stilde döşense bile her tarza uygun rengarenk mobilyalar bulabilmeniz mümkün. Renk kullanırken dikkat etmeniz gereken konu baskın renkler kadar daha yumuşak geçişler yapacak açık renkler de kullanmanız gerektiği. Örneğin eşyalarınız renkli olacaksa duvarlar beyaz olabilir veya duvarlar ve de perdeler renkliyse koltukları sade ancak canlı tonlardan kullanabilirsiniz. Renk kullanmaktaki amaç sizi ve de konuklarınızı eğlenceye hazırlamak. Dolayısıyla cansız ve ölü renklerden kaçınmalısınız.
Sevdiklerinizle neşeli bir akşam geçirmek için dekorasyonlarla ilgili tavsiyeler dışında doğrudan eğlenmekle ilgili yapılacak aktiviteler de var elbette. Bunlardan birisi de müzik dinlemek. Bu sebeple önceden hazırlayacağınız bir şarkı listesiyle daha keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Eğer oturup gülmek ve sohbet etmek üzerine bir davet verdiyseniz gürültülü olmayan şarkılar tercih etmeniz yerinde olacaktır. Ancak dans etmek istiyorsanız tempolu parçalardan oluşan bir playlist neşenize neşe katacaktır. Dans etmek kendi başına dahi insanı mutlu etmeye yeten bir aktivitedir. dolayısıyla eğlenceli bir akşam geçirmek istiyorsanız müziği ihmal etmeyin. Şarkı listesini de konuklarınızın seveceği tarzdan parçalardan seçmeniz hem onları keyiflendirecek hem de misafirlerinize değer verdiğinizi hissettirecektir.
Dekorasyon düzeni, yemek servisi ve dans etmekten sonra sıra oyunlara geldi. Kalabalık bir konuk grubunun en çok eğleneceği etkinliklerden birisi olan oyunlar sayesinde gülecek ve harika zaman geçireceksiniz. Özellikle evde oynanan oyunlarda öyle çok seçenek var ki tamamen kişisel tercihlerinize ve nasıl bir davet vermek istediğinize kalıyor mesele. Tabu ve benzeri hazır oyunlar satın alabileceğiniz gibi tamamen araç gereçsiz kendi kendinize oynayabileceğiniz seçenekler de mümkün. Unutmayın ki bir daveti eğlenceli hale getirmek için aynı zamanda ortak bir paylaşım içerisinde bulunmak gerekir. Her ne kadar ev içerisinde yapılacak şeyler sınırlı gibi görünse de dans etmekten oyun oynamaya, film izlemekten sohbet etmeye dek aslında eyleme geçirilecek pek çok fikir mevcut. Gecenin sonunda mütevazi fakat eğlenceli davetiniz sayesinde konuklarınız muhtemelen yüzünde bir gülümse ile evinizden ayrılacak. Bu da tüm zahmetlerinize değer.
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