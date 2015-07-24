Her eve yakışacak 10 parlak fikir

Evlerimiz yalnızca satın aldığımız eşyaları yerleştirdiğimiz mekanlar olmaktan çok daha önemli bir yer tutuyor hayatımızda. Onları sadece işlevsel biçimde yerleştirmekten ziyade yaşam kalitemizi yükseltecek mekanlar olarak kurgulamaya çalışmak artık pek çok insan için önemli. Kullanışlı eşyalar edinmek önemli bir adım bunun için elbette, ikinci adımsa içinde yaşarken bulunmaktan huzur duyacağımız, estetik açıdan zevk de alacağımız mekanlar yaratmak.
Yaratıcı dekorasyon örnekleri bizlere ilham alabileceğimiz pek çok fikir verebilir. Aynısını uygulamak isteyeceğimiz kadar beğendiğimiz örnekler olsa da daha da önemlisi bunlar bizim kendi yaratıcılığımızı harekete geçirebilir ve kendi yaşam alanlarımızı biçimlendirirken kendi beğenilerimize ve hayallerimize daha da uygun sonuçlar ortaya çıkarabilir.
İnceleyeceğiniz fotoğraflarda salondan yatak odasına, banyodan çocuk odasına pek çok mekan için tasarlanmış dekorasyon örnekleri kendi evleriniz için de sizlere malzeme, renk, tarz gibi konularda yol gösterici olabilir. İster tümüyle yenileyeceğiniz, ister ufak dokunuşlarla değiştirmek istediğiniz bir mekan için bu örneklerden ilham alabilirsiniz.
Artık bitki yetiştirmenin ve doğayı evinize çağırmanın tek yöntemi saksılarda çiçek yetiştirmek değil. Duvarları da bu iş için kullanabilirsiniz. Yeni aksesuar ve teknikler yatay olarak bitki yetiştirmek için bizlere çeşitli olanaklar sunuyor. Saksıları asabileceğiniz aparatların ya da duvar saksılarının kullanıldığı dekorasyon örnekleri dışında burada gördüğümüz dikey saksı, bitkileri bir çerçevede, adeta bir resim olarak yetiştirmemize olanak tanıyor. Ayağınıza takılan saksıların ya da saksıları üstüne koyacağınız mobilyaların yer kaplamasını istemiyor ama yine de evinizde yeşil ve doğal bir görünüm arıyorsanız böyle bir çözüm tam size göre. Özellikle beyaz ağırlıklı dekore edilmiş bu evde yeşilin kattığı doğallık son derece dingin bir görünüm ortaya koymuş.
Yalınlık pek çok insanın aradığı özelliklerden biri. Ancak evlerde bu konuda bizi en çok zorlayan şey depolama alanına duyulan ihtiyaç oluyor. Salonlarda kullanılan konsol, vitrin, televizyon sehpası gibi mobilyalar sade tasarımlara sahip olsalar da her biri ayrı bir kütle olarak mekanda yer kapladığı için aranılan yalın tarza ulaşılamayabilir. Bunun için bir duvarı bu işleve tamamen ayırmak akılcı ve estetik bir çözüm. Özellikle küçük salonlarda duvardan duvara ve yerden tavana kadar bir dolap tasarlayıp yaptırmak böyle bir talebiniz varsa aradığınız cevap olabilir. Eskiden yatak odalarında sıkça kullanılan gömme dolap mantığını modern mobilya tasarımlarına da bu şekilde uyarlamak mümkün. İster buradaki gibi yalnızca televizyon ünitesini bir niş gibi açıkta bırakarak, kalan kısmı düz kapaklar olarak kullanın; ister benzer modüler bir tasarımda bazı modülleri kapaksız ya da cam kapaklı tasarlayın. Her durumda sonuçtan memnun kalacaksınız. Salonunuz mobilya kalabalığından kurtulacak ancak inanılmaz hacimli bir depolama alanına da sahip olacaksınız.
Klasik tarzda mobilyalardan ve bu tarzda döşenmiş evlerden hoşlananlar için de artık çok seçenek var. Eski mobilyaların yeniletilmesi mümkün olsa da pek çok firma klasik ya da reto tarzda ama öte yandan günümüz estetiğine göre sadeleştirilmiş mobilyaları üretiyor. Örnekteki dekorasyon örneğindeki salon da yorucu süslemelerden arınmış, modern klasik diyebileceğimiz bir tarzla döşenmiş. Duvara mekanı daha verimli ve temiz kullanmak için yine gömme bir dolap yapılmış ancak bu dolabın daha önce incelediğimiz dekorasyon örnekleri aksine modülleri ve tarzı düz ve sade değil, geçmişin estetiğine selam duruyor. Panjur kapaklar, ve küçük, yuvarlak çekmece kulpları bu tarzı hissettiren küçük ama vurucu detaylar.
Eğer geniş bir mekanınız varsa ve onu dekoratif bir şekilde bölmek istiyorsanız inceleyebileceğiniz dekorasyon örnekleri oldukça fazla. Burada gördüğümüz ustalıklı bir şekilde uygulanmış demir doğrama tam da böyle bir ihtiyaca cevap vermiş. Yemek ve oturma alanı böyle yarı şeffaf, kümes teli tarzında bir demir doğramayla bölünebilir. Ortaya çıkan sonuçtaysa görüldüğü üzere demirin ağırlığından eser yok. Üstelik endüstriyel ve retro etkisiyle, bu tarzı sevenler için çok çarpıcı bir tasarım. Bu mekanda diğer malzemelerin kullanımı da demirle uyum içinde. Açık renk duvarlar, ahşap parke ve yine retro ağırlıklı mobilyalar sofistike bu sofistike tasarımı bütünleyen öğeler.
