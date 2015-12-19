Mutfağı oturma odasından nasıl ayırabilirim ?

Mutfaklar, özellikle ev hanımlarının daha fazla kullandığı, evde geçirdikleri zamanın çoğunluğunu geçirdikleri, yemek yaptıkları, servis hazırlıklarını yaptıkları alanlardır. Bu nedenle mutfaklar, ev hanımlarının ve mutfak kullanıcılarının kullanımına uygun, işlevsel, fonksiyonel bir şekilde tasarlanması ve dekore edilmesi gereklidir. Mutfaklar evimizin türüne göre kapalı mutfaklar ve açık mutfaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı mutfaklar, mutfak olarak kullanılacak odanın büyüklüğüne göre tasarlanır ve dekore edilirken, salon veya oturma odası ile açık mutfak şeklinde dekore edilir. Açık mutfaklar, yapıları gereği bir tarafı salon ile iç içe olan, ortak alanların kullanıldığı, yemek masasının ortak olarak hem salonun aksesuarı hem de mutfağın bir parçası gibi dekore edildiği mutfaklardır. Bu nedenle bazı ev hanımları açık mutfak olarak dekore edilmiş olan mutfaklarını belirli ölçülerde salondan ayırmak, salon ile arasına mesafe koymak, oturma odası veya salondan bakıldığında mutfağı göremeyeceğiniz bir şekilde dekore ederek bir nebze de olsa mutfağı gizliyor veya mutfağı salondan ayırıyorlar. Peki mutfak ile salon arasını nasıl dekore ediyor ve estetik bir görünüm vererek ayırıyorlar ?

Salon veya oturma odası ile mutfak arasına farklı dekorasyon aksesuarları ekleyerek veya ortak kullanım alanları oluşturarak açık mutfak şeklinde dekore edilmiş olan mutfağı biraz daha kapalı hale getiriyor, mutfağı biraz daha kapalı hale getirerek salondan ayrı ve bağımsız bir mutfak görüğnümüne kavuşturabilirsiniz. Salonunuzu ve mutfağınızı birbirinden ayırmak için öncelikle ne kadarlık bir alanın mutfaktan bakıldığında görünmesini istediğinize karar vermelisiniz. Hiç görünmesini istemiyorsanız alçığan yapay duvarlar ile mutfağı tamamen kapalı bir mutfak haline getirebilir veya sadece yemek pişirme ve yemek hazırlama ünitesinin gizli kalmasını istiyorsanız, sadece bu kısmı kapatabilir veya mutfağın sadece yemek yenilen veya servis yapılan alanını görmek istiyorsanız mutfağın salona bakan kısmını akvaryum, kitaplık, kilerrafı, yemek araç gereç rafı, özel bir dekoratif perde, yapay bir duvar, farklı dekoratif aksesuarlar, bitkiler, ve değişik müzşk aleti mekatleri ile kapaabilir ve mutfağınızı açık mutfak halinden yarı açık mutfak haline getirebilirsiniz. Eğer mutfak ile salonun tam olarak ayrılmasını istemiyorsanız ve mutfak ile salonun ortak kullanım alanı oluşturmasını istiyorsanız yapmanız gereken bir büyükçe bir yemek masasını salon ile mutfağın arasına yerleştirmek ve mutfağa ayrı bir alan oluşturmaktır. Bu sayede hem yarı açık bir mutfağınız hem de salon ile ortak kullanabileceğiniz bir yemek alanınız olacaktır.

Bir mutfak dekore edilirken dikkat edilmesi gereken ana kurallardan bir tanesi mutfağın kullanışlı ve işlevsel olmasıdır. Bu nedenle eğer açık mutfağınızı salondan ayırmanız gerekirse dikkat etmeniz gereken ilk nokta salon ile mutfağın arasına yerleştireceğiniz yapının kullanışlı ve işlevsel olması ve mutfağa fonksiyonellik kazandırmasıdır. Salon veya mutfak tarafına yerleştireceğiniz raf sistemleri, yapay duvarlar, akvaryumlar, kitaplıklar, mutfak dolap bölmeleri gibi bölmeler mutlaka fonksiyonel olmalı ve mutfağa faydalı olduğu gibi mutfağı salondan ayırmalı ve gizlemelidir. Bu şekilde yapacağınız tercih ile mutfağınızı salonunuzdan ayıracağınız gibi mutfağı ve salonu zarif bir dekorasyon ile estetik bir hale getireceksiniz. Bu sayede orijinal halini bozduğunuz açık mutfak yeni hali ile de edin dekorasyonuna uyum sağlamış olacaktır. Açık mutfaklı evlerde genellikle salonlar hem oturma odası hem de çay saatlerinde keyif amaçlı kullanılan alanlardır. Kullanılma amaçlarına göre açık mutfaklar salonlardan ayrılırken mutlaka dekoratif ve zarif bir şekilde dekore edilmeli ve salon ile mutfağın ahengini bozmamalıdır. Açık mutfağınızı yarı açık veya salondan tamamen bağımsız bir mutfak olarak dekore edecekseniz mutlaka homify mutfak sayfalarını ziyaret ederek mutfak dekorasyonlarını ve salonlardan bağımsız bir şekilde dekore edilmiş yarı açık mutfak örneklerini inceleyerek kendi mutfağınızı dekore etmelisiniz.