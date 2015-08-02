Ayrıntılarıyla bir tasarım harikası

homify okurlarının özellikle yakından takip ettiği bazı uzmanlar var. Her çalışmasıyla okurları kendine hayran bırakan bu uzmanlardan biri de Esra Kazmirci. Başarılı iç mimar tasarladığı lüks konutlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Bugün de genç iç mimarın imzasını taşıyan bir evi tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.