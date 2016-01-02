​Evi eğlenceli hale nasıl getirebilirim?

Hayatımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde eğlenceli vakit geçirmeyi arzularız. Ancak bunun için öncelikle dekorasyondaki monotonluktan kurtulmamız gerekir. Çoğu zaman eve ilk taşındığımız andaki eşyaları olduğu gibi bırakır, evi yenilemek için büyük masrafa girmekten çekiniriz. Oysa çok para harcamadan da yaşam alanlarımızda eğlenceli bir atmosfer yaratmak mümkün. Ev dizaynındaki yanlışları ve eksikleri düzeltmek için saatlerce zaman harcamamıza da gerek yok. Tahmin ettiğinizden çok daha kısa sürede ve çok para harcamadan da yapacağınız ufak değişikliklerle dekorasyonunu eğlenceli hale getirmek mümkün.

Evinizde eğlenceli bir dekor için gerçekleştirebileceğiniz birkaç tavsiyeyi sıralamadan önce genel olarak yapabileceğiniz bazı değişiklikleri anlatalım. Evin en çok rağbet gören odası şüphesiz oturma odalarıdır. Bu odada yapacağınız değişiklikler ana mobilyalarla oynamadan detaylar üzerinden gidilmelidir. Böylece zahmetsiz ve etkili dekorasyon çözümleri bulmuş olursunuz. Salon bölümünde bütçenizi zorlamayan aksesuar yenilemelerinden birisi aydınlatmadır. Bu mekanı en ekonomik ve pratik şekilde yenilemenin bir diğer yolu da duvar rengini değiştirmektir. Eşyalarınızla uyumlu veya kontrast oluşturacak bir renk tercih edebilirsiniz. Koltuk takımında bulunan bir rengi duvarınıza uygulamak dekorasyonda bütünlük yakalamak açısından doğru bir seçim olur. Hem estetik hem de iç açıcı bir salon için bir diğer tavsiye mekanı rengarenk ve kişiye ferahlık duygusu veren bitkilerle süslemektir. Güneşten faydalanması için pencere önünü bitkilere ayırmak aynı zamanda ilginç saksılarla süslemek ilgi çekici bir dekor oluşturmak için işe yarar bir fikirdir. Pencerelerden söz etmişken renkli ve desenli perdeler de kullanabilirsiniz. Jaluzilerden yere kadar olanlara dek sayısız çeşit perde modeli günümüzde mevcut. Ancak konseptimiz eğlence olduğundan dikkat çekici renklere yönelebilirsiniz.

Oturma odası haricinde evinize gelen konularınızı ilk karşıladığınız alan olan antre ve kapı dekorasyonu da mühimdir. Kapınızı baştan yaptırmak masraflı olabilir ancak ilgi çekici bir renge boyayabilir, eğlenceli aksesuarlarla davetkar hale getirebilirsin. Zira ilk izlenim bu bölümle başlar.

Mekanı olduğundan daha çarpıcı hale getirmenin bir diğer yolu da duvarlar ve eşyalar kadar zeminden geçer. Zemin seçimi çoğunlukla tüm mekanı etkileyen bir değişiklik sağlar. Döşemeleri değiştirmek masraflı olduğundan halı ve kilim yenilemesi yapabilirsiniz. Şayet oturma odanız küçükse birkaç parçadan oluşan bir halı takımı yerine boydan boya zemini kaplayan bir halı kullanmanız daha pratik olacaktır. Eğer odanız ağırlıkla koyu renklerden oluşuyorsa halıda aydınlık renkler tercih edebilirsiniz.

Ev dekorasyonunda yapabileceğiniz bazı değişikliklerle evinizin görünüşü kolayca değiştirmenin genel hatlarını çizdik. Peki evde eğlenceli bir atmosfer oluşturmak için neler yapmak lazım? Sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı davet ettiğinizde keyifli ve neşeli bir akşam geçirmenin pek çok yolu var. Ancak öncelikle bu tür eğlenceli akşamlar için dekorasyon üzerinde biraz daha durmak gerekiyor. Şimdi hep birlikte misafirlerimizle daha iyi vakit geçirmek için bazı başlıklara göz atalım.