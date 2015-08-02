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Ayrıntılarıyla bir tasarım harikası

Aydin Sanli Aydin Sanli
ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
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homify okurlarının özellikle yakından takip ettiği bazı uzmanlar var. Her çalışmasıyla okurları kendine hayran bırakan bu uzmanlardan biri de Esra Kazmirci. Başarılı iç mimar tasarladığı lüks konutlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Bugün de genç iç mimarın imzasını taşıyan bir evi tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. 

Salon

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Bu evin en büyük özelliği hepsi birer tasarım eseri olan mobilya ve dekorasyon parçaları. Salondaki bu dolap da bu parçalardan. Az sonra daha ayrıntılı şekilde göreceğimiz dolabın iki tarafındaki cam damacanalar da son derece estetik görünüyor. 

Metal sürgü

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Az önce gördüğümüz dolabın metal sürgüsünü görüyorsunuz. Çok hoş bir tasarıma sahip sürgüde eski kapılardan esinlenilmiş.

Yemek masası

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Salonun bir bölümü yemek bölümü olarak tasarlanmış. Sekiz kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği yemek masası ahşap ve cam malzemeden yapılmış. Sandalyelerde ise ahşap tercih edilmiş. Aynalı büfe ise yemek takımları için başarılı bir depolama alanı olmuş.

Aksesuarlar

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Evin her yeri çeşitli aksesuarlarla süslenmiş. Salonda da bu aksesuarlara rastlamak mümkün. Mumlardan parfüm şişelerine, cam eşyalardan metal süslere kadar aksesuarlar eve estetik bir hava katıyor.

Sanatsal dokunuşlar

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Salonda bulunan oturma bölümünde son derece rahat ikili bir kanepe bulunuyor. Arka plandaki duvarda ise ahşap iki adet şifoniyer dikkat çekiyor. Duvarda ise çok hoş fotoğraf reprodüksiyonları ise salona sanatsal bir katkı sağlanmış.

Küba'dan

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Ev sahibinin puro meraklısı olduğunu bu fotoğraftan anlayabiliyoruz. Puro kutuları çok şık bir görünüme sahip.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Merdivenler

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Evin üst katına çıkan merdivenler halıyla kaplanmış. Basamak kenarlarında spot ışıklarla aydınlatılan merdivenlerin gece görüntüsü de bir harika olsa gerek.

Üst kat

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Az önce gördüğünüz merdivenlerden evin üst katına çıkılıyor.

Yatak odası

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Yatak odası ilk bakışta ferah ve huzur dolu görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pastel renklerin ağırlıkta olduğu yatak odasında karyola başlığı, nevresimler ve yatak ucu bankı gri renkte seçilmiş. Yerlerde ise ahşep parke kullanılmış. 

Çalışma bölümü

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Yatak odasının bir bölümü ise ev sahibinin isteği doğrultusunda çalışma odası şeklinde düzenlenmiş. Duvarın tamamen ahşap panelle kaplandığı bu bölümde sağlı sollu iki adet de kitaplık bulunuyor.

Dinlenme koltuğu

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Yatak odasının dikkat çeken parçalarından biri de bu koltuk. Odadaki gri hakimiyetine uygun tonlarda seçilen koltuk, yanı başındaki canlı çiçekle daha da huzur verici olmuş.

Giyinme odası

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Yatak odasından girilen giyinme odası adeta bir giyim mağazası kadar geniş. Şık depolama çözümleriyle donatılan odada her şey yerli yerinde durabiliyor. 

Çocuk odası

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Evin genç bireyinin odası ise onun zevklerine göre döşenmiş. Duvardaki aksesuarlar dikkat çekici.

Banyo

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Banyo gerek mobilyaları, gerekse de hem zeminde hem de eviyede kullanılan mermerlerle göz dolduruyor. Buzlu cam sayesinde dışarıdan gelen doğal ışıkla da bağlantısı sağlanan banyo oldukça ferah görünüyor. 

Parfüm şişeleri

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Evin her tarafında olduğu gibi banyo da çok değerli aksesuarlarla donatılmış. Bu parfüm şişeleri de onlardan.

Okuma koltuğu

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Evde bulunan kitaplığın yanında tasarım işi bir okuma koltuğu bulunuyor. Okuma lambasıyla mükemmel bir uyum yakalayan okuma koltuğunun pufuna ayaklar uzatılıp, keyifli bir romanın derinliklerine dalınabilir.

Küçük hanımın dinlenme köşesi

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Burası ise evin ufaklığının dinlenme köşesi. Küçük hanımın boyuna göre bir sallanan koltuğun bulunduğu bölüme canlı çiçekler renk katmış.

Bahçe

ABE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Eklektik Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

ABE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Villanın bir de bahçesi bulunuyor. Bahçedeki oturma grubu ve sehpa da Kazmirci'nin gustosunu gösterir nitelikte. 

Kazmirci tasarımlarına hayransanız, bu yazı da ilginiz çekebilir. 

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