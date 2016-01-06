현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mükemmel manzaralı bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Evler
Loading admin actions …

Homifyda bu gün, konum olarak çarpıcı bir şekilde konumlandırılmış, rüzgar ve kumsalın bir arada olduğu Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesininde yer alan şampanya manzaralı bir villayı geziyoruz.

Hollandalı mimarlık ofisi olan Van Ringen Mimarlık ofisi, görkemli plaja bakan okyanus kenarındaki lüks villayı yenilemiştir. Görkemli Hint okyanusuna bakan dik bir yamaçta yer alan konuk evi, mümkün olduğunca Güney Afrika güneşinden yararlanmak için etkileyici teraslara sahip hale getirilmiş. Şeffaf bir güney cephesi sayesinde sahil ve okyanus manzarasını her odasından görebiliyorsunuz.Şıklık, özel dekorlar, özel bir konfor barındıran bu lüks villayı yakından inceleyelim.

Denize bakan cephe

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Evler
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Evin güneye bakan cephesi heybetli bir yapıya kavuşturulmuş.Büyük pencereler ile güneşin tüm odalar içine girmesi sağlanmış. Şeffaf camlar ve taş dekorlar renkli bir kontrast oluşturmuş. Villa düzeni  modern mimari tarzı ile yapılmış, gereksiz fırfırlardan arındırılarak dikkat dağıtması engellenmiş. Tepenin eğimli yapısı ile tüm evler muhteşem deniz manzarasının tadını çıkaracak şekilde tasarlanmış.

Zarif havuz kenarı

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Havuz
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Lüks konuk evinde güneşlenmek için özel bir teras yapılmış, havuz kenarı ahşap malzemeler ile özel bir hale getirilerek dekoratif bir güneşlenme alanı oluşturulmuş. Ahşap güverte üzerinde, cam korkulukların çevrelediği alanda şezlong üzerinde güneşlenme imkanı oluşturulmuş. Bu alanda arkadaşlarınız ile birlikte, kitabınız ile başbaşa zaman geçirebilir ve güneşlenebilirsiniz.

İç mekanlar

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Yemek Odası
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Evin dış cephesi gibi iç yüzeyi de modern ve zarif dekorlar ile süslenmiş.  Yemek odası serin taş duvarlar ile yapılmış ve hem doğallık hem de modernlik kazandırılmıştır. Rustik bir tarz ile dekore edilen yemek odası uzun bir yemek masası ile görsel hale getirilmiş. Sessiz ve sade malzemeler ile bej, krem ve sıcak ahşap renkleri bir arada kullanılarak renk uyumu sağlanmış, alt ışıklandırmalar ile daha sakin ve daha samimi bir yemek odası haline getirilmiş. 

Doğallığa hoşgeldiniz

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Evler
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Lüks konuk evinde; cam, ahşap ve beton yüzeyler arasında bağlantı görevi gören avlu da özel bir çalışma ile doğal bir bahçe yaratılmış. Açı bir alanı bahçe olarak değerlendirerek güneş, yağmur ve rüzgarın konuk evinin içine girerek doğallık oluşturmasına izin verilmiş. Şeffaf bir yeşil alan oluşturularak yemeklerden sonra odaya giderken doğal bir cennetin içinden geçerek ferahlama duygusunun yaşanması düşünülmüş.

Ahşap dokunuşlar

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Balkon, Veranda & Teras
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Açık bir alan geliştirmek için stil eklemek adına ahşap özel tasarım jaluziler düşünülmüş.resimde kahve rengi güneşlikler ve güverte ve güneşlenme terası ile aynı ahşaplar kullanılarak bir bütünlük sağlanarak estetik bozulmamış. Kum rengine yakın renkler kullanılarak plaj rengine uygun bir jaluzi oluşturulmuş. Bu ahşap jaluziler ile güneşin veya istenmeyen bakışların odaya girmesini engelleyebilirsiniz.

Farklı katmanlar

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Havuz
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Lüks villanın yan görünümü mümkün olduğunca farklı katmanlar halinde düzenlenmiş ve bir çok teras yapılarak daha çok açık hava alanı oluşturulmuş.  Güneşlenmek, gölge de okyanus manzarası izlemek için farklı amaçlar düşünülerek yapılan teraslar binaya estetik bir görünüm kazandırmış.  Teraslar için kullanılan cam korkuluklar, açık gri ahşaplar ve beton taşıyıcılar mükemmel bir uyum içinde zarif bir dekorasyon oluşturmuş.

Muhteşem güzellik

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Balkon, Veranda & Teras
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Güneşlenmek yerine okyanus güzelliğini seyretmeniz için tasarlanmış olan bu teras deniz ve gökyüzünün bir arada olduğu, görkemli bir güzelliği izlemeniz için tasarlanmış. Güneş ile plaj güzelliğini seyrederken, beyaz dalgaların ve dalga seslerinin sizi rahatlatmasına izin verin. Bir akşam yemeği ve bir kadeh şarap ile anın tadını çıkarın.

Renk kullanımıyla öne çıkan şık bir daire
Bu şahane ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler