Ev dekorasyonu nasıl yapılır: Temel prensipler, pratik fikirler

Her birimizin farklı ihtiyaçları ve maddi olanakları ve buna karşın farklı zevkleri ve evleri var. Kimimiz küçük evlerde kimimiz büyük evlerle yaşıyoruz, kimimiz klasik mobilyaları kimimiz modern ve minimalist mobilyaları beğeniyoruz. Kimimiz dekoratif eşyalara çok meraklıyız kimimiz bu tür eşyaları yayıntı olarak görüyoruz. Ama nihayetinde, hepimiz sığınağımız olan evlerimizde kendimizi huzurlu hissedeceğimiz, bizleri ifade eden dekorasyonlar yapmaya gayret ediyoruz. Kimimiz bu işi iç mimarlara bırakıyor kimimiz ise her bir eşyamızı kendimiz seçip kendi gönlümüze göre evimizi döşüyoruz.
İhtiyaçlarımız ve zevklerimiz ne olursa olsun, hepimizin isteği evimizi ferah ve işlevsel kılmak. Bu sayfada farklı zevklere hitap eden birkaç değişik oturma odası, mutfak, banyo ve koridor örneklerini derledim. Her ne kadar birbirinden farklıymış gibi olsalar da göreceksiniz ki, doğru ve işlevsel tasarım aslında aynı prensiplere dayanıyor. Bunların başında da mekana uygun, birbirine uyumlu parçalar seçmek geliyor. Örneğin döşemesi, halısı, perdesi birbirine uyumlu, odayı daraltmayacak bir koltuk takımı ya da dolabıyla yatağıyla uyumlu bir halı ve perde, istediğiniz hangi modelde ve renkte olursa olsun işte bu uyum sayesinde evlerimiz şık bir hale sokacaktır.
Günümüzde farklı büyüklükteki mutfaklar için her bütçeye uygun, birbirinden güzel ve işlevli mutfak dolapları bulmak mümkün. Mutfakta geçirdiğimiz zamanı görmezden gelmememiz lazım, zira her gün saatlerimiz yemek ve yemek sonrası temizlik yapmak için bu mekanda geçiyor. O nedenle ne kadar ferah olursa o kadar rahat çalışabileceğimiz bir mutfak oldukça büyük önem teşkil ediyor. Küçük bir mutfak için önerilerimiz her zaman açık renk kullanılması yönünde. Bilirsiniz, mutfakta depolama alanı pişirme ve hazırlık alanları kadar önemli. Bu da çok ufak bir alana bir sürü dolap ve çekmece koyma zorunluluğu getiriyor. Doğal ışık alan büyük bir mutfağımız varsa ne güzel, istediğimiz renkleri gönlümüze göre kullanabiliriz ancak hepimizin bildiği üzere evlerimizde genelde apartman boşluğuna bakan, doğru düzgün ışık alamayan, ufak bir alan bırakılmış mutfaklarda işimizi görmek zorundayız. Bunun sonucunda boğucu bir mekana hapsolmamak için dikkate almamız gereken iki önemli detay var: İlki açık renk mutfak üniteleri seçmek, ikincisiyle iyi bir aydınlatma yaptırmak. Hem mutfağın geneli hem de çalışma tezgahını aydınlatmak için, normal ampullerden daha az elektrik harcayan Led ampulleri her elektrikçiden bulmak mümkün.
Renk kullanma konusunda kararlıysanız, önerim fotoğraftaki bu mutfak gibi tezgahı renkli seçmeniz ya da bir alt fotoğraftaki mutfak örneğine göz gezdirmeniz.
Küçük mutfaklar için beyaz ya da açık renk dolapları önermiştim ancak herkes öyle bir mutfaktan hoşlanmayabilir. O şartlar altında önerim üst dolapları açık renk alt dolapları ise renkli seçmeniz olacaktır. Yine açık renk bir tezgahla tamamlayacağınız mutfak üniteleri küçük bir mutfak alanını dahi sıkıcı ve boğucu olmaktan kurtaracaktır. Üstelik iki renkli bu mutfak dolapları çok moda olmaya başladı.
Hepimizin bildiği üzere, evlerimizde en sık rastladığımız, çünkü geleneğimizde ve alışkanlıklarımızda da olan halı türü, bu tür kahverengi, kızıl, bej rengi desenli halılardır. Sanıyorum ki hemen hemen hepimizin evinde bu tarz halılar mevcut. Böyle bir halıyı eğer yine desenli bir koltuk döşemesi ile kullanırsak oda çok karmaşık ve boğucu görünebilir. O nedenle eğer ki halımız desenli ise, koltuk döşemelerimizi düz renk seçmekte fayda var. Desenli minderler ile süsleyebileceğimiz böyle düz renkli bir koltuk hem gözlerimizi yormayacak hem de modern ve şık bir görüntü sunacaktır. Eğer desenli koltuk döşemelerinden hoşlanıyorsak, o zaman da düz renkli bir halı ve yine düz renkli perdeler seçmeliyiz.
Ayrıca bir tüyo: Koltuğun altına kadar gelecek geniş bir halı odamızı da daha geniş gösterecektir.
