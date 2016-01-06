Mükemmel manzaralı bir ev

Homifyda bu gün, konum olarak çarpıcı bir şekilde konumlandırılmış, rüzgar ve kumsalın bir arada olduğu Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesininde yer alan şampanya manzaralı bir villayı geziyoruz.

Hollandalı mimarlık ofisi olan Van Ringen Mimarlık ofisi, görkemli plaja bakan okyanus kenarındaki lüks villayı yenilemiştir. Görkemli Hint okyanusuna bakan dik bir yamaçta yer alan konuk evi, mümkün olduğunca Güney Afrika güneşinden yararlanmak için etkileyici teraslara sahip hale getirilmiş. Şeffaf bir güney cephesi sayesinde sahil ve okyanus manzarasını her odasından görebiliyorsunuz.Şıklık, özel dekorlar, özel bir konfor barındıran bu lüks villayı yakından inceleyelim.