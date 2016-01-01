​Hangi renk çocuğunuzun kişiliğine uygun?

İnsanların davranışlarını anlayabilmek için pek çok yönteme başvurulmuştur tarih boyunca. Bu yöntemler çok çeşitli olsa da genel amaç insan dünyasını anlamak ve davranışları hakkında bir fikir sahibi olmaktır. Dünyada milyonlarca insan ve her birinin ayrı bir kişiliği olduğu düşününce bu çabaların boşuna olduğu söylenemez. Tam da bu farklı karakterler nedeniyse her bir insanı tanımak, anlamak, hareketlerinin altında yatan sebepleri çözmek için sayamayacağımız kadar çok teknik geliştirilmiştir.
Dekorasyonda kullanılan renkler mekanları hem stil hem de estetik olarak değiştirebilirler. Her rengin kendine özgü bir enerjisi vardır. Yaşam alanlarında insan psikolojisini de etkileyen renklerin ruh sağlımızdaki pozitif ve negatif tesiri uzmanların da araştırma konusu olmuştur. Genel olarak bakıldığında renklerin mekanların tarzına, mimarisine ve kullanım alanına göre bir işlevi olduğunu fark ederiz. Çoğu zaman kişinin dekorasyonda kullandığı renklerden yola çıkarak karakteri hakkında tahminde bulunuruz. Zira renk tercihi kişiliğe göre değişkenlik göstermektedir.
Psikolojik etkileri dışında sağlığı ve enerjiyi de yansıtan renkler tedavilerde destekleyici amaçlı da kullanılır. Örneğin kalp hastalarına yeşil renk önerilir, zira huzur verici etkisi dışında aynı zamanda dinlendirici özelliğe sahiptir.
Çocuk odası dekorasyonu için çok sayıda canlı renk kullanımı onların yaratıcı iç dünyasını hareketlendirmek için elverişlidir. Ancak her renk çocuğunuzun kişiliğine uymayabilir. Bu yazıda renklerin hangi karakter tiplerine gittiği üzerinden yola çıkarak çocuğunuz için en uygun rengi bulmanıza yardımcı olmayı umuyoruz. Gelin hep birlikte ipuçlarına göz atalım.
Tat alma duygusunu tetikleyen turuncu rengi iştahı harekete geçirmesi ile bilinir. Dolayısıyla turuncu rengini yemek odalarında bolca kullanabilirsiniz. Eğer iştahsız bir çocuğunuz varsa yeme isteğini arttırmak için servis takımlarında turuncudan yana seçim yapmanız ideal olacaktır. Aynı zamanda bu renk çocuğun algısını en kolay etkileyen renklerden biri olduğu için ilgisini ve merakını canlı tutacaktır. Bunun dışında çocuk odasını süslemek ve dolu dolu göstermek istiyorsanız da turuncu doğru bir tercihtir. Bu renk sayesinde kullandığınız aksesuarlar bir arada bulunduğunda olduğundan daha çok görünür. Turuncu renginin sağlıkla ilgili etkileri iştahla bitmiyor. Bu renk sarı ve kırmızı ışınların karışımından oluştuğu için iyileştirici niteliği diğer iki renge göre daha üstündür. Aynı zamanda neşeyi sembolize eden bir renk olduğundan çocuğunuzdaki enerjinin ortaya çıkmasında tetikleyici olur. Fiziksel hareketlerden keyif alma etkisi sayesinde çocuğunuz asosyalse sosyalleşmesine katkıda bulunur. Bu sayede çocuğunuz yaşamı daha mutlu algılamayı öğrenir ve depresyona karşı direnci gelişir. Şayet çocuğunuzun sinir sistemi gerginse yine bu rengi odasında bolca kullanmalısınız. Turuncunun iyileştirici etkisiyle daha güvenli, cesaretli ve iletişim yönünden kuvvetli olmaya motive olacaktır. Sessiz ve utangaç çocukların hayata atılım göstermesi için son derece doğru bir tercih.
Çocuğunuza arkadaşça ve yardımsever bir ortam oluşturmak için tercih edebileceğiniz renk yeşil olmalıdır. Kişiye dinginlik ve huzur veren bu renk çocuklarınız için rahatça iletişim kurabilecekleri samimi bir mekan yaratmaya yardımcı olur. Psikolojik açıdan çocukların kendilerine olan saygılarını ve diğer çocuklarla olan iletişimlerini geliştirmede pozitif etki sağlar. Bunun dışında kişilerle olabilecek gergin anlarda çocuğunuzun kendini daha güvenli hissetmesini sağlar. Eğiticilik açısından işlevsel bir yanı olan yeşil, başkalarıyla iletişim kurma ve onlardan yardım isteme durumlarında çocuklarınıza güven aşılayacaktır. Genel olarak bakıldığında ise dinlendirici özelliğiyle bilinen yeşil, yorgun insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bu renk güven güven duygusunu oluşturmaya yardımcı olur. Bu sebepten örneğin bankaların en çok kullandığı renktir. Diğer yandan doğayı da çağrıştıran bir renk olduğu için iyileştirici ve yatıştırıcı niteliklere haizdir. Fiziksel etkilerine gelirsek hem bedenimizi hem de gözlerimizi dinlendirmeye yardımcı olur. Üşüdüğümüz zaman sıcaklık terlediğimiz zaman ise ferahlık hissi verir. Aynı zamanda kişide pozitif duygular uyandırdığından bedensel olarak iyi hissetmeyi de sağlar.
