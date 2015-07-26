Modernle gelenekselin buluştuğu en güzel ev dekorasyonları

İster klasik tarz olsun ister daha yerel ve folklorik, geleneksel tarz pek çok insanın hoşuna giden bir atmosfer yaratıyor. Eski evler, kilimler, karolar ya da mobilyalar içimizdeki nostaljik duyguları uyandırıyor ve sıcak bir etki bırakıyorlar. Öte yandan modern ve güncel tasarımların hem mekanda hem de mobilya ve aksesuarlarda yarattığı etki de yabana atılır değil. Daha işlevsel sonuçlar yaratabildikleri gibi bazen daha yalın ya da daha çarpıcı etkileri olabiliyor. En güzel ev dekorasyonları bu iki tarzdan birinin tercih edilmesiyle de ortaya çıkabilir, bunların bir şekilde harman edilmesiyle de.

Biz de modern ile geleneksel ya da klasik öğelerin bir arada kullanıldığı en güzel ev dekorasyonları ile bir seçki hazırlamanın ev döşerken işlev ve yalınlıkla sıcak ve samimilik arasında kalanlar için ilham verici olacağını düşündük. Bir tercih yapmak zorunda olmayabilir, bu iki tarzı da evinize taşıyabilirsiniz.