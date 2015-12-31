Nasıl dört mevsim yaşayan bir bahçe sahibi olabilirim ?

Bahçeler evimize estetik kazandıran, yeşille iç içe olmamızı sağlayan özel alanlardır. Yeşil ile iç içe olma, ferah ve huzurlu bir bahçeye sahip olma günümüzde lüks haline gelmiştir. Her ev sahibinin, her bireyin istediği ancak imkanı olmadığı için yapamadığı bahçeler, bakımları yapılmadığında kötü bir görünüme sahip olur. Bakımı yapılmayan bahçeler, bahçeden çok terk edilmiş bir çiftlik havası, harabeye dönmüş bir ev havası verir. Bu şekilde ki bir bahçe insana karamsarlık, hüzün ve bitmişlik hissi verir. Bu nedenle bahçelerimizi her dönem özenli bir bakımla görsel ve estetik hale getirmeli ve tadını çıkarmalıyız. Bahçe bakımı ve peyzajı emek isteyen, zahmet isteyen ve en önemlisi titizlik isteyen bir çalışmadır. Emek verilmiş, zaman ayrılmış ve özenle yapılmış bir çalışma sonucu bahçe yaşanılabilir, keyif alınabilir bir alan, ruhunuzu dinlendirdiğiniz, ferahladığınız, rahatladığınız kötü duygulardan ve negatif enerjilerden arındığınız bir terapi odası haline gelir. Bu nedenle bahçelerinizin bakımını düzenli bir şekilde yapmalı ve dört mevsim görselliğinden, güzelliğinden, estetikliğinden bir şey kaybetmeyen bahçe sahibi olarak yıl boyunca bu güzelliğe sahip olmalısınız. Peki bahçenizin dört mevsim güzel görünmesi ve estetik bir bahçe olmasını nasıl sağlarsınız ?
Bahçenizin dört mevsim yaşaması ve görsel bir bahçe olması için her mevsimin şartına göre bakım planı hazırlamalısınız. Her mevsim için bakım tarihlerini içeren, bahçenizde bulunan bitkilerin türüne göre zirai koruma ilaçlarının yer aldığı, bakım için yapılması gerekenlerin listesinin yer aldığı bir bakım planınız olmalıdır. Bu planı hazırlarken uzmanlardan yardım alabilir, mevsim bakımları hakkında araştırma yaparak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Hazırlayacağınız bakım planına zamana uyarak dikkat etmeli ve bahçenizin bakımını yıl boyunca yapmalısınız. Yapacağınız bu bakımlar toprağın havalanmasını, daha verimli olmasını, bitkilerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
Bahçenizin dört mevsim görsel olmasını sağlamak için yapmanız gereken ikinci aşama, mevsimine göre bitkilere bahçenizde yer vermektir. Bahçenizde sadece yaz mevsimi bitkileri veya kış mevsimi bitkileri ektiğinizde bahçeniz sadece yaz aylarında veya kış aylarında yeşil, canlı ve görsel olacaktır. Bu nedenle her mevsim bitkisini bahçenize ekmeli ve her mevsim bahçenizin yeşil kalmasını sağlamalısınız. Bu seçimleri, yaparken bahçe planlamasını, bitki alanlarının paylaştırılmasını dikkatli bir şekilde yapmalı, bahçe boyutuna göre yerleşim yaparak her mevsim yeterli alanın yeşil ve canlı olmasını sağlamalı, bahçenizin orantılı bir görselliğe sahip olmasına katkıda bulunmalısınız.
Bahçenizin dört mevsim güzel ve görsel olması için yapacağınız bir diğer aşama ise yıllık bitkilerin bakımlarını doğru yapmaktır. Yıllık bitkiler yıl içerisinde belirli dönemlerde budanmalı ve gelecek yıl için sürgün vermesi sağlanmalıdır. Eğer yıllık bitkileri zamanında budamaz iseniz ağaçlar kendiliğinden büyüyecek ve bakımsız, her yanından dal yada yaprak fışkıran birer orman ağacına dönüşecektir. Bu durum sizin bahçenizin görselliğini etkileyecek ve estetiğin kaybolmasına neden olacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için hangi mevsimde budanması gerekiyor ise ağaçları zarif bir şekilde budamalı ve ağaca zarar vermeden budama işlemini tamamlamalısınız. Mevsimi geçen ağaçlar zamanla yapraklarını dökeceğinden bahçeye dökülen yaprakları düzenli periyotlar halinde toplamalı ve bahçe görselliğini korumalısınız.
Bahçenizin dört mevsim yeşil kalmasını istiyorsanız bahçe tasarımını mükemmel bir şekilde yapmalı, her mevsim yeşil kalan kısa boylu bodur bitkiler seçerek bahçenizin yeşil kalmasını sağlamalısınız. Bu sayede diğer bitkiler ve ağaçlar sararırken bile bahçenizin yeşil görünmesini sağlayabilirsiniz. Bahçe dekorasyonları ve peyzajları bu nedenle çok önem arz eder. Bir bahçenin yeşil görünmesi en çok tasarım ve peyzaja bağlıdır. Bahçe peyzajı ve bahçe dekorasyonu hakkında bilgi edinmek için homify bahçe peyzajları örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret etmeli, örnekleri inceleyerek bahçe peyzajı ve düzenlemesi yapmalısınız.
