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Mutfağı oturma odasından nasıl ayırabilirim ?

ümit atdağ ümit atdağ
Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Modern Mutfak
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Mutfaklar, özellikle ev hanımlarının daha fazla kullandığı, evde geçirdikleri zamanın çoğunluğunu geçirdikleri, yemek yaptıkları, servis hazırlıklarını yaptıkları alanlardır. Bu nedenle  mutfaklar, ev hanımlarının ve mutfak kullanıcılarının kullanımına uygun, işlevsel, fonksiyonel bir şekilde tasarlanması ve dekore edilmesi gereklidir. Mutfaklar evimizin türüne göre kapalı mutfaklar ve açık mutfaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı mutfaklar, mutfak olarak kullanılacak odanın büyüklüğüne göre tasarlanır ve dekore edilirken, salon veya oturma odası ile açık mutfak şeklinde dekore edilir. Açık mutfaklar, yapıları gereği bir tarafı salon ile iç içe  olan, ortak alanların kullanıldığı, yemek masasının ortak olarak hem salonun aksesuarı hem de mutfağın bir parçası gibi dekore edildiği mutfaklardır.  Bu nedenle bazı ev hanımları açık mutfak olarak dekore edilmiş olan mutfaklarını belirli ölçülerde salondan ayırmak, salon ile arasına mesafe koymak, oturma odası veya salondan bakıldığında mutfağı göremeyeceğiniz bir şekilde dekore ederek bir nebze de olsa mutfağı gizliyor veya mutfağı salondan ayırıyorlar. Peki mutfak ile salon arasını nasıl dekore ediyor ve estetik bir görünüm vererek ayırıyorlar ?

Salon veya oturma odası ile mutfak arasına farklı dekorasyon aksesuarları ekleyerek veya ortak kullanım alanları oluşturarak açık mutfak şeklinde dekore edilmiş olan mutfağı biraz daha kapalı hale getiriyor, mutfağı biraz daha kapalı hale getirerek salondan ayrı ve bağımsız bir mutfak görüğnümüne kavuşturabilirsiniz. Salonunuzu ve mutfağınızı birbirinden ayırmak için öncelikle ne kadarlık bir alanın mutfaktan bakıldığında görünmesini istediğinize karar vermelisiniz. Hiç görünmesini istemiyorsanız alçığan yapay duvarlar ile mutfağı tamamen kapalı bir mutfak haline getirebilir veya sadece yemek pişirme ve yemek hazırlama ünitesinin gizli kalmasını istiyorsanız, sadece bu kısmı kapatabilir veya mutfağın  sadece yemek yenilen veya servis yapılan alanını görmek istiyorsanız  mutfağın salona bakan kısmını akvaryum, kitaplık, kilerrafı, yemek araç gereç rafı, özel bir dekoratif perde, yapay bir duvar, farklı dekoratif aksesuarlar, bitkiler, ve değişik müzşk aleti mekatleri ile kapaabilir ve mutfağınızı açık mutfak halinden yarı açık mutfak haline getirebilirsiniz. Eğer mutfak ile salonun tam olarak ayrılmasını istemiyorsanız ve mutfak ile salonun ortak kullanım alanı oluşturmasını istiyorsanız yapmanız gereken bir büyükçe bir yemek masasını salon ile mutfağın arasına yerleştirmek ve mutfağa ayrı bir alan oluşturmaktır. Bu sayede hem yarı açık bir mutfağınız hem de salon ile ortak kullanabileceğiniz bir yemek alanınız olacaktır.

 Bir mutfak dekore edilirken dikkat edilmesi gereken ana kurallardan bir tanesi mutfağın kullanışlı ve işlevsel olmasıdır. Bu nedenle eğer açık mutfağınızı salondan ayırmanız gerekirse dikkat etmeniz gereken ilk nokta salon ile mutfağın arasına yerleştireceğiniz yapının kullanışlı ve işlevsel olması ve mutfağa fonksiyonellik kazandırmasıdır. Salon veya mutfak tarafına yerleştireceğiniz raf sistemleri, yapay duvarlar, akvaryumlar, kitaplıklar, mutfak dolap bölmeleri gibi bölmeler mutlaka fonksiyonel olmalı ve mutfağa faydalı olduğu gibi mutfağı salondan ayırmalı ve gizlemelidir.  Bu şekilde yapacağınız tercih ile mutfağınızı salonunuzdan ayıracağınız gibi mutfağı ve salonu zarif bir dekorasyon ile estetik bir hale getireceksiniz. Bu sayede orijinal halini bozduğunuz açık mutfak yeni hali ile de edin dekorasyonuna uyum sağlamış olacaktır. Açık mutfaklı evlerde genellikle salonlar hem oturma odası hem de çay saatlerinde keyif amaçlı kullanılan alanlardır.  Kullanılma amaçlarına göre açık mutfaklar salonlardan ayrılırken mutlaka dekoratif ve zarif bir şekilde dekore edilmeli ve salon ile mutfağın ahengini bozmamalıdır.  Açık mutfağınızı yarı açık veya salondan tamamen bağımsız bir mutfak olarak dekore edecekseniz mutlaka homify mutfak sayfalarını ziyaret ederek mutfak dekorasyonlarını ve salonlardan bağımsız bir şekilde dekore edilmiş yarı açık mutfak örneklerini inceleyerek kendi mutfağınızı dekore etmelisiniz. 