Süslü püslü eşyalardan ve desenli döşemelerden hoşlanmayabilirsiniz. Ancak her odada kullanacağımız sıra dışı bir ya da iki parça o odanın yıldızı olarak hem dikkatleri üzerine çekecek hem odayı şık gösterecektir. Tıpkı bu örnekteki büyük boyutlu tablo ve aydınlatma detayı gibi. Düz beyaz duvarlar, gri bir kanepe ve gri minderler bu haliyle bırakılsa oldukça sıradan ve sıkıcı olabilirdi. Ancak göz alıcı, modern bir aydınlatma ve mavi renginin ağırlıklı kullanıldığı büyük boyutlu bir tablo odaya hem renk vermiş hem de şıklık katmış.
İyi bir uyku çekmenin birinci kuralı boynunuza uygun bir yastık ve iyi bir yataksa ikinci kuralı da içinde kendinizi huzurlu hissedeceğiniz, renkleriyle modeliyle sizi yansıtan bir yatak odası olsa gerek. Kimi insan açık renkli bir yatak odasını kimiyse tamamen koyu renklerin hakim olduğu bir yatak odasını tercih edebilir. Herkes kendisini en iyi hissedeceği bir seçim yapmalı ve odasını buna göre dekore etmelidir. Ancak renk ve mobilya seçimimiz nasıl olursa olsun, unutmayalım ki odaya uygun olmayan parçalar satın alırsak asla hayal ettiğimiz gibi bir odaya ulaşamayız. Mutlaka odanın boyutlarını göz önünde bulundurarak seçimlerimizi yapmalıyız. Eşyaların odaya sığıyor olması o eşyalar o odaya uygundur anlamına gelmeyebilir. Fazla kalabalık bir odada tüm eşyalar üstümüze üstümüze gelsin istemiyorsak, eşyaların boyutlarını ve miktarlarını o doğrultuda seçmemiz gerekmektedir. Dev bir yatak başına ihtiyacımız var mı? Komodinlerimiz sıkış tepiş olmadan sığıyor mu? İşte bu hesapları düzgünce yapıp yatak odamızı bu hesaplara göre dekore edersek hem odamız çok daha şık ve zarif görünür hem de biz o odanın içinde çok daha huzurlu oluruz.
Hepimizin evinde koltuk gibi yatak gibi olmazsa olmaz parçalardan biri de giysi dolapları. Mekan için özel olarak tasarlanıp imal edilmiş, duvarda duvara dolaplar ya da gömme dolaplar yer sıkıntısı olan yerlerde boyutlarına rağmen odayı çok daha ferah gösterecektir çünkü duvarda gözü rahatsız eden dev boyutlu bir leke gibi görünmemesini sağlayacaktır. Üstelik büyüklükleri sayesinde çok daha fazla depolama alanı sağlayacak ve çarşaf, nevresim gibi fazla eşyalarınızı da içlerine alacaklardır. Küçük odalar için sürgülü kapakları tavsiye ederiz.
Evin en önemsenmeyen mekanlarından biridir koridorlarımız. Oysa farkında mısın, evimizin en çok gördüğümüz yerlerinden biridir bu koridorlar, ve diğer her oda gibi onlar da iyi ve ferah bir dekoru hak ediyor. Koridorlar büyük oranda evin orta bölümünde yer alır ve bu nedenle çoğunda dışarıya açılan bir pencere bulunmaz. Doğal ışık alamayan bu dar mekanları en iyi şekilde dekore etmek için iyi bir aydınlatmaya ve açık renklerin hakim olduğu bir renk skalası seçimine ihtiyacımız vardır. Duvarlarına aile fotoğraflarımızı ya da hoşumuza giden tabloları koyabileceğimiz harika birer de galeri alanıdır aslında koridorlar. Onlara gereken önemi verelim ve içinden geçmesi keyifli bir hale getirelim.
Çok şanslıyız ki günümüzde iyi tasarımlar da ulaşılabilir fiyatlara sahip. İkinci bir ev parası harcamadan harika tadilatlar ve dekorasyon çalışmaları yapmak mümkün. Demode ve yıpranmış bir banyoyu modern ve şık bir banyo ile değiştirmek nasıl da temiz ve ferah bir his uyandıracaktır. Kim konuklarını utanıp çekinmeden rahatlıkla sokacağı bir banyosu olsun istemez?
Detay Mühendislik gibi birçok mimarlık firması mekana uygun dekorasyonlar ile hizmet vermektedir.
Klasik mobilyalardan hoşlanıyorsak ve evimizi bu doğrultuda döşüyorsak banyomuzu da evimize ve genel tarzımıza uygun şekilde dekore edebiliriz. Saray yavrusu bir oturma odasından çıkıp modern sanat müzesi gibi bir banyoya girmek zorunda değiliz. Oturma ve yatak odamızdaki aynı tarzı banyolarımıza da taşıyabiliriz. Hele bir de genişçe bir banyo alanımız varsa bu lavabo tezgahı ve aynası gibi çarpıcı parçalar kullanmakta hiçbir sakınca yok.
Koridorlardan da az önem verilen bir alandır balkonlarımız. Oysa iyi dekore edilirlerse, insanda küçük bir bahçe etkisi yaratacak, huzur dolu mekanlara dönüşebilirler. Balkonumuz ne kadar küçük olursa olsun, ona uygun masa sandalyeler bulmak mümkün, yeter ki bu alanı güzelleştirmek isteyelim. Fotoğraftaki küçücük balkonda mucizeler yaratılmış, ahşap kullanımı ve dikey bahçe çalışmasıyla ortam tatil mekanına dönüşmüş.