Biçim işlevi takip eder sözü modern mimarinin ve tasarımın en önemli prensiplerinden birini tarifler. Elbette günümüz tasarımları salt bu prensibe bağlı kalarak ortaya çıkmıyor ancak incelediğimiz dekorasyon örnekleri içinde bütünde ya da detaylarda bu görüşün izlerini gözlemleyebiliyoruz. Buradaki şömine tasarımında da işlevden yola çıkan biçimin mekanda önemli bir öğe haline geldiğini görüyoruz. Şöminede yakılacak odunları depolamak için kullanılan ünite tavana kadar devam ettirilmiş hatta tavanda da bu tasarım elemanının izi aynı malzemeyle kendine yer bulmuştur. Aslında işlevsellik tavana yükseldikçe azalmıştır ancak tasarımda baz alınan işlev dekoratif olarak mekanın tümüne karakterini yansıtmıştır.
Duvar resimleri ya da resimsel etkisi olan duvar kağıtları son dönemde oldukça revaçta. Bu dekoratif yaklaşımı bazen en beklenmedik mekanda uygulamak inanılmaz sonuçlarla karşılaştırıyor bizi. Eskiden dekorasyonuyla daha az ilgilendiğimiz banyo ve tuvaletlerin tasarımına önem verdiğimizde evleri önemli ölçüde güzelleştiriyor, her anlamda değerlerini arttırıyorlar. Bu banyodaki uygulama da bu mantıkla ele alınıp tasarlanmış ve ortaya çok çarpıcı bir sonuç çıkmış. Bembeyaz seramiklerle ve eser oranda siyah malzemeyle dingin ve açık renkte tasarlanmış bu banyonun göz hizasından üstte kalan duvarları bir renk cümbüşü sunuyor. Pırıltılı ve eklektik lamba ile şamdanlar da mekanın tarzına ilginç birer dokunuş olarak bu banyoda yerlerini alıyorlar.
Beyaz banyolar bize temizliği de çağrıştırdığı için sıklıkla tercih ediliyor. Banyolar, dekorasyon örnekleri içinde bu yüzden beyazın en çok kullanıldığı mekanlardan. Ancak herkes tamamen beyaz bir mekandan hoşlanmayabilir, soğuk ve ruhsuz olduğu da düşünülebiliyor. İşte böyle durumlarda o soğukluğu kırabilecek doğal ve sıcak bir malzeme banyoya inanılmaz güçlü bir katkı sunabiliyor. Banyo lavabosunun tezgahıyla ayna arasında kalan bölge ister baştan tasarlanmış olsun, ister sonradan bir eklemeyle değiştirilmiş olsun, böyle bir uygulama için ideal bir bölge. Duvara kaplanan doğal taş bu görüntünün etkisini tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Ayrıca renk ve doku konusunda da kullanıcılar kendi beğenilerine göre bir taş seçme şansına sahip.
Dekorasyon örnekleri arasında en renkli ve süslü olanlar kuşkusuz çocuk odaları. Ancak bu demek değil ki bir çocuk odası mutlaka cafcaflı olmalı. Çocuğunuzun kişiliğine de uygunsa pekala daha sade, açık renklerle döşenmiş, huzurla vakit geçireceği şık bir oda tercihiniz olabilir. Bazen çok kalabalık ve karmaşık bir ortam bir çocuğun da arayabileceği dinginliği edinmesini zorlaştırabilir. Dekoratif ancak sade objeler, mobilyalar da bir çocuğun ihtiyacını giderebilir, hatta odayı kendi zevki ve isteğine göre içinde yaşadıkça daha da renklendirmesi ve canlandırması için ona alan yaratabilir.
Lamba deyip geçmeyin. Bir mekanı bazen yalnızca aydınlatma elemanının becerisiyle bambaşka bir mekan haline getirmek mümkün. Hele yatak odalarında atmosfer ışığı yaratmak için pek çok seçenek mevcut. Örneğin bu yatak odasında kullanılan sıva üstü aplikler kendi içlerindeki kompozisyonla da çok yaratıcı bir kullanıma işaret ediyor. Bu apliği tek başına gördüğünüzde, duvara doksan derece sabitlenmiş, yukarı ve aşağı ışık süzdüren şık bir lamba olarak algılarsınız. Fakat bu uygulamada birden fazla apliğin diğer duvarlardan farklı renkte boyanmış bir duvarda, farklı açılarda yerleştirilmesiyle bir malzemenin ne kadar yaratıcı kullanılabileceğini de görebiliyoruz. Böylece dekoratif bir yatak başı yerine, hem dekoratif bir duvar hem de yumuşak bir oda aydanlatması elde ediliyor.
Duvarlara yönelik tasarımın baskın olduğu dekorasyon örnekleri bize dokulu yüzeylerin yarattığı atmosferin oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Kırk elli seneden eski bir eviniz varsa sıvanmış ateş tuğla duvarlarınız olması da muhtemel. Sıvaların kırılması ve çıkan tuğla duvarın kullanılması bu tip evlerde pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Yalnızca derzleri ve kırıkları tamir edilip koruyucu bir cila atılabilen tuğla duvarlar boyandığında da iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Yeni nesil inşaat malzemelerinde bu tuğla duvarlara sahip olmadan da kaplamalarla bu etkiyi elde etmek mümkün. Özellikle boyalı olduklarında orijinal tuğla duvarlardan ayırt edilemeyecek kadar özgün görünebiliyorlar.