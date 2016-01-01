​Hangi renk çocuğunuzun kişiliğine uygun?

İnsanların davranışlarını anlayabilmek için pek çok yönteme başvurulmuştur tarih boyunca. Bu yöntemler çok çeşitli olsa da genel amaç insan dünyasını anlamak ve davranışları hakkında bir fikir sahibi olmaktır. Dünyada milyonlarca insan ve her birinin ayrı bir kişiliği olduğu düşününce bu çabaların boşuna olduğu söylenemez. Tam da bu farklı karakterler nedeniyse her bir insanı tanımak, anlamak, hareketlerinin altında yatan sebepleri çözmek için sayamayacağımız kadar çok teknik geliştirilmiştir.

Dekorasyonda kullanılan renkler mekanları hem stil hem de estetik olarak değiştirebilirler. Her rengin kendine özgü bir enerjisi vardır. Yaşam alanlarında insan psikolojisini de etkileyen renklerin ruh sağlımızdaki pozitif ve negatif tesiri uzmanların da araştırma konusu olmuştur. Genel olarak bakıldığında renklerin mekanların tarzına, mimarisine ve kullanım alanına göre bir işlevi olduğunu fark ederiz. Çoğu zaman kişinin dekorasyonda kullandığı renklerden yola çıkarak karakteri hakkında tahminde bulunuruz. Zira renk tercihi kişiliğe göre değişkenlik göstermektedir.

Psikolojik etkileri dışında sağlığı ve enerjiyi de yansıtan renkler tedavilerde destekleyici amaçlı da kullanılır. Örneğin kalp hastalarına yeşil renk önerilir, zira huzur verici etkisi dışında aynı zamanda dinlendirici özelliğe sahiptir.

Çocuk odası dekorasyonu için çok sayıda canlı renk kullanımı onların yaratıcı iç dünyasını hareketlendirmek için elverişlidir. Ancak her renk çocuğunuzun kişiliğine uymayabilir. Bu yazıda renklerin hangi karakter tiplerine gittiği üzerinden yola çıkarak çocuğunuz için en uygun rengi bulmanıza yardımcı olmayı umuyoruz. Gelin hep birlikte ipuçlarına göz atalım.