Her eve yakışacak 10 parlak fikir

Evlerimiz yalnızca satın aldığımız eşyaları yerleştirdiğimiz mekanlar olmaktan çok daha önemli bir yer tutuyor hayatımızda. Onları sadece işlevsel biçimde yerleştirmekten ziyade yaşam kalitemizi yükseltecek mekanlar olarak kurgulamaya çalışmak artık pek çok insan için önemli. Kullanışlı eşyalar edinmek önemli bir adım bunun için elbette, ikinci adımsa içinde yaşarken bulunmaktan huzur duyacağımız, estetik açıdan zevk de alacağımız mekanlar yaratmak.

Yaratıcı dekorasyon örnekleri bizlere ilham alabileceğimiz pek çok fikir verebilir. Aynısını uygulamak isteyeceğimiz kadar beğendiğimiz örnekler olsa da daha da önemlisi bunlar bizim kendi yaratıcılığımızı harekete geçirebilir ve kendi yaşam alanlarımızı biçimlendirirken kendi beğenilerimize ve hayallerimize daha da uygun sonuçlar ortaya çıkarabilir.

İnceleyeceğiniz fotoğraflarda salondan yatak odasına, banyodan çocuk odasına pek çok mekan için tasarlanmış dekorasyon örnekleri kendi evleriniz için de sizlere malzeme, renk, tarz gibi konularda yol gösterici olabilir. İster tümüyle yenileyeceğiniz, ister ufak dokunuşlarla değiştirmek istediğiniz bir mekan için bu örneklerden ilham alabilirsiniz.