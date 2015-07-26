Modernle gelenekselin buluştuğu en güzel ev dekorasyonları

İster klasik tarz olsun ister daha yerel ve folklorik, geleneksel tarz pek çok insanın hoşuna giden bir atmosfer yaratıyor. Eski evler, kilimler, karolar ya da mobilyalar içimizdeki nostaljik duyguları uyandırıyor ve sıcak bir etki bırakıyorlar. Öte yandan modern ve güncel tasarımların hem mekanda hem de mobilya ve aksesuarlarda yarattığı etki de yabana atılır değil. Daha işlevsel sonuçlar yaratabildikleri gibi bazen daha yalın ya da daha çarpıcı etkileri olabiliyor. En güzel ev dekorasyonları bu iki tarzdan birinin tercih edilmesiyle de ortaya çıkabilir, bunların bir şekilde harman edilmesiyle de.
Biz de modern ile geleneksel ya da klasik öğelerin bir arada kullanıldığı en güzel ev dekorasyonları ile bir seçki hazırlamanın ev döşerken işlev ve yalınlıkla sıcak ve samimilik arasında kalanlar için ilham verici olacağını düşündük. Bir tercih yapmak zorunda olmayabilir, bu iki tarzı da evinize taşıyabilirsiniz.
Modern mobilyaların estetik ve konforundan vazgeçmeden geleneksel bir atmosfer yakalamak isteyenler için kilim ve halılar vazgeçilmez bir tercih. Hatta sade bir dekorasyonda daha etkili olduklarını söylersek çok yanlış bir söz etmiş olmayız. Böyle bir dekorasyonda geleneksel dokumalar güzelliklerini kelimenin tam anlamıyla iyice ortaya serebiliyorlar. Bu örnekteki evde geleneksellik yalnızca dokumada değil aslında, ahşap kirişler ve kısmi taş duvarlar da bu etkiye sahip ama oldukça sınırlı oranda kullanılmışlar. Kilimin üstünde, ağaç gövdesinden yapılmış sehpa da doğal sıcaklığıyla dekorasyonu tamamlıyor.
Tarihi niteliği olan, yüksek tavanlı apartman daireleri belki de en güzel ev dekorasyonları için en uygun tualler. Bu örnekteki daire de boş haliyle bile estetik duygularımız okşayan mekanlardan. Duvar ve doğramalar bembeyaz kullanılmış. Böylece mekan içine yerleştirilen her objenin ruhunun daha iyi hissedilmesi sağlanıyor.
Yerlerde pek çok esi dairede bulunan rabıtanın kullanılması, doğal ahşap rengini ve dokusunun estetik avantajını gözler önüne seriyor. Zeminin bu beyaz mekan içinde daha da göz önüne çekildiğini söylemek mümkün. Yani geleneksel renk ve dokuyla zemin beyazın yanında adeta ışıldıyor.
Deri Chesterfield kanapenin başını çektiği birkaç mobilya son derece klasik tercihler, ancak bu modeller modern mobilya ve aksesuarlarla da uyum içinde olabilecek nitelikte. Nitekim masa ve şeffaf sandalyeler gibi modern mobilyalar aynı mekanda klasik mobilyalarla uyumlu bir birliktelik yaratıyor.
Doğramaları ve şöminesiyle yine klasik olduğu söylenebilecek bu mekanda da kanape ve puf sayesinde klasik tarz bir nebze devam ettirilmiş. Ancak seçilen açık ve pastel renkler, klasik tarzda da çok ağır tercihlere gidilmemesi oldukça yalın bir geleneksel atmosfer yaratmış. Bu yumuşak klasik tarzsa aksesuarlarda buna kontrast bir yaklaşımla güçlendirilmiş. Şömine üstündeki aynayla yerdeki ve tavandaki aydınlatma elemanları oldukça modern çizgiler taşımakta. Bu şekilde bir kontrast yaratıldıysa da birinin diğeri üzerinde ağırlık sağlamadığı bir tarz dengesinden bahsetmek mümkün.
Yine tarihi ve yüksek tavanlı bir evdeyiz. Burada da özgün ahşap parkeler mekanın niteliğini devam ettiriyor. En güzel ev dekorasyonları deyince mutlaka çok fazla eşyayla doldurulmuş mekanların akla gelmemesi gerektiğini bu örnekte görebiliyoruz. Geniş mekan içinde az sayıda mobilya mevcut. Kimi tamamen modern bir tarza sahip olan mobilyaların yanında Shaker tarzını anımsatan sandalyeler geleneksel tarzın mekanın kendisi dışında da devam ettirildiğini gösteriyor. Eski tip mermer oyma şöminenin üstündeki dekoratif panel ve arka odada koyu renge boyanmış duvara asılmış çerçevelerdeki modern, tipografik görseller de yine klasik ve geleneksel olan kontrast bir çizgide bu mekanda yerini almış durumda.
Bazen renk ve dokuyla kontrast yaratmak yerine daha dingin bir atmosfer yaratmak da huzurlu bir ev için doğru dekorasyon yaklaşımı olabilir. Bu evde de ahşap zemin kaplaması olmakla beraber kırık bir beyaz renge boyanarak kullanılması ve duvarların da biraz daha koyu bir pastel renge boyanması huzurlu bir uyumu ortaya çıkarmış. Kullanılan mobilyaların bir kısmında yalın bir klasik tarz stilizasyonla sağlanırken kanepe ve ahşap komodin oldukça modern objeler olarak mekanda yerlerini almış durumda. Yine birbiriyle yarışmayan, renkleri ve tarzları çok bağırmayan bu iki stil bir arada uyum içinde. Seçilen pastel renkler halıda dahi kendini gösteriyor. Parlak renkleri olan bir halı yerine, soluk, eskitilmiş hissi yaratan bir halı dekorasyonu tamamlıyor.
