Ev dekorasyonu nasıl yapılır: Temel prensipler, pratik fikirler

Her birimizin farklı ihtiyaçları ve maddi olanakları ve buna karşın farklı zevkleri ve evleri var. Kimimiz küçük evlerde kimimiz büyük evlerle yaşıyoruz, kimimiz klasik mobilyaları kimimiz modern ve minimalist mobilyaları beğeniyoruz. Kimimiz dekoratif eşyalara çok meraklıyız kimimiz bu tür eşyaları yayıntı olarak görüyoruz. Ama nihayetinde, hepimiz sığınağımız olan evlerimizde kendimizi huzurlu hissedeceğimiz, bizleri ifade eden dekorasyonlar yapmaya gayret ediyoruz. Kimimiz bu işi iç mimarlara bırakıyor kimimiz ise her bir eşyamızı kendimiz seçip kendi gönlümüze göre evimizi döşüyoruz.

İhtiyaçlarımız ve zevklerimiz ne olursa olsun, hepimizin isteği evimizi ferah ve işlevsel kılmak. Bu sayfada farklı zevklere hitap eden birkaç değişik oturma odası, mutfak, banyo ve koridor örneklerini derledim. Her ne kadar birbirinden farklıymış gibi olsalar da göreceksiniz ki, doğru ve işlevsel tasarım aslında aynı prensiplere dayanıyor. Bunların başında da mekana uygun, birbirine uyumlu parçalar seçmek geliyor. Örneğin döşemesi, halısı, perdesi birbirine uyumlu, odayı daraltmayacak bir koltuk takımı ya da dolabıyla yatağıyla uyumlu bir halı ve perde, istediğiniz hangi modelde ve renkte olursa olsun işte bu uyum sayesinde evlerimiz şık bir hale sokacaktır.