Dört mevsim bir bahçe oluşturmak için en önemli adım bitki seçimleridir. Her mevsim yeşil kalan bitkiler tercih edilerek veya mevsimine göre yeşil kalan bitkiler bir arada uygun bir peyzaj potasında eritilerek hem zarif bir bahçe dekorasyonu yapılmış olur hem de bahçenin her mevsim ve mevsim geçişlerinde yeşil kalması sağlanmış olur.Örnek resimde yer alan bahçe de kısa mevsimlik bitkilerin yanında yıllık tropikal ve yeşil kalan bitkiler tercih edilmiş, mevsimlik bitkilerin sararması durumunda bile bahçenin yeşil kalması sağlanmıştır. Aynı zamanda duvar sarmaşıkları ile bahçenin her yanının yeşil renge bürünmesi sağlanmış ve zarif bir yıllık bahçe oluşturulmuştur.
Bahçe de yer alan bitkilerin büyüme, gelişme ve ömürlerini tamamlama süreleri iyi hesaplanmalıdır. Yapacağınız bu hesaplara göre bahçenizdeki bitkilerin yıl içerisinde farklı zamanlarda yeşil olmasını, farklı zamanlarda ömürlerini tamamlayarak sararmasını sağlayacaksınız. Bu sayede bahçeniz yılın her döneminde her mevsiminde mutlaka yeşil kalacak ve zarif bir bahçeye sahip olacaksınız. Örnek resimde yer alan ahşap saksılar içinde ekilmiş olan bitkilerin büyüme süreleri farklı olduğundan bahçe duvarı her zaman yeşil bitkiler ile süslü olacaktır.
Bahçenize yapacağınız peyzaj için büyük ve her mevsim yeşil kalan meydanların, parkların peyzaj ve tasarım örneklerini baz almalı ve benzer uygulamalar yapmalısınız. Bu sayede bahçeniz her mevsim yeşil olacak aynı zamanda zarif ve estetik bir görünüme kavuşacaktır. Örnek resimde olduğu gibi eğimli bir alanı kat kat şeklinde dekore ederek farklı bitkiler ile yıllık bir bahçe haline getirip bahçenin her mevsim yeşil ve renkli çiçekler içinde olmasını sağlayabilirsiniz.
Bir bahçenin yıl boyunca yeşil kalmasını sağlamak için izlenilmesi gereken iki yol vardır. Bu yollardan birincisi, farklı zamanlarda yeşil olan ve ömrünü farklı mevsimlerde tamamlayan bitki türlerinin bir arada olmasını sağlamak ve farklı bitkilerden oluşan bir bahçe peyzajı yapmaktır. Bu yolun dışında ikinci yol ise, yıl boyunca yeşil kalan otsu ve odunsu bitkileri bahçe içerisine özel bir peyzaj ve tasarım ile yerleştirmek ve yıl içerisinde düzenli olarak bakımını yaparak bahçenin estetik ve görsel açıdan mükemmel olmasını sağlamak, yıl boyunca yeşil olmasını sağlamaktır. Örnek resimde olduğu gibi bir havuz etrafına tropikal bitkileri estetik bir tasarım ile yerleştirebilir ve yıl boyunca yeşil kalmasını sağlayabilirsiniz.
Sarmaşıklar her dönem evimizin içinde olduğu gibi dışında da estetik bir görsellik elde edilmesini sağlayan yıllık veya mevsimlik bitkilerdir. Bahçe içerisinde süs aksesuarı olarak kullandığınız alanların etrafına, bahçe duvarı üzerine büyüteceğiniz yıllık sarmaşıklar ile yıl boyunca yeşil bir bahçe duvar elde edebileceğiniz gibi dönemlik ve mevsimlik sarmaşıklar ekerek diğer mevsimlerde yeşil otsu bitkilerin, sarmaşık mevsiminde ise sarmaşıkların bahçenizi yeşil göstermesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem peyzaj için zorlanmaz hem de yeşil ve görsel bir bahçe sahibi olabilirsiniz.
Bahçe içerisinde kullanacağınız mobilyaları seçerken uzun ömürlü olmasına, yağmurdan, nemden, sıcaktan etkilenmeme özelliğine sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Alacağınız mobilyalar kısa sürede zarar görüp bozulacak veya dağılacak olursa bahçe güzelliğinizi ve bahçe dekorasyonunuzu kötü gösterecektir. Bu nedenle daha çok bambu malzemelerden yapılmış olan veya metal malzemelerin kullanıldığı bahçe mobilyalarını tercih etmeli ve özel bir bahçeye sahip olmalısınız. Örnek resimde olduğu gibi metal masa ve sandalye takımı uzun yıllar işinizi görecek ve bahçe güzelliğinizi koruyacaktır.