Cam duvarlar

Open Kitchen ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Open Kitchen

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Açık mutfakları salondan ayırmak istiyorsanız cam duvarları veya eklemeli cam bölmeleri tercih etmeniz faydalı olacaktır. Cam bölmeler mutfağınızın estetiğine uygun, salonun görselliğini bozmayan ancak mutfak ile salonu birbirinden ayıran bölmeler olduğundan çok fonksiyonel olarak kullanılabilir. Örnek resimdeki gibi bir açık mutfağa sahipseniz cam bölmeleri gönül rahatlığı ile kullanabilir ve salonunuzu yapay olarak mutfağınızdan ayırabilirsiniz.  Cam bölmeleri,  saf, puslu ve prizmatik özellikli olanlarından tercih ederek mutfağınızı salondan tamamen ayrı bir alan haline getirebilirsiniz. İsterseniz çift katmanlı cam bölmeler ile aydınlatma sağlayabilir ve görsel açıdan mükemmel bir mutfak oluşturabilirsiniz.

Akvaryumun zarifliği

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızı salonunuzdan ayırmaya, açık mutfak dekorasyonu yerine kapalı mutfak dekorasyonu yapmaya karar verdiniz. Mutfak ile salon arasında ayırıcı görevi görecek estetik bir aksesuar arıyorsanız resimdeki gibi bir raf sistemi kullanmalı ve raf sisteminin bölmelerini resimdeki gibi değil akvaryumla süslemeli ve salonunuza, mutfağınıza zariflik kazandırmalısınız. Bu sayede hem salonunuz mutfağınızdan ayrılacak hem de  estetik bir süs aksesuarı olarak akvaryum salonunuzu süsleyecektir. Eğer mutfağınız ile salonunuz arasında bir kolon, köşe var ise kolon ve köşe boyunca akvaryum uygulaması yapabilir, salonunuzu daha görsel hale getirebilirsiniz.

Kitaplık ve raflar

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® Akdeniz Mutfak
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

Mutfağınızı salondan ayırmak veya mutfak ile salon arasına seperatör görevi gören bir ayırıcı koymak isterseniz bu görevi hem fonksiyonel, hem işlevsel hem de estetik bir biçimde görecek olan aksesuarlar kitaplıklardır. Kitaplıklar hem salonun bir aksesuarı olarak görev yapacak hem de salon ile mutfağı ayıran bir seperatör görevi görecektir. Örnek resimde görülen yarım boy kitaplık yerine tam boy kitaplık koyabilir ve mutfak ile salon arasında bir seperatör görevi gördürebilirsiniz. Kitaplıklar yerine süs objelerinizi ve aksesuarlarınızı koyabileceğiniz, teşhir edebileceğiniz modern raf sistemlerini tercih ederek mutfak ile salon arasında bir ayırıcı görevi yükleyerek istediğiniz zarif dekorasyonu yapmış olursunuz.

Mutfak adaları

ul. Siedmiogrodzka, Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz Modern Mutfak
Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz

Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz
Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz
Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz

Mutfak ile salon bir birine çok yakın ve iç içe ise yapacağınız en mantıklı çözüm,  salonun dekorasyonuna ve mutfağa uygun bir mutfak masası uygulaması yapmaktır. Mutfak adaları aynı zamanda yemek masası olarak kullanılabildikleri için salonlarınızda bir bar  masası, yemek masası şeklinde hizmet verecek hem de mutfağınız ile salonunuzu şık ve estetik bir şekilde birbirinden ayıracaktır.  Örnek resimde yapılmış olan uygulama  basit bir mutfak masasının yer darlığı yerine mutfak adası yerine kullanılmış halidir.  eğer mutfak alanınız dar ise benzer bir uygulamayı mutfaklarınızda yapabilirsiniz.

Estetik yemek masası

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Mutfağınız ile salonunuz arasında ortak kullanım alanı oluşturmak ve mutfağınızda bulunduracağınız yemek masası yerine resimdeki gibi iki taraftan da kullanılabilen pratik bir yemek masası yapabilirsiniz. Bu sayede hem yemek masasının salon veya mutfakta yer kaplamasını engellemiş hem de zarif  ve modern bir yemek masası sahibi olmuş olursunuz. Yemek masası hem yemek masası olarak görev yapacak hem de mutfağınız ile salonunuz arasında zarif bir seperatör görevi görecek ve şık bir salon, mutfak dekorasyonu sabi olmanızı sağlayacaktır.

Alçıpan duvarlar

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Modern Mutfak
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Günümüzde alçıpan duvarlar yapay duvar oluşturmak için kullanılan yapı malzemeleridir. Mutfağınızda niş alan oluşturmak veya mutfağınızı salonunuzdan ayırmak istediğinizde alçıpan duvarlar oluşturarak istediğiniz gibi bir mutfak uygulaması yapabilir ve salonunuz ile mutfağınız arasında  zarif bir ayırıcı olarak kullanabilirsiniz. Örnek resimde mutfak ile salon arasına koyulan raf sistemlerinin etrafını estetik hale getirmek ve gizlemek için alçıpan duvarlar yapılmış ve zarafet kazandırılmıştır.

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