Ev dekorasyonu nasıl yapılır: Temel prensipler, pratik fikirler

Günümüzde farklı büyüklükteki mutfaklar için her bütçeye uygun, birbirinden güzel ve işlevli mutfak dolapları bulmak mümkün. Mutfakta geçirdiğimiz zamanı görmezden gelmememiz lazım, zira her gün saatlerimiz yemek ve yemek sonrası temizlik yapmak için bu mekanda geçiyor. O nedenle ne kadar ferah olursa o kadar rahat çalışabileceğimiz bir mutfak oldukça büyük önem teşkil ediyor. Küçük bir mutfak için önerilerimiz her zaman açık renk kullanılması yönünde. Bilirsiniz, mutfakta depolama alanı pişirme ve hazırlık alanları kadar önemli. Bu da çok ufak bir alana bir sürü dolap ve çekmece koyma zorunluluğu getiriyor. Doğal ışık alan büyük bir mutfağımız varsa ne güzel, istediğimiz renkleri gönlümüze göre kullanabiliriz ancak hepimizin bildiği üzere evlerimizde genelde apartman boşluğuna bakan, doğru düzgün ışık alamayan, ufak bir alan bırakılmış mutfaklarda işimizi görmek zorundayız. Bunun sonucunda boğucu bir mekana hapsolmamak için dikkate almamız gereken iki önemli detay var: İlki açık renk mutfak üniteleri seçmek, ikincisiyle iyi bir aydınlatma yaptırmak. Hem mutfağın geneli hem de çalışma tezgahını aydınlatmak için, normal ampullerden daha az elektrik harcayan Led ampulleri her elektrikçiden bulmak mümkün.

Renk kullanma konusunda kararlıysanız, önerim fotoğraftaki bu mutfak gibi tezgahı renkli seçmeniz ya da bir alt fotoğraftaki mutfak örneğine göz gezdirmeniz.