Mükemmel manzaralı bir ev

Homifyda bu gün, konum olarak çarpıcı bir şekilde konumlandırılmış, rüzgar ve kumsalın bir arada olduğu Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesininde yer alan şampanya manzaralı bir villayı geziyoruz.
Hollandalı mimarlık ofisi olan Van Ringen Mimarlık ofisi, görkemli plaja bakan okyanus kenarındaki lüks villayı yenilemiştir. Görkemli Hint okyanusuna bakan dik bir yamaçta yer alan konuk evi, mümkün olduğunca Güney Afrika güneşinden yararlanmak için etkileyici teraslara sahip hale getirilmiş. Şeffaf bir güney cephesi sayesinde sahil ve okyanus manzarasını her odasından görebiliyorsunuz.Şıklık, özel dekorlar, özel bir konfor barındıran bu lüks villayı yakından inceleyelim.
Evin güneye bakan cephesi heybetli bir yapıya kavuşturulmuş.Büyük pencereler ile güneşin tüm odalar içine girmesi sağlanmış. Şeffaf camlar ve taş dekorlar renkli bir kontrast oluşturmuş. Villa düzeni modern mimari tarzı ile yapılmış, gereksiz fırfırlardan arındırılarak dikkat dağıtması engellenmiş. Tepenin eğimli yapısı ile tüm evler muhteşem deniz manzarasının tadını çıkaracak şekilde tasarlanmış.
Lüks konuk evinde güneşlenmek için özel bir teras yapılmış, havuz kenarı ahşap malzemeler ile özel bir hale getirilerek dekoratif bir güneşlenme alanı oluşturulmuş. Ahşap güverte üzerinde, cam korkulukların çevrelediği alanda şezlong üzerinde güneşlenme imkanı oluşturulmuş. Bu alanda arkadaşlarınız ile birlikte, kitabınız ile başbaşa zaman geçirebilir ve güneşlenebilirsiniz.
Evin dış cephesi gibi iç yüzeyi de modern ve zarif dekorlar ile süslenmiş. Yemek odası serin taş duvarlar ile yapılmış ve hem doğallık hem de modernlik kazandırılmıştır. Rustik bir tarz ile dekore edilen yemek odası uzun bir yemek masası ile görsel hale getirilmiş. Sessiz ve sade malzemeler ile bej, krem ve sıcak ahşap renkleri bir arada kullanılarak renk uyumu sağlanmış, alt ışıklandırmalar ile daha sakin ve daha samimi bir yemek odası haline getirilmiş.
Lüks konuk evinde; cam, ahşap ve beton yüzeyler arasında bağlantı görevi gören avlu da özel bir çalışma ile doğal bir bahçe yaratılmış. Açı bir alanı bahçe olarak değerlendirerek güneş, yağmur ve rüzgarın konuk evinin içine girerek doğallık oluşturmasına izin verilmiş. Şeffaf bir yeşil alan oluşturularak yemeklerden sonra odaya giderken doğal bir cennetin içinden geçerek ferahlama duygusunun yaşanması düşünülmüş.
Açık bir alan geliştirmek için stil eklemek adına ahşap özel tasarım jaluziler düşünülmüş.resimde kahve rengi güneşlikler ve güverte ve güneşlenme terası ile aynı ahşaplar kullanılarak bir bütünlük sağlanarak estetik bozulmamış. Kum rengine yakın renkler kullanılarak plaj rengine uygun bir jaluzi oluşturulmuş. Bu ahşap jaluziler ile güneşin veya istenmeyen bakışların odaya girmesini engelleyebilirsiniz.
Lüks villanın yan görünümü mümkün olduğunca farklı katmanlar halinde düzenlenmiş ve bir çok teras yapılarak daha çok açık hava alanı oluşturulmuş. Güneşlenmek, gölge de okyanus manzarası izlemek için farklı amaçlar düşünülerek yapılan teraslar binaya estetik bir görünüm kazandırmış. Teraslar için kullanılan cam korkuluklar, açık gri ahşaplar ve beton taşıyıcılar mükemmel bir uyum içinde zarif bir dekorasyon oluşturmuş.
Güneşlenmek yerine okyanus güzelliğini seyretmeniz için tasarlanmış olan bu teras deniz ve gökyüzünün bir arada olduğu, görkemli bir güzelliği izlemeniz için tasarlanmış. Güneş ile plaj güzelliğini seyrederken, beyaz dalgaların ve dalga seslerinin sizi rahatlatmasına izin verin. Bir akşam yemeği ve bir kadeh şarap ile anın tadını çıkarın.