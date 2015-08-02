Ayrıntılarıyla bir tasarım harikası

homify okurlarının özellikle yakından takip ettiği bazı uzmanlar var. Her çalışmasıyla okurları kendine hayran bırakan bu uzmanlardan biri de Esra Kazmirci. Başarılı iç mimar tasarladığı lüks konutlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Bugün de genç iç mimarın imzasını taşıyan bir evi tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.
Bu evin en büyük özelliği hepsi birer tasarım eseri olan mobilya ve dekorasyon parçaları. Salondaki bu dolap da bu parçalardan. Az sonra daha ayrıntılı şekilde göreceğimiz dolabın iki tarafındaki cam damacanalar da son derece estetik görünüyor.
Az önce gördüğümüz dolabın metal sürgüsünü görüyorsunuz. Çok hoş bir tasarıma sahip sürgüde eski kapılardan esinlenilmiş.
Salonun bir bölümü yemek bölümü olarak tasarlanmış. Sekiz kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği yemek masası ahşap ve cam malzemeden yapılmış. Sandalyelerde ise ahşap tercih edilmiş. Aynalı büfe ise yemek takımları için başarılı bir depolama alanı olmuş.
Evin her yeri çeşitli aksesuarlarla süslenmiş. Salonda da bu aksesuarlara rastlamak mümkün. Mumlardan parfüm şişelerine, cam eşyalardan metal süslere kadar aksesuarlar eve estetik bir hava katıyor.
Salonda bulunan oturma bölümünde son derece rahat ikili bir kanepe bulunuyor. Arka plandaki duvarda ise ahşap iki adet şifoniyer dikkat çekiyor. Duvarda ise çok hoş fotoğraf reprodüksiyonları ise salona sanatsal bir katkı sağlanmış.
Ev sahibinin puro meraklısı olduğunu bu fotoğraftan anlayabiliyoruz. Puro kutuları çok şık bir görünüme sahip.
Evin üst katına çıkan merdivenler halıyla kaplanmış. Basamak kenarlarında spot ışıklarla aydınlatılan merdivenlerin gece görüntüsü de bir harika olsa gerek.
Az önce gördüğünüz merdivenlerden evin üst katına çıkılıyor.
Yatak odası ilk bakışta ferah ve huzur dolu görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pastel renklerin ağırlıkta olduğu yatak odasında karyola başlığı, nevresimler ve yatak ucu bankı gri renkte seçilmiş. Yerlerde ise ahşep parke kullanılmış.
Yatak odasının bir bölümü ise ev sahibinin isteği doğrultusunda çalışma odası şeklinde düzenlenmiş. Duvarın tamamen ahşap panelle kaplandığı bu bölümde sağlı sollu iki adet de kitaplık bulunuyor.
Yatak odasının dikkat çeken parçalarından biri de bu koltuk. Odadaki gri hakimiyetine uygun tonlarda seçilen koltuk, yanı başındaki canlı çiçekle daha da huzur verici olmuş.
Yatak odasından girilen giyinme odası adeta bir giyim mağazası kadar geniş. Şık depolama çözümleriyle donatılan odada her şey yerli yerinde durabiliyor.
Evin genç bireyinin odası ise onun zevklerine göre döşenmiş. Duvardaki aksesuarlar dikkat çekici.
Banyo gerek mobilyaları, gerekse de hem zeminde hem de eviyede kullanılan mermerlerle göz dolduruyor. Buzlu cam sayesinde dışarıdan gelen doğal ışıkla da bağlantısı sağlanan banyo oldukça ferah görünüyor.
Evin her tarafında olduğu gibi banyo da çok değerli aksesuarlarla donatılmış. Bu parfüm şişeleri de onlardan.
Evde bulunan kitaplığın yanında tasarım işi bir okuma koltuğu bulunuyor. Okuma lambasıyla mükemmel bir uyum yakalayan okuma koltuğunun pufuna ayaklar uzatılıp, keyifli bir romanın derinliklerine dalınabilir.
Burası ise evin ufaklığının dinlenme köşesi. Küçük hanımın boyuna göre bir sallanan koltuğun bulunduğu bölüme canlı çiçekler renk katmış.
Villanın bir de bahçesi bulunuyor. Bahçedeki oturma grubu ve sehpa da Kazmirci'nin gustosunu gösterir nitelikte.
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