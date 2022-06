Nasıl dört mevsim yaşayan bir bahçe sahibi olabilirim ?

Bahçeler evimize estetik kazandıran, yeşille iç içe olmamızı sağlayan özel alanlardır. Yeşil ile iç içe olma, ferah ve huzurlu bir bahçeye sahip olma günümüzde lüks haline gelmiştir. Her ev sahibinin, her bireyin istediği ancak imkanı olmadığı için yapamadığı bahçeler, bakımları yapılmadığında kötü bir görünüme sahip olur. Bakımı yapılmayan bahçeler, bahçeden çok terk edilmiş bir çiftlik havası, harabeye dönmüş bir ev havası verir. Bu şekilde ki bir bahçe insana karamsarlık, hüzün ve bitmişlik hissi verir. Bu nedenle bahçelerimizi her dönem özenli bir bakımla görsel ve estetik hale getirmeli ve tadını çıkarmalıyız. Bahçe bakımı ve peyzajı emek isteyen, zahmet isteyen ve en önemlisi titizlik isteyen bir çalışmadır. Emek verilmiş, zaman ayrılmış ve özenle yapılmış bir çalışma sonucu bahçe yaşanılabilir, keyif alınabilir bir alan, ruhunuzu dinlendirdiğiniz, ferahladığınız, rahatladığınız kötü duygulardan ve negatif enerjilerden arındığınız bir terapi odası haline gelir. Bu nedenle bahçelerinizin bakımını düzenli bir şekilde yapmalı ve dört mevsim görselliğinden, güzelliğinden, estetikliğinden bir şey kaybetmeyen bahçe sahibi olarak yıl boyunca bu güzelliğe sahip olmalısınız. Peki bahçenizin dört mevsim güzel görünmesi ve estetik bir bahçe olmasını nasıl sağlarsınız ?

Bahçenizin dört mevsim yaşaması ve görsel bir bahçe olması için her mevsimin şartına göre bakım planı hazırlamalısınız. Her mevsim için bakım tarihlerini içeren, bahçenizde bulunan bitkilerin türüne göre zirai koruma ilaçlarının yer aldığı, bakım için yapılması gerekenlerin listesinin yer aldığı bir bakım planınız olmalıdır. Bu planı hazırlarken uzmanlardan yardım alabilir, mevsim bakımları hakkında araştırma yaparak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Hazırlayacağınız bakım planına zamana uyarak dikkat etmeli ve bahçenizin bakımını yıl boyunca yapmalısınız. Yapacağınız bu bakımlar toprağın havalanmasını, daha verimli olmasını, bitkilerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Bahçenizin dört mevsim görsel olmasını sağlamak için yapmanız gereken ikinci aşama, mevsimine göre bitkilere bahçenizde yer vermektir. Bahçenizde sadece yaz mevsimi bitkileri veya kış mevsimi bitkileri ektiğinizde bahçeniz sadece yaz aylarında veya kış aylarında yeşil, canlı ve görsel olacaktır. Bu nedenle her mevsim bitkisini bahçenize ekmeli ve her mevsim bahçenizin yeşil kalmasını sağlamalısınız. Bu seçimleri, yaparken bahçe planlamasını, bitki alanlarının paylaştırılmasını dikkatli bir şekilde yapmalı, bahçe boyutuna göre yerleşim yaparak her mevsim yeterli alanın yeşil ve canlı olmasını sağlamalı, bahçenizin orantılı bir görselliğe sahip olmasına katkıda bulunmalısınız.

Bahçenizin dört mevsim güzel ve görsel olması için yapacağınız bir diğer aşama ise yıllık bitkilerin bakımlarını doğru yapmaktır. Yıllık bitkiler yıl içerisinde belirli dönemlerde budanmalı ve gelecek yıl için sürgün vermesi sağlanmalıdır. Eğer yıllık bitkileri zamanında budamaz iseniz ağaçlar kendiliğinden büyüyecek ve bakımsız, her yanından dal yada yaprak fışkıran birer orman ağacına dönüşecektir. Bu durum sizin bahçenizin görselliğini etkileyecek ve estetiğin kaybolmasına neden olacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için hangi mevsimde budanması gerekiyor ise ağaçları zarif bir şekilde budamalı ve ağaca zarar vermeden budama işlemini tamamlamalısınız. Mevsimi geçen ağaçlar zamanla yapraklarını dökeceğinden bahçeye dökülen yaprakları düzenli periyotlar halinde toplamalı ve bahçe görselliğini korumalısınız.

Bahçenizin dört mevsim yeşil kalmasını istiyorsanız bahçe tasarımını mükemmel bir şekilde yapmalı, her mevsim yeşil kalan kısa boylu bodur bitkiler seçerek bahçenizin yeşil kalmasını sağlamalısınız. Bu sayede diğer bitkiler ve ağaçlar sararırken bile bahçenizin yeşil görünmesini sağlayabilirsiniz. Bahçe dekorasyonları ve peyzajları bu nedenle çok önem arz eder. Bir bahçenin yeşil görünmesi en çok tasarım ve peyzaja bağlıdır. Bahçe peyzajı ve bahçe dekorasyonu hakkında bilgi edinmek için homify bahçe peyzajları örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret etmeli, örnekleri inceleyerek bahçe peyzajı ve düzenlemesi yapmalısınız.