Modernle gelenekseli ya da klasiği birlikte kullanmak için mutlaka tarihi niteliği olan bir ev gerekmez. Çağdaş bir yapıda da benzer bir uyumu yakalamak mümkün. En güzel ev dekorasyonları içinde tam da böyle tasarlanmış evler mevcut. Bu örnekteki ev tarihi bir yapı değil, doğramalar dışında bu mekanda klasik bir yapı elemanına rastlamıyoruz. Doğramalarda bu hissi yaratansa karolajla bölünmüş camlar. Bu tercih klasik doğramalara bir gönderme içeriyor. Öte yandan evdeki merdiven boşluğuna bakan temperli camdan yapılmış trabzan son derece modern bir etkiyi beraberinde getiriyor. Dekorasyonda kullanılan sanat eserleri güncel sanat ürünleri, dolayısıyla modern tarzın bir devamı. Bu yalın ve modern mekanda bulunan yemek masasıysa eski malikanelerin yemek salonlarının mobilyalarını andıracak kadar klasik bir tarza sahip. Böylesi bir tercih evde farklı bir vurgu yaratarak çarpıcı bir etki yaratıyor. Bu klasik yaklaşıma bir ek de perdelerle geliyor. Çok ağır klasik perdeler kullanılmasa da klasik perdelere iddiasız bir gönderme taşıdıklarını söylemek mümkün.
Bir üstte göz gezdirdiğimiz ev klasik yemek masası ve sandalyeleriyle dikkat çekiyordu. Aynı evin mutfağına baktığımızda yine modern tarzın ağırlıkta olduğunu; stilize edilerek klasik etki yaratan objelerin de kullanıldığını görüyoruz. Özellikle mutfakta modern tercihi çok şaşırtıcı değil, modern mutfaklar oldukça kullanışlı çözümler getiriyor hayatımıza. Elbette klasik görünümlü modern mutfaklar da tasarlanıyor ve kullanılıyor ancak böyle bir tercih çok özgün olmayan, bir anlamda yapıştırılmış, sahte bir tarza işaret edebilir. Bu mutfakta evde modernle harmanlanan klasik tarz kapak malzemesinin dokusuyla hissettiriliyor. Ahşap herhangi bir lake kaplamadan çok daha sıcak ve geleneksel bir malzeme. dolayısıyla modern çizgileri olan bir mutfakta bu malzeme kullanıldığında etkisi de malzemenin niteliğine uygun olmakta. Mutfaktaki bir diğer klasik dokunuş avizelerde, klasik kristal sarkıt avizelerin stilize edilerek çok şık ve etkileyici bir dekorasyon elemanı olarak kullanıldıklarını söylemek mümkün.
Geleneksel kış bahçelerinin atmosferini yansıtan bu mekanda doğrama elemanları, duvarlar ve tavan tamamen eskiyi anımsatan nitelikte. Öte yandan, örneğin camlarda benzer klasik mekanlarda görebileceğimiz vitraylar bulunmuyor, duvar süslemeleri de klasik olmalarına rağmen oldukça yalın. Aydınlatma elemanları yine geleneksel çizgilere uygun seçilmiş. Beyaz renkleri sayesinde aydınlatma elemanlarının işlemeleri mekanla uyum içinde ve çok bağırmıyorlar. Ana mobilyalara geldiğimizde tercihler değişiyor. Bu geleneksel çizgiye koşut olarak son derece modern bir köşe koltuk seçilerek toprak tonlarıyla, yalın bir renk ve stil kontrastı yaratılmış. Kanepenin yanındaki sehpa da yine modern bir tasarım. Genel anlamda klasik olduğunu söyleyebileceğimiz bu mekan en güzel ev dekorasyonları arasında modern kanape ve sehpanın kullanım biçimiyle giriyor. Bu modern tercihler yerine rattan bir koltuk takımı daha beklendik bir tercih olurdu ancak aynı etkiyi yaratacağını söylemek mümkün değil.
Modern klasik olarak tarif edebileceğimiz bu banyo en güze ev dekorasyonları içinde karşımıza sık çıkacak banyo tasarımı yaklaşımlarından. Modern çizgilerdeki mobilya ve lavabolar klasik süsleme ve detaylarla tamamlanarak iki tarzın ideal bir kullanım tercihini gösteriyor. Dolap kulpları ve ayna çerçevesi altın varaklı ve işlemeli görünümleriyle klasik mobilyalara bir selam çakarken modern mobilyaların ve banyo kullanımının konforundan vazgeçilmemiş.
Evinizde eskiden kalma ama yıpranmış seramik karolar olabilir. Bu mutfakta tezgah üstünde kalan bu seramiklerin tamamı yıpranmışlık yüzünden kullanılamasa da bir kısmını örnekteki gibi sergileyerek geçmişi evinizde bir miktar saklı tutabilirsiniz. Kopmak istemeyeceğiniz bu güzel desenler üstüne belli noktalarda boşlukları olan hijyenik bir malzemeyle yerleştirilecek bir kaplamayla son derece estetik sonuçlar doğurabilir. Elbette renk seçimi de önemli. Seramiklerle uyumlu parla bir renk gördüğümüz gibi çarpıcı bir etki yaratarak en güzel ev dekorasyonları arasında yerini alıyor.