Kırmızı ve mavi rengin karışımından oluşan mor rengi yaratıcılık ve kendine güveni simgeler. Psikolojik açıdan olumlu bir etkiye sahip bu renk tıpkı yeşil gibi dinlendirici ve sakinleştirici nitelikleri barındırır. Ancak rengin esas özelliği çocuklarınızda yaratıcılığı ve hayal gücünü tetiklemesidir. Yatak odaları için de son derece estetik ve favori olan moru çocuk odası dekorasyonunda rahatça kullanabilirsiniz. Bunun dışında çocuğunuzda konstrasyon problemi varsa yine bu rengin dengeleyici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yatak odalarında morun fazla kullanılmasının sebebi dinlendirici ve yatıştırıcı etkisi. Meditasyon ve yoga yapılan mekanlarda da mor tercih edilmesinin bir sebebi bu. Aynı zamanda en sağlıklı uykunun mor yatak odasında sağlanacağı söylenir. Kısacası olumlu hisler uyandırması bakımından çocuğunuza iyi gelecek bir renk seçimi.
Fotoğraftaki çocuk odası Tadilat Şirketleri tasarımıdır.
Sarı renginin kendini ilk bakışta gösteren parlak tonu çocukların ilgisi çekebilmek için idealdir. Sözcük ve sayıların hatırlanması gibi konularda yardımcı olan bu renk odaklanma için yardımcı işleve sahiptir. Ilgi çeken tonu sayesinde harekete geçirmeden önce zihni çalıştırır. Uzun süre bakılması güç bir renk olsa da eğitim sürecinde katkıda bulunması bakımından oyun alanlarının ve ders çalışma bölümlerinin aydınlatılmasında sıklıkla kullanılır. Düşünmeyi sağlayan ve zihni tetikleyen bu renk öğrenim aşamasında çocuğunuza yardımcı olacaktır. Bu rengin dikkat çekici yapısı ve ayırt edilebilme niteliğinden dolayı dekorasyonun güvenlikle ilgili bölümlerinde kullanılabilir. Yahut oda içerisinde çocukların ilgisini çekmesi ve göze çarpması gereken bir alan varsa sarı rengi tercih edilebilir. Eğer çocuk odası az ışıklı ve kapalı bir mekansa sarı doğru bir karar olacaktır.
Çocuk odalarının favori renklerinden pembe uykuya dalmayı kolaylaştıran yumuşak bir renktir. Pembe rengini seven çocukların çekingen olma özelliğine sahip olduğu söylense de mutlu ve neşeli bir büyüme evresi için etkili olan bir renktir. Bu rengin simgelerinden birisi de sağlıklı olmak ve daima genç kalmaktır. Enerjisini kırmızıdan alan pembe aynı zamanda ilk baharın da rengidir.
İnsan psikolojisindeki güvenilirlik ve yaptığı sağlamlaştırma etkisi olan kahverengi yarattığı güven duygusuyla çocuklara yardımseverlik aşılar. Güvenilirlik ve yardımseverliğin yanı sıra dostluğu da sembolize eden bir renktir kahverengi. Aynı zamanda toprağın dolayısıyla bereketin de simgesidir. Kişide huzur verici özelliğinden ötürü çocuklarda rahatlık ve pratik olma niteliklerinin gelişmesinde de yardımcı olur. Göz yormayan yapısından ötürü sakin bir atmosfer için çocuk odası dekorasyonunda rahatça kullanabilirsiniz.
Çocuk dekorasyonunda mavi ağırlıklı bir oda duyguları sakinleştirerek çocuğunuzun bedenini dinlendirir ve bu sayede başka insanlarla iletişim kurarken daha güvenli ve duyarlı hale gelir. Duygusal açıdan dengeli olmayı başarmak ve zihinsel rahatlık için çocuklarla ilgili alanlarda mavi renginde bolca faydalanılmalıdır. Ek olarak paylaşımda bulunmaları ve ilişki kurabilme yeteneklerine olumlu yönde etki eden bu renk çocuğunuz için doğru atmosferi oluştururken size yardımcı olur.
Beyaz rengi çocuklarınızın olumsuz olaylarda çabuk toparlanmalarına ve hayatlarında yeni bir çizgide ilerlemelerine olanak sağlar. Saflık ve masumlık gibi kavramlarla özdeşleştirilen bu renk kararlı olmayı pekiştirir. Aynı zamanda beyaz rengine aşina olan çocukların temizlik alışkanlıklarını daha çabuk edindiklerini gözlemlenmiştir.
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